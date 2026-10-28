Tre punti pesanti per il Genoa contro una Juventus in grande difficoltà. Decidono la gara nel primo tempo le reti di Ehizibue e Baldanzi, i bianconeri non hanno mai dato l'impressione di poter rimontare e, anzi, hanno offerto una prestazione colma di errori e imprecisioni. Secondo ko nelle ultime tre per la squadra di Spalletti, risale invece il Genoa di De Rossi che dà continuità al successo contro il Venezia

Dirigerà la sfida Doveri della sezione di Roma. Palermo e Yoshikawa gli assistenti con Di Marco quarto ufficiale. Al Var ci sono invece Aureliano e Pezzuto12:27

Le scelte di De Rossi: tocca ancora ad Osmajic guidare l'attacco del Grifone. Alle sue spalle il tecnico rossoblù sceglie Ellertsson, Vitinha e Baldanzi. In mediana ci sono Frendrup e Amorim, mentre Ehizibue, Marcandalli, Ostigard e Vasquez compongono la linea a quattro davanti a Bijlow19:48

Le scelte di Spalletti: conferma il 3-5-2 il tecnico bianconero, con Gatti, Bremer e Lucumì davanti a Vicario. Sugli esterni ci sono Kalulu e Cambiaso, mentre al centro la scelta ricade su McKennie, Douglas Luiz e Sarr. Davanti riposa Woltemade: c'è Aljbegovic in coppia con Kolo Muani19:50

In estrema difficoltà la Juventus, sovrastata da un Genoa che, al contrario, sta disputando una gara ai limiti della perfezione. Apre le danze Ehizibue su assist di Baldanzi, poi lo stesso Baldanzi trova anche il raddoppio in ripartenza. Bianconeri disastrosi e senza idee, tantissimi gli errori tecnici della squadra di Spalletti, pericolosa solo nel finale con Kalulu che si divora che avrebbe potuto riaprire la gara 21:38

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Juventus? La gara tra Genoa e Juventus si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Genoa - Juventus? L'arbitro del match sarà Daniele Doveri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Juventus sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Genoa - Juventus? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Juventus? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Genoa - Juventus? La gara tra Genoa e Juventus si è conclusa con il risultato di 2-0 Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Juventus? I marcatori del Genoa sono stati Kingsley Ehizibue al 12' e Tommaso Baldanzi al 28'

PREPARTITA

Genoa - Juventus è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Juventus sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 62 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Atalanta-Bologna 1-0 13-09-2026 Serie B Avellino-Palermo 1-1 20-09-2026 Serie A Fiorentina-Napoli 1-1 17-10-2026 Serie A Bologna-Inter 1-3

Attualmente il Genoa si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece la Juventus si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Genoa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13; la Juventus ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Genoa ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Roma e il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Lazio e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 1-0 mentre La Juventus ha incontrato il Lecce vincendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol.

Genoa e Juventus si sono affrontate 116 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 22 volte, la Juventus ha vinto 71 volte mentre i pareggi sono stati 23.

Genoa-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è la squadra che ha vinto più volte contro il Genoa in Serie A: 71 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 116 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (233).

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie A contro il Genoa e potrebbe collezionare sei clean sheet consecutivi contro il Grifone per la prima volta nel torneo (cinque anche tra ottobre 1964 e ottobre 1976).

Il Genoa ha perso senza segnare le due sfide casalinghe più recenti contro la Juventus in Serie A e potrebbe collezionare tre ko di fila davanti ai propri tifosi contro i bianconeri solo per la terza volta nel torneo, dopo il periodo tra il 1958 e il 1960 e il periodo tra il 1949 e il 1953.

Il Genoa ha vinto in due delle ultime tre partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 gare nella competizione (3N, 9P); il Grifone ha trovato il successo nelle ultime due gare casalinghe di Serie A e non arriva a tre di fila dal periodo gennaio-febbraio 2025, con Patrick Vieira in panchina.

La Juventus non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime otto trasferte giocate in Serie A (4V, 3N, 1P) e - dopo il successo di Lecce - potrebbe vincere in due trasferte di campionato consecutive per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2026 (contro Udinese e Atalanta in quel caso).

Il Genoa ha segnato il 67% dei propri gol in campionato - inclusi tutti gli ultimi tre - nella prima mezz'ora di gioco: si tratta di un dato record in questa Serie A; al tempo stesso è una delle tre squadre nella competizione - insieme a Cagliari e Udinese - che da inizio ottobre non hanno segnato alcuna rete nei secondi tempi.

La Juventus è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri in generale (68), meno conclusioni nello specchio (23) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals Against (4.4, seguita dall'Inter con 8.2 in questa speciale graduatoria).

Mikael Ellertsson ha segnato uno dei suoi quattro gol in Serie A contro la Juventus, con la maglia del Venezia il 14 dicembre 2024; il centrocampista del Genoa, in otto giornate finora (una rete, un assist), ha già eguagliato il bottino di partecipazioni al gol che aveva totalizzato in tutto lo scorso campionato (1G+1A in 36 gare con il Grifone).

Douglas Luiz - gol e assist contro il Lecce - non partecipa attivamente ad almeno una rete per due presenze di fila considerando tutte le competizioni dei Big-5 tornei europei da febbraio-marzo 2024 (con la maglia dell'Aston Villa); il brasiliano è uno dei quattro giocatori della Juventus 2026/27 ad essere sceso in campo in tutte le 11 gare stagionali finora (insieme a Bremer, Pierre Kalulu e Randal Kolo Muani).

Gleison Bremer ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Genoa al Ferraris, il 30 novembre 2019 con la maglia del Torino; il Grifone è uno dei due bersagli preferiti del brasiliano nella competizione (tre reti, come contro il Cagliari) ed è anche una delle due squadre contro cui ha vinto più partite nel massimo campionato italiano (sette, come contro il Sassuolo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: