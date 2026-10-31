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Formazioni ufficiali di Milan-Inter - Serie A 2026/2027

Stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano
31 Ottobre 2026 ore 20:45
Milan
3
Inter
1
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 4' 1-0 Christian Pulisic
  2. 10' 2-0 Adrien Rabiot
  3. 22' 2-1 Alessandro Bastoni
  4. 43' 3-1 Diego Moreira
0'
45'
90'
90'
95'

Il Milan domina e schianta l'Inter con un netto 3-1, tutto maturato nella prima frazione di gioco. Match winner Moreira, fantastico e decisivo con due assist e una rete splendida su punizione. Protagonisti anche Rabiot e Pulisic, entrambi in gol. A poco serve la rete di Bastoni per l'Inter, troppo confusionaria questa sera. Il Milan vince una partita importantissima.

Nel prossimo turno il Milan se la vedrà con il Genoa, mentre l'Inter affronterà il Como.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Milan-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:46

  2. 90'+5'

    Fine partita: MILAN-INTER 3-1 (4' Pulisic, 11' Rabiot, 22' Bastoni, 43' Moreira).22:43

  3. 90'+2'

    Grande conclusione di Cissè a giro, bravo Martinez a deviare in angolo.22:39

  4. 90'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero.22:38

  5. 90'

    Cartellino Giallo Carlos Augusto Zopolato Neves22:37

  7. 89'

    Sostituzione Milan: esce Diego Moreira, entra Omari Hutchinson.22:37

  8. 89'

    Sostituzione Milan: esce Gonçalo Ramos, entra Filippo Terracciano.22:37

  9. 86'

    Cross di Dimarco, sponda di Pio e conclusione bloccata di Bonny dall'ennesimo ottimo intervento di Pavlovic.22:35

  10. 83'

    Sostituzione Milan: esce Yunus Musah, entra Ardon Jashari.22:31

  11. 83'

    Sostituzione Milan: esce Sankhoun Diawara, entra Davide Bartesaghi.22:30

  13. 83'

    Sostituzione Milan: esce Christian Pulisic, entra Alphadjo Cisse.22:30

  14. 82'

    Sostituzione Inter: esce Yann Bisseck, entra Ange-Yoan Bonny.22:30

  15. 82'

    Sostituzione Inter: esce Alessandro Bastoni, entra Federico Dimarco.22:30

  16. 82'

    Sostituzione Inter: esce Nicolò Barella, entra Francesco Pio Esposito.22:29

  17. 80'

    Possesso prolungato dell'Inter che però non riesce a sfondare, il Milan si difende con ordine e regge.22:29

  19. 76'

    Dopo la revisione al VAR, l'arbitro torna sui suoi passi e revoca il rigore precedentemente assegnato.22:24

  20. 75'

    Cross di Mkhitaryan, presunto fallo di mano di Gila. L'arbitro indica il dischetto.22:24

  21. 73'

    Sostituzione Inter: esce Andy Diouf, entra Henrikh Mkhitaryan.22:20

  22. 73'

    Sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoglu, entra Piotr Zielinski.22:20

  23. 70'

    Prova a sfondare centralmente Barella, perfetto ancora una volta Pavlovic nella chiusura.22:17

  25. 66'

    Ottima sovrapposizione di Augusto che crossa per Diouf, perfetto Pavlovic in scivolata.22:14

  26. 63'

    Ci prova Carlos Augusto con il destro, palla abbondantemente fuori a lato.22:11

  27. 59'

    Ancora Moreira al cross, Ramos stoppa ma poi strozza la conclusione e mette fuori a lato.22:07

  28. 56'

    Ci prova Diouf con un pallonetto da fuori area, bravo Maignan a bloccare.22:02

  29. 54'

    Splendido strappo di Modric che poi prova ad innescare Ramos, bravo Bisseck a chiudere.22:01

  31. 52'

    Cartellino giallo per Diego Moreira.22:01

  32. 49'

    Cartellino giallo per Koni De Winter.21:57

  33. 46'

    Inizia il secondo tempo di MILAN-INTER!21:53

  34. In casa Milan ovviamente occhio a Bartesaghi ed Estupinan che potrebbero rappresentare cambi tattici nel secondo tempo, nell'Inter invece scalpitano Esposito e Bonny.21:38

  35. Prima frazione spettacolare tra Milan e Inter. I rossoneri chiudono addirittura in vantaggio per 3-1 grazie a Rabiot, Pulisic e ad un fantastico Moreira, auotre prima di due assist e poi di un gol splendido direttamente da calcio di punizione. Nel mezzo la rete di Bastoni, ma troppo poco per la squadra nerazzurra, quasi totalmente in balia della compagine allenata da Amorim, dominante a lunghi tratti.21:37

  37. 45'

    Finisce il primo tempo di MILAN-INTER!21:36

  38. 43'

    GOL! MILAN-Inter 3-1! Rete di Diego MOREIRA! Calcio di punizione splendido battuto da Moreira, bravissimo a scavalcare la barriera e a battere Martinez.

    Guarda la scheda del giocatore Diego Moreira21:34

    Diego Moreira
  39. 41'

    Bel cross da sinistra di Diwara per Pavlovic che di testa conclude di poco fuori a lato.21:30

  40. 38'

    Ancora una volta Moreira insidioso a destra, mette fuori senza problemi Bastoni.21:30

  41. 34'

    Assist splendido di Carlos Augusto per Spence che con il mancino conclude quasi a botta sicura, vero e proprio miracolo di Maignan con la mano sinistra.21:23

  43. 31'

    Ci prova Diouf con il mancino, blocca Maignan in presa bassa.21:20

  44. 29'

    Prova a sfondare Diouf a destra, bravo Diawara a contenerlo. L'Inter spinge, il Milan regge.21:18

  45. 25'

    Ci prova Calhanoglu dalla lunga distanza, reattivo Maignan a deviare alto sopra la traversa.21:14

  46. 22'

    GOL! Milan-INTER 2-1! Rete di Alessandro BASTONI! Altro angolo perfetto di Calhanoglu, spizzata di Akanji e colpo di testa vincente di Bastoni, bravo a battere Maignan.

    Guarda la scheda del giocatore Alessandro Bastoni21:13

    Alessandro Bastoni
  47. 19'

    Cross perfetto di Calhanoglu, Carlos Augusto stacca di testa e conclude di poco fuori a lato.21:09

  49. 15'

    Primo spunto nerazzurro con Spence che prova ad involarsi sulla destra, chiude puntuale Pavlovic.21:04

  50. 11'

    GOL! MILAN-Inter 2-0! Rete di Adrien RABIOT! Angolo chirurgico e velocissimo di Moreira che innesca Rabiot, il francese con un colpo sotto dolcissimo sorprende Martinez e raddoppia per i rossoneri. Inizio shock per l'Inter.

    Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot21:01

    Adrien Rabiot
  51. 10'

    Palla illuminante di Modric per Moreira, determinante la chiusura di Carlos Augusto.20:59

  52. 7'

    Ritmi altissimi, le due squadre si danno battaglia senza esclusione di colpi. Milan particolarmente aggressivo, Inter un po' macchinosa in costruzione.20:57

  53. 4'

    GOL! MILAN-Inter 1-0! Rete di Christian PULISIC! Splendida giocata di Moreira che lascia partire un cross al bacio per Pulisic, bravissimo di testa a battere un incolpevole Martinez.

    Guarda la scheda del giocatore Christian Pulisic20:56

    Christian Pulisic
  55. 1'

    Inizia il primo tempo di MILAN-INTER!20:49

  56. L'Inter ha vinto più partite (70) e segnato più gol (260) contro il Milan di qualsiasi altra squadra nella storia della Serie A. I nerazzurri tuttavia hanno anche incassato 236 gol dai rossoneri, meno solo di quelli subiti contro Roma (237) e Juventus (270); con 496 gol totali, il derby di Milano potrebbe diventare la terza sfida nella storia della competizione a raggiungere quota 500, dopo Inter-Roma (544) e Inter-Fiorentina (502).19:51

  57. Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro l'Inter (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 sfide (4N, 9P). I rossoneri hanno vinto gli ultimi due confronti e non arrivano a tre successi consecutivi contro i nerazzurri dal filotto di quattro ottenuto sotto la guida di Carlo Ancelotti tra il 2002 e il 2004.19:51

  58. Le scelte di Chivu: torna Martinez in porta, riposa Dimarco. Titolari Diouf e Sucic alle spalle di Thuram in un inedito 3-4-2-1.19:50

  59. Le scelte di Amorim: gioca Rabiot a supporto di Ramos, in mediana titolare Musah. In difesa gioca Diawara, torna Gila titolare.19:50

  61. Panchina Inter: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli, 94 Esposito.19:47

  62. Panchina Milan: 41 Bouyer, 96 Torriani, 2 Estupinan, 20 Hutchinson, 28 Comotto, 30 Jashari, 33 Bartesaghi, 35 Vladimirov, 40 Ossola, 42 Terracciano, 47 Perera, 49 Menon, 55 Vos, 70 Cisse, 73 Camarda.19:47

  63. Formazione INTER (3-4-2-1): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Carlos Augusto; Diouf, Sucic; Thuram.19:46

  64. Formazione MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos.19:46

  65. Il Milan è reduce dal 2-4 casalingo con il Bologna, mentre l'Inter arriva dallo 0-2 sul Venezia.19:44

  67. Benvenuti alla diretta del match tra Milan e Inter, valevole per la 10a giornata di Serie A.19:43

  69. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
    Città: Milano
    Capienza: 75817 spettatori19:43

    Stadio Giuseppe Meazza Fonte: Gettyimages

Formazioni Milan - Inter

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Milan - Inter?
La gara tra Milan e Inter si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Inter?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Milan - Inter?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Inter?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 4 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Inter?
La gara tra Milan e Inter si è conclusa con il risultato di 3-1
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Inter?
I marcatori del Milan sono stati Christian Pulisic al 4', Adrien Rabiot al 10' e Diego Moreira al 43' mentre il marcatore dell'Inter è stato Alessandro Bastoni al 22'
PREPARTITA

Milan - Inter è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 20:45 allo stadio .

Attualmente il Milan si trova 4° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece l'Inter si trova 2° in classifica con 25 punti (frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Il Milan ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12; l'Inter ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Milan ha fatto 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Bologna e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Fiorentina e il Venezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Milan ha incontrato nell'ultima partita l'Inter vincendo 3-1 mentre L'Inter ha incontrato il Venezia vincendo 0-2.

Milan e Inter si sono affrontate 184 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 57 volte, l'Inter ha vinto 70 volte mentre i pareggi sono stati 57.

Milan-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Milan ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro l'Inter (1N), tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 16 sfide (4N, 9P). I rossoneri hanno vinto gli ultimi due confronti e non arrivano a tre successi consecutivi contro i nerazzurri dal filotto di quattro ottenuto sotto la guida di Carlo Ancelotti tra il 2002 e il 2004.
  • L'Inter ha vinto più partite (70) e segnato più gol (260) contro il Milan di qualsiasi altra squadra nella storia della Serie A. I nerazzurri tuttavia hanno anche incassato 236 gol dai rossoneri, meno solo di quelli subiti contro Roma (237) e Juventus (270); con 496 gol totali, il derby di Milano potrebbe diventare la terza sfida nella storia della competizione a raggiungere quota 500, dopo Inter-Roma (544) e Inter-Fiorentina (502).
  • Il Milan ha raccolto 18 punti nelle prime nove partite di questa Serie A, lo stesso bottino ottenuto allo stesso punto della scorsa stagione; in cinque delle precedenti sei annate nel massimo campionato, i rossoneri hanno collezionato almeno 21 punti dopo le prime 10 gare, con la sola eccezione del 2024/25 (17).
  • Il Milan ha perso quattro delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (3V 1N), tante sconfitte quante ne aveva subite nelle precedenti 29 (15V 10N); inoltre, i rossoneri hanno incassato sei gol nelle ultime due gare interne, uno in più di quanti ne avessero subiti nelle precedenti cinque.
  • L'Inter ha segnato in tutte le ultime 19 partite di Serie A, registrando la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato; l'ultima gara senza reti dei nerazzurri risale proprio al match contro il Milan dell'8 marzo 2026.
  • Dall'inizio della scorsa stagione, l'Inter ha segnato almeno due gol in 16 trasferte di campionato; solo il Bayern Monaco (18) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei, con il Barcellona che condivide lo stesso dato dei nerazzurri.
  • L'Inter e il Milan sono le uniche due squadre in questa stagione di Serie A a contare già due giocatori con almeno quattro gol all'attivo: Marcus Thuram e Lautaro Martínez per i nerazzurri, Adrien Rabiot e Alphadjo Cisse per i rossoneri.
  • Hakan Çalhanoglu ha disputato 135 partite di Serie A con il Milan, tra il 2017 e il 2021, segnando 22 gol e fornendo 31 assist. Il centrocampista nerazzurro non ha partecipato ad alcuna rete nelle ultime quattro sfide con i rossoneri nel torneo, dopo che aveva preso parte a quattro gol nelle prime cinque (due centri, entrambi su rigore, e due passaggi vincenti).
  • Dopo la doppietta nell'ultima giornata, Alphadjo Cisse ha raggiunto quota quattro gol in Serie A a 20 anni e 6 giorni; se dovesse segnare la sua quinta rete a 20 anni e 9 giorni, diventerebbe il settimo giocatore più giovane nella storia del Milan a riuscirci, nonché il terzo nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato e Stephan El Shaarawy.
  • Francesco Pio Esposito, a 21 anni e 125 giorni, potrebbe diventare il più giovane marcatore italiano dell'Inter nel derby di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria; tra i giocatori nerazzurri di qualsiasi nazionalità, solo Obafemi Martins e Ronaldo hanno segnato nel derby di campionato a un'età inferiore nel periodo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MilanInter
Partite giocate99
Numero di partite vinte58
Numero di partite perse10
Numero di partite pareggiate31
Gol totali segnati1825
Gol totali subiti1110
Media gol subiti per partita1.21.1
Percentuale possesso palla60.463.0
Numero totale di passaggi53715614
Numero totale di passaggi riusciti47835071
Tiri nello specchio della porta4364
Percentuale di tiri in porta51.242.4
Numero totale di cross140212
Numero medio di cross riusciti4366
Duelli per partita vinti414409
Duelli per partita persi401310
Corner subiti3028
Corner guadagnati2753
Numero di punizioni a favore9978
Numero di punizioni concesse8879
Tackle totali144152
Percentuale di successo nei tackle63.954.6
Fuorigiochi totali920
Numero totale di cartellini gialli1513
Numero totale di cartellini rossi00

Milan - Inter Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Lazio25
  2. Inter25
  3. Roma24
  4. Milan21
  5. Como20
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela9
  2. Donyell Malen8
  3. Antonio Raimondo8
  4. Nikola Krstovic6
  5. Tasos Douvikas5
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