Un punto a testa che nella sostanza non accontenta nessuno, anche se Fiorentina e Atalanta tornano entrambe con diverse buone indicazioni. Meglio la viola nel primo tempo, ma a passare in vantaggio è la Dea con il pallone messo all'angolino basso da De Ketelaere. Nella ripresa la squadra di Vanoli ribalta tutto con i gol prima di Njie e poi di Joao Mario, alla formazione di Sarri serve un altro spunto di De Ketelaere (migliore in campo) per pareggiare: il belga serve Zalewski che non lascia scampo a De Gea.

Non facile nemmeno la situazione in casa Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri arriva al Franchi dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 contro il Frosinone e hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei sfide di campionato. La Dea staziona al momento al 12° posto in classifica, a pari punti con il Genoa19:41

Le scelte di Vanoli: c'è ancora Pellegrino al centro dell'attacco, tocca invece a Njie e Mastantuono agire a suo supporto. In mediana tocca a Brescianini affiancare Fagioli e Ndour, mentre davanti a De Gea la difesa a quattro è composta daa Jimenez, Viery, Dragusin e Joao Mario19:58

Le scelte di Sarri: emergenza in casa Dea, scelte quasi obbligate davanti dove toccano gli straordinari a Nikola Krstovic, trascinatore degli orobici nelle ultime uscite. Alle sue spalle la novità è la panchina per Rowe, a vantaggio di Elmas e Zalewski che agiranno sugli esterni con De Keteleare in posizione centrale. Gaetano ed Ederson formano la coppia di centrocampo, coperta corta anche in difesa dove ci sono Zappacosta, Obric, Kristensen e Bernasconi davanti a Carnesecchi20:03

Parte meglio la Fiorentina, che crea diverse situazioni pericolose in avvio e non fa giocare l'Atalanta. La squadra di Sarri cresce alla distanza e, dopo aver impensierito De Gea, trova il vantaggio con il piazzato di De Ketelaere su assist di Zalewski. Gli ospiti vanno anche vicinissimi all'immediato raddoppio con Krstovic, sul quale è strepitosa la parata del portiere viola. All'intervallo chiude in vantaggio l'Atalanta, rammarico per la Fiorentina21:35

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Atalanta? La gara tra Fiorentina e Atalanta si giocherà giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Atalanta? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Atalanta sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Fiorentina - Atalanta? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Atalanta? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Atalanta? La gara tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Atalanta? I marcatori della Fiorentina sono stati Alieu Njie al 53' e João Mário al 61' mentre i marcatori dell'Atalanta sono stati Charles De Ketelaere al 41' e Nicola Zalewski al 74'

PREPARTITA

Fiorentina - Atalanta è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Atalanta sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 56 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 5 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 11.2 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 21-08-2026 Serie B Vicenza-Catanzaro 3-2 06-09-2026 Serie A Parma-Monza 1-1 20-09-2026 Serie A Milan-Lecce 3-0 17-10-2026 Serie B Carrarese-Modena 2-1

Attualmente la Fiorentina si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21; l'Atalanta ha segnato 16 gol e ne ha subiti 17.

In casa la Fiorentina ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Como e l'Inter ottenendo 0 punti.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, il Milan e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 2-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Frosinone pareggiando 4-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol.

Fiorentina e Atalanta si sono affrontate 126 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 54 volte, l'Atalanta ha vinto 33 volte mentre i pareggi sono stati 39.

Fiorentina-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sono 126 i precedenti tra Fiorentina e Atalanta in Serie A. Il bilancio è di 54 vittorie Viola a 33, con 39 pareggi a completare il quadro; la Dea è la terza squadra contro cui la formazione toscana ha ottenuto più successi nel torneo, dopo Bologna (59) e Napoli (55).

Dopo l'1-1 dello scorso 22 maggio, Fiorentina e Atalanta potrebbero pareggiare due match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre 2016 e febbraio 2018 (quattro di fila in quel caso).

La Fiorentina (14V, 9N) ha perso solo due delle 25 partite casalinghe contro l'Atalanta in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95); tra le squadre affrontate almeno altrettante volte nel periodo, la Dea è quella contro cui la formazione viola vanta meno sconfitte interne (due appunto).

Dopo quattro punti (1V, 1N) raccolti nelle prime due sfide con Paolo Vanoli alla guida in questo campionato, la Fiorentina ha perso le ultime tre gare (contro Genoa, Como e Inter); la Viola potrebbe subire quattro ko consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2019, sotto la gestione di Vincenzo Montella.

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette partite casalinghe di Serie A (4N, 3P) e potrebbe restare senza successi per almeno otto gare interne di fila nel torneo per la prima volta dal periodo tra dicembre 2018 e settembre 2019 (13 - 8N, 5P).

L'Atalanta ha perso le ultime tre trasferte di Serie A (v Roma, Juventus e Milan) e non registra quattro ko esterni di fila nel torneo dall'ottobre-dicembre 2013 (con Stefano Colantuono in panchina).

L'Atalanta ha raccolto quattro punti (1V, 1N) nelle ultime sei sfide di campionato (come Fiorentina e Parma); nel periodo (a partire dal mese di settembre), soltanto Venezia (3) e Udinese (0) hanno fatto peggio in questa Serie A; inoltre, sempre nel parziale, i nerazzurri hanno subito ben 14 reti (2.3 a match), meno solo dell'Udinese (15).

Si affrontano la squadra che ha segnato il maggior numero di gol da fuori area in questo campionato (la Fiorentina, con cinque, ovvero solo uno in meno dei sei realizzati dalla distanza in tutto lo scorso torneo) e una delle quattro invece a non averne ancora subiti da questa situazione di gioco (l'Atalanta, al pari di Frosinone, Juventus e Milan).

Álex Jiménez ha già realizzato due gol nelle sette partite di questo campionato, dopo che ne aveva realizzato soltanto uno nelle sue prime 57 partite tra Serie A e Premier League, con le maglie di Milan e Bournemouth. Inoltre, tra i difensori con almeno due reti in questa Serie A, lo spagnolo è uno dei tre a vantare la percentuale realizzativa più alta: 40%, al pari di Leonardo Balerdi e dietro solo a Cas Odenthal (50%).

Nel 2026, Nikola Krstovic ha preso parte a ben 18 gol (sette nelle ultime tre sfide di campionato), frutto di 14 reti e quattro assist; solo Marcus Thuram (21 - 14G+7A) e Donyell Malen (23 - 20G+3A) hanno fatto meglio del montenegrino in quest'anno solare in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: