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Formazioni ufficiali di Monza-Napoli - Serie A 2026/2027

Stadio U-Power Stadium di Monza
28 Ottobre 2026 ore 20:45
Monza
1
Napoli
4
Partita finita
Arbitro: Giovanni Ayroldi
  1. 10' 0-1 Rasmus Højlund
  2. 43' 1-1 Gustavo Varela
  3. 48' 1-2 Matteo Politano
  4. 62' 1-3 Rafa Marín
  5. 67' 1-4 Kevin De Bruyne
0'
45'
90'
90'
92'

Dopo un primo tempo in equilibrio, terminato 1-1, esce il Napoli che chiude la partita con un poker sul Monza.

Vantaggio iniziale di Hojlund, pareggio del solito Varela in chiusura di primo tempo ma poi nella ripresa si scatenano i partenopei con le reti di Politano, Marin e De Bruyne.

Napoli che sale a quota 14, mentre il Monza rimane a soli due punti dalla zona retrocessione.

  1. Da Monza - Napoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato.22:40

  2. 90'+2'

    FINISCE MONZA - NAPOLI! 1-4 il risultato finale!22:37

  3. 90'

    Due i minuti di recupero.22:34

  4. 88'

    AMMONITO Leonardo Colombo. Fallo su McTominay, altro giallo22:33

  6. 88'

    Ora i partenopei si divertono, possesso palla anche con tocchi di fino per gli avanti azzurri.22:32

  7. 86'

    Colpo di testa di Lucca, palla alta.22:29

  8. 85'

    Napoli totalmente padrone del campo, Monza che sembra solo aspettare il triplice fischio finale.22:29

  9. 84'

    Lucca prova l'uno contro uno con Antov, ha la meglio il difensore locale.22:28

  10. 82'

    De Bruyne fermato con il fallo: entrato veramente con voglia in questa partita il belga.22:26

  12. 81'

    Sostituzione NAPOLI: esce Rasmus Højlund, entra Lorenzo Lucca.22:26

  13. 80'

    Hojlund corre in contropiede, ma ottima la chiusura di Antov.22:24

  14. 79'

    Invenzione di Vergara, Birindelli allontana.22:23

  15. 78'

    Chiusura di Lang che si prende gli applausi dei suoi tifosi: partita solida dell'esterno in entrambe le fasi.22:22

  16. 76'

    ZEBALLOS! Si rivede il Monza con il neo entrato: conclusione che Milinkovic respinge.22:21

  18. 75'

    Monza che sembra ormai fuori dalla partita, assolo partenopeo.22:18

  19. 74'

    Sostituzione MONZA: esce Lorenzo Lucchesi, entra Valentin Antov22:18

  20. 73'

    Ancora McTominay, che si vede ha voglia del gol: blocca Tornqvist.22:17

  21. 72'

    ANCORA NAPOLI! Conclusione dal limite di McTominay, palla di poco a lato.22:16

  22. 70'

    Monza che sembra aver subito il contraccolpo psicologico del terzo gol, concedendo una prateria a De Bruyne nell'occasione dela quarta rete.22:14

  24. 69'

    Sostituzione MONZA: esce Jay Robinson, entra Exequiel Zeballos22:13

  25. 67'

    GOL! Monza - NAPOLI 1-4! Rete di Kevin De Bruyne. Lang pesca il belga solo davanti a Tornqvist, diagonale vincente!

    Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne22:13

    Kevin De Bruyne
  26. 67'

    MCTOMINAY! Cross di Lang, colpo di testa dello scozzese che finisce alto.22:11

  27. 65'

    Doppio cambio anche per Allegri, che mette forze fresche con Vergara e la capacitá di De Bruyne di lanciare i suoi.22:09

  28. 63'

    Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Antonio Vergara22:09

  30. 63'

    Sostituzione NAPOLI: esce Frank Anguissa, entra Kevin De Bruyne22:08

  31. 62'

    GOL! Monza - NAPOLI 1-3! Rete di Rafa Marín. Colpo di testa dello spagnolo che schiaccia di testa in porta il corner di Politano!

    Guarda la scheda del giocatore Rafa Marín22:08

    Rafa Marín
  32. 62'

    HOJLUND! La punta si gira bene in area, ma che parata di Tornqvist!22:07

  33. 62'

    Juric vuole forze fresche e evitare il secondo giallo di Foe Ondoa.22:06

  34. 60'

    Sostituzione MONZA: esce Manga Foe Ondoa, entra Ebenezer Akinsanmiro22:05

  36. 60'

    Sostituzione MONZA: esce Cyril Ngonge, entra Andrea Colpani.22:04

  37. 58'

    Monza che sta reagendo con forza, la squadra di Juric crede nel pareggio.22:02

  38. 56'

    Altro errore di Marin, che regala la palla al Monza al limite della sua area.22:00

  39. 55'

    OCCASIONE MONZA! Foe Ondoa di potenza dal limite, Milinkovic Savic respinge e salva anche su Robinson.21:59

  40. 54'

    Monza che prova xsempre la costruzione dal basso, ma con quanti rischi.21:58

  42. 52'

    AMMONITO Manga Foe Ondoa. Trattenuta su Gilmour. 21:57

  43. 51'

    Birindelli si scontra con Olivera, con entrambi i giocatori che chiedono la punizione: alla fine il calcio da fermo é per i locali.21:56

  44. 50'

    Bellissimo gol di Politano, che piazza sul secondo palo con un tunnel su Lucchesi, ma disastro della difesa del Monza che regala il pallone all'esterno in area.21:55

  45. 48'

    GOL! Monza - NAPOLI 1-2! Rete di Matteo Politano. L'esterno arriva su una palla vagante in area e con un colpo di biliardo mette la palla sul secondo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Matteo Politano22:00

    Matteo Politano
  46. 48'

    ANCORA VARELA! La punta si sposta il pallone con il tacco e conclude a giro, palla alta!21:52

  48. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:50

  49. 46'

    Sostituzione MONZA: esce Saba Goglichidze, entra Andrea Carboni.21:50

  50. 46'

    Sostituzione NAPOLI: esce Amir Rrahmani, entra Luca Marianucci21:51

  51. La squadra di Allegri perde anche Lobotka per infortunio, al suo posto Gilmour.21:53

  52. Napoli che passa in vantaggio con Hojlund, Monza che peró ci crede e prova a spingere: i partenopei sembrano controllare, ma nel finale Varela insacca il buon cross di Robinson.21:53

  54. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! 1-1 tra Monza e Napoli.21:34

  55. 45'+2'

    Angolo per il Napoli: Politano sul secondo palo, respinge la difesa locale.21:33

  56. 45'

    Tre i minuti di recupero.21:31

  57. 44'

    Monza che trova il pareggio grazie al suo gioiello, Varela, che di testa capitalizza l'ottimo cross di Robinson. Difesa partenopea troppo ferma.21:31

  58. 43'

    GOL! MONZA - Napoli 1-1! Rete di Gustavo Varela. Cross di Robinson, la punta nell'area piccola salta piú in alto di tutti e manda di testa sul palo lontano, dove non puó arrivare Milinkovic Savic.

    Guarda la scheda del giocatore Gustavo Varela21:30

    Gustavo Varela
  60. 42'

    Ennesimo recupero di un Anguissa che subisce anche fallo: punizione dalla trequarti per i partenopei.21:27

  61. 40'

    Di Lorenzo prima chiude bene Mangas, poi mette in grossa difficoltá Rrahmani che calcia lontano.21:26

  62. 39'

    Napoli che ora prova ad alzare il baricentro, per chiudere il Monza nella sua trequarti.21:24

  63. 37'

    Hojlund chiede un tocco di mano in area ma Ayroldi dice che si puó continuare.21:22

  64. 35'

    Monza che si appoggia molto a Robinson, il suo pallone per Mangas é recuperato.21:21

  66. 33'

    Conclusione di Lang, facile la presa di Tornqvist.21:18

  67. 32'

    Varela pescato in fuorigioco, ma sempre pericoloso l'attaccante portoghese.21:17

  68. 30'

    Napoli ora salvato dal suo portiere, pallone perso veramente sanguinoso di Di Lorenzo.21:15

  69. 29'

    MIRACOLO DI MILINKOVIC SAVIC! Palla persa di Di Lorenzo, Varela conclude a botta sicuro ma il portiere si supera in angolo.21:14

  70. 28'

    AMMONITO Juric. Giallo al tecnico per proteste.21:13

  72. 27'

    Uscita di Milinkovic Savic che anticipa all'ultimo Varela, pronto a mettere in porta il cross di Mangas.21:12

  73. 26'

    Conclusione ora di McTominay dal limite, pallone facile per Tornqvist.21:10

  74. 25'

    VARELA! Ora la partita si fa emozionante: ottima difesa e perno della punta che si apre lo spazio per il destro: conclusione bloccata da Milinkovic - Savic!21:09

  75. 24'

    OLIVERA! Cross di Politano, si inserisce l'ex Getafe che, di testa, manda di poco a lato!21:08

  76. 23'

    Equilibrio ora in campo, Napoli che non ha fretta e aspetta il Monza, per poi ripartire.21:07

  78. 21'

    MONZA VICINO AL PARI! Conclusione dal limite di Foe Ondoa, palla che sfiora il palo.21:05

  79. 19'

    POLITANO! Regalo del Monza all'esterno che, da ottima posizione, non trova il raddoppio!21:04

  80. 17'

    Sostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Billy Gilmour21:05

  81. 16'

    Attenzione, Lobotka non sembra farcela, esce in barella: chiamato il cambio.21:01

  82. 15'

    Fallo in attacco di Mangas su Lobotka, che rimane a terra. Entra lo staff medico del Napoli.21:00

  84. 13'

    Monza che sta reagendo con veemenza ma poca luciditá, Napoli che controlla bene.20:59

  85. 11'

    Napoli che la sblocca con il classico attacco alla profonditá di Hojlund, ma soprattutto dalla ottima palla in verticale di Di Lorenzo.20:57

  86. 10'

    GOL! Monza - NAPOLI 0-1! Rete di Rasmus Højlund. Anguissa recupera, Di Lorenzo trova la profonditá per la punta che, tra i due centrali, insacca con precisione.

    Guarda la scheda del giocatore Rasmus Højlund21:05

    Rasmus Højlund
  87. 9'

    Napoli che non sfrutta la punizione dalla trequarti, guadagnando solo una rimessa laterale.20:54

  88. 8'

    AMMONITO Saba Goglichidze. Il centrale costretto al fallo su Hojlund, che gli era scappato in profonditá. 20:54

  90. 7'

    Sta uscendo il Napoli, dopo la buona partenza del Monza.20:52

  91. 6'

    Zoppica leggermente Marin, il centrale sembra peró poter continuare la partita.20:53

  92. 5'

    McTominay conclude di potenza, la palla entra ma l'azione é ferma per fuorigioco.20:54

  93. 3'

    Partito forte il Monza, sorpreso il Napoli.20:49

  94. 2'

    OCCASIONE PER I LOCALI! Subito una conclusione per il Monza, con Birindelli che calcia di potenza: Milinkovic in angolo!20:50

  96. 1'

    INIZIA MONZA - NAPOLI! Primo pallone per il Napoli!20:47

  97. Arbitro del match Giovanni Ayroldi.20:22

  98. Il Napoli ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10 nelle ultime 5 partite, nel Monza da segnalare i sette gol in sette partite per il bomber Varela.20:23

  99. Landucci in panchina per il Napoli, Hojlund al centro dell'attacco supportato dalle fasce da Politano e Lang. Centrocampo a tre con Anguissa, Lobotka e McTominay, Marin in difesa, Olivera da terzino.20:22

  100. Juric che si affida al caldissimo Varela, con Ngonge e Robinson alle sue spalle. Colombo con Foe Ondoa in mediana, Lucchesi al centro della difesa.20:21

  102. La formazione del NAPOLI: (4-3-3), Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Hojlund, Lang20:17

  103. Sono ufficiali le formazioni del match: MONZA (3-4-2-1), Tornqvist - Birindelli, Lucchesi, Goglichidze - Bakoune, Colombo, Foe Ondoa, Mangas - Ngonge, Robinson - Varela20:16

  104. La squadra di Juric cerca punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, i partenopei per rialzarsi dopo un inizio di campionato difficile.20:12

  105. Infrasettimanale per la massima serie italiana, con il Monza che ospita in casa il Napoli di Allegri (in tribuna), reduce dal pareggio per 3-3 con la Roma.20:11

  106. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Monza - Napoli, valevole per la nona giornata di Serie A.20:10

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: U-Power Stadium
    Città: Monza
    Capienza: 18658 spettatori20:10

    U-Power Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Monza - Napoli

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Monza - Napoli?
La gara tra Monza e Napoli si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Monza - Napoli?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Monza - Napoli sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Monza - Napoli?
La partita si gioca a Monza
In che stadio si gioca Monza - Napoli?
Stadio U-Power Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 7 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Monza - Napoli?
La gara tra Monza e Napoli si è conclusa con il risultato di 1-4
Chi sono stati i marcatori della partita Monza - Napoli?
Il marcatore del Monza è stato Gustavo Varela al 43' mentre i marcatori del Napoli sono stati Rasmus Højlund al 10', Matteo Politano al 48', Rafa Marín al 62' e Kevin De Bruyne al 67'
PREPARTITA

Monza - Napoli è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:45 allo stadio .

Attualmente il Monza si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte); invece il Napoli si trova 7° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Il Monza ha segnato 16 gol e ne ha subiti 22; il Napoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 11.

In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Cagliari e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e la Roma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 3-2 mentre Il Napoli ha incontrato la Roma pareggiando 3-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 4 gol.

Monza e Napoli si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 1 volta, il Napoli ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Monza-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Napoli ha vinto quattro delle sei partite disputate contro il Monza in Serie A (1N, 1P), comprese le tre più recenti con un risultato complessivo di 7-2.
  • Nessuna squadra vanta più clean sheet in Serie A contro il Monza rispetto al Napoli: quattro, al pari di Atalanta e Milan.
  • Il Monza ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di Serie A (2-1 v Sassuolo e 4-0 v Cagliari) e non ha mai collezionato tre successi interni di fila nel torneo (due anche tra settembre-ottobre 2022 e a novembre 2022).
  • Il Napoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1N), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 12 (7V, 3N); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Venezia, i partenopei potrebbero collezionare due sconfitte esterne di fila senza segnare per la prima volta dal dicembre 2023-gennaio 2024 (tre di fila con Walter Mazzarri).
  • Ivan Juric potrebbe diventare il primo allenatore del Monza a collezionare nove gare consecutive di Serie A con i brianzoli a segno (almeno una rete in ciascuna delle otto gare in cui ha allenato i lombardi finora).
  • Il Monza ha subito sei gol da fuori area - incluso uno nell'ultima gara contro il Torino - e nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2026/27 (sei anche per il Parma). Dall'altro lato, il Napoli ha segnato dalla distanza tre reti - di cui una nell'ultimo match contro la Roma - e solo Fiorentina (cinque) e Torino (quattro) ne contano di più - a quota tre anche Inter e lo stesso Monza.
  • Il Napoli sta viaggiando a una media di tiri subiti di 16.6 a partita in questo campionato (3.9 nello specchio); nella scorsa Serie A la media dei campani è stata di 10.2 a match (3.0 nello specchio).
  • Gustavo Varela (sette gol in sette gare giocate) potrebbe diventare solo il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a segnare almeno otto gol nelle prime otto presenze in assoluto in Serie A, dopo Krzysztof Piatek - nove reti nelle prime otto gare nella stagione 2018/19; inoltre, il portoghese potrebbe essere il secondo più giovane a riuscirci (21 anni e 271 giorni alla data del match) nella storia della competizione, dopo Otello Torri (otto reti in otto match con il Novara tra il 1936 e il 1937 a 19 anni e 364 giorni).
  • Scott McTominay arriva da due doppiette di fila tra UEFA Champions League e campionato: dal match del suo esordio con la maglia del Napoli (15 settembre 2024) è il centrocampista delle squadre di Serie A ad aver segnato sia più gol in tutte le competizioni (31) che più marcature multiple (sei - il secondo in questa classifica è Hakan Çalhanoglu a quota tre).
  • Matteo Politano ha partecipato attivamente a tre gol (una rete e due assist) nelle ultime due gare ufficiali contro Bodø/Glimt e Roma: considerando tutte le competizione, è dal periodo compreso tra settembre e ottobre 2022 che non viene coinvolto in almeno una rete in tre match consecutivi (quattro in quel caso) - per lui, inoltre, due reti nelle ultime tre presenze in Serie A contro il Monza.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MonzaNapoli
Partite giocate88
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse53
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati1513
Gol totali subiti1810
Media gol subiti per partita2.21.2
Percentuale possesso palla44.951.2
Numero totale di passaggi30853956
Numero totale di passaggi riusciti25143402
Tiri nello specchio della porta4548
Percentuale di tiri in porta52.949.5
Numero totale di cross135152
Numero medio di cross riusciti3638
Duelli per partita vinti372341
Duelli per partita persi386359
Corner subiti3841
Corner guadagnati3447
Numero di punizioni a favore8470
Numero di punizioni concesse8968
Tackle totali121120
Percentuale di successo nei tackle52.960.0
Fuorigiochi totali2622
Numero totale di cartellini gialli117
Numero totale di cartellini rossi10

Monza - Napoli Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Inter25
  2. Lazio25
  3. Roma21
  4. Como20
  5. Milan18
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela8
  2. Donyell Malen7
  3. Antonio Raimondo7
  4. Nikola Krstovic6
  5. Tasos Douvikas5
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