DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Sassuolo - Napoli? La gara tra Sassuolo e Napoli si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Sassuolo - Napoli? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Sassuolo - Napoli sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Sassuolo - Napoli? La partita si gioca a Reggio Emilia In che stadio si gioca Sassuolo - Napoli? Stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol Qual è il risultato di Sassuolo - Napoli? Al 35° minuto del primo tempo il risultato di Sassuolo - Napoli è 0-0

PREPARTITA

Sassuolo-Napoli è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 29 novembre alle 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia (23.717 posti).

Arbitra Marco Guida, con gli assistenti Stefano Alassio e Filippo Bercigli; quarto ufficiale Andrea Calzavara. Al VAR Gianluca Aureliano, assistito da Alberto Santoro.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 88 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 8.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4 19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1 18-10-2026 Serie A Udinese-Lecce 0-3 31-10-2026 Serie A Milan-Inter 3-1

Il Sassuolo è 18° in classifica con 9 punti in 13 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte), con 16 gol fatti e 31 subiti.

Il Napoli è 8° con 19 punti in 13 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 19 gol fatti e 14 subiti.

In casa il Sassuolo ha fatto 8 punti in 7 partite (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa il Napoli ne ha fatti 8 in 7 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Sassuolo in Serie A (dalla più recente): Sassuolo-Genoa 0-2, Roma-Sassuolo 3-0, Sassuolo-Fiorentina 2-4, Sassuolo-Lazio 2-6, Como-Sassuolo 2-0 (P-P-P-P-P).

Le ultime 5 partite del Napoli in Serie A (dalla più recente): Napoli-Torino 1-0, Napoli-Lazio 1-1, Juventus-Napoli 2-0, Monza-Napoli 1-4, Napoli-Roma 3-3 (V-N-P-V-N).

Il miglior marcatore del Sassuolo in Serie A: Vasilije Adzic con 3 gol.

Il miglior marcatore del Napoli in Serie A: Kevin De Bruyne con 4 gol.

In panchina Roberto D'Aversa per il Sassuolo e Massimiliano Allegri per il Napoli.

In Serie A Sassuolo e Napoli si sono affrontate 24 volte: 2 vittorie del Sassuolo, 15 vittorie del Napoli e 7 pareggi. L'ultimo precedente: Napoli-Sassuolo 1-0 del 17 gennaio 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Napoli-Sassuolo 2-0 del 13 gennaio 2019 (Coppa Italia).

Sassuolo-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime sette sfide contro il Sassuolo in Serie A con un punteggio complessivo di 23-2; contro nessuna formazione i neroverdi hanno incassato più sconfitte di fila nel torneo (sette anche contro l'Atalanta tra settembre 2017 e gennaio 2021 e contro la Juventus tra marzo 2016 e febbraio 2019).

Il Napoli ha perso solo una delle 12 trasferte contro il Sassuolo in Serie A (2-1 per i neroverdi, il 23 agosto 2015), vincendo ciascuna delle ultime tre: tanti successi quanti ne aveva collezionati nei precedenti nove match di campionato in casa del club emiliano (6V, 5N, 1P il bilancio complessivo di queste sfide, in favore dei partenopei).

Il Sassuolo ha perso otto delle prime 12 gare giocate in questa Serie A (2V, 2N) e non ha mai fatto peggio dopo 13 match stagionali nella propria storia nella competizione (otto sia nel 2016/17 che nel 2017/18).

Il Sassuolo ha perso ciascuna delle ultime sei gare in Serie A e solo una volta nella propria storia è arrivato a sette sconfitte di seguito nel massimo campionato: tra gennaio e marzo 2014 (le prime due con Eusebio Di Francesco in panchina e le successive cinque con Alberto Malesani).

Il Napoli ha registrato cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte in queste prime 12 giornate e l'ultima volta che ha subito più sconfitte dopo 13 gare stagionali in un singolo campionato di Serie A risale al 2007/08, annata in cui gli azzurri affrontavano il torneo da neopromossi (5V, 3N, 5P in quel caso).

Dopo il successo per 1-0 contro il Torino nell'ultimo turno di campionato, il Napoli potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta con Massimiliano Allegri in panchina. In generale, considerando anche la sua esperienza al Milan, il tecnico livornese non vince due partite consecutive nel torneo da marzo scorso, contro Cremonese (2-0) e Inter (1-0).

Solo il Racing Santander (32) ha incassato più gol del Sassuolo (31) nei maggiori cinque campionati europei in corso. Nelle ultime 70 stagioni di Serie A, nessuna squadra ha fatto peggio dei neroverdi nel 2026/27 dopo 12 gare stagionali (31 anche l'Ancona nel 1992/93 e il Benevento nel 2017/18), mentre l'ultima squadra ad aver evitato la retrocessione a fine campionato dopo aver incassato più di 30 reti a questo punto del torneo è stata la Pro Patria nel 1950/51 (35, 10° posto finale).

Da un lato, il Sassuolo è terzo per recuperi alti - effettuati al massimo a 40 metri dalla porta avversaria - in questa Serie A (93, al pari del Lecce e meno solo dei 119 della Roma e dei 102 del Como); dall'altro il Napoli è penultimo in questa particolare classifica (52, meglio solo del Parma con 51). Tuttavia, le due formazioni hanno tentato lo stesso numero di conclusioni in queste situazioni di gioco nel torneo in corso: 12, con gli azzurri che hanno anche realizzato un gol mentre i neroverdi sono fermi a zero.

Domenico Berardi - 132 reti in Serie A, ad un passo dall’eguagliare Roberto Pruzzo (133) in 40ª posizione tra i giocatori con più gol segnati nel torneo - ha esordito nel massimo campionato proprio contro il Napoli, il 25 settembre 2013 (1-1). Il classe 1994 è l'unico giocatore attualmente in rosa tra i neroverdi che è già andato a bersaglio contro i partenopei nella competizione: tre centri per lui contro l'avversaria di giornata, tutti realizzati al MAPEI Stadium (nel 2-2 dell'aprile 2017, nell'1-1 del marzo 2019 e nel 3-3 del marzo 2021).

Dopo la rete che ha deciso il match contro il Torino nell'ultimo turno (1-0), Scott McTominay potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in Serie A per la prima volta da gennaio scorso. Lo scozzese è il centrocampista che ha segnato più gol in Serie A dal suo approdo in azzurro nel 2024/25: 25 in 76 presenze - incluso uno contro il Sassuolo, il 23 agosto 2025 - e potrebbe diventare il secondo centrocampista del Napoli più veloce a superare questa soglia nel torneo negli ultimi 95 anni, dopo Diego Armando Maradona (26 in 60 gare, tra il 1984 e il 1985).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Sassuolo Napoli Partite giocate 12 12 Vittorie 2 5 Pareggi 2 3 Sconfitte 8 4 Gol segnati 16 19 Gol subiti 31 14 Gol subiti per partita 2.6 1.2 Possesso palla (%) 48.2 52.3 Passaggi 5640 6006 Passaggi riusciti 4881 5161 Precisione nei passaggi (%) 86.5 85.9 Tiri 120 145 Tiri in porta 56 72 Tiri in porta sul totale (%) 46.7 49.7 Cross 160 219 Cross riusciti 40 58 Duelli vinti 519 522 Duelli persi 513 523 Calci d'angolo a favore 47 67 Calci d'angolo contro 69 67 Falli subiti 137 107 Falli commessi 121 111 Contrasti 205 183 Contrasti vinti (%) 58.0 59.0 Fuorigioco 31 32 Ammonizioni 16 13 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta tv e streaming

Sassuolo-Napoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Sassuolo: tutte le news

Napoli: tutte le news