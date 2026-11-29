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Dove si gioca la partita:
Stadio: Bluenergy Stadium
Città: Udine
Capienza: 25144 spettatori11:50
Benvenuti alla diretta del match tra Udinese e Fiorentina, valevole per la 13a giornata di Serie A!11:50
L'Udinese arriva dall'1-1 con il Bologna, mentre la Fiorentina è reduce dalla sconfitta maturata per 3-0 con il Monza.11:51
Formazione UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo.11:51
Formazione FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.11:52
Panchina Udinese: Mrozek, Padelli, Alaba, Bayo, Palma, Arizala, Chakvetadze, Vinciati, Miller, Gomez, Zanoli, Jovanovic. 11:53
Panchina Fiorentina: Lezzerini, Christensen, Dodo, Atta, Valdepenas, Beto, Gonçalves, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Turnone.11:54
Le scelte di Zanetti: ancora Zaniolo falso nove, a supporto Lovric ed Ekkelenkamp. Torna Vojvoda titolare, gioca Zarraga in mezzo al campo. Confermato Kabasele.11:58
Le scelte di Vanoli: Brescianini titolare, solo panchina per Atta e Goncalves. Gioca Ranieri, avanti spazio come al solito a Pellegrino sostenuto da Njie e Mastantuono.11:58
Tra le squadre affrontate almeno 70 volte in Serie A, l'Udinese è una delle due, insieme all'Hellas Verona (47% contro entrambe), contro cui la Fiorentina vanta la miglior percentuale di successi nella competizione (47 vittorie, 28 pareggi e 25 sconfitte in 100 sfide contro i friulani nel torneo).11:55
Perfetto equilibrio nelle ultime 12 partite disputate in Friuli tra Udinese e Fiorentina in Serie A: quattro vittorie per parte e quattro pareggi, dopo che invece i bianconeri aveva ottenuto sette successi nelle otto precedenti gare casalinghe contro i viola nel torneo (1P).11:55
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Udinese-Fiorentina è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.
Si gioca domenica 29 novembre alle 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine (25.144 posti).
Arbitra Federico La Penna, con gli assistenti Alberto Tegoni e Daisuke Emanuele Yoshikawa; quarto ufficiale Mario Perri. Al VAR Valerio Marini, assistito da Manuel Volpi.
Federico La Penna
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|79
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|10
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.3
|Falli per cartellino
|7.9
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|21-08-2026
|Serie B
|Vicenza-Catanzaro 3-2
|06-09-2026
|Serie A
|Parma-Monza 1-1
|20-09-2026
|Serie A
|Milan-Lecce 3-0
|17-10-2026
|Serie B
|Carrarese-Modena 2-1
|29-10-2026
|Serie A
|Fiorentina-Atalanta 2-2
|21-11-2026
|Serie B
|Empoli-Pisa 0-1
L'Udinese è 20° in classifica con 6 punti in 12 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte), con 13 gol fatti e 26 subiti.
La Fiorentina è 16° con 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 17 gol fatti e 28 subiti.
In casa l'Udinese ha fatto 1 punto in 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); fuori casa la Fiorentina ne ha fatti 6 in 6 (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Udinese in Serie A (dalla più recente): Bologna-Udinese 1-1, Venezia-Udinese 2-1, Udinese-Roma 2-5, Parma-Udinese 0-0, Udinese-Milan 0-2 (N-P-P-N-P).
Le ultime 5 partite della Fiorentina in Serie A (dalla più recente): Monza-Fiorentina 3-0, Fiorentina-Juventus 2-2, Sassuolo-Fiorentina 2-4, Fiorentina-Atalanta 2-2, Inter-Fiorentina 2-1 (P-N-V-N-P).
Il miglior marcatore dell'Udinese in Serie A: Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.
I migliori marcatori della Fiorentina in Serie A: Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono con 4 gol.
In panchina Paolo Zanetti per l'Udinese e Paolo Vanoli per la Fiorentina.
In Serie A Udinese e Fiorentina si sono affrontate 100 volte: 25 vittorie dell'Udinese, 47 vittorie della Fiorentina e 28 pareggi. L'ultimo precedente: Udinese-Fiorentina 3-0 del 2 marzo 2026 (Serie A).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Udinese-Fiorentina 0-1 del 25 novembre 2020 (Coppa Italia).
Udinese-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita
|Udinese
|Fiorentina
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|3
|3
|Sconfitte
|8
|7
|Gol segnati
|13
|17
|Gol subiti
|26
|28
|Gol subiti per partita
|2.2
|2.3
|Possesso palla (%)
|50.3
|46.1
|Passaggi
|5466
|4794
|Passaggi riusciti
|4586
|4041
|Precisione nei passaggi (%)
|83.9
|84.3
|Tiri
|129
|152
|Tiri in porta
|52
|64
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.3
|42.1
|Cross
|240
|208
|Cross riusciti
|58
|44
|Duelli vinti
|493
|583
|Duelli persi
|501
|611
|Calci d'angolo a favore
|56
|61
|Calci d'angolo contro
|62
|55
|Falli subiti
|116
|143
|Falli commessi
|130
|145
|Contrasti
|160
|201
|Contrasti vinti (%)
|66.9
|58.7
|Fuorigioco
|14
|15
|Ammonizioni
|20
|25
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie A e il calendario.
Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e streaming
Udinese-Fiorentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 12:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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