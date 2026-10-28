Tre punti pesanti per il Genoa contro una Juventus in grande difficoltà. Decidono la gara nel primo tempo le reti di Ehizibue e Baldanzi, i bianconeri non hanno mai dato l'impressione di poter rimontare e, anzi, hanno offerto una prestazione colma di errori e imprecisioni. Secondo ko nelle ultime tre per la squadra di Spalletti, risale invece il Genoa di De Rossi che dà continuità al successo contro il Venezia
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
FISCHIO FINALE! Vittoria meritata del Genoa sulla Juventus!22:39
90'+2'
TRAVERSA JUVE! Bolide di Koopmeiners su punizione, la palla sbatte sulla faccia interna della traversa e poi sulla riga!22:38
90'
Quattro minuti di recupero22:36
86'
Insiste la Juve ma con idee piuttusto confuse, non corre rischi il Genoa22:32
83'
La Juve manovra al limite dell'area ma non riesce a trovare spazio per la conclusione22:29
82'
Quinto cambio nel Genoa: esce Amorim, entra Wiafe22:27
82'
Quarto cambio nel Genoa: esce Osmajic, entra Colombo22:27
80'
Palla per Kolo Muani che però non riesce a controllare22:26
77'
Quinto cambio nella Juventus: esce Douglas Luiz, entra Koopmeiners22:22
76'
CI PROVA ZHEGROVA! Conclusione dal limite respinta in angolo da Bijlow22:21
74'
Attacca a testa bassa la Juve22:21
70'
Ammonito Zhegrova, trattenuta su Meichtry22:16
69'
Terzo cambio nel Genoa: esce Baldanzi, entra Messias22:15
69'
Secondo cambio nel Genoa: esce Ehizibue, entra Meichtry22:15
67'
Kolo Muani si inserisce dentro l'area e mette il pallone in mezzo, né Woltemade né McKennie riescono a concludere22:12
65'
BREMER! Stacco dalla bandierina, il brasiliano sfiora la traversa!22:11
63'
Altro, ennesimo, errore in costruzione della Juventus. Marcandalli stacca su un cross dalla sinistra e manda a lato non di molto22:08
61'
Boga riceve sulla sinistra e conclude in diagonale, palla a lato22:06
59'
Quarto cambio nella Juventus: esce Cambiaso, entra Cabal22:04
59'
Terzo cambio nella Juventus: esce Sarr, entra Boga22:04
58'
Cross di Cambiaso per Woltemade, il colpo di testa del tedesco viene intercettato22:04
57'
Sempre Genoa in attacco: Vitinha si coordina dal limite, il tiro sorvola la traversa22:02
56'
Pasticcio Juve con Cambiaso che regala un corner al Genoa. Dalla bandierina svetta Ostigard che manda alto22:02
55'
Prova a concludere Mitaj da posizione defilata, palla sul fondo22:01
53'
McKennie cerca Kolo Muani con un'imbucata, controllo non perfetto del francese che si fa anticipare da Bijlow21:59
52'
Recupero di Vasquez su Kolo Muani, che si fa rimontare nonostante fosse in vantaggio21:58
49'
Spizzata di Sarr sugli sviluppi di un calcio d'angolo, riceve Woltemade che però si trova in fuorigioco21:54
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo! 21:50
46'
Secondo cambio nella Juventus: esce Gatti, entra Woltemade21:51
46'
Primo cambio nella Juventus: esce Alajbegovic, entra Zhegrova21:50
In estrema difficoltà la Juventus, sovrastata da un Genoa che, al contrario, sta disputando una gara ai limiti della perfezione. Apre le danze Ehizibue su assist di Baldanzi, poi lo stesso Baldanzi trova anche il raddoppio in ripartenza. Bianconeri disastrosi e senza idee, tantissimi gli errori tecnici della squadra di Spalletti, pericolosa solo nel finale con Kalulu che si divora che avrebbe potuto riaprire la gara 21:38
FINE PRIMO TEMPO! Dominio Genoa all'intervallo!21:35
45'+2'
SI DIVORA IL GOL KALULU! Cambiaso appoggia al centro per l'ex Milan che tutto solo fallisce clamorosamente un vero e proprio rigore in movimento!21:34
45'
Due minuti di recupero21:32
41'
Primo cambio Genoa: esce Ellertsson infortunato, entra Mitaj21:27
38'
Non riesce a reagire la squadra di Spalletti21:26
35'
OCCASIONE GENOA! In bambola la Juventus, altro errore e ripartenza Genoa con Frendrup che calcia in diagonale mandando di poco a lato!21:22
32'
Altra leggerezza della Juve, Lucumì sbaglia il passaggio e per sua fortuna Vitinha non ne approfitta21:19
28'
GOL! GENOA-Juventus 2-0! Rete di Baldanzi! Sbaglia Kalulu che si fa soffiare la sfera da Vitinha, il quale si invola verso la porta. Il portoghese dribbla dentro l'area, alle sue spalle arriva Baldanzi che conclude battendo Vicario con l'ausilio di una doppia deviazione
Sponda di Sarr per Kolo Muani, si rifugia in corner il Genoa21:12
23'
Ci prova Alajbegovic, blocca in sicurezza Bijlow. Il portiere rilancia subito verso Osmajic che, dopo un gran controllo, conclude di potenza sull'esterno della rete21:10
20'
Scappa via Osmajic, il suo suggerimento per Ehizibue viene intercettato da Vicario21:07
18'
Prova a pungere in contropiede la squadra di Spalletti, Kalulu cerca di servire al centro Kolo Muani ma recupera la difesa del Genoa21:05
16'
In difficoltà adesso la Juve, corner regalato al Genoa21:03
12'
GOL! GENOA-Juventus 1-0! Rete di Ehizibue! Altra azione dalla sinistra dei rossoblù, Ellertsson scambia con Baldanzi, il quale mette un cross basso a teso sul secondo palo dove arriva Ehizibue. L'ex Udinese calcia sul primo palo e batte Vicario, ingannato anche dalla deviazione di Cambiaso!
Sempre il Genoa che insiste sulla sinistra, la difesa della Juve con qualche affanno libera l'area20:57
8'
In avanti il Genoa: iniziativa di Baldanzi, dopo un rimpallo il pallone diventa buono per Ellertsson il cui tiro viene ribatutto in angolo20:55
4'
Carica il destro dal limite Douglas Luiz, conclusione respinta. Sul capovolgimento di fronte Vitinha cerca la porta trovando la deviazione in corner di Bremer20:51
3'
Cross forte e teso di Alajbegovic, pallone troppo potente che esce dalla parte opposta20:50
SI PARTE! È iniziata GENOA-JUVENTUS!20:47
Le scelte di Spalletti: conferma il 3-5-2 il tecnico bianconero, con Gatti, Bremer e Lucumì davanti a Vicario. Sugli esterni ci sono Kalulu e Cambiaso, mentre al centro la scelta ricade su McKennie, Douglas Luiz e Sarr. Davanti riposa Woltemade: c'è Aljbegovic in coppia con Kolo Muani19:50
Le scelte di De Rossi: tocca ancora ad Osmajic guidare l'attacco del Grifone. Alle sue spalle il tecnico rossoblù sceglie Ellertsson, Vitinha e Baldanzi. In mediana ci sono Frendrup e Amorim, mentre Ehizibue, Marcandalli, Ostigard e Vasquez compongono la linea a quattro davanti a Bijlow19:48
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 3-5-2: Vicario - Gatti, Bremer, Lucumì - Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso - Alajbegovic, Kolo Muani19:50
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: i rossoblù si schierano con un 4-2-3-1: Bijlow - Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Frendrup, Amorim - Baldanzi, Vitinha, Ellertsson - Osmajic19:48
Dirigerà la sfida Doveri della sezione di Roma. Palermo e Yoshikawa gli assistenti con Di Marco quarto ufficiale. Al Var ci sono invece Aureliano e Pezzuto12:27
È alla caccia di certezze la Juventus, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Lecce. I bianconeri, settimi in classifica a pari punti con il Frosinone, sono alla seconda trasferta consecutiva dopo il pesante ko interno contro la Lazio12:26
Due vittorie nelle ultime tre partite per il Genoa, che dopo la sosta ha iniziato ad ingranare dopo un complicato avvio di stagione. I rossoblù si trovano al momento al 16° posto in classifica con 7 punti conquistati in otto giornate12:25
Benvenuti alla diretta di Genoa-Juventus, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A!12:23
Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori12:23
La gara tra Genoa e Juventus si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Genoa - Juventus?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Juventus sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Genoa - Juventus?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Juventus?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Genoa - Juventus?
La gara tra Genoa e Juventus si è conclusa con il risultato di 2-0
Chi sono stati i marcatori della partita Genoa - Juventus?
I marcatori del Genoa sono stati Kingsley Ehizibue al 12' e Tommaso Baldanzi al 28'
PREPARTITA
Genoa - Juventus è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Genoa - Juventus sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
62
Fuorigioco
11
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
11
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.6
Falli per cartellino
5.6
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2026
Serie A
Atalanta-Bologna 1-0
13-09-2026
Serie B
Avellino-Palermo 1-1
20-09-2026
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-1
17-10-2026
Serie A
Bologna-Inter 1-3
Attualmente il Genoa si trova 13° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece la Juventus si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Genoa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13; la Juventus ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Genoa ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Roma e il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Lazio e il Lecc ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Venezia vincendo 1-0 mentre La Juventus ha incontrato il Lecce vincendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol.
Genoa e Juventus si sono affrontate 116 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 22 volte, la Juventus ha vinto 71 volte mentre i pareggi sono stati 23.
Genoa-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è la squadra che ha vinto più volte contro il Genoa in Serie A: 71 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 116 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (233).
La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime cinque partite di Serie A contro il Genoa e potrebbe collezionare sei clean sheet consecutivi contro il Grifone per la prima volta nel torneo (cinque anche tra ottobre 1964 e ottobre 1976).
Il Genoa ha perso senza segnare le due sfide casalinghe più recenti contro la Juventus in Serie A e potrebbe collezionare tre ko di fila davanti ai propri tifosi contro i bianconeri solo per la terza volta nel torneo, dopo il periodo tra il 1958 e il 1960 e il periodo tra il 1949 e il 1953.
Il Genoa ha vinto in due delle ultime tre partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 gare nella competizione (3N, 9P); il Grifone ha trovato il successo nelle ultime due gare casalinghe di Serie A e non arriva a tre di fila dal periodo gennaio-febbraio 2025, con Patrick Vieira in panchina.
La Juventus non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime otto trasferte giocate in Serie A (4V, 3N, 1P) e - dopo il successo di Lecce - potrebbe vincere in due trasferte di campionato consecutive per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2026 (contro Udinese e Atalanta in quel caso).
Il Genoa ha segnato il 67% dei propri gol in campionato - inclusi tutti gli ultimi tre - nella prima mezz'ora di gioco: si tratta di un dato record in questa Serie A; al tempo stesso è una delle tre squadre nella competizione - insieme a Cagliari e Udinese - che da inizio ottobre non hanno segnato alcuna rete nei secondi tempi.
La Juventus è la squadra di questo campionato che ha subito meno tiri in generale (68), meno conclusioni nello specchio (23) e che ha registrato il valore più basso di Expected Goals Against (4.4, seguita dall'Inter con 8.2 in questa speciale graduatoria).
Mikael Ellertsson ha segnato uno dei suoi quattro gol in Serie A contro la Juventus, con la maglia del Venezia il 14 dicembre 2024; il centrocampista del Genoa, in otto giornate finora (una rete, un assist), ha già eguagliato il bottino di partecipazioni al gol che aveva totalizzato in tutto lo scorso campionato (1G+1A in 36 gare con il Grifone).
Douglas Luiz - gol e assist contro il Lecce - non partecipa attivamente ad almeno una rete per due presenze di fila considerando tutte le competizioni dei Big-5 tornei europei da febbraio-marzo 2024 (con la maglia dell'Aston Villa); il brasiliano è uno dei quattro giocatori della Juventus 2026/27 ad essere sceso in campo in tutte le 11 gare stagionali finora (insieme a Bremer, Pierre Kalulu e Randal Kolo Muani).
Gleison Bremer ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Genoa al Ferraris, il 30 novembre 2019 con la maglia del Torino; il Grifone è uno dei due bersagli preferiti del brasiliano nella competizione (tre reti, come contro il Cagliari) ed è anche una delle due squadre contro cui ha vinto più partite nel massimo campionato italiano (sette, come contro il Sassuolo).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: