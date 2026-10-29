Vince dominando la squadra di Alvini: le reti di Cichella, Calò su rigore, Raimondo e la doppietta del subentrato Birligea - due segnature nel primo tempo e tre marcature nella ripresa - mandano al tappeto il Lecce di Di Francesco che va a referto solo con la rete di Monteiro.
Il Frosinone con questa larga vittoria sale a 17 punti in classifica al 6° posto, mentre il Lecce rimane al 14esimo posto a quota 9. Nel prossimo turno i ciociari andranno a fare visita al Torino, mentre il Lecce ospiterà il Genoa.
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Grazie per aver seguito la diretta di Frosinone-Lecce 5-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A Enilive 2026-2027.20:33
90'+5'
Finisce qui: Frosinone-Lecce 5-1.20:31
90'+4'
GOL! Frosinone-Lecce 5-1! Rete di Daniel Birligea! Nell'ultima occasione del match: Kvernadze trova spazio sul lato corto dell'area di rigore servendo l'attaccante Romeno che a rimorchio non sbaglia la battuta a rete trovando la doppietta personale e la quinta rete degli uomini di Alvini.
Sull'altro lato del campo tiro di Hasa: palla deviata in corner.20:28
90'+3'
N'Dri ruba palla a destra andando fino in fondo con il mancino a giro: Palmisani blocca.20:28
90'+3'
Adesso il Frosinone prova a rallentare gestendo maggiormente il pallone.20:27
90'+2'
Tolto un calcio d'angolo al Lecce dopo una revisione arbitrale con l'ausilio del VAR.20:26
90'
Saranno 4 i minuti di recupero.20:24
90'
Si attende di capire quale sarà l'entità del recupero.20:24
90'
Riesca ad allontanare il Lecce. Hasa intanto subisce fallo in mezzo al campo.20:24
89'
Torna ad attaccare il Frosinone tornato in 11: guadagnano calcio d'angolo i padroni di casa.20:23
87'
N'Dri si è rialzato, mentre Terzic è stato aiutato dai sanitari: ora è fuori. Frosinone che a breve tornerà in parità numerica.20:22
86'
Hasa mette palla fuori dopo il contrastro fra N’Dri e Terzic. Partita che va verso la sua parte finale.20:20
83'
Dopo aver segnato, esce Joël Monteiro: al suo posto Mohamed Kaba. Lecce che completa i cambi a sua disposizione.20:18
82'
GOL! Frosinone-Lecce 4-1! Rete di Joel Monteiro! Gorter ruba palla in mezzo al campo avviando la transizione offensiva dei salentini: scarico su Monteiro che con il destro a giro batte Palmisani. Prima rete in campionato per lui.
Ultimo cambio per il Frosinone, in difesa: esce Gabriele Calvani al suo posto Omar Fayed.20:15
79'
Ammonito per fallo di mano il difensore del Lecce Jamil Siebert.20:14
79'
Frosinone che nelle ultime tre partite, includendo anche questa, ha sempre segnato 4 gol.20:13
78'
Entrambe le squadre hanno utilizzato 4 dei 5 cambi a disposizione: tutte e due hanno slot a disposizione per completare la serie.20:13
77'
Ulteriore cambio per i padroni di casa: Romano Schmid lascia la sua posizione in campo a Luis Hasa.20:12
77'
Esce nel Frosinone Giacomo Calò, standing ovation del Benito Stirpe: al suo posto entra Anouar El Azzouzi.20:11
72'
GOL! Frosinone-Lecce 4-0! Rete di Daniel Birligea! I ciociari corrono a tutta velocità negli spazi lasciati dalla difesa del Lecce: subentrato da pochi minuti a Raimondo, Birligea sfrutta il lavoro dei suoi compagni - assist di Schmid - per concludere con un piazzato di piatto l'azione che vale il poker.
Avvicendamento anche in attacco: Antonio Raimondo dopo aver segnato il gol del 3-0 lascia spazio a Daniel Bîrligea.20:05
70'
Primi cambi per il Frosinone: esce Farès Ghedjemis al suo posto Seydou Fini.20:04
70'
Palmisani in uscita allontana facendo di fatto riparire il contropiede: Kvernadze viene fermato in out poco dopo la metà campo.20:04
69'
Attacca il Lecce conquistando un corner da destra.20:03
68'
Fatah si incunea nella difesa del Frosinone prova ad andare fino in fondo, ma Palmisani lo anticipa in uscita murandogli la conclusione.20:03
67'
Lecce che prova ad imbastire una reazione con N’Dri: fa buona guardia la coppia centrale del Frosinone formata da Calvani e Monterisi.20:01
65'
Kvernadze cerca un altro assolo: rientra sul destro, tiro che non trova lo specchio. 19:59
63'
Ghedjemis con il mancino: danza in area di rigore, si libera per la conclusione a giro. La palla termina alta e a lato della porta di Falcone.19:57
62'
Frosinone che continua a tenere i ritmi alti. Lecce che, anche avendo mischiato le carte con i cambi (già 4 le sostituzioni effettuate), non sembra essere in grado di rialzarsi.19:56
59'
GOL! Frosinone-Lecce 3-0! Rete di Antonio Raimondo! Cala il tris la squadra di Alvini: accelerazione di Kvernadze che fa collassare la difesa. Si apre un corridoio per Raimondo che arriva con il perfetto timing per inserirsi e trovare il tiro buono per superare Falcone. Ottavo centro personale in questa Serie A Enilive 2026-2027.
Altro cambio offensivo: finisce la partita di Omri Gandelman, a rilevarlo è Konan N’Dri.19:53
57'
Ulteriore cambio: in mezzo al campo Youssef Maleh lascia il posto a Olaf Gorter.19:53
57'
Secondo cambio nel Lecce: esce Paco Esteban, al suo posto Nikola Stulic.19:52
57'
Ci prova Kvernadze da fuori con il destro: palla a lato.19:51
57'
Forte pressione del Frosinone che porta la difesa del Lecce a pasticciare nel controllo della sfera: corner per i ciociari.19:51
56'
Kvernadze prova a imbucare per Terzic: dosa male la forza del suo passaggio filtrante.19:50
54'
Allontana la difesa leccese disinnescando questo corner.19:49
54'
Tanti gli spazi adesso a disposizione del Frosinone: Ghedjemis trova il pallone cerca il tiro entrando in area, la sua conclusione viene smorzata in angolo.19:49
53'
Altra grande respinta di Falcone che dice di no alla frustata aerea di Oyono!19:48
53'
Kvernadze in area di rigore: palla arretrata su cui si avventa Ghedjemis, piazzato preciso ma non veloce. Falcone mette in angolo.19:48
52'
Maleh si allaccia in mezzo al campo con un avversario: l'arbitro ferma l'azione per fischiare il fallo.19:47
51'
Ammonito Ngom: Schmid scappa nel cerchio di centrocampo, il centrocampista del Lecce è costretto a trattenerlo per fermarlo. Il direttore di gara ravvisa il fallo.19:45
50'
Ci prova Fatah con un'iniziativa centrale: tiro dal limite dell'area, respinge Palmisani. Torna intanto in 11 il Frosinone19:44
50'
Frosinone momentaneamente in 10: sembra comunque essere in grado di rientrare Monterisi.19:44
49'
Gioco fermo adesso: Monterisi ha preso una botta in testa in un contrasto aereo con Gandelman. Viene portato fuori dai sanitari, applicato ghiaccio sul suo capo.19:43
48'
Gandelman da il via ad un'azione del Lecce che porta i salentini all'interno dell'area di rigore: Maleh è l'ultimo a calciare, il suo tiro termina alto.19:42
47'
Lecce che torna con la difesa a 4 schierandosi con un 4-3-3.19:41
46'
Primo cambio per il Lecce: esce Corrie Ndaba, al suo posto Amar Fatah.19:40
46'
Si riparte: nella ripresa è il Frosinone a ridare il via alla partita.19:40
Nella ripresa il Frosinone cercherà di tenere alta l'intensità per evitare che il Lecce possa rientrare in partita. I salentini potrebbero pensare a qualche cambio per cercare di mischiare le carte, in particolare nel reparto offensivo privato anche di Geubbels per un problema nel riscaldamento.19:24
Dopo la prima frazione Frosinone avanti 2-0 sul Lecce grazie alle reti dei suoi centrocampisti centrali Cichella e Calò, quest'ultimo su rigore al tramonto del primo tempo. Squadra di Alvini che sfrutta bene le occasioni e le situazioni create, cosa che non riesce alla formazione di Di Francesco.19:23
45'+3'
Si chiude il primo tempo: Frosinone-Lecce 2-0.19:22
45'+2'
E' in corso l'unico minuto di recupero di questo primo tempo, che è partito dopo il restart dal calcio d'avvio di un Lecce che ora è sotto di due reti.19:21
45'+1'
GOL! Frosinone-Lecce 2-0! Rete di Giacomo Calò! Non sbaglia con il destro il centrocampista della squadra di Alvini che incrocia: palla da una parte e portiere dall'altra per il raddoppio dei ciociari.
Rigore confermato dopo un silent check con la VAR Room.19:20
44'
Fischiato calcio di rigore al Frosinone: Kvernadze in area di rigore dribbla verso l'interno venendo toccato da Siebert. Il direttore di gara dopo la caduta del ciociario fischia segnalando subito il dischetto.19:19
43'
Gandelman riceve in area dopo una lunga rimessa laterale da parte di Siebert: non riesce a trovare il modo di tirare in caduta.19:18
43'
Siebert con un rinvio lungo che crea qualche problema alla difesa del Frosinone: il Lecce guadagna molto campo.19:17
40'
Il Lecce fa fatica ora a uscire dalla propria metà campo. Il Frosinone controlla ritmo e possesso del match in questo frangente di gara.19:14
39'
Falcone in uscita con i pugni anticipa tutti riuscendo ad allontanare.19:13
39'
Punizione per il Frosinone con il destro a rientrare di Calò.19:13
38'
Prima ammozione della partita: Tiago Gabriel stende Raimondo sulla trequarti offensiva del Frosinone venendo ammonito. 19:12
37'
Altro attacco del Frosinone: Ghedjemis nell'insolita posizione di ala sinistra fa partire un cross, Falcone blocca.19:11
36'
Ha recuperato la piena efficienza Calò. Ora si lotta nella zona centrale.19:10
36'
Calò ha subito un fallo in mezzo al campo da Ngom: si è rialzato il centrocampista del Frosinone che però adesso zoppica.19:10
34'
Accelerazione sulla destra di Veiga: si trascina il pallone fuori prima di crossare.19:08
33'
Palla stoppata da Kvernadze con una mano: infrazione rilevata dal direttore di gara. Può provare a ripartire il Lecce.19:07
32'
Super respinta di Falcone che tiene in piedi il Lecce! Uscita velocissima dalla propria trequarti del Frosinone che con Schmid indirizza verso Kvernadze: dribbling secco dell'esterno offensivo dei padroni di casa, poi gran tiro con Falcone a parare e a mettere in angolo.19:07
30'
Kvernadze viene pescato in area di rigore sugli sviluppi di una punizione: arriva la battuta verso la porta di Falcone, ma l'azione viene vanificata dalla segnalazione di fuorigioco del trequartista del Frosinone.19:05
29'
Monteiro lancia in profondità Esteban: stop a seguire per l'attaccante del Lecce che però si vede la strada sbarrata dall'uscita di Palmisani.19:03
29'
Incomprensione fra Calò e Kvernadze: angolo che viene cestinato dai ciociari.19:03
28'
E' già ripartito il Frosinone: Terzic è ok e proprio da sinistra arriva un attacco che porta a un corner.19:02
27'
Intanto contrasto duro fra Gandelman e Terzic: rimane a terra l'esterno difensivo del Frosinone che ha subito fallo.19:02
26'
Ora il Lecce proverà a reagire.19:01
25'
GOL! Frosinone-Lecce 1-0! Rete di Matteo Cichella! Velocissimo il Frosinone a ribaltare il fronte di gioco: cross basso di Ghedjemis da destra che arriva nella zona del limite dell'area dove Cichella impatta immediatamente il pallone trovando l'angolino basso. Non può nulla Falcone, uomini di Alvini in vantaggio.19:01
24'
Transizione del Lecce con Gandelman: pallone per Gallo, sulla traiettoria si inserisce Esteban che pensa al tiro. Palmisani lo aspetta sul primo palo e blocca.18:58
23'
Raimondo ci prova in equilibrio precario da una posizione impossibile: tiro che non trova la porta. Si arrabbia in panchina Alvini.18:57
21'
Riparte in contropiede il Frosinone: contiente bene il Lecce rientrando sull'accelerazione dei ciociari.18:55
21'
Tiago Gabriel manca per pochissimo l'appuntamento con il pallone dal centro dell'area di rigore.18:55
21'
Doppio giro dalla bandierina per il Lecce.18:54
20'
Paratissima di Palmisani! Destro potente e a giro di Monteiro: il portiere del Frosinone deve compiere un balzo repentino per respingere e mettere in angolo.18:54
18'
Tentativo da lontano di Gandelman: palla alta sopra la traversa della porta del Frosinone.18:52
17'
Estaban prova ad andare in campo aperto: rimonta la difesa del Frosinone. L'attaccante del Lecce conclude in qualche modo dalla distanza: il suo destro è debole e impreciso.18:51
15'
Altra iniziativa sulla sinistra per il Frosinone: Terzic arriva in area di rigore facendo partire un tiro-cross che attraversa tutto lo spazio davanti a Falcone e poi si perde addirittura in fallo laterale.18:50
13'
Gandelman cerca la profondità per Paco Esteban: chiude tutto Monterisi.18:47
12'
Palla scodellata in mezzo: tentativo di testa di Siebert, palla alta sopra la traversa.18:46
11'
Guadagna una punizione il Lecce sulla trequarti offensiva.18:46
11'
Combinazione fra Kvernadze e Terzic: cross di quest'ultimo, troppo tenero. Falcone intercetta la sfera in uscita.18:45
9'
Prova ad affacciarsi in attacco il Lecce: lettura della difesa del Frosinone che si fa aiutare dall'uscita del proprio portiere Palmisani.18:43
7'
Svetta Ndaba e poi il Lecce perfeziona il disimpegno.18:41
7'
Attacca sul versante di destra il Frosinone: ancora pressione, ancora angolo.18:41
6'
Calò raccoglie una respinta della retroguardia del Lecce: battuta al volo, Falcone blocca a terra.18:40
5'
Un paio di giri dalla bandierina per i padroni di casa: sempre attenti i centrali del Lecce a respingere.18:39
5'
Mette fuori il Lecce che offre il primo corner al Frosinone.18:39
4'
Punizione per il Frosinone sulla trequarti: lato sinistro dell'area di rigore.18:38
3'
Frosinone che prova a prendere il controllo della gara in queste prime battute del match. 18:38
Falcone rimane a terra dopo un contrasto, in uscita, con un proprio compagno: era arrivato un cross da sinistra, bloccato dal portiere dei leccesi che ora riprende il suo posto fra i pali.18:35
Si comincia: è il Lecce a muovere il primo pallone del match. 18:34
Si salutano a bordocampo i due allenatori: Alvini e Di Francesco. Intanto è ufficiale: Paco Esteban sostituisce Geubbels nell'undici titolare dei salentini.18:32
A dirigere l'incontro sarà Rosario Abisso della Sezione di Palermo.18:29
Squadre che stanno per entrare in campo: nel Lecce potrebbe esserci una modifica dell'ultim'ora. Geubbels ha palesato un problema nel riscaldamento e non è detto che riesca a giocare da titolare, si sta scaldando in maniera molto intensa Paco Esteban.18:28
Nel Frosinone occhi puntati su Raimondo, arrivato sin qui a 7 reti nella Serie A Enilive 2026-2027. Sceglie invece una formazione più prudente rispetto al solito il Lecce: in attacco non vi sarà un tridente, ma la coppia formata da Monteiro e Geubbels.18:23
Nell'ultimo turno di campionato il Frosinone è stato protagonista del pirotecnico 4-4 in casa dell'Atalanta, mentre il Lecce è incappato nella sconfitta interna per 0-2 contro la Juventus.18:19
Il Lecce occupa invece la 14esima piazza con 9 punti, generati da 3 vittorie e 5 sconfitte: sin qui gli uomini di Di Francesco non hanno mai pareggiato.18:16
Il Frosinone è momentaneamente al 7° posto in classifica con 14 punti sin qui raccolti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.18:15
La partita che si giocherà al Benito Stirpe dalle ore 18.30 sarà la penultima di questo nona giornata di campionato. Dalle 20.45 vi sarà a chiudere il nono turno, infrasettimanale, il duello tra Fiorentina e Atalanta che si disputerà all'Artemio Franchi.18:08
La gara tra Frosinone e Lecce si giocherà giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Frosinone - Lecce?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Lecce sarà Marco Piccinini
Dove si gioca Frosinone - Lecce?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Lecce?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Lecce?
La gara tra Frosinone e Lecce si è conclusa con il risultato di 5-1
Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Lecce?
I marcatori del Frosinone sono stati Matteo Cichella al 25', Giacomo Calò al 46', Antonio Raimondo al 59', Daniel Bîrligea al 72' e 94' mentre il marcatore del Lecce è stato Joël Monteiro al 82'
PREPARTITA
Frosinone - Lecce è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .
Attualmente il Frosinone si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14; il Lecce ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19.
In casa il Frosinone ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e la Juventus ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 4-4 mentre Il Lecce ha incontrato la Juventus perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol.
Frosinone e Lecce si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Lecce ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Frosinone-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà soltanto la terza sfida tra Frosinone e Lecce in Serie A, dopo le due del 2023/24 (un successo per i pugliesi e un pareggio in quel caso); in generale, i ciociari non hanno vinto nessuna delle ultime sei gare tra Serie A, Serie B e Serie C contro i giallorossi (3N, 3P), dopo che avevano collezionato tre successi nelle precedenti sei (1N, 2P - inclusa post-season).
Il Lecce ha vinto ciascuna delle ultime sei partite di Serie A contro squadre neopromosse (già serie record per il club in questo tipo di sfide), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti sei (2N, 3P).
Il Frosinone potrebbe vincere quattro partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia; inoltre, potrebbe diventare soltanto la terza squadra neopromossa a vincere le prime quattro partite interne stagionali di un massimo torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il Chievo (2001/02) e l'Hellas Verona (2013/14).
Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (2P), lo stesso numero di successi rispetto alle precedenti 24 gare esterne del torneo (6N, 14P); inoltre, dopo il 3-0 contro l'Udinese, potrebbe vincere due trasferte di fila con annesso clean sheet solo per la seconda volta nella sua storia nel torneo, dopo il periodo maggio-settembre 2011.
Il Frosinone conta 14 punti in questo campionato, con 17 gol segnati: in caso di vittoria in questo turno, diventerebbe la prima neopromossa a totalizzare almeno 17 punti nelle prime nove partite di un torneo di Serie A dalla Juventus 2007/08 (17 anch'essa); inoltre, con un gol diventerebbe la prima neopromossa a segnare almeno 18 reti nelle prime nove dai tempi dell'Hellas Verona 2013/14 (18); con due gol in questo match, invece, eguaglierebbe il primato nell'era dei tre punti a vittoria - per una squadra proveniente dalla Serie B - della Fiorentina 1994/95 (19 gol dopo nove match).
Il Frosinone è la quarta squadra per numero di conclusioni tentate in questa Serie A (146, dietro solo a Inter 185, Como 166 e Roma 151) ed è prima sia per numero di azioni in contropiede (17) che per tiri in seguito a questo tipo di attacchi (16).
Pur essendo la terza squadra del campionato per numero di recuperi palla offensivi (65, al pari dell'Inter e meno solo di Roma 78 e Juventus 69), il Lecce ha tentato appena sei conclusioni in seguito a un recupero alto (solo Genoa e Lazio, entrambe con tre, hanno fatto peggio) e non ha ancora segnato da questa situazione di gioco.
Il Frosinone è la squadra di questo campionato che ha segnato più reti nella prima mezz'ora di gioco (nove) e più reti in generale nei primi tempi (12); dall'altro lato, il Lecce è la squadra che ha incassato più gol nei primi 30 minuti (otto), mentre solo il Monza (10) ha subito più reti nelle prime frazioni rispetto ai salentini (nove, come la Fiorentina).
Il Frosinone è una delle due squadre (assieme alla Roma) in questo campionato con tre giocatori con più di 10 tiri totali e più di 10 occasioni create: Giacomo Calò (17+30), Giorgi Kvernadze (24+15) e Fares Ghedjemis (17+13); l'algerino - 3° per numero di conclusioni tra chi non ha ancora segnato in questo torneo, dopo Laurientè con 24 e Dybala a 21 - dopo i tre assist contro l'Atalanta potrebbe partecipare attivamente ad almeno un gol per due presenze di fila in campionato per la prima volta da marzo (reti contro Cesena e Südtirol in Serie B).
Danilo Veiga è l'unico giocatore di movimento del Lecce a non aver perso ancora un minuto in queste prime otto giornate di campionato ed è primo tra i salentini per occasioni create (12); il difensore dei giallorossi, in generale, è solo uno dei nove giocatori di movimento di questa Serie A ad essere sempre rimasto in campo per tutti i 720 minuti totali finora.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: