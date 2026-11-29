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Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Città: Reggio Emilia
Capienza: 23717 spettatori14:08
Benvenuti alla diretta della partita della 13^ giornata di Serie A, si affrontano Sassuolo e Napoli.14:08
Manca poco all'inizio di Sassuolo-Napoli. Direzione di gara affidata all'arbitro Guida.14:08
Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Muric - Walukewicz, Idzes, Caleta Car, Doig - Matic, Sulemana - Berardi, Thorstvedt, Laurienté - Bowie.15:17
Formazione NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic - Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera - Anguissa, Gilmour, McTominay - Politano, Hojlund, Lang.14:11
Panchina SASSUOLO: Turati, Satalino, Candè, Van Der Brempt, Pieragnolo, Odenthal, Obrador, Cinquegrano, Ghion, Lipani, Bakola, Pierini, Dominguez, Esposito, Volpato.14:13
Panchina NAPOLI: Contini, Pugliese, Favasuli, Marianucci, Rafa Marin, Lucca, Giovane, Neres.14:14
Le scelte di D'Aversa: in avanti il tridente con Bowie, Berardi e Laurienté. Esposito in panchina. Thorstvedt, Matic e Sulemana in mediana, Doig a sinistra.14:15
Le scelte di Allegri: Hojlund punta centrale, Lang e Politano a supporto. Spazio ad Anguissa a metà campo, Spinazzola a destra. Neres in panchina, out De Bruyne.14:16
Inizio primo tempo di SASSUOLO-NAPOLI!15:01
Subito un tiro di Laurienté da posizione decentrata, pallone largo. 15:01
Olivera arriva sul fondo dopo un passaggio di esterno destro di Lang, cross preda di Muric in uscita. 15:05
Corner battuto corto dal Napoli, Thorstvedt di testa libera l'area di rigore. 15:07
Thorstvedt resta alto sulle tracce di Gilmour, alle spalle di Bowie.15:10
Apertura di Berardi, cross di Laurienté, Rahmani in area anticipa Bowie.15:12
Doig si sgancia in avanti, ma la conclusione di destro è sbilenca. 15:15
Possesso gestito dal Napoli, il Sassuolo non concede varchi. 15:18
Spunto di Spinazzola, poi un cross troppo alto per tutti. 15:20
McTominay carica il destro da fuori area, pallone alto di molto. 15:23
Gilmour dalla bandierina, tocca di testa Rrahmani, blocca facilmente Muric. 15:27
Laurienté in fuorigioco sul tiro di Bowie, sfuma l'azione del Sassuolo. 15:30
Bowie lotta ma non riesce a girarsi, si chiude la difesa del Napoli. 15:32
Thorstvedt cade in area dopo un contrasto in area con McTominay, l'arbitro non interviene: lo scozzese tocca la palla.15:34
Ammonito IDZES per gioco scorretto su McTominay.15:35
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Sassuolo-Napoli è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 29 novembre alle 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia (23.717 posti).
Arbitra Marco Guida, con gli assistenti Stefano Alassio e Filippo Bercigli; quarto ufficiale Andrea Calzavara. Al VAR Gianluca Aureliano, assistito da Alberto Santoro.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|88
|Fuorigioco
|26
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|10
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.5
|Falli per cartellino
|8.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|04-09-2026
|Serie A
|Genoa-Como 1-4
|19-09-2026
|Serie A
|Bologna-Torino 1-1
|18-10-2026
|Serie A
|Udinese-Lecce 0-3
|31-10-2026
|Serie A
|Milan-Inter 3-1
Il Sassuolo è 18° in classifica con 9 punti in 13 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte), con 16 gol fatti e 31 subiti.
Il Napoli è 8° con 19 punti in 13 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 19 gol fatti e 14 subiti.
In casa il Sassuolo ha fatto 8 punti in 7 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa il Napoli ne ha fatti 8 in 7 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Sassuolo in Serie A (dalla più recente): Sassuolo-Genoa 0-2, Roma-Sassuolo 3-0, Sassuolo-Fiorentina 2-4, Sassuolo-Lazio 2-6, Como-Sassuolo 2-0 (P-P-P-P-P).
Le ultime 5 partite del Napoli in Serie A (dalla più recente): Napoli-Torino 1-0, Napoli-Lazio 1-1, Juventus-Napoli 2-0, Monza-Napoli 1-4, Napoli-Roma 3-3 (V-N-P-V-N).
Il miglior marcatore del Sassuolo in Serie A: Vasilije Adzic con 3 gol.
Il miglior marcatore del Napoli in Serie A: Kevin De Bruyne con 4 gol.
In panchina Roberto D'Aversa per il Sassuolo e Massimiliano Allegri per il Napoli.
In Serie A Sassuolo e Napoli si sono affrontate 24 volte: 2 vittorie del Sassuolo, 15 vittorie del Napoli e 7 pareggi. L'ultimo precedente: Napoli-Sassuolo 1-0 del 17 gennaio 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Napoli-Sassuolo 2-0 del 13 gennaio 2019 (Coppa Italia).
Sassuolo-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Sassuolo
|Napoli
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|2
|5
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|8
|4
|Gol segnati
|16
|19
|Gol subiti
|31
|14
|Gol subiti per partita
|2.6
|1.2
|Possesso palla (%)
|48.2
|52.3
|Passaggi
|5640
|6006
|Passaggi riusciti
|4881
|5161
|Precisione nei passaggi (%)
|86.5
|85.9
|Tiri
|120
|145
|Tiri in porta
|56
|72
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.7
|49.7
|Cross
|160
|219
|Cross riusciti
|40
|58
|Duelli vinti
|519
|522
|Duelli persi
|513
|523
|Calci d'angolo a favore
|47
|67
|Calci d'angolo contro
|69
|67
|Falli subiti
|137
|107
|Falli commessi
|121
|111
|Contrasti
|205
|183
|Contrasti vinti (%)
|58.0
|59.0
|Fuorigioco
|31
|32
|Ammonizioni
|16
|13
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv e streaming
Sassuolo-Napoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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