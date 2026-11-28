Le scelte di Gattuso: qualche defezione anche nella Lazio, l'ultima in ordine cronologico è quella di Taylor. Spazio allora a Dele Bashiru nel centrocampo completato da Frattesi e Belahyane, mentre in difesa torna dal 1' Provstgaard in coppia con Doekhi a protezione della porta di Mandas. Pedraza e Floriani Mussolini agiranno sugli esterni, mentre davanti confermato il tridente composto da Zaaccagni, Noslin e Isaksen.14:01

Le scelte di Abate: davanti a Perri pesa l'assenza di Ismajli, si rivede allora Comert insieme a Coco e Comuzzo. Out Belghali, sulla destra spazio a Fortini con Mandragora e Fitz Jim al centro, sul versante opposto girà invece Cacciamani. Vlasic oscillerà tra centrocampo e trequarti, fornendo supporto alla collaudata coppia offensiv formata da Che Adams e Simeone13:58

Prosegue a gonfie vele questo avvio di stagione della Lazio. I biancocelesti, primi in classifica, hanno conquistato sette vittorie nelle ultime otto, e in trasferta viaggiano a cinque successi su sei gare13:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Lazio? La gara tra Torino e Lazio si giocherà sabato 28 novembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Torino - Lazio? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Lazio sarà Michael Fabbri Dove si gioca Torino - Lazio? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Lazio? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Tijjani Noslin con 6 gol Qual è il risultato di Torino - Lazio? Al 11° minuto del primo tempo il risultato di Torino - Lazio è 0-0

PREPARTITA

Torino-Lazio è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.

Si gioca sabato 28 novembre alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino (27.958 posti).

Arbitra Daniele Chiffi, con gli assistenti Dario Cecconi e Alessandro Lo Cicero; quarto ufficiale Gianluca Manganiello. Al VAR Michael Fabbri, assistito da Ivano Pezzuto.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 78 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2026 Serie A Lecce-Roma 0-4 13-09-2026 Serie B Mantova-Sampdoria 2-0 20-09-2026 Serie A Frosinone-Como 2-0 18-10-2026 Serie A Milan-Atalanta 3-2 28-10-2026 Serie B Pisa-Palermo 3-3 08-11-2026 Serie A Inter-Como 2-0

Il Torino è 13° in classifica con 15 punti in 13 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), con 15 gol fatti e 18 subiti.

La Lazio è 1° con 33 punti in 13 partite (10 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 28 gol fatti e 9 subiti.

In casa il Torino ha fatto 8 punti in 7 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa la Lazio ne ha fatti 17 in 7 (5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Torino in Serie A (dalla più recente): Napoli-Torino 1-0, Torino-Lecce 1-1, Frosinone-Torino 2-0, Torino-Como 1-3, Torino-Monza 3-2 (P-N-P-P-V).

Le ultime 5 partite della Lazio in Serie A (dalla più recente): Lazio-Lecce 3-0, Napoli-Lazio 1-1, Lazio-Cagliari 2-1, Sassuolo-Lazio 2-6, Lazio-Parma 2-1 (V-N-V-V-V).

Il miglior marcatore del Torino in Serie A: Ché Adams con 4 gol.

Il miglior marcatore della Lazio in Serie A: Tijjani Noslin con 6 gol.

In panchina Ignazio Abate per il Torino e Gennaro Gattuso per la Lazio.

In Serie A Torino e Lazio si sono affrontate 142 volte: 41 vittorie del Torino, 41 vittorie della Lazio e 60 pareggi. L'ultimo precedente: Torino-Lazio 2-0 del 1° marzo 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Torino-Lazio 1-3 del 14 gennaio 2015 (Coppa Italia).

Torino-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver interrotto una striscia di tre sconfitte e due pareggi, vincendo l'ultimo confronto di Serie A contro la Lazio lo scorso 1° marzo, il Torino punta a ottenere due successi consecutivi contro i biancocelesti per la prima volta dal 2013, quando in panchina sedeva Giampiero Ventura.

La Lazio ha vinto 11 delle 22 trasferte di Serie A contro il Torino nell'era dei tre punti a vittoria (5N, 6P); solo contro Cagliari (13), Fiorentina (14) e Udinese (17) i biancocelesti hanno ottenuto più successi esterni nella competizione nello stesso periodo.

Dopo una serie di tre vittorie consecutive, il Torino ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato - subendo tre sconfitte, tante quante ne aveva registrate nelle prime otto giornate; dalla nona giornata in poi, solo il Sassuolo (zero) ha ottenuto meno punti dei granata (uno, al pari del Lecce).

Il Torino ha subito gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe di Serie A, registrando la propria peggior striscia interna senza porta inviolata nella competizione, superando i due precedenti record negativi di 10 gare consecutive stabiliti nel 2017 e nel periodo tra il 1987 e il 1988.

La Lazio ha ottenuto 10 vittorie e 32 punti nelle prime 12 partite di questa Serie A; l'ultima squadra a contare più successi dopo le prime 13 gare è stata il Napoli nella stagione 2022/23 (11). Considerando tre punti a vittoria da sempre, inoltre, cinque delle sei formazioni capaci di raccogliere almeno 35 punti dopo 13 turni hanno poi vinto lo scudetto, senza considerare le penalizzazioni (Juventus nel 1949/50, 2005/06, 2018/19 e 2019/20, e il Napoli nel 2022/23), con il Napoli del 2017/18 (secondo) come unica eccezione.

La Lazio ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei trasferte di questo campionato; nella storia della Serie A, i biancocelesti sono riusciti a rimanere imbattuti nelle prime sette gare esterne stagionali solo in due occasioni, nel 2002/03 (7V) e nel 2011/12 (5V, 2N).

In questa stagione di Serie A, Torino (sette) e Lazio (otto) sono due delle tre squadre (anche il Lecce otto) che hanno tentato meno conclusioni in seguito a un recupero offensivo; nonostante ciò, la Lazio ha realizzato due gol da questa situazione di gioco, mentre il Torino ne ha segnato uno.

La Lazio ha segnato cinque gol in seguito a sequenze su azione con almeno 10 passaggi, almeno due in più di qualsiasi altra squadra in questa Serie A; i biancocelesti, che nell'intera scorsa stagione si erano fermati a due, non fanno meglio dal campionato 2023/24, quando ne realizzarono sei.

Giovanni Simeone ha segnato 10 gol contro la Lazio in Serie A, almeno quattro in più di quanti ne abbia realizzati contro qualsiasi altra squadra; l'argentino potrebbe diventare il 10° giocatore nella storia del massimo campionato a superare quota 10 reti contro i biancocelesti.

Con quattro gol e due assist, Tijjani Noslin ha partecipato ad almeno una rete nelle ultime quattro partite di Serie A; l'ultimo giocatore biancoceleste a riuscirci per cinque presenze consecutive in una singola stagione è stato Ciro Immobile tra settembre e ottobre 2021.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Torino Lazio Partite giocate 12 12 Vittorie 4 10 Pareggi 2 2 Sconfitte 6 0 Gol segnati 15 28 Gol subiti 18 9 Gol subiti per partita 1.5 0.8 Possesso palla (%) 50.0 54.4 Passaggi 5460 6142 Passaggi riusciti 4524 5314 Precisione nei passaggi (%) 82.9 86.5 Tiri 98 130 Tiri in porta 41 58 Tiri in porta sul totale (%) 41.8 44.6 Cross 173 208 Cross riusciti 34 43 Duelli vinti 572 501 Duelli persi 578 572 Calci d'angolo a favore 47 62 Calci d'angolo contro 59 51 Falli subiti 132 133 Falli commessi 117 133 Contrasti 184 158 Contrasti vinti (%) 60.9 55.7 Fuorigioco 20 21 Ammonizioni 12 18 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Torino-Lazio in diretta tv e streaming

Torino-Lazio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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