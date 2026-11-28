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Dove si gioca la partita:
Stadio: Olimpico Grande Torino
Città: Torino
Capienza: 27958 spettatori13:46
Benvenuti alla diretta di Torino-Lazio, gara valida per la 13' giornata del campionato di Serie A!13:46
Obiettivo tornare alla vittoria per il Torino, il cui ultimo successo risale allo scorso 23 ottobre, più di un mese fa. Nel mentre i granata di Abate hanno conquistato solo un punto nelle ultime quattro partite.13:48
Prosegue a gonfie vele questo avvio di stagione della Lazio. I biancocelesti, primi in classifica, hanno conquistato sette vittorie nelle ultime otto, e in trasferta viaggiano a cinque successi su sei gare13:52
La partita di oggi sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova13:53
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: i granata si schierano con un 4-3-2-1: Perri - Patterson, Coco, Comuzzo, Cacciamani - Gineitis, Mandragora, Casadei - Vlasic, Adams, Simeone.17:22
FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: i biancocelesti rispondono con un 4-3-3: Mandas - Pedraza, Provtsgaard, Doekhi, Floriani Mussolini - Frattesi, Belahyane, Dele Bashiru - Isaksen, Noslin, Zaccagni13:57
Le scelte di Abate: davanti a Perri pesa l'assenza di Ismajli, si rivede allora Comert insieme a Coco e Comuzzo. Out Belghali, sulla destra spazio a Fortini con Mandragora e Fitz Jim al centro, sul versante opposto girà invece Cacciamani. Vlasic oscillerà tra centrocampo e trequarti, fornendo supporto alla collaudata coppia offensiv formata da Che Adams e Simeone13:58
Le scelte di Gattuso: qualche defezione anche nella Lazio, l'ultima in ordine cronologico è quella di Taylor. Spazio allora a Dele Bashiru nel centrocampo completato da Frattesi e Belahyane, mentre in difesa torna dal 1' Provstgaard in coppia con Doekhi a protezione della porta di Mandas. Pedraza e Floriani Mussolini agiranno sugli esterni, mentre davanti confermato il tridente composto da Zaaccagni, Noslin e Isaksen.14:01
SI PARTE! È iniziata TORINO-LAZIO!18:02
Zaccagni prova a premiare l'inserimento di Frattesi, palla leggermente troppo lunga18:03
Altra sovrapposizione di Frattesi, il quale cerca il cross basso al centro trovando una deviazione e poi l'intervento di Perri18:07
MIRACOLO DI MANDAS! Palla dentro di Adams per Casadei che sfugge ai centrali della Lazio, il centrocampista granata non riesce a concludere e arriva allora Simeone a botta sicura! Strepitosa la risposta di Mandas che devia in corner!18:09
Ci prova Cacciamani dal limite, Mandas ha visto di peggio e blocca in sicurezza18:13
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Torino-Lazio è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.
Si gioca sabato 28 novembre alle 18:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino (27.958 posti).
Arbitra Daniele Chiffi, con gli assistenti Dario Cecconi e Alessandro Lo Cicero; quarto ufficiale Gianluca Manganiello. Al VAR Michael Fabbri, assistito da Ivano Pezzuto.
Daniele Chiffi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|78
|Fuorigioco
|26
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.7
|Falli per cartellino
|7.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|31-08-2026
|Serie A
|Lecce-Roma 0-4
|13-09-2026
|Serie B
|Mantova-Sampdoria 2-0
|20-09-2026
|Serie A
|Frosinone-Como 2-0
|18-10-2026
|Serie A
|Milan-Atalanta 3-2
|28-10-2026
|Serie B
|Pisa-Palermo 3-3
|08-11-2026
|Serie A
|Inter-Como 2-0
Il Torino è 13° in classifica con 15 punti in 13 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte), con 15 gol fatti e 18 subiti.
La Lazio è 1° con 33 punti in 13 partite (10 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 28 gol fatti e 9 subiti.
In casa il Torino ha fatto 8 punti in 7 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa la Lazio ne ha fatti 17 in 7 (5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Torino in Serie A (dalla più recente): Napoli-Torino 1-0, Torino-Lecce 1-1, Frosinone-Torino 2-0, Torino-Como 1-3, Torino-Monza 3-2 (P-N-P-P-V).
Le ultime 5 partite della Lazio in Serie A (dalla più recente): Lazio-Lecce 3-0, Napoli-Lazio 1-1, Lazio-Cagliari 2-1, Sassuolo-Lazio 2-6, Lazio-Parma 2-1 (V-N-V-V-V).
Il miglior marcatore del Torino in Serie A: Ché Adams con 4 gol.
Il miglior marcatore della Lazio in Serie A: Tijjani Noslin con 6 gol.
In panchina Ignazio Abate per il Torino e Gennaro Gattuso per la Lazio.
In Serie A Torino e Lazio si sono affrontate 142 volte: 41 vittorie del Torino, 41 vittorie della Lazio e 60 pareggi. L'ultimo precedente: Torino-Lazio 2-0 del 1° marzo 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Torino-Lazio 1-3 del 14 gennaio 2015 (Coppa Italia).
Torino-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Torino
|Lazio
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|4
|10
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|6
|0
|Gol segnati
|15
|28
|Gol subiti
|18
|9
|Gol subiti per partita
|1.5
|0.8
|Possesso palla (%)
|50.0
|54.4
|Passaggi
|5460
|6142
|Passaggi riusciti
|4524
|5314
|Precisione nei passaggi (%)
|82.9
|86.5
|Tiri
|98
|130
|Tiri in porta
|41
|58
|Tiri in porta sul totale (%)
|41.8
|44.6
|Cross
|173
|208
|Cross riusciti
|34
|43
|Duelli vinti
|572
|501
|Duelli persi
|578
|572
|Calci d'angolo a favore
|47
|62
|Calci d'angolo contro
|59
|51
|Falli subiti
|132
|133
|Falli commessi
|117
|133
|Contrasti
|184
|158
|Contrasti vinti (%)
|60.9
|55.7
|Fuorigioco
|20
|21
|Ammonizioni
|12
|18
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Torino-Lazio in diretta tv e streaming
Torino-Lazio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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