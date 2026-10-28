Un Venezia ben organizzato e pungente in ripartenza, si inchina all'Inter che espugna il Penzo grazie a due autoreti in rapida sequenza. Dopo le occasioni venete nel primo tempo, sventate da Provedel, Busio spreca al 66' su assist di Adams, che subito dopo segna a porta vuota ma in fuorigioco. L'Inter si scuote e colleziona subito dopo due occasioni con Thuram, la svolta arriva però al minuto 79 con il francese che penetra dalla sinistra e costringe Moreno all'autorete che sblocca tutto. Tre minuti dopo è un'altra autorete, di Halhal su palla sfiorata da Carlos Augusto, a chiudere di fatto il match.
Prosegue dunque il momento d'oro della squadra di Chivu che riaggancia la Lazio in vetta alla classifica con 25 punti, al Venezia non basta invece una gara tatticamente quasi perfetta per fare punti in ottica salvezza e rimane ultimo con tre lunghezze.
Nel prossimo turno la squadra di Nicola sarà ospite del Como domenica all'ora di pranzo, l'Inter se la vedrà invece col Milan nel derby della Madonnina, sabato sera alle 20.45.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Venezia-Inter 0-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2026/27.20:36
90'+5'
Triplice fischio di Pairetto. Venezia-Inter finisce 0-2 dopo le autoreti di Moreno e Halhal a cavallo dell'80'.20:22
90'+4'
Nulla di fatto sul corner per i padroni di casa, l'Inter respinge e tiene a distanza gli avversari.20:21
90'+3'
Cross teso dalla destra di Hainaut, Akanji devia in angol dal cuore dell'area.20:20
90'+2'
PROVEDEL! Altra parata decisiva del portiere nerazzurro che devia in corner un destro preciso di Busio dalla distanza!20:20
90'+1'
Prova a chiudere in avanti la squadra di Nicola ma l'Inter ora ha nettamente abbassato il baricentro a difesa del doppio vantaggio.20:18
90'
Quattro minuti di recupero.20:17
89'
Scorre inesorabilmente il cronometro per il Venezia, ora sulle gambe dopo l'uno-due nerazzurro.20:16
88'
Destro debole di Diouf, bloccato in presa da Stankovic.20:15
87'
Continua il giropalla dell'Inter che ora si è sistemato con Zielinski alle spalle di Esposito, Spence a destra e Diouf da interno di centrocampo.20:14
86'
Sostituzione Inter: fuori Marcus Thuram, dentro Djed Spence.20:13
84'
Inter che ora prova ad addormentare la partita, sfruttando anche il morale dei veneti, a terra dopo due episodi sfortunati nel giro di tre minuti.20:11
82'
GOL! Venezia-INTER 0-2! Autorete di Halhal. Corner teso di Calhanoglu, Carlos Augusto sfiora in anticipo sul primo palo e Halhal devia in porta il pallone con la spalla destra. Raddoppio dell'Inter!
Si apre il Venezia in difesa, Thuram imbuca in area per Esposito che viene chiuso in corner da Halhal.20:09
79'
GOL! Venezia-INTER 0-1! Autorete di Moreno. Thuram punta Hainaut sulla sinistra e mette una palla bassa in area piccola, deviata nella propria porta da Moreno. Inter in vantaggio!20:07
79'
Destro teso al volo di Calhanoglu respinto dal muro arancioneroverde.20:06
77'
Cross morbido di Calhanoglu dalla destra, Dimarco ci prova con l'esterno sinistro al volo ma colpisce male. Palla ampiamente a lato.20:05
76'
Sostituzione Venezia: non ce la fa Pasquale Mazzocchi che viene sostituito da Ridgeciano Haps.20:04
75'
Problemi per Mazzocchi. Si ferma il gioco per verificare le condizioni dell'ex Napoli.20:02
75'
ANCORA INTER! Carlos Augusto pennella dalla sinistra, stacco perfetto di Thuram tra Moreno e Juan Jesus ma la sua girata di testa finisce fuori di pochissimo.20:02
73'
OCCASIONE INTER! Velo di Pio Esposito che libera Thuram in area, il francese prova la puntata all'angolino ma non trova lo specchio.20:00
72'
GOL ANNULLATO! Yeboah lancia Adams nello spazio, il nigeriano deposita la palla in rete dopo il dribbling su Provedel ma viene fermato dall'assistente.19:59
70'
Trattenuta e poi fallo di Carlos Augusto su Yeboah. Pairetto fischia fallo tra le proteste dei padroni di casa che chiedevano il giallo per il brasiliano.19:57
68'
Sostituzione Venezia: esce Lion Lauberbach, entra John Yeboah.19:55
68'
Sostituzione Venezia: fuori Thórir Helgason, dentro Toma Basic.19:55
67'
Problema fisico per Helgason, l'Inter mette fuori il pallone per permettere l'ingresso dei sanitari arancioneroverdi.19:54
66'
OCCASIONE VENEZIA! Ennesima ripartenza veneta, Halhal tocca in profondità per Adams che gira subito in area per Busio. Il centrocampista statunitense alza però sopra la traversa dal cuore dell'area!19:54
65'
Sostituzione Inter: esce Ange-Yoan Bonny, entra Francesco Pio Esposito.19:52
65'
Cross di Dimarco dalla sinistra, deviato in corner con Mazzocchi che evita l'intervento di Diouf.19:52
64'
Partita praticamente perfetta sin qui del Venezia che non ha concesso nulla all'Inter e continua a pungere in ripartenza.19:51
62'
Confusione al limite dell'area veneta, Halhal sbroglia tutto con un rilancio per Adams, chiuso in fallo laterale di Akanji.19:49
Ripartenza del Venezia in campo aperto, torna però tutta la difesa nerazzurra che si salva da una situazione molto pericolosa.19:46
58'
Si gioca a una porta sola, quella del Venezia, ma l'Inter non riesce a trovare la concretezza necessaria per colpire gli avversari.19:45
57'
Cross teso in mezzo di Carlos Augusto, spedito ancora in fallo laterale da Helgason.19:44
57'
Bonny tocca per Thuram in area, il francese viene fermato dalla difesa di casa che spazza poi in fallo laterale.19:44
56'
Fallo di Barella che ferma la ripartenza di Sohm. Arriva il giallo per il centrocampista nerazzurro.19:43
54'
Cross di Dimarco dalla sinistra, respinto da Halhal col petto. Sul pallone arriva Bonny che non trova però lo spazio per calciare a rete e viene chiuso in angolo.19:42
54'
Recupero di Kike Perez e verticalizzazione immediata per Adams, fermato però in fuorigioco.19:41
51'
Thuram entra in area dalla sinistra e calcia col destro senza dare forza. Stankovic para a terra senza problemi.19:39
51'
Venezia che non riesce a uscire sul corner nerazzurro, poi Dimarco prova una girata molto difficile consegnando di fatto la palla a Stankovic.19:38
50'
Altro corner per l'Inter con Sohm che tocca fuori il controcross di Dimarco dalla sinistra.19:37
50'
Gran controllo di Thuram in area su lancio di Barella, Halhal è perfetto nella lettura e lo chiude in angolo.19:37
48'
Stesso copione della prima frazione anche queste battute iniziali della seconda con l'Inter che fa girare palla ma non trova spazi e il Venezia pronto in ripartenza.19:35
46'
Si ricomincia!19:32
45'
Sostituzione Inter: terzo cambio nerazzurro, fuori Yann Bisseck e dentro Manuel Akanji.19:32
45'
Sostituzione Inter: esce anche Petar Sucic, entra Nicolò Barella.19:32
45'
Sostituzione Inter: fuori Aleksandar Stankovic, dentro Hakan Calhanoglu.19:32
Primo tempo senza reti ma con tante emozioni al Penzo, soprattutto dalla parte veneta. Provedel è infatti risultato decisivo in tre occasioni: su Adams al al 26', sulla punizione di Kike Perez, deviata, al 31' e su Lauerbach al 36' con l'aiuto della traversa. Il tedesco era anche andato in gol dopo la seconda paratissima del portiere avversario, tutto annullato dal VAR per fuorigioco. Quasi inoperoso invece Stankovic dalla parte opposta che mette a referto una parata su Bonny in avvio in match, poi deve però ringraziare i propri compagni, decisivi nel deviare o respingere alcune conclusioni avversarie.19:22
45'+1'
Fine primo tempo. Venezia-Inter è 0-0 all'intervallo.19:17
45'
Un minuto di recupero.19:16
45'
Lauerbach appoggia per Kike Perez, lo spagnolo calcia di prima col sinistro trovando una deviazione in corner.19:16
44'
Spizzata di Bonny in area dopo una rimessa lunga di Carlos Augusto, troppo lunga per Thuram e palla recuperata da Filip Stankovic.19:15
42'
Penetrazione di Diouf dalla destra e cross teso in area piccola, il Venezia si salva ancora con una respinta.19:16
41'
Respinta corta di Bisseck, Kike Perez prova il sinistro dalla distanza ma manda la palla in curva.19:12
40'
Cross di Aleksandar Stankovic dalla destra, raccolto senza problemi dal fratello Filip in area piccola.19:11
37'
Continua a far girare palla l'Inter che lascia però tantissimo spazio alle proprie spalle, consentendo al Venezia di rendersi pericoloso dopo ogni recupero palla.19:09
36'
TRAVERSA DI LAUERBACH! Helgason crossa in basso dalla sinistra, Lauerbach si coordina col tempo giusto trovando la deviazione di Provedel sulla traversa sul sinistro di prima intenzione!19:08
35'
OCCASIONE INTER! Break di Thuram sulla destra e rasoterra in area piccola per Bonny, anticipato provvidenzialmente da Moreno.19:07
35'
Cross mancino di Diouf dalla destra che finisce a fondo campo. Poche idee in fase offensiva sin qui per i nerazzurri.19:06
34'
Torna ad attaccare in forze l'Inter che costringe i padroni di casa nella propria trequarti. Non ci sono però spazi tra le linee venete con anche Adams e Lauerbach schiacciati a ridosso della propria area.19:05
31'
GOL ANNULLATO! Punizione per il Venezia, Provedel compie un miracolo per togliere dalla porta il sinistro di Kike Perez, deviato dalla barriera. Lauerbach insacca da due passi sul tap-in ma la rete viene annullata per fuorigioco del tedesco con l'ausilio del VAR.19:03
28'
Ripartenza del Venezia, Adams sposta il pallone e Bastoni lo stende. Arriva il giallo per il difensore nerazzurro.18:59
27'
Ingresso dalla sinistra di Thuram e palla a rimorchio, Bonny viene anticipato per un soffio poi ci prova Stankovic col destro, murato dalla difesa di casa.18:58
26'
OCCASIONE VENEZIA! Destro incrociato di Adams dal limite, Provedel ci arriva in tuffo alla propria destra!18:57
25'
Tiro-cross di Bastoni che attraversa tutto lo specchio ma finisce in fallo laterale dalla parte opposta. Tutto fermo per un fuorigioco precedente di Dimarco.18:56
24'
OCCASIONE INTER! Zielinski riceve palla in area e si gira sul mancino, la sua conclusione a botta sicura viene deviata fuori da Kike Perez!18:56
24'
Ripartenza del Venezia con Lauerbach che finisce a terra in area dopo un contrasto con Bisseck. Pairetto indica il pallone e fa proseguire l'azione. Arriva qualche timida protesta della squadra di casa ma si gioca.18:55
23'
OCCASIONE INTER! Carlos Augusto imbuca in area per Bonny, l'ivoriano calcia di prima col sinistro trovando l'opposizione di Stankovic.18:54
22'
Ripartenza del Venezia, Hainaut prova il cross teso dalla destra ma trova sulla sua strada Dimarco che si oppone con il corpo e sventa la minaccia avversaria.18:54
21'
Sale la pressione nerazzurra, la squadra di Chivu ha preso in mano il pallino del gioco ormai da diversi minuti. Per ora senza creare nulla di pericoloso nell'area avversaria.18:53
19'
Scambio nello stretto tra Dimarco e Carlos Augusto, il brasiliano crossa morbido sul secondo palo dove una spizzata di Helgason evita il controllo di Diouf.18:51
18'
Lungo possesso palla dell'Inter che sta faticando a trovare spazi tra le linee avversarie.18:49
16'
Si gioca. Tutto OK anche per la sala VAR.18:47
16'
Sucic a terra in area veneta dopo un controllo a liberarsi di Helgason. Pairetto lascia correre tra le proteste nerazzurre.18:47
13'
Ripartenza dell'Inter dopo una punizione del Venezia, Zielinski ribalta il fronte a destra dove Dimarco controlla al limite e prova un sinistro a giro che termina altissimo.18:44
12'
Dimarco calcia una palla morbida sul secondo palo ma troppo lunga per tutti i propri compagni. Rimessa dal fondo per il Venezia.18:43
11'
Fallo di Kike Perez su Sucic e punizione in posizione centrale per l'Inter. Siamo a circa 30 metri dalla porta di Filip Stankovic.18:42
10'
Fiammata di Lauerbach che entra in area dalla destra e mette in mezzo un pallone basso, intercettato da Carlos Augusto in anticipo su Adams.18:41
9'
Diouf lavora un pallone sulla trequarti e serve Bisseck, il cui cross basso in area viene però respinto dalla difesa di casa.18:40
7'
Cross teso di Hainaut dalla destra, Adams gira di testa ma non trova lo specchio.18:38
6'
Venezia che torna a giostrare il pallone con l'Inter in versione attendista in questa fase.18:37
4'
Lancio di Bastoni in area, sponda di Sucic e destro al volo di Thuram, respinto dalla difesa di casa. Si alza però la bandierina dell'assistente per ravvisare il fuorigioco del croato.18:35
3'
Gran giocata di Thuram che manda Diouf in area con un colpo di tacco in verticale, il francese poi imbuca a sua volta per Bonny ma la palla finisce tra le mani di Filip Stankovic.18:34
Venezia subito aggressivo con un possesso prolungato nel campo avversario, chiuso da un destro masticato di Mazzocchi che termina ampiamente a lato.18:32
Si comincia!18:31
I capitani, Bastoni e Juan Jesus, hanno da poco effettuato il sorteggio. Manca ormai pochissimo al fischio iniziale.18:31
Rotazioni anche nell'Inter con Chivu che conferma Thuram davanti ma gli affianca Bonny, non Pio Esposito. In difesa riposa Akanji con Bastoni centrale, Bisseck braccetto destro e Carlos Augusto braccetto sinistro. Torna Dimarco dal 1' sull'esterno sinistro mentre a destra viene confermato Diouf. Rivoluzionato il centrocampo rispetto alla vittoria sulla Fiorentina, ci sono Sucic e Zielinski come interni mentre Aleksandar Stankovic è atteso alla sua prima da titolare.18:24
Nicola ne cambia tre rispetto alla sconfitta di misura subita a Genova. I nuovi innesti sono Mazzocchi e Helgason a centrocampo, preferiti a Haps e Basic, oltre a Lauerbach che viene preferito a Yeboah in attacco con Adams. Per il resto tutto confermato con Filip Stankovic tra i pali e il trio formato da Halhal, Moreno e Juan Jesus in difesa. Hainaut confermato a destra, così come Kike Perez e Sohm in mezzo.18:20
FORMAZIONE UFFICIALE INTER: 3-5-2 anche per i nerazzurri. Provedel - Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto - Diouf, Sucic, A. Stankovic, Zielinski, Dimarco - Bonny, Thuram. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Esposito, Spence.18:17
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA: 3-5-2 per i padroni di casa. F. Stankovic - Halhal, Moreno, Juan Jesus - Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi - Lauerbach, Adams. A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Busio, Rrahmani, Fanne, Yeboah, Bella-Kotchap, Sagrado, Basic, Dagasso, Duncan, Lisman, Fernandez.18:25
Dirige il match Pairetto con Meli e Ceccon ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Fourneau mentre in sala VAR ci sono Camplone e Volpi.10:08
I lagunari puntano a ripetere le imprese del 1999 quando, a cavallo di due campionati, batterono i nerazzurri per due volte di fila davanti al proprio pubblico: 3-1 a maggio e 1-0 a ottobre. L'Inter cercherà invece la sesta vittoria consecutiva, tra casa e trasferta e in tutte le competizioni, contro gli arancioneroverdi.10:06
Al Penzo si affrontano due squadre che, finora, hanno camminato su percorsi diametralmente opposti in campionato: il Venezia è ultimo con soli tre punti, ottenuti due turni fa contro il Napoli nella gara d'esordio di Nicola sulla panchina veneta, l'Inter arriva invece in laguna a caccia di una vittoria che la rimetterebbe in vetta alla classifica in coabitazione con la Lazio. Entrambe puntano quindi a ottenere il massimo da questo match, il cui fischio d'inizio è fissato alle 18.30.09:52
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Inter, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026/27.09:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori09:31
La gara tra Venezia e Inter si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Venezia - Inter?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Inter sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Venezia - Inter?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Inter?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Venezia - Inter?
La gara tra Venezia e Inter si è conclusa con il risultato di 0-2
PREPARTITA
Venezia - Inter è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .
Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 25 punti (frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 19; l'Inter ha segnato 25 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Venezia ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Napoli e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 1-0 mentre L'Inter ha incontrato la Fiorentina vincendo 2-1.
Venezia e Inter si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 6 volte, l'Inter ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Venezia-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite contro il Venezia in Serie A e solo una volta è arrivata a cinque successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: tra novembre 1962 e gennaio 1999.
L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro squadre neopromosse in Serie A senza subire gol, con un parziale complessivo di 11-0. Solo una volta i nerazzurri hanno fatto meglio in casa di avversarie neopromosse nella competizione, centrando sei successi consecutivi con annesso clean sheet tra novembre 2011 e marzo 2014.
Dopo l'1-0 contro il Napoli, il Venezia potrebbe vincere due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal gennaio 2000 (due di fila con Luciano Spalletti in panchina); l'ultima volta che i veneti hanno conquistato invece due successi di fila davanti ai propri tifosi senza subire reti nella competizione risale al gennaio 1967 (2-0 v Lecco e 1-0 v SPAL).
L'Inter ha guadagnato 22 punti in otto partite in questo campionato; in caso di successo in questo match i nerazzurri salirebbero a quota 25 così da ottenere il loro record di punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
L'Inter è rimasta imbattuta in 47 delle ultime 48 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (40V, 7N), vincendo tutte le otto più recenti - l'unica sconfitta dei nerazzurri nel periodo contro queste formazioni risale al 15 aprile 2023 contro il Monza (0-1).
L'Inter non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 10 trasferte di Serie A (5V, 4N, 1P) e, dopo il 3-1 contro il Bologna, potrebbe collezionare due successi esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal periodo tra novembre 2025 e febbraio 2026 (nove di fila).
L'Inter è la squadra cha ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio nei Big-5 campionati europei 2026/27: ben 13, almeno cinque più di qualsiasi altra - record considerando le prime otto giornate in una singola stagione di Serie A negli ultimi 20 anni.
Solo Marco Carnesecchi (37) ha effettuato più parate di Filip Stankovic (36) tra i portieri del campionato in corso; nello specifico, l'estremo difensore del Venezia è quello che ha compiuto più parate su tiri avversari tentati dall'interno dell'area di rigore (26).
Marcus Thuram ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime sei presenze in Serie A (cinque reti e due assist nel parziale); il francese potrebbe essere coinvolto attivamente in rete per sette presenze di fila per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei (a quota sei match consecutivi anche tra aprile e maggio scorsi).
Piotr Zielinski (2G+2A) è uno dei quattro centrocampisti che hanno segnato più di una rete e fornito più di un assist in questo campionato (assieme a Adrien Rabiot, Nico Paz e Romano Schmid); tra questi, inoltre, il polacco è quello ad esserci riuscito disputando meno minuti nel torneo in corso (443').
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: