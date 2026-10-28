Un punto per parte per Parma e Udinese: entrambe interrompono il filotto di sconfitte ma nessuna delle due si allontana dalla zona calda della classifica. Le occasioni migliori sono tutte nella ripresa: Okoye ipnotizza Bernabé dal dischetto riscattando il precedente errore che aveva portato all’assegnazione del rigore. Sul finale di gara l’Udinese può vincerla prima con Ekkelenkamp e po con Unai Gomez ma spreca.

L'Udinese ha perso tutte le ultime sei partite di campionato - con un punteggio complessivo di 5 a 15 - le ultime due senza avere trovato la via del gol; i friulani potrebbero subire sette ko consecutivi solo per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo il filotto di 11 tra febbraio e aprile 2018, con Massimo Oddo allenatore.18:04

Tre punti pesanti in palio al Tardini nella 9ª giornata di Serie A Enilive: i padroni di casa, nonostante l'arrivo di Alberto Gilardino in panchina, hanno perso le ultime tre contro Inter, Torino e Lazio; ora i crociati devono obbligatoriamente cambiare rotta. Stesso discorso per i friulani di Runjaic, che devono interrompere una striscia di addirittura sei ko consecutivi. È un autentico scontro diretto per la salvezza.18:09

Nel Parma la vera novità è l’impiego di Daffara tra i pali al posto di Corvi. In attacco la coppia è formata da Romero e Tourè. Tornano a disposizione Nicolussi Caviglia e Almqvist dalla panchina.18:15

Nell'Udinese torna dal primo minuto Zaniolo e c’è spazio per le novità Bertola a destra e Chakvetadze in mediana. Restano indisponibili Solet, Zanoli, Alaba, Bayo e Gueye.18:15

L'arbitro del match del Tardini è Davide Massa di Imperia, gli assistenti sono Scatragli e Galimberti. Il fischietto sarà coadiuvato anche dal quarto ufficiale Bonacina. Al Var sono pronti Mazzoleni e Baroni.18:23

OCCASIONE PER KAMARA! Davies spinge il ribaltamento dell'Udinese e rifinisce per Kamara che arriva in corsa sulla sinistra e incrocia il mancino. Largo di un metro. Si era fatto completamente sorprendere il Parma.18:45

Più Udinese che Parma nel primo tempo del Tardini: le occasioni migliori sono per Zaniolo e Kamara che vanno solo vicino alla porta di Daffara, che si deve allungare invece su un tiro deviato di Bertola. L'unica chance per i ducali è un colpo di testa alto di Carboni. Risultato fermo sullo 0-0-.19:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Udinese? La gara tra Parma e Udinese si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Parma - Udinese? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Udinese sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Parma - Udinese? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Udinese? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Parma - Udinese? La gara tra Parma e Udinese si è conclusa con il risultato di 0-0

PREPARTITA

Parma - Udinese è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .

Attualmente il Parma si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Udinese si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Parma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 15; l'Udinese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 18.

In casa il Parma ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Torino e la Lazio ottenendo 0 punti.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Lecce e il Milan ottenendo 0 punti.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 2-1 mentre L'Udinese ha incontrato il Milan perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.

Parma e Udinese si sono affrontate 52 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 22 volte, l'Udinese ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Parma-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Parma ha vinto 1-0 l'ultimo incrocio contro l'Udinese in Serie A e solo una volta ha vinto due match di fila mantenendo anche la porta inviolata contro i friulani nella massima serie: tra aprile e novembre 2011 (2-0 in entrambi i match).

Contro nessun'altra squadra il Parma ha registrato più clean sheet casalinghi in Serie A che contro l'Udinese: 12 - come contro la Fiorentina - in 26 partite al Tardini (il 46%; l'ultimo risale al 2-0 del 26 gennaio 2020.

Dopo le sconfitte contro Inter, Torino e Lazio, il Parma potrebbe collezionare quattro ko consecutivi in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 con Fabio Pecchia in panchina.

Il Parma non ha mai ripetuto lo stesso risultato in due gare interne di fila nelle ultime 16 partite casalinghe di Serie A (5V, 4N, 7P) e, dopo lo 0-3 contro il Torino, potrebbe collezionare due ko interni consecutivi in campionato per la prima volta dal novembre-dicembre 2025 (0-2 proprio contro l'Udinese e 0-1 contro la Lazio).

L'Udinese ha perso tutte le ultime sei partite di campionato - con un punteggio complessivo di 5 a 15 - le ultime due senza avere trovato la via del gol; i friulani potrebbero subire sette ko consecutivi solo per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo il filotto di 11 tra febbraio e aprile 2018, con Massimo Oddo allenatore.

Dopo il 5-3 contro l'Inter e il 2-1 contro il Torino, l'Udinese potrebbe perdere tre trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo-aprile 2025 (contro Inter, Genoa e Torino in quel caso).

Si affrontano la squadra che ha segnato meno gol da dentro l'area di rigore in questo campionato (il Parma, con tre, al pari della Fiorentina) e quella che, dopo la Fiorentina (18), ne ha subiti di più negli ultimi 16 metri (l'Udinese con 17).

Il Parma inizia in media le proprie sequenze a 38.5 metri dalla propria porta in questa Serie A: si tratta del valore più basso nel torneo in corso; quarta in questa classifica invece l'Udinese con un valore di 43.1, meno solo di quelli di Roma (44), Juventus (44.2) e Inter (45.4).

Tra i giocatori che hanno segnato più di un gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei solamente Wael Mohya del Borussia M'gladbach (due - dicembre 2008) è più giovane di Simone Lontani (due - gennaio 2008).

Jurgen Ekkelenkamp ha preso parte a sette gol (5G+2A) nelle ultime sei trasferte di Serie A: nel periodo (dallo scorso 20 marzo), solo Donyell Malen ha fatto meglio nel torneo (nove); inoltre, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l'olandese potrebbe diventare solo il quarto giocatore dell'Udinese a trovare il gol per quattro match fuori casa di fila nella competizione, dopo Vicenzo Iaquinta (4 nel 2004), Antonio Di Natale (5 tra il 2008 e il 2009) e Alexis Sánchez (4 tra il 2010 e il 2011).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: