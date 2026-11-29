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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico
Città: Roma
Capienza: 72698 spettatori14:39
La Roma va a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato ospitando un Monza reduce dalla brillante prestazione casalinga contro la Fiorentina, che li ha portati fuori dalla zona retrocessione.14:39
Sfida tra bomber con i primi due della classifica marcatori che si incrociano, da una parte Malen con 12 gol, dall'altra il sorprendente Varela con 11 reti.14:41
Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Balerdi, Ndicka, Hermoso - Lulli, Cristante, Kone, Wesle - Soule, Mora - Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi; Koulierakis, Mancini, Molina, Ghilardi, De Roon, Pisilli, Dybala, Castro.17:17
Formazione MONZA (3-4-2-1): Thiam - Kouadio, Goglichidze, Carboni - Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas - Mota, Robinson - Varela. A disposizione: Tornqvist, Strajnar, Lucchesi, Ziolkowski, Antov, Foe Ondoa, Cutrone, Forson, Zeballos, Bakoune, Touré, Colpani, Akinsanmiro, Mout.17:18
Nella Roma in difesa c'è Balerdi al posto di Mancini, mentre Lulli agirà sulla fascia destra. In avanti parte dalla panchina Dybala, sulla trequarti ci sono Mora e Soule alle spalle di Malen. Nel Monza dietro a Varela agiranno Mota e Robinson. Difesa a tre composta da Kouadio, Goglichidze e Carboni. In porta conferma per Thiam.17:20
FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - MONZA. Arbitra Collu.18:00
Possesso palla della Roma in questi primi minuti, il Monza si difende in maniera ordinata.18:05
SUBITO MALEN! Controllo al limite su assist di Hermoso e conclusione di potenza, palla di poco alta sopra la traversa.18:05
Destro di Birindelli da fuori area, palla sul fondo.18:07
Va in gol la Roma coi Soule ma la palla in precedenza sembrava essere uscita, il Var conferma. Si riparte da calcio d'angolo per i giallorossi.18:09
Check in corso per una strattonata tra Carboni e Balerdi in area del Monza. Si può proseguire.18:11
GOL! ROMA - Monza 1-0. Rete di Malen. Mora serve Malen che prende palla sulla trequarti, arriva al limite, si sposta la palla sul destro e calcia da incrociare infilando Thiam.
Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen18:13
Punizione dalla trequarti per il Monza, BIrindelli crossa in area, Svilar non esce benissimo ma Collu fischia fallo in attacco.18:17
Mora serve in profondità Wesley, il brasiliano entra in area e prova la conclusione a giro, Thiam smanaccia.18:20
Azione manovrata della Roma, la palla finisce a Hermoso che dal limite prova la conclusione, nessun problema per Thiam.18:23
GOL! ROMA - Monza 2-0. Rete di Soule. Recupero palla della Roma, Malen serve Soule che riceve palla, entra in area e la piazza all'angolo alla destra di Thiam.
Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé18:25
Percussione di Lulli in area e palla all'indietro per Kone, ma la conclusione non inquadra la porta.18:28
Buona azione sulla sinistra del Monza, batti e ribatti in area, la palla finisce a Birindelli che ci prova di prima ma non trova la porta.18:32
KONE! Azione in solitaria del francese che arriva al limite e prova la conclusione sul secondo palo. Palla di poco sopra la traversa.18:35
Palla in profondità per Malen che controlla e calcia dal limite, conclusione alta.18:36
GOL! ROMA - Monza 3-0. Rete di Soule. Kone serve Soule, l'argentino controlla e fa partire una conclusione di sinistro perfetta dai venti metri che si stampa sotto l'incrocio dei pali.
Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé18:37
Malen a terra chiede il cambio per un colpo subito in precedenza da Goglichidze.18:41
L'olanderse prova a stringere i denti e a rimenere in campo.18:43
CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA! Fallo di Wesley su Birindelli, Collu indica il dischetto.18:43
Collu a colloquio con il VAR, rigore negato, Birindelli si trovava in posizione di fuorigico.18:45
Ci saranno 4 minuti di recupero.18:46
Fine primo tempo: ROMA - MONZA 3-0.18:50
Tutto facile per la Roma in questo primo tempo, Malen porta in vantaggio i giallorossi e fornisce l'assist per il gol di Soule. L'argentino dopo qualche minuto trova anche la sua seconda rete con una bellissima conclusione sotto l'incrocio.18:50
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Roma-Monza è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 29 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma (72.698 posti).
Arbitra Giuseppe Collu, con gli assistenti Matteo Passeri e Luca Mondin; quarto ufficiale Maria Ferrieri Caputi. Al VAR Giacomo Camplone, assistito da Michael Fabbri.
Giuseppe Collu
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|67
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.5
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie B
|Palermo-Juve Stabia 1-0
|29-08-2026
|Serie A
|Fiorentina-Frosinone 0-3
|12-09-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Ascoli 1-0
|11-10-2026
|Serie A
|Lazio-Monza 3-1
|27-10-2026
|Serie A
|Torino-Como 1-3
|07-11-2026
|Serie B
|Mantova-Verona 0-0
|25-11-2026
|Serie B
|Cremonese-Avellino 0-1
La Roma è 2° in classifica con 33 punti in 13 partite (10 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 39 gol fatti e 11 subiti.
Il Monza è 15° con 10 punti in 13 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte), con 20 gol fatti e 28 subiti.
In casa la Roma ha fatto 19 punti in 7 partite (6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Monza ne ha fatto 1 in 7 (0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Roma in Serie A (dalla più recente): Parma-Roma 1-5, Roma-Sassuolo 3-0, Udinese-Roma 2-5, Roma-Cagliari 4-2, Napoli-Roma 3-3 (V-V-V-V-N).
Le ultime 5 partite del Monza in Serie A (dalla più recente): Monza-Fiorentina 3-0, Monza-Atalanta 0-1, Bologna-Monza 2-1, Monza-Napoli 1-4, Torino-Monza 3-2 (V-P-P-P-P).
Il miglior marcatore della Roma in Serie A: Donyell Malen con 12 gol.
Il miglior marcatore del Monza in Serie A: Gustavo Varela con 11 gol.
In panchina Gian Piero Gasperini per la Roma e Ivan Juric per il Monza.
In Serie A Roma e Monza si sono affrontate 6 volte: 4 vittorie della Roma, 0 vittorie del Monza e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Roma-Monza 4-0 del 24 febbraio 2025 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Monza-Roma 2-1 del 28 agosto 1988 (Coppa Italia).
Roma-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Roma
|Monza
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|9
|3
|Pareggi
|3
|1
|Sconfitte
|0
|8
|Gol segnati
|36
|20
|Gol subiti
|11
|25
|Gol subiti per partita
|0.9
|2.1
|Possesso palla (%)
|58.1
|44.0
|Passaggi
|6756
|4603
|Passaggi riusciti
|5794
|3747
|Precisione nei passaggi (%)
|85.8
|81.4
|Tiri
|169
|123
|Tiri in porta
|81
|67
|Tiri in porta sul totale (%)
|47.9
|54.5
|Cross
|215
|197
|Cross riusciti
|67
|47
|Duelli vinti
|564
|565
|Duelli persi
|524
|602
|Calci d'angolo a favore
|78
|48
|Calci d'angolo contro
|39
|54
|Falli subiti
|99
|117
|Falli commessi
|129
|141
|Contrasti
|197
|209
|Contrasti vinti (%)
|65.5
|50.2
|Fuorigioco
|34
|30
|Ammonizioni
|18
|21
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Roma-Monza in diretta tv e streaming
Roma-Monza si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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