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Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia
Città: Como
Capienza: 13602 spettatori19:58
Benvenuti alla diretta della partita della 13^ giornata di Serie A, si affrontano Como e Juventus.19:58
Manca poco all'inizio di Como-Juventus. Direzione di gara affidata all'arbitro Mariani. 19:58
Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Couto, Ramon, Chalobah, Valle - Perrone, Milla - Da Cunha, Nico Paz, Baturina - Douvikas.20:00
Formazione JUVENTUS (3-5-2): Vicario - Kalulu, Bremer, Lucumi - Celik, McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso - Kolo Muani, Woltemade.20:04
Panchina COMO: Vigorito, Sanchez, Kempf, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli, Caqueret.20:02
Panchina JUVENTUS: Neto, Pinsoglio, Cabal, Gatti, Rugani, Kelly, Douglas Luiz, Zhegrova, Boga, Ekhator, Alajbegovic, Conceicao.20:03
Le scelte di Fabregas: Douvikas al centro dell'attacco, Nico Paz alle sue spalle, Baturina e Da Cunha gli esterni. Milla e Perrone a metà campo. Diao in panchina.20:04
Le scelte di Spalletti: in avanti Kolo Muani e Woltemade insieme dal primo minuto, Sarr e Koopmeiners in mediana. Celik e Cambiaso sulle fasce.20:05
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Como-Juventus è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 29 novembre alle 20:45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (13.602 posti).
Arbitra Maurizio Mariani, con gli assistenti Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti; quarto ufficiale Livio Marinelli. Al VAR Ivano Pezzuto, assistito da Francesco Meraviglia.
Maurizio Mariani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|79
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|13
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.3
|Falli per cartellino
|6.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|06-09-2026
|Serie A
|Juventus-Milan 1-1
|20-09-2026
|Serie A
|Parma-Genoa 2-1
|25-10-2026
|Serie A
|Inter-Fiorentina 2-1
|07-11-2026
|Serie B
|Benevento-Avellino 1-1
Il Como è 5° in classifica con 26 punti in 12 partite (8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 20 gol fatti e 10 subiti.
La Juventus è 7° con 21 punti in 12 partite (6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), con 19 gol fatti e 12 subiti.
In casa il Como ha fatto 13 punti in 5 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa la Juventus ne ha fatti 8 in 6 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Como in Serie A (dalla più recente): Como-Cagliari 2-0, Inter-Como 2-0, Como-Venezia 1-0, Torino-Como 1-3, Como-Sassuolo 2-0 (V-P-V-V-V).
Le ultime 5 partite della Juventus in Serie A (dalla più recente): Juventus-Venezia 4-0, Fiorentina-Juventus 2-2, Juventus-Napoli 2-0, Genoa-Juventus 2-0, Lecce-Juventus 0-2 (V-N-V-P-V).
Il miglior marcatore del Como in Serie A: Tasos Douvikas con 5 gol.
Il miglior marcatore della Juventus in Serie A: Bremer con 3 gol.
In panchina Cesc Fàbregas per il Como e Luciano Spalletti per la Juventus.
In Serie A Como e Juventus si sono affrontate 30 volte: 5 vittorie del Como, 15 vittorie della Juventus e 10 pareggi. L'ultimo precedente: Juventus-Como 0-2 del 21 febbraio 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Juventus-Como 0-0 del 21 settembre 1988 (Coppa Italia).
Como-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Como
|Juventus
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|8
|6
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|20
|19
|Gol subiti
|10
|12
|Gol subiti per partita
|0.8
|1.0
|Possesso palla (%)
|61.8
|58.1
|Passaggi
|7554
|6479
|Passaggi riusciti
|6823
|5630
|Precisione nei passaggi (%)
|90.3
|86.9
|Tiri
|153
|141
|Tiri in porta
|70
|65
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.8
|46.1
|Cross
|244
|276
|Cross riusciti
|65
|71
|Duelli vinti
|532
|539
|Duelli persi
|488
|519
|Calci d'angolo a favore
|76
|99
|Calci d'angolo contro
|49
|44
|Falli subiti
|124
|119
|Falli commessi
|94
|148
|Contrasti
|195
|190
|Contrasti vinti (%)
|57.4
|62.6
|Fuorigioco
|17
|33
|Ammonizioni
|12
|16
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Como-Juventus in diretta tv e streaming
Como-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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