Perfetto equilibrio nelle ultime 12 partite disputate in Friuli tra Udinese e Fiorentina in Serie A: quattro vittorie per parte e quattro pareggi, dopo che invece i bianconeri aveva ottenuto sette successi nelle otto precedenti gare casalinghe contro i viola nel torneo (1P).11:55

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Fiorentina? La gara tra Udinese e Fiorentina si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Udinese - Fiorentina? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Fiorentina sarà Valerio Marini Dove si gioca Udinese - Fiorentina? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Fiorentina? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Mateo Pellegrino con 4 gol

PREPARTITA

Udinese-Fiorentina è valida per la giornata 13 di Serie A 2026/2027.

Si gioca domenica 29 novembre alle 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine (25.144 posti).

Arbitra Federico La Penna, con gli assistenti Alberto Tegoni e Daisuke Emanuele Yoshikawa; quarto ufficiale Mario Perri. Al VAR Valerio Marini, assistito da Manuel Volpi.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 79 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 7.9 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 21-08-2026 Serie B Vicenza-Catanzaro 3-2 06-09-2026 Serie A Parma-Monza 1-1 20-09-2026 Serie A Milan-Lecce 3-0 17-10-2026 Serie B Carrarese-Modena 2-1 29-10-2026 Serie A Fiorentina-Atalanta 2-2 21-11-2026 Serie B Empoli-Pisa 0-1

L'Udinese è 20° in classifica con 6 punti in 12 partite (1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte), con 13 gol fatti e 26 subiti.

La Fiorentina è 16° con 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 17 gol fatti e 28 subiti.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto in 6 partite (0 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); fuori casa la Fiorentina ne ha fatti 6 in 6 (2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Udinese in Serie A (dalla più recente): Bologna-Udinese 1-1, Venezia-Udinese 2-1, Udinese-Roma 2-5, Parma-Udinese 0-0, Udinese-Milan 0-2 (N-P-P-N-P).

Le ultime 5 partite della Fiorentina in Serie A (dalla più recente): Monza-Fiorentina 3-0, Fiorentina-Juventus 2-2, Sassuolo-Fiorentina 2-4, Fiorentina-Atalanta 2-2, Inter-Fiorentina 2-1 (P-N-V-N-P).

Il miglior marcatore dell'Udinese in Serie A: Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.

I migliori marcatori della Fiorentina in Serie A: Mateo Pellegrino e Franco Mastantuono con 4 gol.

In panchina Paolo Zanetti per l'Udinese e Paolo Vanoli per la Fiorentina.

In Serie A Udinese e Fiorentina si sono affrontate 100 volte: 25 vittorie dell'Udinese, 47 vittorie della Fiorentina e 28 pareggi. L'ultimo precedente: Udinese-Fiorentina 3-0 del 2 marzo 2026 (Serie A).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Udinese-Fiorentina 0-1 del 25 novembre 2020 (Coppa Italia).

Udinese-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre affrontate almeno 70 volte in Serie A, l'Udinese è una delle due, insieme all'Hellas Verona (47% contro entrambe), contro cui la Fiorentina vanta la miglior percentuale di successi nella competizione (47 vittorie, 28 pareggi e 25 sconfitte in 100 sfide contro i friulani nel torneo).

Perfetto equilibrio nelle ultime 12 partite disputate in Friuli tra Udinese e Fiorentina in Serie A: quattro vittorie per parte e quattro pareggi, dopo che invece i bianconeri aveva ottenuto sette successi nelle otto precedenti gare casalinghe contro i viola nel torneo (1P).

L'Udinese ha conquistato appena due punti nelle ultime 10 partite di Serie A; dall'inizio di settembre, solo il Le Havre ha fatto peggio tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei, raccogliendo un solo punto.

L'Udinese ha perso cinque delle prime sei partite casalinghe in questa Serie A, eguagliando la sua peggior partenza interna dopo altrettanti match nella competizione risalente alla stagione 1961/62; i friulani sono reduci da cinque sconfitte consecutive al Bluenergy Stadium, una striscia negativa che nella loro storia in Serie A è stata peggiore solo in tre occasioni (sei ko di fila nel 2018, 2015 e 1961).

La Fiorentina non ha ancora mantenuto la porta inviolata in questo campionato; solo nella stagione 1937/38 i viola avevano registrato una striscia di 12 partite senza clean sheet nelle prime 12 gare di Serie A, riuscendo a mantenere la porta inviolata per la prima volta solo alla 17ª partita.

La Fiorentina ha perso sette delle prime 12 partite di questo campionato (2V, 3N), il peggior risultato dal 2001/02 quando ne perse otto; quella stagione è stata anche l'unica in cui i viola hanno registrato più sconfitte nelle prime 13 gare (nove).

La Fiorentina ha subito almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato; solo una volta i viola hanno registrato più gare consecutive con almeno due reti al passivo nella storia della Serie A: 10 tra aprile e agosto 2017.

Solo il Bayern Monaco (otto) ha segnato più gol da fuori area rispetto alla Fiorentina (sette) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione - a quota sette anche il Racing Santander.

Nicolò Zaniolo ha segnato due gol in Serie A contro la Fiorentina e contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (a quota due altre quattro squadre). Il classe '99 ha realizzato due reti nelle sue ultime tre presenze in campionato, tante quante ne aveva messe a segno nelle precedenti 28, e non trova il gol per due gare consecutive da ottobre-novembre 2025.

Franco Mastantuono ha effettuato 46 tiri totali in questo campionato (a pari merito con Donyell Malen) e meno solo di Nico Paz (48); il calciatore viola è inoltre primo per dribbling tentati (61) e guida la classifica per tiri effettuati in seguito a un dribbling (otto).

Le statistiche delle due squadre in Serie A 2026/2027 prima della partita

Udinese Fiorentina Partite giocate 12 12 Vittorie 1 2 Pareggi 3 3 Sconfitte 8 7 Gol segnati 13 17 Gol subiti 26 28 Gol subiti per partita 2.2 2.3 Possesso palla (%) 50.3 46.1 Passaggi 5466 4794 Passaggi riusciti 4586 4041 Precisione nei passaggi (%) 83.9 84.3 Tiri 129 152 Tiri in porta 52 64 Tiri in porta sul totale (%) 40.3 42.1 Cross 240 208 Cross riusciti 58 44 Duelli vinti 493 583 Duelli persi 501 611 Calci d'angolo a favore 56 61 Calci d'angolo contro 62 55 Falli subiti 116 143 Falli commessi 130 145 Contrasti 160 201 Contrasti vinti (%) 66.9 58.7 Fuorigioco 14 15 Ammonizioni 20 25 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie A e il calendario.

Dove vedere Udinese-Fiorentina in diretta tv e streaming

Udinese-Fiorentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 12:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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