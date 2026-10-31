La Roma si riavvicina a Inter e Lazio, in attesa della loro risposta sul campo. I numeri non mentono: è il miglior attacco del campionato e la miglior partenza di sempre in Serie A per gol realizzati.

L'avversario, tuttavia, è dei più ostici: la Roma, insieme a Lazio e Inter, non ha ancora subito sconfitte. 17:37

L'Udinese parte bene, proattiva e dinamica, ma il primo gol firmato Cristante spezza subito il ritmo. Due grandi occasioni, non capitalizzate da Soulé e Malen, sono il preludio di un vero e proprio dominio: in gol Mora, lo stesso Malen e Ndicka. 18:50

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Roma? La gara tra Udinese e Roma si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Udinese - Roma? L'arbitro del match sarà Fabio Maresca Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Roma sarà Daniele Paterna Dove si gioca Udinese - Roma? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Roma? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Roma? La gara tra Udinese e Roma si è conclusa con il risultato di 2-5 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Roma? I marcatori dell'Udinese sono stati Nicolò Zaniolo al 50' e Matteo Palma al 78' mentre i marcatori della Roma sono stati Bryan Cristante al 10', Rodrigo Mora al 31', Donyell Malen al 33', Evan Ndicka al 37' e Daniele Ghilardi al 92'

PREPARTITA

Udinese - Roma è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 18:00 allo stadio .

Attualmente l'Udinese si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte); invece la Roma si trova 3° in classifica con 24 punti (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 23; la Roma ha segnato 28 gol e ne ha subiti 10.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Milan e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Napoli e il Cagliari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre La Roma ha incontrato il Cagliari vincendo 4-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 8 gol.

Udinese e Roma si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 24 volte, la Roma ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Udinese-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha vinto l'ultimo confronto di Serie A contro la Roma; i friulani non ottengono due successi consecutivi contro i giallorossi dal periodo tra il 1997 e il 1998, quando sotto la guida di Alberto Zaccheroni arrivarono a collezionare quattro vittorie di fila, l'unica volta nella storia del club in cui hanno battuto la Roma per più di una gara di campionato consecutiva.

L'Udinese ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Roma, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 sfide (2N, 8P). I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nell'ultimo confronto interno e puntano a registrare due clean sheet consecutivi contro i giallorossi per la prima volta nella competizione.

L'Udinese ha raccolto solo cinque punti nelle prime nove giornate di questa Serie A; un avvio peggiore era stato registrato solo nella stagione 1961/62, quando i friulani ottennero tre punti. In caso di mancata vittoria contro la Roma, l'Udinese registrerebbe la sua seconda peggior partenza nelle prime 10 gare di campionato dopo il record negativo di quattro punti, risalente proprio a quel torneo.

L'Udinese ha segnato solo un gol nelle ultime cinque giornate di Serie A e non va a segno da tre partite; i friulani non restano a secco per quattro gare consecutive in campionato dall'aprile 2025, unico precedente nell'era dei tre punti a vittoria.

L'Udinese ha perso le ultime quattro partite casalinghe di Serie A senza segnare nelle ultime tre; i friulani non registrano una striscia di cinque sconfitte interne consecutive dal periodo tra febbraio e maggio 2018 (sei in quel caso), mentre non arrivano a quattro gare casalinghe di fila senza gol in una singola stagione dall'intervallo tra ottobre 1993 e gennaio 1994 (cinque in quel caso).

La Roma ha realizzato 23 gol in questo avvio di campionato e solo in quattro stagioni in tutta la sua storia in Serie A ha messo a segno più reti dopo le prime 10 giornate: 26 nel 1960/61, 24 nel 2013/14, 25 nel 2015/16 e 26 nel 2016/17.

La Roma ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro trasferte di questo campionato; i giallorossi non rimangono imbattuti nelle prime cinque gare esterne stagionali di Serie A dalla stagione 2019/20, quando registrarono un bilancio di tre vittorie e due pareggi.

La Roma è una delle quattro squadre nei cinque maggiori campionati europei a contare almeno quattro giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno due gol all'attivo in questa stagione, al pari di Real Madrid, Como e Brighton.

Due dei quattro giocatori che hanno tentato più conclusioni in questa Serie A senza ancora trovare il gol giocano con Udinese o Roma: Paulo Dybala della Roma (21 tiri) e Keinan Davis dell'Udinese (16 tiri) - completano Laurienté (28) e Ghedjemis (22).

Emanuele Lulli ha segnato il suo secondo gol in questo campionato a 19 anni e 71 giorni; qualora dovesse andare a segno contro l'Udinese a 19 anni e 75 giorni, diventerebbe uno dei giocatori più giovani nella storia della Roma a raggiungere quota tre reti in Serie A, un traguardo che in giallorosso è stato raggiunto da soli sette calciatori più giovani di lui, l'ultimo dei quali è stato Francesco Totti nel 1995.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: