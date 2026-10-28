Napoli che non sfrutta la punizione dalla trequarti, guadagnando solo una rimessa laterale.20:54
8'
AMMONITO Saba Goglichidze. Il centrale costretto al fallo su Hojlund, che gli era scappato in profonditá. 20:54
7'
Sta uscendo il Napoli, dopo la buona partenza del Monza.20:52
6'
Zoppica leggermente Marin, il centrale sembra peró poter continuare la partita.20:53
5'
McTominay conclude di potenza, la palla entra ma l'azione é ferma per fuorigioco.20:54
3'
Partito forte il Monza, sorpreso il Napoli.20:49
2'
OCCASIONE PER I LOCALI! Subito una conclusione per il Monza, con Birindelli che calcia di potenza: Milinkovic in angolo!20:50
1'
INIZIA MONZA - NAPOLI! Primo pallone per il Napoli!20:47
Arbitro del match Giovanni Ayroldi.20:22
Il Napoli ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10 nelle ultime 5 partite, nel Monza da segnalare i sette gol in sette partite per il bomber Varela.20:23
Landucci in panchina per il Napoli, Hojlund al centro dell'attacco supportato dalle fasce da Politano e Lang. Centrocampo a tre con Anguissa, Lobotka e McTominay, Marin in difesa, Olivera da terzino.20:22
Juric che si affida al caldissimo Varela, con Ngonge e Robinson alle sue spalle. Colombo con Foe Ondoa in mediana, Lucchesi al centro della difesa.20:21
La formazione del NAPOLI: (4-3-3), Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Hojlund, Lang20:17
Sono ufficiali le formazioni del match: MONZA (3-4-2-1), Tornqvist - Birindelli, Lucchesi, Goglichidze - Bakoune, Colombo, Foe Ondoa, Mangas - Ngonge, Robinson - Varela20:16
La squadra di Juric cerca punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, i partenopei per rialzarsi dopo un inizio di campionato difficile.20:12
Infrasettimanale per la massima serie italiana, con il Monza che ospita in casa il Napoli di Allegri (in tribuna), reduce dal pareggio per 3-3 con la Roma.20:11
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Monza - Napoli, valevole per la nona giornata di Serie A.20:10
La gara tra Monza e Napoli si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Monza - Napoli?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Monza - Napoli sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Monza - Napoli?
La partita si gioca a Monza
In che stadio si gioca Monza - Napoli?
Stadio U-Power Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 7 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Monza - Napoli?
La gara tra Monza e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-4
Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Napoli?
Il marcatore del Monza è stato Gustavo Varela al 43' mentre i marcatori del Napoli sono stati Rasmus Højlund al 10', Matteo Politano al 48', Rafa Marín al 62' e Kevin De Bruyne al 67'
PREPARTITA
Monza - Napoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio .
Attualmente il Monza si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Monza ha segnato 16 gol e ne ha subiti 22; il Napoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.
In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Cagliari e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 3-2 mentre Il Napoli ha incontrato la Roma pareggiando 3-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 4 gol.
Monza e Napoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, il Napoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Monza-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Napoli ha vinto quattro delle sei partite disputate contro il Monza in Serie A (1N, 1P), comprese le tre più recenti con un risultato complessivo di 7-2.
Nessuna squadra vanta più clean sheet in Serie A contro il Monza rispetto al Napoli: quattro, al pari di Atalanta e Milan.
Il Monza ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di Serie A (2-1 v Sassuolo e 4-0 v Cagliari) e non ha mai collezionato tre successi interni di fila nel torneo (due anche tra settembre-ottobre 2022 e a novembre 2022).
Il Napoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 12 (7V, 3N); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Venezia, i partenopei potrebbero collezionare due sconfitte esterne di fila senza segnare per la prima volta dal dicembre 2023-gennaio 2024 (tre di fila con Walter Mazzarri).
Ivan Juric potrebbe diventare il primo allenatore del Monza a collezionare nove gare consecutive di Serie A con i brianzoli a segno (almeno una rete in ciascuna delle otto gare in cui ha allenato i lombardi finora).
Il Monza ha subito sei gol da fuori area - incluso uno nell'ultima gara contro il Torino - e nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2026/27 (sei anche per il Parma). Dall'altro lato, il Napoli ha segnato dalla distanza tre reti - di cui una nell'ultimo match contro la Roma - e solo Fiorentina (cinque) e Torino (quattro) ne contano di più - a quota tre anche Inter e lo stesso Monza.
Il Napoli sta viaggiando a una media di tiri subiti di 16.6 a partita in questo campionato (3.9 nello specchio); nella scorsa Serie A la media dei campani è stata di 10.2 a match (3.0 nello specchio).
Gustavo Varela (sette gol in sette gare giocate) potrebbe diventare solo il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a segnare almeno otto gol nelle prime otto presenze in assoluto in Serie A, dopo Krzysztof Piatek - nove reti nelle prime otto gare nella stagione 2018/19; inoltre, il portoghese potrebbe essere il secondo più giovane a riuscirci (21 anni e 271 giorni alla data del match) nella storia della competizione, dopo Otello Torri (otto reti in otto match con il Novara tra il 1936 e il 1937 a 19 anni e 364 giorni).
Scott McTominay arriva da due doppiette di fila tra UEFA Champions League e campionato: dal match del suo esordio con la maglia del Napoli (15 settembre 2024) è il centrocampista delle squadre di Serie A ad aver segnato sia più gol in tutte le competizioni (31) che più marcature multiple (sei - il secondo in questa classifica è Hakan Çalhanoglu a quota tre).
Matteo Politano ha partecipato attivamente a tre gol (una rete e due assist) nelle ultime due gare ufficiali contro Bodø/Glimt e Roma: considerando tutte le competizione, è dal periodo compreso tra settembre e ottobre 2022 che non viene coinvolto in almeno una rete in tre match consecutivi (quattro in quel caso) - per lui, inoltre, due reti nelle ultime tre presenze in Serie A contro il Monza.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: