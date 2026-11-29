Nella Roma in difesa c'è Balerdi al posto di Mancini, mentre Lulli agirà sulla fascia destra. In avanti parte dalla panchina Dybala, sulla trequarti ci sono Mora e Soule alle spalle di Malen. Nel Monza dietro a Varela agiranno Mota e Robinson. Difesa a tre composta da Kouadio, Goglichidze e Carboni. In porta conferma per Thiam.17:20

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Monza? La gara tra Roma e Monza si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Roma - Monza? L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Monza sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Roma - Monza? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Monza? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 12 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 11 gol Qual è il risultato di Roma - Monza? Al 49° minuto del primo tempo il risultato di Roma - Monza è 3-0 Chi ha segnato della Roma? I marcatori della Roma sono stati Donyell Malen al 12', Matías Soulé al 24' e 36'

PREPARTITA

Roma-Monza è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 29 novembre alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma (72.698 posti).

Arbitra Giuseppe Collu, con gli assistenti Matteo Passeri e Luca Mondin; quarto ufficiale Maria Ferrieri Caputi. Al VAR Giacomo Camplone, assistito da Michael Fabbri.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 67 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 11 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Palermo-Juve Stabia 1-0 29-08-2026 Serie A Fiorentina-Frosinone 0-3 12-09-2026 Serie B Calcio Padova-Ascoli 1-0 11-10-2026 Serie A Lazio-Monza 3-1 27-10-2026 Serie A Torino-Como 1-3 07-11-2026 Serie B Mantova-Verona 0-0 25-11-2026 Serie B Cremonese-Avellino 0-1

La Roma è 2° in classifica con 33 punti in 13 partite (10 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte), con 39 gol fatti e 11 subiti.

Il Monza è 15° con 10 punti in 13 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 9 sconfitte), con 20 gol fatti e 28 subiti.

In casa la Roma ha fatto 19 punti in 7 partite (6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); fuori casa il Monza ne ha fatto 1 in 7 (0 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Roma in Serie A (dalla più recente): Parma-Roma 1-5, Roma-Sassuolo 3-0, Udinese-Roma 2-5, Roma-Cagliari 4-2, Napoli-Roma 3-3 (V-V-V-V-N).

Le ultime 5 partite del Monza in Serie A (dalla più recente): Monza-Fiorentina 3-0, Monza-Atalanta 0-1, Bologna-Monza 2-1, Monza-Napoli 1-4, Torino-Monza 3-2 (V-P-P-P-P).

Il miglior marcatore della Roma in Serie A: Donyell Malen con 12 gol.

Il miglior marcatore del Monza in Serie A: Gustavo Varela con 11 gol.

In panchina Gian Piero Gasperini per la Roma e Ivan Juric per il Monza.

In Serie A Roma e Monza si sono affrontate 6 volte: 4 vittorie della Roma, 0 vittorie del Monza e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Roma-Monza 4-0 del 24 febbraio 2025 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Monza-Roma 2-1 del 28 agosto 1988 (Coppa Italia).

Roma-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è imbattuta in sei precedenti contro il Monza in Serie A (4V, 2N) e se dovesse evitare la sconfitta anche in questa sfida, i brianzoli diventerebbero la squadra più affrontata dai giallorossi nel torneo tra quelle contro cui non hanno mai perso - attualmente, sei match su sei senza sconfitte nel torneo anche contro Crotone, Frosinone, Lecco, Reggiana e Spezia.

La Roma ha vinto tutti i tre match casalinghi contro il Monza in Serie A - con un punteggio complessivo di 8-0 - e solo contro una squadra i giallorossi hanno registrato quattro successi su quattro con annesso clean sheet nei prime quattro confronti interni in assoluto nel massimo campionato: contro la Triestina, tra marzo 1930 e ottobre 1932 (5-0, 3-0, 1-0 e 4-0 in quel caso).

La Roma è ancora imbattuta in questa Serie A (9V, 3N) e solo due volte nella propria storia ha evitato la sconfitta in tutte le prime 13 gare stagionali nel massimo campionato: nel 2003/04 e nel 2013/14 (10V, 3N in entrambi i casi). Considerando anche la fine della scorsa stagione, i giallorossi non perdono da 19 match di fila nel torneo (15V, 4N) e potrebbero arrivare a 20 per la prima vota dal periodo tra gennaio e settembre 2016, con Luciano Spalletti in panchina.

La Roma - che in precedenza non era mai arrivata a 30 reti a questo punto del torneo - ha segnato 36 gol in queste prime 12 giornate: meno solo delle 51 del Barcellona nei maggiori cinque campionati europei in corso. Dall'inizio degli anni '60, solo la Juventus nel 2017/18 (37) ha fatto meglio dopo 13 gare stagionali in Serie A.

Prima della Roma (36+6) in questa stagione, solo il Torino nel 1947/48 (37+6) era riuscito sia a segnare più di 35 reti, sia a registrare più di cinque clean sheet nelle prime 12 gare di un singolo campionato di Serie A. Inoltre, tra le squadre che hanno tenuto la porta inviolata almeno sette volte dopo 13 partite stagionali nel torneo, nessuna ha mai realizzato più di 30 marcature nel parziale.

Dopo il 3-0 inflitto alla Fiorentina, il Monza potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2024 (contro Genoa e Cagliari), mentre l'ultima volta che i brianzoli hanno registrato almeno due clean sheet consecutivi nel torneo risale al periodo tra gennaio e febbraio 2024 (tre, contro Sassuolo, Udinese ed Hellas Verona) - in entrambi i casi, in panchina sedeva Raffaele Palladino.

Il Monza ha vinto solo una delle ultime 21 trasferte disputate in Serie A (3N, 17P) - l'unica eccezione è stata il 2-1 contro l'Udinese dell'11 maggio 2025 (reti di Gianluca Caprari e Keita Baldé per i brianzoli, Lorenzo Lucca per i friulani).

La Roma è la squadra che ha recuperato più possessi nell'ultimo terzo di campo in questa Serie A (67), più del doppio rispetto al Monza (33), terzultimo in questa particolare classifica (meglio solo dei 32 del Parma e dei 28 del Cagliari). Tuttavia, i brianzoli (tre) hanno segnato un gol in più dei capitolini (due) a seguito di un recupero offensivo nel torneo in corso.

Donyell Malen ha già eguagliato il record di gol realizzati da un giocatore della Roma in Serie A in un singolo anno solare: 26 nel 2026, come Pedro Manfredini nel 1960. Inoltre, il classe 1999 si trova a due sole reti di distanza dalle 28 messe a segno in campionato nel 1992 da Marco Van Basten: record in un anno per un giocatore olandese nella storia del torneo.

Gustavo Varela ha realizzato 11 gol nelle sue prime 11 presenze in Serie A e potrebbe diventare solo il secondo giocatore dall’inizio degli anni ‘60 a segnarne almeno 12 nelle prime 12, dopo Vincenzo Montella (12/12 tra il 1996 e il 1997). Più in generale sarebbe il sesto in assoluto a riuscirci, ma solo il secondo di nazionalità sportiva straniera dopo Gunnar Nordahl (14/12 nel 1949) - gli altri sono stati Altafini nel 1958 (12/12), Mario Astorri tra il 1946 e il 1947 (13/12) e Vinicio Viani nel 1933 (12/12).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Roma Monza Partite giocate 12 12 Vittorie 9 3 Pareggi 3 1 Sconfitte 0 8 Gol segnati 36 20 Gol subiti 11 25 Gol subiti per partita 0.9 2.1 Possesso palla (%) 58.1 44.0 Passaggi 6756 4603 Passaggi riusciti 5794 3747 Precisione nei passaggi (%) 85.8 81.4 Tiri 169 123 Tiri in porta 81 67 Tiri in porta sul totale (%) 47.9 54.5 Cross 215 197 Cross riusciti 67 47 Duelli vinti 564 565 Duelli persi 524 602 Calci d'angolo a favore 78 48 Calci d'angolo contro 39 54 Falli subiti 99 117 Falli commessi 129 141 Contrasti 197 209 Contrasti vinti (%) 65.5 50.2 Fuorigioco 34 30 Ammonizioni 18 21 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Roma-Monza in diretta tv e streaming

Roma-Monza si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 17:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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