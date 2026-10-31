Il Milan domina e schianta l'Inter con un netto 3-1, tutto maturato nella prima frazione di gioco. Match winner Moreira, fantastico e decisivo con due assist e una rete splendida su punizione. Protagonisti anche Rabiot e Pulisic, entrambi in gol. A poco serve la rete di Bastoni per l'Inter, troppo confusionaria questa sera. Il Milan vince una partita importantissima.

Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro l'Inter (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 sfide (4N, 9P). I rossoneri hanno vinto gli ultimi due confronti e non arrivano a tre successi consecutivi contro i nerazzurri dal filotto di quattro ottenuto sotto la guida di Carlo Ancelotti tra il 2002 e il 2004.19:51

L'Inter ha vinto più partite (70) e segnato più gol (260) contro il Milan di qualsiasi altra squadra nella storia della Serie A. I nerazzurri tuttavia hanno anche incassato 236 gol dai rossoneri, meno solo di quelli subiti contro Roma (237) e Juventus (270); con 496 gol totali, il derby di Milano potrebbe diventare la terza sfida nella storia della competizione a raggiungere quota 500, dopo Inter-Roma (544) e Inter-Fiorentina (502).19:51

Prima frazione spettacolare tra Milan e Inter. I rossoneri chiudono addirittura in vantaggio per 3-1 grazie a Rabiot, Pulisic e ad un fantastico Moreira, auotre prima di due assist e poi di un gol splendido direttamente da calcio di punizione. Nel mezzo la rete di Bastoni, ma troppo poco per la squadra nerazzurra, quasi totalmente in balia della compagine allenata da Amorim, dominante a lunghi tratti.21:37

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Milan - Inter? La gara tra Milan e Inter si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Milan - Inter? L'arbitro del match sarà Marco Guida Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Milan - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Milan - Inter? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Milan - Inter? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Milan - Inter? La gara tra Milan e Inter si è conclusa con il risultato di 3-1 Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Inter? I marcatori del Milan sono stati Christian Pulisic al 4', Adrien Rabiot al 10' e Diego Moreira al 43' mentre il marcatore dell'Inter è stato Alessandro Bastoni al 22'

PREPARTITA

Milan - Inter è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 20:45 allo stadio .

Attualmente il Milan si trova 4° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Inter si trova 2° in classifica con 25 punti (frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Milan ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12; l'Inter ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Milan ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Bologna e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Fiorentina e il Venezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Inter vincendo 3-1 mentre L'Inter ha incontrato il Venezia vincendo 0-2.

Milan e Inter si sono affrontate 184 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 57 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 57.

Milan-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro l'Inter (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 sfide (4N, 9P). I rossoneri hanno vinto gli ultimi due confronti e non arrivano a tre successi consecutivi contro i nerazzurri dal filotto di quattro ottenuto sotto la guida di Carlo Ancelotti tra il 2002 e il 2004.

L'Inter ha vinto più partite (70) e segnato più gol (260) contro il Milan di qualsiasi altra squadra nella storia della Serie A. I nerazzurri tuttavia hanno anche incassato 236 gol dai rossoneri, meno solo di quelli subiti contro Roma (237) e Juventus (270); con 496 gol totali, il derby di Milano potrebbe diventare la terza sfida nella storia della competizione a raggiungere quota 500, dopo Inter-Roma (544) e Inter-Fiorentina (502).

Il Milan ha raccolto 18 punti nelle prime nove partite di questa Serie A, lo stesso bottino ottenuto allo stesso punto della scorsa stagione; in cinque delle precedenti sei annate nel massimo campionato, i rossoneri hanno collezionato almeno 21 punti dopo le prime 10 gare, con la sola eccezione del 2024/25 (17).

Il Milan ha perso quattro delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (3V 1N), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 29 (15V 10N); inoltre, i rossoneri hanno incassato sei gol nelle ultime due gare interne, uno in più di quanti ne avessero subiti nelle precedenti cinque.

L'Inter ha segnato in tutte le ultime 19 partite di Serie A, registrando la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato; l'ultima gara senza reti dei nerazzurri risale proprio al match contro il Milan dell'8 marzo 2026.

Dall'inizio della scorsa stagione, l'Inter ha segnato almeno due gol in 16 trasferte di campionato; solo il Bayern Monaco (18) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei, con il Barcellona che condivide lo stesso dato dei nerazzurri.

L'Inter e il Milan sono le uniche due squadre in questa stagione di Serie A a contare già due giocatori con almeno quattro gol all'attivo: Marcus Thuram e Lautaro Martínez per i nerazzurri, Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse per i rossoneri.

Hakan Çalhanoglu ha disputato 135 partite di Serie A con il Milan, tra il 2017 e il 2021, segnando 22 gol e fornendo 31 assist. Il centrocampista nerazzurro non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime quattro sfide con i rossoneri nel torneo, dopo che aveva preso parte a quattro gol nelle prime cinque (due centri, entrambi su rigore, e due passaggi vincenti).

Dopo la doppietta nell'ultima giornata, Alphadjo Cisse ha raggiunto quota quattro gol in Serie A a 20 anni e 6 giorni; se dovesse segnare la sua quinta rete a 20 anni e 9 giorni, diventerebbe il settimo giocatore più giovane nella storia del Milan a riuscirci, nonché il terzo nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato e Stephan El Shaarawy.

Francesco Pio Esposito, a 21 anni e 125 giorni, potrebbe diventare il più giovane marcatore italiano dell'Inter nel derby di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria; tra i giocatori nerazzurri di qualsiasi nazionalità, solo Obafemi Martins e Ronaldo hanno segnato nel derby di campionato a un'età inferiore nel periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: