Un Venezia ben organizzato e pungente in ripartenza, si inchina all'Inter che espugna il Penzo grazie a due autoreti in rapida sequenza. Dopo le occasioni venete nel primo tempo, sventate da Provedel, Busio spreca al 66' su assist di Adams, che subito dopo segna a porta vuota ma in fuorigioco. L'Inter si scuote e colleziona subito dopo due occasioni con Thuram, la svolta arriva però al minuto 79 con il francese che penetra dalla sinistra e costringe Moreno all'autorete che sblocca tutto. Tre minuti dopo è un'altra autorete, di Halhal su palla sfiorata da Carlos Augusto, a chiudere di fatto il match.

Al Penzo si affrontano due squadre che, finora, hanno camminato su percorsi diametralmente opposti in campionato: il Venezia è ultimo con soli tre punti, ottenuti due turni fa contro il Napoli nella gara d'esordio di Nicola sulla panchina veneta, l'Inter arriva invece in laguna a caccia di una vittoria che la rimetterebbe in vetta alla classifica in coabitazione con la Lazio. Entrambe puntano quindi a ottenere il massimo da questo match, il cui fischio d'inizio è fissato alle 18.30.09:52

I lagunari puntano a ripetere le imprese del 1999 quando, a cavallo di due campionati, batterono i nerazzurri per due volte di fila davanti al proprio pubblico: 3-1 a maggio e 1-0 a ottobre. L'Inter cercherà invece la sesta vittoria consecutiva, tra casa e trasferta e in tutte le competizioni, contro gli arancioneroverdi.10:06

Dirige il match Pairetto con Meli e Ceccon ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Fourneau mentre in sala VAR ci sono Camplone e Volpi.10:08

Nicola ne cambia tre rispetto alla sconfitta di misura subita a Genova. I nuovi innesti sono Mazzocchi e Helgason a centrocampo, preferiti a Haps e Basic, oltre a Lauerbach che viene preferito a Yeboah in attacco con Adams. Per il resto tutto confermato con Filip Stankovic tra i pali e il trio formato da Halhal, Moreno e Juan Jesus in difesa. Hainaut confermato a destra, così come Kike Perez e Sohm in mezzo.18:20

Rotazioni anche nell'Inter con Chivu che conferma Thuram davanti ma gli affianca Bonny, non Pio Esposito. In difesa riposa Akanji con Bastoni centrale, Bisseck braccetto destro e Carlos Augusto braccetto sinistro. Torna Dimarco dal 1' sull'esterno sinistro mentre a destra viene confermato Diouf. Rivoluzionato il centrocampo rispetto alla vittoria sulla Fiorentina, ci sono Sucic e Zielinski come interni mentre Aleksandar Stankovic è atteso alla sua prima da titolare.18:24

Primo tempo senza reti ma con tante emozioni al Penzo, soprattutto dalla parte veneta. Provedel è infatti risultato decisivo in tre occasioni: su Adams al al 26', sulla punizione di Kike Perez, deviata, al 31' e su Lauerbach al 36' con l'aiuto della traversa. Il tedesco era anche andato in gol dopo la seconda paratissima del portiere avversario, tutto annullato dal VAR per fuorigioco. Quasi inoperoso invece Stankovic dalla parte opposta che mette a referto una parata su Bonny in avvio in match, poi deve però ringraziare i propri compagni, decisivi nel deviare o respingere alcune conclusioni avversarie.19:22

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Venezia - Inter? La gara tra Venezia e Inter si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Venezia - Inter? L'arbitro del match sarà Luca Pairetto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Venezia - Inter sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Venezia - Inter? La partita si gioca a Venezia In che stadio si gioca Venezia - Inter? Stadio Pier Luigi Penzo Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Venezia - Inter? La gara tra Venezia e Inter si è conclusa con il risultato di 0-2

PREPARTITA

Venezia - Inter è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .

Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 25 punti (frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 19; l'Inter ha segnato 25 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Venezia ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Napoli e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Genoa perdendo 1-0 mentre L'Inter ha incontrato la Fiorentina vincendo 2-1.

Venezia e Inter si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 6 volte, l'Inter ha vinto 16 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Venezia-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite contro il Venezia in Serie A e solo una volta è arrivata a cinque successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: tra novembre 1962 e gennaio 1999.

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro trasferte contro squadre neopromosse in Serie A senza subire gol, con un parziale complessivo di 11-0. Solo una volta i nerazzurri hanno fatto meglio in casa di avversarie neopromosse nella competizione, centrando sei successi consecutivi con annesso clean sheet tra novembre 2011 e marzo 2014.

Dopo l'1-0 contro il Napoli, il Venezia potrebbe vincere due partite casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dal gennaio 2000 (due di fila con Luciano Spalletti in panchina); l'ultima volta che i veneti hanno conquistato invece due successi di fila davanti ai propri tifosi senza subire reti nella competizione risale al gennaio 1967 (2-0 v Lecco e 1-0 v SPAL).

L'Inter ha guadagnato 22 punti in otto partite in questo campionato; in caso di successo in questo match i nerazzurri salirebbero a quota 25 così da ottenere il loro record di punti dopo le prime nove gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

L'Inter è rimasta imbattuta in 47 delle ultime 48 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (40V, 7N), vincendo tutte le otto più recenti - l'unica sconfitta dei nerazzurri nel periodo contro queste formazioni risale al 15 aprile 2023 contro il Monza (0-1).

L'Inter non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 10 trasferte di Serie A (5V, 4N, 1P) e, dopo il 3-1 contro il Bologna, potrebbe collezionare due successi esterni consecutivi nel torneo per la prima volta dal periodo tra novembre 2025 e febbraio 2026 (nove di fila).

L'Inter è la squadra cha ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio nei Big-5 campionati europei 2026/27: ben 13, almeno cinque più di qualsiasi altra - record considerando le prime otto giornate in una singola stagione di Serie A negli ultimi 20 anni.

Solo Marco Carnesecchi (37) ha effettuato più parate di Filip Stankovic (36) tra i portieri del campionato in corso; nello specifico, l'estremo difensore del Venezia è quello che ha compiuto più parate su tiri avversari tentati dall'interno dell'area di rigore (26).

Marcus Thuram ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime sei presenze in Serie A (cinque reti e due assist nel parziale); il francese potrebbe essere coinvolto attivamente in rete per sette presenze di fila per la prima volta in carriera nei Big-5 campionati europei (a quota sei match consecutivi anche tra aprile e maggio scorsi).

Piotr Zielinski (2G+2A) è uno dei quattro centrocampisti che hanno segnato più di una rete e fornito più di un assist in questo campionato (assieme a Adrien Rabiot, Nico Paz e Romano Schmid); tra questi, inoltre, il polacco è quello ad esserci riuscito disputando meno minuti nel torneo in corso (443').

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: