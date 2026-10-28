Il Milan ha perso solo una delle ultime 21 partite di Serie A contro il Bologna (1-2 il 27 febbraio 2025 - 16V, 4N), vincendo le tre più recenti; inoltre, dopo l'1-0 del 14 settembre 2025 e il 3-0 del 3 febbraio scorso, i rossoneri potrebbero vincere tre match di fila con annesso clean sheeet contro i rossoblù nel torneo solo per la seconda volta nella loro storia, dopo le tre tra maggio 2016 e maggio 2017.17:57

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (8V, 2N), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (0-1 con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17, quella rossoblù è una delle due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato almeno lo stesso numero di match in casa senza mai perdere in campionato, l'altra è il Torino (7V, 3N).17:57

Prima frazione divertente a San Siro tra Milan e Bologna, con i rossoneri che riescono a ribaltare il momentaneo vantaggio targato Mbangula grazie alla splendida doppiettà di Cissè, perfetto e glaciale nel segnare due gol decisivi, almeno al momento. La squadra di Palladino ha senza dubbio subito il contraccolpo psicologico, non rendendosi praticamente mai pericolosa fino alla fine del primo tempo.19:19

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Bologna? La gara tra Milan e Bologna si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Milan - Bologna? L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Bologna sarà Antonio Giua Dove si gioca Milan - Bologna? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Bologna? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Bologna? La gara tra Milan e Bologna si è conclusa con il risultato di 2-4 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Bologna? I marcatori del Milan sono stati Alphadjo Cisse al 14', 27' e Davide Bartesaghi(A) (autogol) al 60' mentre i marcatori del Bologna sono stati Samuel Mbangula al 8', 62', 86'

PREPARTITA

Milan - Bologna è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .

Attualmente il Milan si trova 5° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bologna si trova 11° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Milan ha segnato 18 gol e ne ha subiti 11; il Bologna ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Milan ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Atalanta e l'Udines ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Inter e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 0-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Cagliari vincendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Alphadjo Cisse con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Samuel Mbangula con 3 gol.

Milan e Bologna si sono affrontate 156 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 76 volte, il Bologna ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 41.

Milan-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha perso solo una delle ultime 21 partite di Serie A contro il Bologna (1-2 il 27 febbraio 2025 - 16V, 4N), vincendo le tre più recenti; inoltre, dopo l'1-0 del 14 settembre 2025 e il 3-0 del 3 febbraio scorso, i rossoneri potrebbero vincere tre match di fila con annesso clean sheeet contro i rossoblù nel torneo solo per la seconda volta nella loro storia, dopo le tre tra maggio 2016 e maggio 2017.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (8V, 2N), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (0-1 con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17, quella rossoblù è una delle due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato almeno lo stesso numero di match in casa senza mai perdere in campionato, l'altra è il Torino (7V, 3N).

Dopo i successi contro Atalanta (3-2) e Udinese (2-0) il Milan potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta nel 2026; non accade infatti ai rossoneri da novembre-dicembre 2025 (contro Inter, Lazio e Torino in quel caso).

Il Milan ha vinto le prime tre partite casalinghe di questa Serie A e potrebbe ottenere quattro successi nelle prime quattro gare interne stagionali solo per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2021/22, il 2005/06, il 2002/03 e il 1995/96.

Dopo il 2-0 contro il Cagliari, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A solo per la seconda volta nel 2026, dopo i due clean sheet tra febbraio e marzo scorsi (1-0 contro Udinese e Pisa in quel caso).

Raffaele Palladino potrebbe diventare solo il terzo allenatore a vincere ciascuna delle prime tre trasferte di Serie A alla guida del Bologna, dopo József Violak (tra settembre e ottobre 1946) e Gyorgy Sarosi (tra novembre e dicembre 1957).

Il Milan è la squadra che ha battuto meno calci d'angolo in questo campionato: soltanto 25 (poco più di tre a partita); inoltre, dei 16 terminati dentro l'area di rigore avversaria (anche questo record negativo nel torneo), soltanto sei sono stati sfruttati dai giocatori rossoneri (peggio ha fatto soltanto il Torino con quattro - a sei anche la Fiorentina).

Nonostante abbia il quinto attacco più sterile del campionato (otto reti segnate in otto partite, meno solo di Parma, Cagliari, Genoa e Venezia), il Bologna è la squadra che conta il maggior numero di giocatori che hanno toccato almeno un pallone in area avversaria nel torneo in corso: 24, ben sette in più rispetto al Milan (17), penultimo in questa classifica alle spalle del solo Genoa (16 calciatori).

Christian Pulisic ha preso parte a quattro gol (2G+2A) nelle sue ultime sette partite di Serie A: tante partecipazioni quante nelle 20 gare precedenti nella massima serie (3G+1A). Dall'esordio in Serie A col Milan nel 2023/24, lo statunitense è l'unico giocatore ad aver segnato almeno 30 gol e fornito almeno 20 assist (55 - 33G+22A) nel torneo.

Federico Bernardeschi, che è l’unico calciatore del Bologna con più di una rete segnata in questa Serie A (due), potrebbe andare a segno per due gare consecutive del torneo solo per la seconda volta in carriera, dopo il novembre 2016 (con la maglia della Fiorentina in quel caso).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: