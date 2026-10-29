La partita che si giocherà al Benito Stirpe dalle ore 18.30 sarà la penultima di questo nona giornata di campionato. Dalle 20.45 vi sarà a chiudere il nono turno, infrasettimanale, il duello tra Fiorentina e Atalanta che si disputerà all'Artemio Franchi.18:08

Squadre che stanno per entrare in campo: nel Lecce potrebbe esserci una modifica dell'ultim'ora. Geubbels ha palesato un problema nel riscaldamento e non è detto che riesca a giocare da titolare, si sta scaldando in maniera molto intensa Paco Esteban.18:28

E' già ripartito il Frosinone: Terzic è ok e proprio da sinistra arriva un attacco che porta a un corner.19:02

E' in corso l'unico minuto di recupero di questo primo tempo, che è partito dopo il restart dal calcio d'avvio di un Lecce che ora è sotto di due reti.19:21

Entrambe le squadre hanno utilizzato 4 dei 5 cambi a disposizione: tutte e due hanno slot a disposizione per completare la serie.20:13

N'Dri si è rialzato, mentre Terzic è stato aiutato dai sanitari: ora è fuori. Frosinone che a breve tornerà in parità numerica.20:22

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Frosinone - Lecce? La gara tra Frosinone e Lecce si giocherà giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Frosinone - Lecce? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Frosinone - Lecce sarà Marco Piccinini Dove si gioca Frosinone - Lecce? La partita si gioca a Frosinone In che stadio si gioca Frosinone - Lecce? Stadio Benito Stirpe Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Lecce? La gara tra Frosinone e Lecce si è conclusa con il risultato di 5-1 Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Lecce? I marcatori del Frosinone sono stati Matteo Cichella al 25', Giacomo Calò al 46', Antonio Raimondo al 59', Daniel Bîrligea al 72' e 94' mentre il marcatore del Lecce è stato Joël Monteiro al 82'

PREPARTITA

Frosinone - Lecce è valevole per la giornata numero 9 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 29 ottobre alle ore 18:30 allo stadio .

Attualmente il Frosinone si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 22 gol e ne ha subiti 14; il Lecce ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Frosinone ha fatto 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Sassuolo e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, l'Udinese e la Juventus ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta pareggiando 4-4 mentre Il Lecce ha incontrato la Juventus perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol.

Frosinone e Lecce si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone non ha mai vinto, il Lecce ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Frosinone-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà soltanto la terza sfida tra Frosinone e Lecce in Serie A, dopo le due del 2023/24 (un successo per i pugliesi e un pareggio in quel caso); in generale, i ciociari non hanno vinto nessuna delle ultime sei gare tra Serie A, Serie B e Serie C contro i giallorossi (3N, 3P), dopo che avevano collezionato tre successi nelle precedenti sei (1N, 2P - inclusa post-season).

Il Lecce ha vinto ciascuna delle ultime sei partite di Serie A contro squadre neopromosse (già serie record per il club in questo tipo di sfide), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti sei (2N, 3P).

Il Frosinone potrebbe vincere quattro partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta nella sua storia; inoltre, potrebbe diventare soltanto la terza squadra neopromossa a vincere le prime quattro partite interne stagionali di un massimo torneo nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il Chievo (2001/02) e l'Hellas Verona (2013/14).

Il Lecce ha vinto quattro delle ultime sei trasferte di Serie A (2P), lo stesso numero di successi rispetto alle precedenti 24 gare esterne del torneo (6N, 14P); inoltre, dopo il 3-0 contro l'Udinese, potrebbe vincere due trasferte di fila con annesso clean sheet solo per la seconda volta nella sua storia nel torneo, dopo il periodo maggio-settembre 2011.

Il Frosinone conta 14 punti in questo campionato, con 17 gol segnati: in caso di vittoria in questo turno, diventerebbe la prima neopromossa a totalizzare almeno 17 punti nelle prime nove partite di un torneo di Serie A dalla Juventus 2007/08 (17 anch'essa); inoltre, con un gol diventerebbe la prima neopromossa a segnare almeno 18 reti nelle prime nove dai tempi dell'Hellas Verona 2013/14 (18); con due gol in questo match, invece, eguaglierebbe il primato nell'era dei tre punti a vittoria - per una squadra proveniente dalla Serie B - della Fiorentina 1994/95 (19 gol dopo nove match).

Il Frosinone è la quarta squadra per numero di conclusioni tentate in questa Serie A (146, dietro solo a Inter 185, Como 166 e Roma 151) ed è prima sia per numero di azioni in contropiede (17) che per tiri in seguito a questo tipo di attacchi (16).

Pur essendo la terza squadra del campionato per numero di recuperi palla offensivi (65, al pari dell'Inter e meno solo di Roma 78 e Juventus 69), il Lecce ha tentato appena sei conclusioni in seguito a un recupero alto (solo Genoa e Lazio, entrambe con tre, hanno fatto peggio) e non ha ancora segnato da questa situazione di gioco.

Il Frosinone è la squadra di questo campionato che ha segnato più reti nella prima mezz'ora di gioco (nove) e più reti in generale nei primi tempi (12); dall'altro lato, il Lecce è la squadra che ha incassato più gol nei primi 30 minuti (otto), mentre solo il Monza (10) ha subito più reti nelle prime frazioni rispetto ai salentini (nove, come la Fiorentina).

Il Frosinone è una delle due squadre (assieme alla Roma) in questo campionato con tre giocatori con più di 10 tiri totali e più di 10 occasioni create: Giacomo Calò (17+30), Giorgi Kvernadze (24+15) e Fares Ghedjemis (17+13); l'algerino - 3° per numero di conclusioni tra chi non ha ancora segnato in questo torneo, dopo Laurientè con 24 e Dybala a 21 - dopo i tre assist contro l'Atalanta potrebbe partecipare attivamente ad almeno un gol per due presenze di fila in campionato per la prima volta da marzo (reti contro Cesena e Südtirol in Serie B).

Danilo Veiga è l'unico giocatore di movimento del Lecce a non aver perso ancora un minuto in queste prime otto giornate di campionato ed è primo tra i salentini per occasioni create (12); il difensore dei giallorossi, in generale, è solo uno dei nove giocatori di movimento di questa Serie A ad essere sempre rimasto in campo per tutti i 720 minuti totali finora.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: