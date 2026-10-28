Colpo grosso del Bologna a San Siro con Mbangula protagonista assoluto. L'esterno dei rossoblù mette a segno addirittura una tripletta in una notte che probabilmente non dimenticherà mai. La squadra di Palladino dal proprio canto mette a referto una prestazione perfetta, contro un Milan anche sfortunato che addirittura l'aveva ribaltata con la doppietta di Cissè. Decisivo anche l'autorete di Bartesaghi per il momentaneo 2-2.
Nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà l'Inter, mentre il Bologna dovrà vedersela con il Monza.
Cronaca
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Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Milan-Bologna, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:26
Ottimo spunto di Cambiaghi che tenta il tiro dalla lunga distanza, palla che termina fuori a lato.20:07
70'
Sostituzione Bologna: esce Arthur Theate, entra Torbjørn Heggem.20:00
67'
Ottimo spunto di Camarda che tenta poi un bel cross per Ramos, la palla termina sul fondo.20:00
64'
Sostituzione Milan: esce Davide Bartesaghi, entra Francesco Camarda.19:54
62'
GOL! Milan-BOLOGNA 2-3! Rete di Samuel MBANGULA! Nuovamente incisivo Miranda che si mette in proprio e lascia partire un cross perfetto per Mbangula, ancora una volta perfetto nel liberarsi per il destro, vincente.
Occasione gigante per Odgaard, ben assistito dal solito Bernardeschi. L'attaccante del Bologna spara alto sopra la traversa da ottima posizione.19:47
54'
Ottimo spunto di Zortea, bravo Bartesaghi ad intervenire e ad evitare il tiro del bolognese.19:47
50'
Splendido cross di Bernardeschi per Odgaard, bravissimo Pavlovic nell'anticipo.19:40
47'
Inizia il secondo tempo di MILAN-BOLOGNA!19:34
46'
Sostituzione Milan: esce Fikayo Tomori per un problema muscolare, entra al suo posto Luka Modric.19:34
In casa Milan occhio ovviamente a Pulisic e Camarda per il secondo tempo, scalpita invece Cambiaghi nel Bologna.19:19
Prima frazione divertente a San Siro tra Milan e Bologna, con i rossoneri che riescono a ribaltare il momentaneo vantaggio targato Mbangula grazie alla splendida doppiettà di Cissè, perfetto e glaciale nel segnare due gol decisivi, almeno al momento. La squadra di Palladino ha senza dubbio subito il contraccolpo psicologico, non rendendosi praticamente mai pericolosa fino alla fine del primo tempo.19:19
45'+1'
Finisce il primo tempo di MILAN-BOLOGNA!19:17
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero.19:17
42'
Tentativo di Jashari con il mancino dalla lunga distanza, palla di poco fuori a lato.19:12
39'
Gestione totale del Milan che non concede nulla ad un Bologna molto timido e spento.19:10
35'
Scambio veloce tra Cissè e Ramos, ma il portoghese non riesce ad andare al tiro sul più bello.19:11
31'
Ancora una volta pericoloso Hutchinson partendo dalla destra, questa volta è bravo a chiudere Theate.19:04
27'
GOL! MILAN-Bologna 2-1! Rete di Alphadjo CISSE'! Parecchio frizzante Hutchinson che crea diversi problemi a Theate, bravo poi Tomori a sovrapporsi e ad assistere in maniera perfetta Cissè, glaciale nel tapin.
Molto pericoloso Bernardeschi che semina il panico sulla destra, bravo però questa volta a chiudere Estupinan poco prima del tiro del 10 bolognese.18:57
21'
Ottimo spunto di Bartesaghi sulla sinistra, perfetto in questo caso Darmian a chiudere.18:53
18'
Milan in pieno controllo, sia del ritmo che del possesso. Bologna in affanno in questo momento.18:49
14'
GOL! MILAN-Bologna 1-1! Rete di Alphadjo CISSE'! Pasticcio incredibile di Theate che con un passaggio sciagurato di fatti innesca Cissè, bravissimo a tu per tu con Skorupski a segnare il gol del pareggio.
Prova a reagire il Milan, ma il possesso palla dei rossoneri è troppo sterile. Regge per ora, senza problemi, il Bologna.18:44
9'
GOL! Milan-BOLOGNA 0-1! Rete di Samuel MBANGULA! Ancora una volta semina il panico Zortea sulla destra, bravissimo a pescare a rimorchio Mbangula che, di prima intenzione, batte Maignan con un destro preciso.
Bravissimo Zortea a liberarsi sulla destra e a crossare per Odgaard, il danese non arriva sul pallone per pochi centimetri.18:38
6'
Ottimo spunto di Mbangula che si mette in proprio e tenta la conclusione con il destro, la palla termina di poco fuori a lato.18:38
3'
Subito iniziativa di Estupinan che crossa per Ramos, riesce ad intervenire Theate.18:36
1'
Inizia il primo tempo di MILAN-BOLOGNA!18:31
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (8V, 2N), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (0-1 con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17, quella rossoblù è una delle due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato almeno lo stesso numero di match in casa senza mai perdere in campionato, l'altra è il Torino (7V, 3N).17:57
Il Milan ha perso solo una delle ultime 21 partite di Serie A contro il Bologna (1-2 il 27 febbraio 2025 - 16V, 4N), vincendo le tre più recenti; inoltre, dopo l'1-0 del 14 settembre 2025 e il 3-0 del 3 febbraio scorso, i rossoneri potrebbero vincere tre match di fila con annesso clean sheeet contro i rossoblù nel torneo solo per la seconda volta nella loro storia, dopo le tre tra maggio 2016 e maggio 2017.17:57
Le scelte di Palladino: in avanti spazio a Mbangula e Bernardeschi con Odgaard, gioca Alhassane a tutta fascia. Titolare Darmian.17:56
Le scelte di Amorim: riposano Pulisic e Modric, gioca ancora Ramos in avanti. Torna Cissè tra i titolari, confermatissimo Bartesaghi.17:56
Panchina Bologna: Happonen, Pessina; Heggem, Helland, Miranda, Vitík; Amondarain, El Azzouzi, Libra, Moro; Cambiaghi, Dovbyk, Lo Monaco.17:55
Panchina Milan: Bouyer, Torriani; M. Cissé, Diawara, Perera, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Modrić, Pulisic, Vos; Camarda, Menon, Ossola.17:55
La gara tra Milan e Bologna si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Milan - Bologna?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Bologna sarà Antonio Giua
Dove si gioca Milan - Bologna?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Bologna?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Bologna?
La gara tra Milan e Bologna si è conclusa con il risultato di 2-4
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Bologna?
I marcatori del Milan sono stati Alphadjo Cisse al 14', 27' e Davide Bartesaghi(A) (autogol) al 60' mentre i marcatori del Bologna sono stati Samuel Mbangula al 8', 62', 86'
PREPARTITA
Milan - Bologna è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .
Attualmente il Milan si trova 5° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece il Bologna si trova 11° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Il Milan ha segnato 18 gol e ne ha subiti 11; il Bologna ha segnato 12 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Milan ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Atalanta e l'Udines ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Inter e il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 0-2 mentre Il Bologna ha incontrato il Cagliari vincendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Alphadjo Cisse con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Samuel Mbangula con 3 gol.
Milan e Bologna si sono affrontate 156 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 76 volte, il Bologna ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 41.
Milan-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan ha perso solo una delle ultime 21 partite di Serie A contro il Bologna (1-2 il 27 febbraio 2025 - 16V, 4N), vincendo le tre più recenti; inoltre, dopo l'1-0 del 14 settembre 2025 e il 3-0 del 3 febbraio scorso, i rossoneri potrebbero vincere tre match di fila con annesso clean sheeet contro i rossoblù nel torneo solo per la seconda volta nella loro storia, dopo le tre tra maggio 2016 e maggio 2017.
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (8V, 2N), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (0-1 con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17, quella rossoblù è una delle due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato almeno lo stesso numero di match in casa senza mai perdere in campionato, l'altra è il Torino (7V, 3N).
Dopo i successi contro Atalanta (3-2) e Udinese (2-0) il Milan potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta nel 2026; non accade infatti ai rossoneri da novembre-dicembre 2025 (contro Inter, Lazio e Torino in quel caso).
Il Milan ha vinto le prime tre partite casalinghe di questa Serie A e potrebbe ottenere quattro successi nelle prime quattro gare interne stagionali solo per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2021/22, il 2005/06, il 2002/03 e il 1995/96.
Dopo il 2-0 contro il Cagliari, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A solo per la seconda volta nel 2026, dopo i due clean sheet tra febbraio e marzo scorsi (1-0 contro Udinese e Pisa in quel caso).
Raffaele Palladino potrebbe diventare solo il terzo allenatore a vincere ciascuna delle prime tre trasferte di Serie A alla guida del Bologna, dopo József Violak (tra settembre e ottobre 1946) e Gyorgy Sarosi (tra novembre e dicembre 1957).
Il Milan è la squadra che ha battuto meno calci d'angolo in questo campionato: soltanto 25 (poco più di tre a partita); inoltre, dei 16 terminati dentro l'area di rigore avversaria (anche questo record negativo nel torneo), soltanto sei sono stati sfruttati dai giocatori rossoneri (peggio ha fatto soltanto il Torino con quattro - a sei anche la Fiorentina).
Nonostante abbia il quinto attacco più sterile del campionato (otto reti segnate in otto partite, meno solo di Parma, Cagliari, Genoa e Venezia), il Bologna è la squadra che conta il maggior numero di giocatori che hanno toccato almeno un pallone in area avversaria nel torneo in corso: 24, ben sette in più rispetto al Milan (17), penultimo in questa classifica alle spalle del solo Genoa (16 calciatori).
Christian Pulisic ha preso parte a quattro gol (2G+2A) nelle sue ultime sette partite di Serie A: tante partecipazioni quante nelle 20 gare precedenti nella massima serie (3G+1A). Dall'esordio in Serie A col Milan nel 2023/24, lo statunitense è l'unico giocatore ad aver segnato almeno 30 gol e fornito almeno 20 assist (55 - 33G+22A) nel torneo.
Federico Bernardeschi, che è l’unico calciatore del Bologna con più di una rete segnata in questa Serie A (due), potrebbe andare a segno per due gare consecutive del torneo solo per la seconda volta in carriera, dopo il novembre 2016 (con la maglia della Fiorentina in quel caso).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: