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Dove si gioca la partita:
Stadio: Benito Stirpe
Città: Frosinone
Capienza: 16125 spettatori14:35
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Parma, gara valida per la giornata numero 13 del campionato di Serie A 2026/27.14:35
Allo Stirpe si affrontano due squadre reduci da pesante sconfitte nella scorsa giornata, i ciociari sono stati infatti sconfitti 5-1 dal Milan a San Siro mentre gli emiliani hanno subito lo stesso trattamento dalla Roma al Tardini. La partita di oggi propone dunque un'opportunità a entrambe le formazioni per riscattarsi e, in particolare, gli uomini di Alvini vanno a caccia di quella che sarebbe la sesta vittoria casalinga consecutiva in campionato. La squadra di Gilardino cerca invece la seconda affermazione esterna dopo il netto 3-0 rifilato all'Atalanta nell'ultima trasferta di campionato. Fischio d'inizio alle ore 15.14:40
Dirige il match Bonacina con Rossi e Russo ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in sala VAR ci sono Cosso e Marini.14:42
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Frosinone-Parma è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.
Si gioca sabato 28 novembre alle 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone (16.125 posti).
Arbitra Kevin Bonacina, con gli assistenti Christian Rossi e Vincenzo Russo; quarto ufficiale Matteo Marcenaro. Al VAR Francesco Cosso, assistito da Valerio Marini.
Kevin Bonacina
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|85
|Fuorigioco
|16
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|5
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|1.6
|Falli per cartellino
|17.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|01-09-2026
|Coppa Italia
|Parma-Cremonese 0-2
|06-09-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Vicenza 2-2
|13-09-2026
|Serie A
|Napoli-Bologna 1-0
|10-10-2026
|Serie A
|Inter-Parma 3-0
|24-10-2026
|Serie A
|Cagliari-Bologna 0-2
|01-11-2026
|Serie B
|Avellino-Pisa 2-0
Il Frosinone è 7° in classifica con 20 punti in 12 partite (6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 25 gol fatti e 20 subiti.
Il Parma è 17° con 8 punti in 12 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), con 10 gol fatti e 22 subiti.
In casa il Frosinone ha fatto 15 punti in 6 partite (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa il Parma ne ha fatti 3 in 5 (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Frosinone in Serie A (dalla più recente): Milan-Frosinone 5-1, Cagliari-Frosinone 1-0, Frosinone-Torino 2-0, Frosinone-Lecce 5-1, Atalanta-Frosinone 4-4 (P-P-V-V-N).
Le ultime 5 partite del Parma in Serie A (dalla più recente): Parma-Roma 1-5, Parma-Bologna 1-2, Atalanta-Parma 0-3, Parma-Udinese 0-0, Lazio-Parma 2-1 (P-P-V-N-P).
Il miglior marcatore del Frosinone in Serie A: Antonio Raimondo con 8 gol.
Il miglior marcatore del Parma in Serie A: Simone Lontani con 3 gol.
In panchina Massimiliano Alvini per il Frosinone e Alberto Gilardino per il Parma.
In Serie A Frosinone e Parma si sono affrontate 2 volte: 1 vittoria del Frosinone, 0 vittorie del Parma e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Frosinone-Parma 3-2 del 3 aprile 2019 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Frosinone-Parma 3-4 del 24 febbraio 2023 (Serie B).
Frosinone-Parma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Frosinone
|Parma
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|6
|2
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|4
|8
|Gol segnati
|25
|10
|Gol subiti
|20
|22
|Gol subiti per partita
|1.7
|1.8
|Possesso palla (%)
|47.3
|39.4
|Passaggi
|4081
|4192
|Passaggi riusciti
|3056
|3321
|Precisione nei passaggi (%)
|74.9
|79.2
|Tiri
|175
|102
|Tiri in porta
|78
|41
|Tiri in porta sul totale (%)
|44.6
|40.2
|Cross
|237
|185
|Cross riusciti
|59
|48
|Duelli vinti
|677
|540
|Duelli persi
|642
|538
|Calci d'angolo a favore
|86
|39
|Calci d'angolo contro
|71
|81
|Falli subiti
|138
|146
|Falli commessi
|178
|122
|Contrasti
|246
|175
|Contrasti vinti (%)
|61.0
|61.1
|Fuorigioco
|36
|18
|Ammonizioni
|24
|17
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Frosinone-Parma in diretta tv e streaming
Frosinone-Parma si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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