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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
Città: Milano
Capienza: 75817 spettatori19:51
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Inter e Genoa, valevole per la tredicesima giornata di Serie A.19:51
Sfida storicamente molto difficile per i Grifoni: Inter imbattuta negli ultimi 14 incontri con il Genoa, avendo vinto 11 di questi.19:52
Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2): Provedel - Bisseck, Akanji, Carlos Augusto - Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco - Thuram, Lautaro.20:04
La formazione del GENOA: (3-4-2-1) Bijlow - Marcandalli, Otoa, Vasquez - Ehizibue, Traoré, Wiafe, Mitaj - Ellertsson, Messias - Osmajic.20:06
Chivu con Susic davanti alla difesa, Jones da mezzala. In avanti la coppia Lautaro - Thuram, Akanji al centro di una difesa con Bisseck e Carlos Augusto.20:20
De Rossi con Osmajic da prima punta con Ellerstson e Messias alle sue spalle, Otoa al centro della difesa.20:12
Dirige il match l'arbitro Ayroldi di Molfetta.20:19
INIZIA INTER - GENOA!20:48
Possesso palla dell'Inter, che non forza.20:49
Inter giá tutta nella metá campo del Genoa, che soffre.20:57
Cross basso di Thuram che taglia l'area piccola, nessun compagno pronto per intervenire.20:57
Genoa che riparte e guadagna il primo corner.20:57
Mitaj con il suo sinistro calcia bene al centro, allontana la difesa dell'Inter.20:58
DIMARCO! Azione dei nerazzurri con molti passaggi, allla fine conclusione del terzino, palla deviata in angolo!21:02
PALO DI CARLOS AUGUSTO! Destro secco del difensore. palla che si stampa sul legno.21:01
AMMMONITO Nicolò Barella. Intervento duro su Messias. 21:05
Inter che sta spingendo, ma pochissimi gli spazi lasciati dal Genoa.21:06
Cross pericoloso di Dimarco, non arrivano compagni.21:07
OCCASIONE DI MESSIAS! Diagonale dell'ex Milan, palla a lato!21:11
OCCASIONE GENOA! Osmajic ci prova, Provedel con una gran parata!21:12
ALTRA GRAN PARATA DI PROVEDEL! Colpo di testa di Osmajic sul cross di Messias, altra gran parata!21:13
AMMONITO Carlos Augusto. Il difensore con un intervento tattico per fermare un contropiede, che poi non si é concretizzato. 21:17
GOL! INTER - Genoa 1-0! Rete di Lautaro Martínez. Ripartenza nerazzurra, cross di Diouf per il Toro che, dal dischetto, relizza il vantaggio.
Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez21:19
Inter che passa in vantaggio, Genoa che perde un pallone importante e viene punita dopo un buon inizio di partita.21:20
Genoa che sta provando la reazione ma fatica contro un Inter ben posizionato.21:23
Inter che sta lasciando pochissime linee di passaggio, Genoa che deve calciare lungo.21:24
Conclusione di Carlos Augusto, palla in angolo. Inter che, con spazio, continua a spingere.21:26
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Inter-Genoa è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.
Si gioca sabato 28 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano (75.817 posti).
Arbitra Giovanni Ayroldi, con gli assistenti Daniele Bindoni e Claudio Barone; quarto ufficiale Juan Luca Sacchi. Al VAR Francesco Meraviglia, assistito da Federico Dionisi.
Giovanni Ayroldi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|102
|Fuorigioco
|19
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|18
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.5
|Falli per cartellino
|5.6
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie A
|Frosinone-Juventus 0-1
|05-09-2026
|Serie B
|Ascoli-Benevento 1-0
|19-09-2026
|Serie B
|Sampdoria-Catanzaro 2-1
|19-10-2026
|Serie A
|Parma-Torino 0-3
|28-10-2026
|Serie A
|Monza-Napoli 1-4
|07-11-2026
|Serie A
|Cagliari-Frosinone 1-0
L'Inter è 2° in classifica con 32 punti in 13 partite (10 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 33 gol fatti e 17 subiti.
Il Genoa è 11° con 16 punti in 13 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte), con 13 gol fatti e 17 subiti.
In casa l'Inter ha fatto 21 punti in 7 partite (7 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Genoa ne ha fatti 6 in 6 (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Inter in Serie A (dalla più recente): Atalanta-Inter 4-4, Inter-Como 2-0, Milan-Inter 3-1, Venezia-Inter 0-2, Inter-Fiorentina 2-1 (N-V-P-V-V).
Le ultime 5 partite del Genoa in Serie A (dalla più recente): Sassuolo-Genoa 0-2, Genoa-Milan 1-2, Lecce-Genoa 1-2, Genoa-Juventus 2-0, Genoa-Venezia 1-0 (V-P-V-V-V).
I migliori marcatori dell'Inter in Serie A: Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito con 6 gol.
Il miglior marcatore del Genoa in Serie A: Milutin Osmajic con 6 gol.
In panchina Cristian Chivu per l'Inter e Daniele De Rossi per il Genoa.
In Serie A Inter e Genoa si sono affrontate 116 volte: 62 vittorie dell'Inter, 22 vittorie del Genoa e 32 pareggi. L'ultimo precedente: Inter-Genoa 2-0 del 28 febbraio 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Inter-Genoa 2-1 del 19 gennaio 2012 (Coppa Italia).
Inter-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Inter
|Genoa
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|9
|5
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|1
|6
|Gol segnati
|32
|13
|Gol subiti
|17
|16
|Gol subiti per partita
|1.4
|1.3
|Possesso palla (%)
|60.5
|42.6
|Passaggi
|7262
|4510
|Passaggi riusciti
|6527
|3596
|Precisione nei passaggi (%)
|89.9
|79.7
|Tiri
|189
|93
|Tiri in porta
|82
|39
|Tiri in porta sul totale (%)
|43.4
|41.9
|Cross
|276
|173
|Cross riusciti
|84
|43
|Duelli vinti
|521
|578
|Duelli persi
|431
|541
|Calci d'angolo a favore
|74
|48
|Calci d'angolo contro
|38
|63
|Falli subiti
|99
|133
|Falli commessi
|116
|117
|Contrasti
|186
|216
|Contrasti vinti (%)
|57.5
|56.9
|Fuorigioco
|32
|25
|Ammonizioni
|16
|22
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Inter-Genoa in diretta tv e streaming
Inter-Genoa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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