DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Genoa? La gara tra Inter e Genoa si giocherà sabato 28 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Inter - Genoa? L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Genoa sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Inter - Genoa? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Genoa? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 6 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 6 gol Qual è il risultato di Inter - Genoa? Al 38° minuto del primo tempo il risultato di Inter - Genoa è 1-0 Chi ha segnato dell'Inter? I marcatori dell'Inter sono stati Lautaro Martínez al 29'

PREPARTITA

Inter-Genoa è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.

Si gioca sabato 28 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano (75.817 posti).

Arbitra Giovanni Ayroldi, con gli assistenti Daniele Bindoni e Claudio Barone; quarto ufficiale Juan Luca Sacchi. Al VAR Francesco Meraviglia, assistito da Federico Dionisi.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 102 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 18 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Frosinone-Juventus 0-1 05-09-2026 Serie B Ascoli-Benevento 1-0 19-09-2026 Serie B Sampdoria-Catanzaro 2-1 19-10-2026 Serie A Parma-Torino 0-3 28-10-2026 Serie A Monza-Napoli 1-4 07-11-2026 Serie A Cagliari-Frosinone 1-0

L'Inter è 2° in classifica con 32 punti in 13 partite (10 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 33 gol fatti e 17 subiti.

Il Genoa è 11° con 16 punti in 13 partite (5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte), con 13 gol fatti e 17 subiti.

In casa l'Inter ha fatto 21 punti in 7 partite (7 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Genoa ne ha fatti 6 in 6 (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Inter in Serie A (dalla più recente): Atalanta-Inter 4-4, Inter-Como 2-0, Milan-Inter 3-1, Venezia-Inter 0-2, Inter-Fiorentina 2-1 (N-V-P-V-V).

Le ultime 5 partite del Genoa in Serie A (dalla più recente): Sassuolo-Genoa 0-2, Genoa-Milan 1-2, Lecce-Genoa 1-2, Genoa-Juventus 2-0, Genoa-Venezia 1-0 (V-P-V-V-V).

I migliori marcatori dell'Inter in Serie A: Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito con 6 gol.

Il miglior marcatore del Genoa in Serie A: Milutin Osmajic con 6 gol.

In panchina Cristian Chivu per l'Inter e Daniele De Rossi per il Genoa.

In Serie A Inter e Genoa si sono affrontate 116 volte: 62 vittorie dell'Inter, 22 vittorie del Genoa e 32 pareggi. L'ultimo precedente: Inter-Genoa 2-0 del 28 febbraio 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Inter-Genoa 2-1 del 19 gennaio 2012 (Coppa Italia).

Inter-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è imbattuta nelle ultime 14 sfide di Serie A contro il Genoa (11V, 3N); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, solo contro l'Atalanta (16) i nerazzurri vantano una striscia aperta senza sconfitte più lunga.

L'Inter ha vinto tutte le ultime 12 partite casalinghe di Serie A contro il Genoa, mantenendo la porta inviolata in 10 di queste occasioni e subendo appena due gol; nella storia del massimo campionato, i nerazzurri hanno registrato una striscia di successi interni consecutivi più lunga solo contro il Como (15).

L'Inter ha segnato in tutte le ultime 22 partite di Serie A, realizzando 57 gol per una media di 2.6 a incontro; i nerazzurri non registrano una striscia realizzativa più lunga dal periodo tra maggio 2024 e febbraio 2025, quando andarono a segno per 25 gare di fila.

L'Inter ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A segnando sempre almeno due gol; i nerazzurri non registrano una striscia di successi interni più lunga da quella di nove gare consecutive tra ottobre 2023 e marzo 2024, mentre per trovare una serie più lunga di partite casalinghe con almeno due gol all'attivo bisogna tornare al periodo tra l'ottobre 2016 e il febbraio 2017 (otto in quel caso).

Il Genoa ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A (2P), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 21 gare disputate nel massimo campionato (5V, 4N, 12P).

Il Genoa ha vinto due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2024; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato tre successi fuori casa di fila nella competizione risale a ottobre-novembre 2014.

L'Inter e il Genoa si affrontano in Serie A con approcci opposti nella costruzione del gioco: i nerazzurri sono la seconda squadra del campionato per numero di sequenze di almeno 10 passaggi terminate con tiro o tocco in area (58), dietro solo al Como (63), mentre il Genoa è penultimo in questa graduatoria (12), davanti soltanto al Lecce (sei). Nonostante la differenza nel volume di gioco, l'Inter ha segnato solo un gol in più rispetto ai rossoblù in seguito a queste sequenze (due contro uno).

Il Genoa ha segnato il 77% dei propri gol nel primo tempo in questa Serie A (10 su 13), la percentuale più alta tra tutte le squadre dei cinque maggiori campionati europei. Sul fronte opposto, l'Inter ha subito il 29% delle proprie reti nei primi 15 minuti di gioco (cinque su 17), una percentuale inferiore solo a quelle di Brighton (33%), Ipswich Town e Mainz (entrambi 32%) nei cinque principali tornei continentali.

Francesco Pio Esposito (21 anni e 147 giorni) è il quarto giocatore più giovane a superare quota 12 gol in Serie A con l'Inter nell'era dei tre punti a vittoria, dietro a Mario Balotelli (19 anni e 78 giorni), Obafemi Martins (20 anni e 17 giorni) e Ronaldo (21 anni e 146 giorni). In caso di doppietta, il classe 2005 (21 anni e 153 giorni il giorno di questo match) salirebbe al terzo posto tra i più giovani a raggiungere quota 15 reti con i nerazzurri, superando Ronaldo, che ha tagliato questo traguardo a 21 anni e 159 giorni.

Milutin Osmajic ha segnato sei gol nelle sue prime 12 presenze in Serie A; tra i giocatori esordienti nell'era dei tre punti a vittoria, solo Diego Milito (11 nel 2008/09) e Krzysztof Piatek (10 nel 2018/19) hanno realizzato più reti nelle prime 13 partite stagionali del Genoa nel massimo campionato.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Inter Genoa Partite giocate 12 12 Vittorie 9 5 Pareggi 2 1 Sconfitte 1 6 Gol segnati 32 13 Gol subiti 17 16 Gol subiti per partita 1.4 1.3 Possesso palla (%) 60.5 42.6 Passaggi 7262 4510 Passaggi riusciti 6527 3596 Precisione nei passaggi (%) 89.9 79.7 Tiri 189 93 Tiri in porta 82 39 Tiri in porta sul totale (%) 43.4 41.9 Cross 276 173 Cross riusciti 84 43 Duelli vinti 521 578 Duelli persi 431 541 Calci d'angolo a favore 74 48 Calci d'angolo contro 38 63 Falli subiti 99 133 Falli commessi 116 117 Contrasti 186 216 Contrasti vinti (%) 57.5 56.9 Fuorigioco 32 25 Ammonizioni 16 22 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Inter-Genoa in diretta tv e streaming

Inter-Genoa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Inter: tutte le news

Genoa: tutte le news