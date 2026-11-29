Le scelte di Spalletti: in avanti Kolo Muani e Woltemade insieme dal primo minuto, Sarr e Koopmeiners in mediana. Celik e Cambiaso sulle fasce.20:05

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Como - Juventus? La gara tra Como e Juventus si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Como - Juventus? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Como - Juventus sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Como - Juventus? La partita si gioca a Como In che stadio si gioca Como - Juventus? Stadio Giuseppe Sinigaglia Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 3 gol

PREPARTITA

Como-Juventus è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 29 novembre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (13.602 posti).

Arbitra Maurizio Mariani, con gli assistenti Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti; quarto ufficiale Livio Marinelli. Al VAR Ivano Pezzuto, assistito da Francesco Meraviglia.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 79 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 13 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 06-09-2026 Serie A Juventus-Milan 1-1 20-09-2026 Serie A Parma-Genoa 2-1 25-10-2026 Serie A Inter-Fiorentina 2-1 07-11-2026 Serie B Benevento-Avellino 1-1

Il Como è 5° in classifica con 26 punti in 12 partite (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 20 gol fatti e 10 subiti.

La Juventus è 7° con 21 punti in 12 partite (6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), con 19 gol fatti e 12 subiti.

In casa il Como ha fatto 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Juventus ne ha fatti 8 in 6 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Como in Serie A (dalla più recente): Como-Cagliari 2-0, Inter-Como 2-0, Como-Venezia 1-0, Torino-Como 1-3, Como-Sassuolo 2-0 (V-P-V-V-V).

Le ultime 5 partite della Juventus in Serie A (dalla più recente): Juventus-Venezia 4-0, Fiorentina-Juventus 2-2, Juventus-Napoli 2-0, Genoa-Juventus 2-0, Lecce-Juventus 0-2 (V-N-V-P-V).

Il miglior marcatore del Como in Serie A: Tasos Douvikas con 5 gol.

Il miglior marcatore della Juventus in Serie A: Bremer con 3 gol.

In panchina Cesc Fàbregas per il Como e Luciano Spalletti per la Juventus.

In Serie A Como e Juventus si sono affrontate 30 volte: 5 vittorie del Como, 15 vittorie della Juventus e 10 pareggi. L'ultimo precedente: Juventus-Como 0-2 del 21 febbraio 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Juventus-Como 0-0 del 21 settembre 1988 (Coppa Italia).

Como-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima volta nella storia della Serie A che il Como affronterà la Juventus avendo più punti in classifica dei bianconeri ad inizio giornata (+5, 26 a 21). Finora, escludendo il primo turno di campionato, al massimo si erano affrontate in una situazione di parità e solo in un'occasione: il 20 gennaio 1985, alla 16ª giornata di campionato, quando entrambe avevano 15 punti ma i lombardi arrivarono a quella sfida avendo giocato una gara in più dei piemontesi.

La Juventus è rimasta imbattuta in 25 delle 30 partite disputate contro il Como in Serie A (15V, 10N, 5P) e nessuna squadra ha fatto meglio contro i lariani nel massimo campionato - 25 match senza sconfitte anche per Inter (in 31 sfide - 22V, 3N, 6P) e Milan (in 28 confronti - 15V, 10N, 3P).

Il Como ha vinto entrambi gli ultimi due confronti contro la Juventus in Serie A con il punteggio di 2-0 e tutti gli altri tre successi ottenuti da i lariani ai danni dei bianconeri nella storia del torneo, sono arrivati proprio in match consecutivi e senza subire gol, tra novembre 1950 e gennaio 1952.

Il Como ha conquistato 26 punti nelle prime 12 giornate di questa Serie A (8V, 2N, 2P) e, a prescindere dal risultato di questa sfida, si tratta già del record di punti anche dopo 13 gare stagionali per i lariani in un massimo campionato, anche considerando tre punti a vittoria da sempre (24 nella scorsa stagione).

Dopo il 4-0 inflitto al Venezia nell'ultimo turno, la Juventus potrebbe vincere due match di fila in campionato solo per la seconda volta negli ultimi sette mesi (da inizio maggio scorso); nel periodo, l'unico precedente risale alle prime due giornate della Serie A in corso (1-0 contro il Frosinone e 2-0 contro il Parma).

La Juventus ha registrato due vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sei trasferte in questa Serie A, esattamente il ruolino di marcia lontano da casa della scorsa stagione a questo punto del torneo (quando arrivò una sconfitta anche alla 7ª, 1-2 contro il Napoli). L'ultima volta che i bianconeri hanno ottenuto al massimo due successi nelle prime sette gare esterne di due campionati consecutivi risale al periodo tra il 1997/98 ed il 1999/2000 (nell'ordine: 2V, 1V, 2V in quelle tre annate).

Da inizio novembre scorso - dall'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus - bianconeri (19, come la Roma) e Como (20) sono due delle tre squadre con il maggior numero di clean sheet collezionati in Serie A. In particolare, in questo campionato nessuno ha tenuto la porta inviolata più spesso della Vecchia Signora (sei, nuovamente al pari dei giallorossi).

Il Como è la squadra che controlla di più il gioco tramite la gestione del pallone in questa Serie A: i lariani vantano il 62% di possesso medio a partita, 264 sequenze su azione da almeno 10 passaggi, 63 delle quali terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria, oltre ad una precisione nei passaggi pari al 90% - tutti record nel campionato in corso.

Nei maggiori cinque campionati europei 2026/27, solo il Real Madrid (quattro) vanta più giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno tre reti all'attivo rispetto al Como: tre (al pari di Roma e Brighton): Jacobo Ramón, Nico Paz e Martin Baturina. In particolare, lo spagnolo classe 2005 - a bersaglio nell'ultimo turno contro il Cagliari - è uno dei due difensori con più gol realizzati nella Serie A in corso assieme a Bremer, avversario di giornata (tre entrambi).

Nick Woltemade ha preso parte a tre reti nelle ultime due partite di Serie A (2G+1A) e potrebbe essere coinvolto in almeno una marcatura per tre match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2025 con il Newcastle (gol contro Arsenal, Nottingham Forest e Brighton in quel caso). In particolare, dopo i centri contro Fiorentina e Venezia, potrebbe diventare il primo giocatore tedesco a segnare per tre match di fila nel massimo campionato italiano da Robin Gosens con l'Atalanta, tra febbraio e marzo 2021.

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Como Juventus Partite giocate 12 12 Vittorie 8 6 Pareggi 2 3 Sconfitte 2 3 Gol segnati 20 19 Gol subiti 10 12 Gol subiti per partita 0.8 1.0 Possesso palla (%) 61.8 58.1 Passaggi 7554 6479 Passaggi riusciti 6823 5630 Precisione nei passaggi (%) 90.3 86.9 Tiri 153 141 Tiri in porta 70 65 Tiri in porta sul totale (%) 45.8 46.1 Cross 244 276 Cross riusciti 65 71 Duelli vinti 532 539 Duelli persi 488 519 Calci d'angolo a favore 76 99 Calci d'angolo contro 49 44 Falli subiti 124 119 Falli commessi 94 148 Contrasti 195 190 Contrasti vinti (%) 57.4 62.6 Fuorigioco 17 33 Ammonizioni 12 16 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Como-Juventus in diretta tv e streaming

Como-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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