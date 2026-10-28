Un punto per parte per Parma e Udinese: entrambe interrompono il filotto di sconfitte ma nessuna delle due si allontana dalla zona calda della classifica. Le occasioni migliori sono tutte nella ripresa: Okoye ipnotizza Bernabé dal dischetto riscattando il precedente errore che aveva portato all’assegnazione del rigore. Sul finale di gara l’Udinese può vincerla prima con Ekkelenkamp e po con Unai Gomez ma spreca.
Si tratta del secondo 0-0 del campionato, dopo Como-Roma.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+3'
Fine partita. PARMA-UDINESE 0-0: termina a reti bianche al Tardini. 20:21
90'
Tre minuti di recupero. 20:18
87'
GRAN PARATA DI DAFFARA! Riflesso provvidenziale sul pallone schiacciato da Unai Gomez che era saltato sopra Valeri.20:15
86'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Britschgi, dentro Almqvist. 20:15
85'
SALBVATAGGIO SULLA LINEA DI TROILO! Deviazione volante di Ekkelenkamp che non riesce però a dare forza al pallone da due passi. Il difensore del Parma rinvia a pochi centimetri dalla linea di porta.20:14
84'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Zaniolo, dentro Unai Gomez.20:11
83'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Chakvetadze, dentro Miller.20:11
83'
Davies frana su Daffara sul tentativo di sponda di Palma.20:11
81'
AMMONIZIONE PER L'UDINESE. Reazione di Zaniolo, anche lui ammonito. Chiedevano il rosso i giocatori del Parma.20:09
81'
AMMONIZIONE PER IL PARMA. Trattenuta plateale e prolungata di Lontani su Zaniolo.20:09
80'
Drobnic mura Davies in area Parma. 20:07
75'
Partita ancora in bilico, il Parma non sembra aver accusato troppo il colpo del rigore fallito. 20:03
74'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Tourè, dentro Lontani.20:03
74'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Bernabé, dentro Fabbian.20:02
71'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Karlstrom, dentro Piotrowski.19:59
71'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Kamara, dentro Ebosse.19:59
69'
OKOYE PARA IL RIGORE A BERNABE'! Si riscatta dall'errore precedente il portiere dell'Udinese indovinando l'angolo e respingendo lateralmente il penalty incrociato a mezza altezza dello spagnolo. 19:57
67'
RIGORE PER IL PARMA! Sugli sviluppi di corner Okoye si lascia sfuggire il pallone dalle mani, la girata di Troilo viene deviata col braccio da Abankwah.19:56
67'
Chiusura provvidenziale di Kabasele su Delprato in area dell'Udinese. 19:54
63'
SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Bertola, dentro Vojvoda. 19:51
62'
Sterzata e destro piazzato di Sierro da fuori, nessun problema per Okoye. 19:50
61'
DAVIES A CENTIMETRI DA VANTAGGIO! Dopo una respinta approssimativa della difesa del Parma, Ekkelenkamp apparecchia in area per Davies che calcia in equilibrio precario. La deviazione di Troilo mette fuori causa Daffara ma soprattutto il pallone sul fondo, di pochissimo.19:49
60'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Carboni, dentro Valeri.19:50
60'
SOSTITUZIONE PER IL PARMA. Fuori Romero, dentro Frigan.19:50
58'
TIRO DI ZANIOLO! Mette il mirino sulla porta e spara dai 25 metri, palla larga non di molto.19:46
56'
Fa tanta fatica il Parma in ripartenza, Tourè spreca un'altra situazione potenzialmente favorevole.19:44
51'
Primo squillo della ripresa con Bernabè che calcia col mancino da fuori: debole e lontano dalla porta.19:39
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia.19:33
Anche Venezia-Inter è ferma sullo 0-0 all'intervallo; Milan avanti per 2-1 sul Bologna. 19:21
Più Udinese che Parma nel primo tempo del Tardini: le occasioni migliori sono per Zaniolo e Kamara che vanno solo vicino alla porta di Daffara, che si deve allungare invece su un tiro deviato di Bertola. L'unica chance per i ducali è un colpo di testa alto di Carboni. Risultato fermo sullo 0-0-.19:20
45'+1'
Fine primo tempo: PARMA-UDINESE 0-0. Duplice fischio, niente recupero.19:18
45'+1'
AMMONIZIONE PER L'UDINESE. Giallo per proteste a Karlstrom. Lamentava una spinta in area di Keita.19:17
45'
DAFFARA SI ALLUNGA! Tiro di Bertola dal limite, deviato. Si deve allungare in corner il portiere del Parma.19:16
43'
OCCASIONE PER CARBONI! Da esterno a esterno: cross dalla desrtra di Britschgi per la testa di Carboni che stringe sul lato opposto anticipando tutti e mandando alto di poco.19:15
42'
Sierro ci prova dalla distanza, fuori misura.19:12
38'
Davies prova a girarsi e a caclaire da fuori area, mura Keita.19:08
35'
Fase un po' confusa della partita, il Parma prova a mettere la testa fuori. 19:07
31'
Qualche protesta dell'Udinese per una trattenuta di Troilo ai danni di Davies che stava per colpire di testa in area. Nulla per Massa e il Var. 19:03
29'
AMMONITO GILARDINO! Il tecnico del Parma protestava per il mancato intervento su una trattenuta di Kabasele ai danni di Romero.19:01
27'
Ekkelenkamp di tacco volante sul cross avvitato di Zaniolo, pallone centrale bloccato da Daffara.18:59
25'
Gran botta di Karlstrom dal limite dopo un'azione elaborata dell'Udinese: palla alta di poco. 18:56
24'
Altro contatto tra Troilo e Davies, questa volta in area. Tutto regolare.18:55
22'
Ekkelenkamp cerca la rovesciata su un cross da sinistra di Palma ma non trova l'impatto col pallone.18:53
21'
Buon cross di Britschgi da destra, Okoye si distende e blocca.18:52
21'
Tourè e Romero gestiscono male una ripartenza del Parma, l'Udinese aveva pasticciato concedendo campo aperto. 18:52
19'
È comunque l'Udinese a fare la partita, il Parma fatica a distendersi. 18:50
17'
Tentativo dello stesso Ekkelenkamp, direttamente in curva.18:48
16'
Cross insidioso di Ekkelenkamp sugli sviluppi di punizione battuta corta: Tourè si rifugia in corner.18:47
15'
Tanti errori tecnici in questo primo quarto d'ora di gioco.18:46
14'
OCCASIONE PER KAMARA! Davies spinge il ribaltamento dell'Udinese e rifinisce per Kamara che arriva in corsa sulla sinistra e incrocia il mancino. Largo di un metro. Si era fatto completamente sorprendere il Parma.18:45
13'
Keita calcia da lontanissimo, palla larga di molto.18:44
12'
Strattonata reciproca tra Kabasele e Romero in area dell'Udinese. Massa lascia proseguire. 18:44
10'
Squadre molto accorte in questo avvio, la partita ha il suo peso. 18:41
6'
ZANIOLO VA VICINO ALL'INCROCIO! Controllo splendido in area e mancino violento che lambisce lo spigolo alto e a lui opposto della porta di Daffara. Prima occasione del match.18:42
6'
Uscitta in bello stile di Britschgi, poi Bernabè sbaglia completamente la misura del passaggio.18:37
2'
Prima chiusura energica di Troilo su Davies, accompagnato oltre la linea di fondo.18:33
1'
È cominciata Parma-Udinese. Buona partita a tutti!18:32
L'arbitro del match del Tardini è Davide Massa di Imperia, gli assistenti sono Scatragli e Galimberti. Il fischietto sarà coadiuvato anche dal quarto ufficiale Bonacina. Al Var sono pronti Mazzoleni e Baroni.18:23
Nell'Udinese torna dal primo minuto Zaniolo e c’è spazio per le novità Bertola a destra e Chakvetadze in mediana. Restano indisponibili Solet, Zanoli, Alaba, Bayo e Gueye.18:15
Nel Parma la vera novità è l’impiego di Daffara tra i pali al posto di Corvi. In attacco la coppia è formata da Romero e Tourè. Tornano a disposizione Nicolussi Caviglia e Almqvist dalla panchina.18:15
Tre punti pesanti in palio al Tardini nella 9ª giornata di Serie A Enilive: i padroni di casa, nonostante l'arrivo di Alberto Gilardino in panchina, hanno perso le ultime tre contro Inter, Torino e Lazio; ora i crociati devono obbligatoriamente cambiare rotta. Stesso discorso per i friulani di Runjaic, che devono interrompere una striscia di addirittura sei ko consecutivi. È un autentico scontro diretto per la salvezza.18:09
Contro nessun'altra squadra il Parma ha registrato più clean sheet casalinghi in Serie A che contro l'Udinese: 12 - come contro la Fiorentina - in 26 partite al Tardini (il 46%); l'ultimo risale al 2-0 del 26 gennaio 2020.18:08
L'Udinese ha perso tutte le ultime sei partite di campionato - con un punteggio complessivo di 5 a 15 - le ultime due senza avere trovato la via del gol; i friulani potrebbero subire sette ko consecutivi solo per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo il filotto di 11 tra febbraio e aprile 2018, con Massimo Oddo allenatore.18:04
Dopo le sconfitte contro Inter, Torino e Lazio, il Parma potrebbe collezionare quattro ko consecutivi in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 con Fabio Pecchia in panchina.18:04
Sono 41 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Emilia: bilancio di 22 successi del Parma (ultimo 2-0, Serie A 2019/20), nove pareggi (ultimo 2-2, Serie A 2020/21) e 10 vittorie bianconere (ultima 0-2, Serie A 2026/27).18:00
Benvenuti alla diretta scritta di Parma-Udinese, gara del turno infrasettimanale valido per la nona giornata di Serie A.16:42
La gara tra Parma e Udinese si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Parma - Udinese?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Udinese sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Parma - Udinese?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Udinese?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Udinese?
La gara tra Parma e Udinese si è conclusa con il risultato di 0-0
PREPARTITA
Parma - Udinese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .
Attualmente il Parma si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Udinese si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte). Il Parma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 15; l'Udinese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 18.
In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Torino e la Lazio ottenendo 0 punti. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Lecce e il Milan ottenendo 0 punti. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 2-1 mentre L'Udinese ha incontrato il Milan perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.
Parma e Udinese si sono affrontate 52 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 22 volte, l'Udinese ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Parma-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Parma ha vinto 1-0 l'ultimo incrocio contro l'Udinese in Serie A e solo una volta ha vinto due match di fila mantenendo anche la porta inviolata contro i friulani nella massima serie: tra aprile e novembre 2011 (2-0 in entrambi i match).
Contro nessun'altra squadra il Parma ha registrato più clean sheet casalinghi in Serie A che contro l'Udinese: 12 - come contro la Fiorentina - in 26 partite al Tardini (il 46%; l'ultimo risale al 2-0 del 26 gennaio 2020.
Dopo le sconfitte contro Inter, Torino e Lazio, il Parma potrebbe collezionare quattro ko consecutivi in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 con Fabio Pecchia in panchina.
Il Parma non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due gare interne di fila nelle ultime 16 partite casalinghe di Serie A (5V, 4N, 7P) e, dopo lo 0-3 contro il Torino, potrebbe collezionare due ko interni consecutivi in campionato per la prima volta dal novembre-dicembre 2025 (0-2 proprio contro l'Udinese e 0-1 contro la Lazio).
L'Udinese ha perso tutte le ultime sei partite di campionato - con un punteggio complessivo di 5 a 15 - le ultime due senza avere trovato la via del gol; i friulani potrebbero subire sette ko consecutivi solo per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo il filotto di 11 tra febbraio e aprile 2018, con Massimo Oddo allenatore.
Dopo il 5-3 contro l'Inter e il 2-1 contro il Torino, l'Udinese potrebbe perdere tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2025 (contro Inter, Genoa e Torino in quel caso).
Si affrontano la squadra che ha segnato meno gol da dentro l'area di rigore in questo campionato (il Parma, con tre, al pari della Fiorentina) e quella che, dopo la Fiorentina (18), ne ha subiti di più negli ultimi 16 metri (l'Udinese con 17).
Il Parma inizia in media le proprie sequenze a 38.5 metri dalla propria porta in questa Serie A: si tratta del valore più basso nel torneo in corso; quarta in questa classifica invece l'Udinese con un valore di 43.1, meno solo di quelli di Roma (44), Juventus (44.2) e Inter (45.4).
Tra i giocatori che hanno segnato più di un gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei solamente Wael Mohya del Borussia M'gladbach (due - dicembre 2008) è più giovane di Simone Lontani (due - gennaio 2008).
Jurgen Ekkelenkamp ha preso parte a sette gol (5G+2A) nelle ultime sei trasferte di Serie A: nel periodo (dallo scorso 20 marzo), solo Donyell Malen ha fatto meglio nel torneo (nove); inoltre, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l'olandese potrebbe diventare solo il quarto giocatore dell'Udinese a trovare il gol per quattro match fuori casa di fila nella competizione, dopo Vicenzo Iaquinta (4 nel 2004), Antonio Di Natale (5 tra il 2008 e il 2009) e Alexis Sánchez (4 tra il 2010 e il 2011).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: