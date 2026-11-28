Dirige il match Bonacina con Rossi e Russo ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in sala VAR ci sono Cosso e Marini.14:42

Allo Stirpe si affrontano due squadre reduci da pesante sconfitte nella scorsa giornata, i ciociari sono stati infatti sconfitti 5-1 dal Milan a San Siro mentre gli emiliani hanno subito lo stesso trattamento dalla Roma al Tardini. La partita di oggi propone dunque un'opportunità a entrambe le formazioni per riscattarsi e, in particolare, gli uomini di Alvini vanno a caccia di quella che sarebbe la sesta vittoria casalinga consecutiva in campionato. La squadra di Gilardino cerca invece la seconda affermazione esterna dopo il netto 3-0 rifilato all'Atalanta nell'ultima trasferta di campionato. Fischio d'inizio alle ore 15.14:40

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Frosinone - Parma? La gara tra Frosinone e Parma si giocherà sabato 28 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Frosinone - Parma? L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Frosinone - Parma sarà Francesco Cosso Dove si gioca Frosinone - Parma? La partita si gioca a Frosinone In che stadio si gioca Frosinone - Parma? Stadio Benito Stirpe Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 3 gol

PREPARTITA

Frosinone-Parma è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.

Si gioca sabato 28 novembre alle 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone (16.125 posti).

Arbitra Kevin Bonacina, con gli assistenti Christian Rossi e Vincenzo Russo; quarto ufficiale Matteo Marcenaro. Al VAR Francesco Cosso, assistito da Valerio Marini.

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 85 Fuorigioco 16 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.6 Falli per cartellino 17.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 01-09-2026 Coppa Italia Parma-Cremonese 0-2 06-09-2026 Serie B Virtus Entella-Vicenza 2-2 13-09-2026 Serie A Napoli-Bologna 1-0 10-10-2026 Serie A Inter-Parma 3-0 24-10-2026 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 01-11-2026 Serie B Avellino-Pisa 2-0

Il Frosinone è 7° in classifica con 20 punti in 12 partite (6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 25 gol fatti e 20 subiti.

Il Parma è 17° con 8 punti in 12 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), con 10 gol fatti e 22 subiti.

In casa il Frosinone ha fatto 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Parma ne ha fatti 3 in 5 (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Frosinone in Serie A (dalla più recente): Milan-Frosinone 5-1, Cagliari-Frosinone 1-0, Frosinone-Torino 2-0, Frosinone-Lecce 5-1, Atalanta-Frosinone 4-4 (P-P-V-V-N).

Le ultime 5 partite del Parma in Serie A (dalla più recente): Parma-Roma 1-5, Parma-Bologna 1-2, Atalanta-Parma 0-3, Parma-Udinese 0-0, Lazio-Parma 2-1 (P-P-V-N-P).

Il miglior marcatore del Frosinone in Serie A: Antonio Raimondo con 8 gol.

Il miglior marcatore del Parma in Serie A: Simone Lontani con 3 gol.

In panchina Massimiliano Alvini per il Frosinone e Alberto Gilardino per il Parma.

In Serie A Frosinone e Parma si sono affrontate 2 volte: 1 vittoria del Frosinone, 0 vittorie del Parma e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Frosinone-Parma 3-2 del 3 aprile 2019 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Frosinone-Parma 3-4 del 24 febbraio 2023 (Serie B).

Frosinone-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Parma (1V, 1N) è una delle cinque squadre contro cui il Frosinone non ha mai perso in Serie A; in caso di risultato positivo, i ciociari affronterebbero il Parma per la terza volta nella competizione senza mai aver subito una sconfitta, eguagliando l'Hellas Verona come unica altra formazione affrontata più di due volte senza mai perdere (3V, 1N).

Il bilancio tra Frosinone e Parma in cinque sfide in casa dei ciociari tra Serie A e Serie B è perfettamente in equilibrio, con due vittorie per parte e un pareggio tra il 2009 e il 2023, con esattamente 11 gol ciascuno.

Il Frosinone ha registrato due sconfitte consecutive per la prima volta in questo campionato; in Serie A non fa peggio da febbraio 2024, quando arrivò a quattro ko di fila sotto la guida di Eusebio Di Francesco.

Dopo aver perso la prima gara casalinga di questo campionato contro la Juventus, il Frosinone ha vinto tutte le successive cinque partite interne; l'ultima neopromossa capace di infilare almeno sei successi casalinghi consecutivi in Serie A è stata l'Hellas Verona nel 2013, mentre le uniche altre tre squadre a riuscirci nell'era dei tre punti a vittoria sono state Chievo (2001), Venezia (1999) e Vicenza (tra il 1978 e il 1995).

Il Parma ha perso otto delle prime 12 partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2014/15 (10) e il 2006/07 (otto) - in entrambi i precedenti casi gli emiliani persero anche il 13° match nel torneo.

Dopo una striscia di sei sconfitte consecutive fuori casa in Serie A, in cui aveva subito 12 gol, il Parma ha vinto la sua trasferta più recente mantenendo la porta inviolata (3-0 contro l'Atalanta); i gialloblù non ottengono due successi esterni di fila dallo scorso febbraio, quando vinsero senza subire gol contro Bologna e Milan.

Il Frosinone ha effettuato 20 tiri in seguito a recuperi offensivi su 87 azioni di questo tipo nel campionato in corso, meno solo di Fiorentina (23) e Roma (27); il Parma ne conta 13, ma con soli 51 recuperi offensivi totali, dato che lo colloca all'ultimo posto in questa graduatoria.

In questa stagione di Serie A, il Frosinone e il Milan sono le due squadre che hanno segnato più gol nei primi 30 minuti di gioco (11 ciascuna), mentre il Parma è l'unica formazione a non aver ancora realizzato alcuna rete in questo intervallo temporale.

Farès Ghedjemis, Romano Schmid e Giorgi Kvernadze hanno fornito quattro assist ciascuno in questo campionato; tra le squadre neopromosse considerando le ultime 20 stagioni di Serie A, solo il Palermo 2014/15 era riuscito ad avere tre giocatori con almeno quattro assist già al termine del girone di andata (Edgar Barreto, Franco Vázquez e Paulo Dybala).

Emanuele Valeri è il difensore che ha creato più occasioni (31) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione; il giocatore del Parma è inoltre primo in questa speciale classifica tra tutti i calciatori che non hanno ancora fornito un assist vincente.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Frosinone Parma Partite giocate 12 12 Vittorie 6 2 Pareggi 2 2 Sconfitte 4 8 Gol segnati 25 10 Gol subiti 20 22 Gol subiti per partita 1.7 1.8 Possesso palla (%) 47.3 39.4 Passaggi 4081 4192 Passaggi riusciti 3056 3321 Precisione nei passaggi (%) 74.9 79.2 Tiri 175 102 Tiri in porta 78 41 Tiri in porta sul totale (%) 44.6 40.2 Cross 237 185 Cross riusciti 59 48 Duelli vinti 677 540 Duelli persi 642 538 Calci d'angolo a favore 86 39 Calci d'angolo contro 71 81 Falli subiti 138 146 Falli commessi 178 122 Contrasti 246 175 Contrasti vinti (%) 61.0 61.1 Fuorigioco 36 18 Ammonizioni 24 17 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Frosinone-Parma in diretta tv e streaming

Frosinone-Parma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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