Sei mesi dopo il Bologna torna a vincere al Dall'Ara. La formazione emiliana rimonta il Monza che era andato subito in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Varela, poi al 33' ha trovato il pari con un super Pobega al volo su assist dalla bandierina di Miranda e il definitivo 2-1 con Bernardeschi al 59', da penalty. All'81' Skorupski è salito in cattedra parando l'ennesimo calcio di rigore della partita a Cutrone. La squadra di Palladino sale così a quota 14 punti in classifica, mentre il Monza resta fermo a 7.

Guardando ai precedenti, il bilancio tra Bologna e Monza in casa dei rossoblù in Serie A è in equilibrio perfetto: una vittoria a testa e un pari nei tre precedenti incontri.14:34

Arbitra Zanotti di Rimini, che sarà assistito da Bindoni e Zezza, con quarto uomo Zufferli e addetti Var Dionisi e Paganessi.14:50

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Monza? La gara tra Bologna e Monza si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Bologna - Monza? L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Monza sarà Federico Dionisi Dove si gioca Bologna - Monza? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Monza? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Samuel Mbangula con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 8 gol Quale è stato il risultato finale di Bologna - Monza? La gara tra Bologna e Monza si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Monza? I marcatori del Bologna sono stati Tommaso Pobega al 33' e Federico Bernardeschi al 59' mentre il marcatore del Monza è stato Gustavo Varela al 6'

PREPARTITA

Bologna - Monza è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente il Bologna si trova 9° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Monza si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 13; il Monza ha segnato 17 gol e ne ha subiti 24.

In casa il Bologna ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Monza ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Cagliari e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Napoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Milan vincendo 2-4 mentre Il Monza ha incontrato il Napoli perdendo 1-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 9 gol.

Bologna e Monza si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 3 volte, il Monza ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Bologna-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver vinto solo una delle prime quattro sfide di Serie A contro il Monza (2N, 1P), il Bologna ha ottenuto la vittoria in ciascuno degli ultimi due confronti contro i brianzoli.

Il bilancio tra Bologna e Monza in casa dei rossoblù in Serie A è in perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio nei tre precedenti incontri.

Raffaele Palladino ha collezionato una media di due punti a partita e una percentuale di vittorie del 60% nelle sue prime cinque gare alla guida del Bologna in Serie A, un rendimento nettamente superiore rispetto a quello del suo predecessore Domenico Tedesco, che aveva ottenuto una media di 0.25 punti a partita e zero vittorie nelle quattro partite disputate in questa stagione.

Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 18 partite casalinghe in Serie A (5N, 11P); dall'inizio dello scorso dicembre, tra le squadre presenti in entrambe le stagioni di Serie A, è quella che ha ottenuto meno successi interni nel periodo.

Il Monza è la squadra che ha subito tre o più gol nel maggior numero di partite nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione, avendo concesso almeno tre reti in sei incontri; i brianzoli hanno subito tre gol in ciascuna delle ultime due gare e non hanno mai registrato una serie di tre partite consecutive di questo tipo in Serie A.

Il Monza ha raccolto un solo punto nelle prime cinque trasferte di questo campionato di Serie A; nelle tre precedenti stagioni nella competizione, la squadra ha sempre ottenuto almeno quattro punti nelle prime sei gare esterne (quattro nel 2022/23, sette nel 2023/24 e sei nel 2024/25).

Il Monza ha subito otto gol su calcio da fermo in questa Serie A, inclusi sei da corner: in entrambi i casi si tratta di record negativi nel torneo in corso. Di contro, il Bologna è l'unica squadra a non aver ancora subito gol da calcio d'angolo in campionato, avendo concesso solo due reti su calcio da fermo (contro Lazio e Napoli).

Juan Miranda ha fornito un assist in ciascuna delle ultime tre partite di Serie A; dal 2004/05, nessun giocatore del Bologna è riuscito a servire un passaggio vincente per quattro gare consecutive, con Emil Holm, Ladislav Krejcí e Charalampos Lykogiannis che si sono fermati a tre.

Samuel Mbangula ha segnato tre gol nella sua prima gara da titolare in Serie A con il Bologna; nell'era dei tre punti a vittoria, nessun giocatore rossoblù ha raggiunto quota quattro reti nelle prime due presenze dal primo minuto, con Mbangula che ha già eguagliato il bottino iniziale di Alberto Gilardino e Roberto Baggio – solo Carlo Reguzzoni, nel 1930, ha fatto meglio nella storia del massimo campionato in rossoblù (cinque).

Gustavo Varela è il secondo giocatore più giovane nella storia della Serie A (21 anni e 271 giorni) a segnare almeno otto gol nelle sue prime otto presenze, superato solo da Otello Torri (19 anni e 364 giorni con il Novara nel 1936/37); l'ultimo giocatore ad aver realizzato almeno nove gol nelle prime nove gare giocate nella competizione prima di compiere 22 anni è stato Pierino Prati, nel 1968 (21 anni, 25 giorni).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: