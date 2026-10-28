Il Napoli ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10 nelle ultime 5 partite, nel Monza da segnalare i sette gol in sette partite per il bomber Varela.20:23

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Monza - Napoli? La gara tra Monza e Napoli si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Monza - Napoli? L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Monza - Napoli sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Monza - Napoli? La partita si gioca a Monza In che stadio si gioca Monza - Napoli? Stadio U-Power Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 7 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Monza - Napoli? La gara tra Monza e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-4 Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Napoli? Il marcatore del Monza è stato Gustavo Varela al 43' mentre i marcatori del Napoli sono stati Rasmus Højlund al 10', Matteo Politano al 48', Rafa Marín al 62' e Kevin De Bruyne al 67'

PREPARTITA

Monza - Napoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio .

Attualmente il Monza si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Monza ha segnato 16 gol e ne ha subiti 22; il Napoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Cagliari e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 3-2 mentre Il Napoli ha incontrato la Roma pareggiando 3-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 4 gol.

Monza e Napoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, il Napoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Monza-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto quattro delle sei partite disputate contro il Monza in Serie A (1N, 1P), comprese le tre più recenti con un risultato complessivo di 7-2.

Nessuna squadra vanta più clean sheet in Serie A contro il Monza rispetto al Napoli: quattro, al pari di Atalanta e Milan.

Il Monza ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di Serie A (2-1 v Sassuolo e 4-0 v Cagliari) e non ha mai collezionato tre successi interni di fila nel torneo (due anche tra settembre-ottobre 2022 e a novembre 2022).

Il Napoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 12 (7V, 3N); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Venezia, i partenopei potrebbero collezionare due sconfitte esterne di fila senza segnare per la prima volta dal dicembre 2023-gennaio 2024 (tre di fila con Walter Mazzarri).

Ivan Juric potrebbe diventare il primo allenatore del Monza a collezionare nove gare consecutive di Serie A con i brianzoli a segno (almeno una rete in ciascuna delle otto gare in cui ha allenato i lombardi finora).

Il Monza ha subito sei gol da fuori area - incluso uno nell'ultima gara contro il Torino - e nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2026/27 (sei anche per il Parma). Dall'altro lato, il Napoli ha segnato dalla distanza tre reti - di cui una nell'ultimo match contro la Roma - e solo Fiorentina (cinque) e Torino (quattro) ne contano di più - a quota tre anche Inter e lo stesso Monza.

Il Napoli sta viaggiando a una media di tiri subiti di 16.6 a partita in questo campionato (3.9 nello specchio); nella scorsa Serie A la media dei campani è stata di 10.2 a match (3.0 nello specchio).

Gustavo Varela (sette gol in sette gare giocate) potrebbe diventare solo il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a segnare almeno otto gol nelle prime otto presenze in assoluto in Serie A, dopo Krzysztof Piatek - nove reti nelle prime otto gare nella stagione 2018/19; inoltre, il portoghese potrebbe essere il secondo più giovane a riuscirci (21 anni e 271 giorni alla data del match) nella storia della competizione, dopo Otello Torri (otto reti in otto match con il Novara tra il 1936 e il 1937 a 19 anni e 364 giorni).

Scott McTominay arriva da due doppiette di fila tra UEFA Champions League e campionato: dal match del suo esordio con la maglia del Napoli (15 settembre 2024) è il centrocampista delle squadre di Serie A ad aver segnato sia più gol in tutte le competizioni (31) che più marcature multiple (sei - il secondo in questa classifica è Hakan Çalhanoglu a quota tre).

Matteo Politano ha partecipato attivamente a tre gol (una rete e due assist) nelle ultime due gare ufficiali contro Bodø/Glimt e Roma: considerando tutte le competizione, è dal periodo compreso tra settembre e ottobre 2022 che non viene coinvolto in almeno una rete in tre match consecutivi (quattro in quel caso) - per lui, inoltre, due reti nelle ultime tre presenze in Serie A contro il Monza.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: