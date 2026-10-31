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Udinese-Roma: 2-5 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
31 Ottobre 2026 ore 18:00
Udinese
2
Roma
5
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 10' 0-1 Bryan Cristante
  2. 31' 0-2 Rodrigo Mora
  3. 33' 0-3 Donyell Malen
  4. 37' 0-4 Evan Ndicka
  5. 50' 1-4 Nicolò Zaniolo
  6. 78' 2-4 Matteo Palma
  7. 90+2' 2-5 Daniele Ghilardi
0'
45'
90'
90'
94'

Settima sconfitta nelle ultime otto uscite per l'Udinese, che pure a tratti nella ripresa dimostra di poter giocare quasi alla pari con la corazzata guidata da Gasperini. Per i bianconeri in gol Zaniolo e Palma. La Roma segna con cinque marcatori diversi: Cristante, Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi.

La Roma si riavvicina a Inter e Lazio, in attesa della loro risposta sul campo. I numeri non mentono: è il miglior attacco del campionato e la miglior partenza di sempre in Serie A per gol realizzati.

Prossima giornata: Venezia-Udinese e Roma-Sassuolo.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A. 19:55

  2. 90'+5'

    FINE PARTITA: UDINESE-ROMA 2-5. Crisi nera per l'Udinese davanti alla valanga Roma. 19:51

  3. 90'+3'

    Primo gol in Serie A anche per Ghilardi. 19:50

  4. 90'+2'

    GOL! Udinese-ROMA 2-5. Rete di Ghilardi. Apertura di Castro per Ghilardi che stoppa di petto e, in controbalzo, insacca con il destro.

    Guarda la scheda del giocatore Daniele Ghilardi19:50

    Daniele Ghilardi
  6. 90'+1'

    Sinistro sul primo palo di Pisilli, Okoye fa buona guardia. 19:48

  7. 90'

    Quattro minuti di recupero. 19:48

  8. 88'

    Una brillante Udinese conquista un altro calcio d'angolo.19:44

  9. 84'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Hermoso, dentro Koulierakis.19:42

  10. 84'

    OCCASIONE UDINESE! Sinistro a fil di palo di Gomez. 19:41

  12. 82'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Kamara, dentro Arizala.19:39

  13. 82'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Karlstrom, dentro Jovanovic. 19:39

  14. 79'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Wesley, dentro Rensch. 19:37

  15. 79'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Soulé, dentro Mancini. 19:36

  16. 79'

    Primo gol in Serie A per il giovanissimo Palma. 19:36

  18. 78'

    GOL! UDINESE-Roma 2-4. Rete di Palma. Sugli sviluppi dell'angolo Kamara serve in area Palma, che al volo insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Matteo Palma19:36

    Matteo Palma
  19. 77'

    Cross da destra, Wesley chiude in angolo anticipando Chakvetadze.19:34

  20. 74'

    Ritmi più lenti in questa fase, le due squadre sembrano piuttosto stanche. 19:33

  21. 70'

    Palla lenta battuta da Miller, Palma di testa non impensierisce Gollini. 19:27

  22. 69'

    Molina chiude su Kamara, va Miller dalla bandierina. 19:26

  24. 68'

    Kamara sparacchia abbondantemente a lato. 19:24

  25. 67'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Zaniolo, dentro Piotrowski. 19:24

  26. 65'

    Palma chiude su Soulé, altro angolo per la Roma.19:21

  27. 63'

    Calcio d'angolo per la Roma, che continua ad attaccare.19:20

  28. 60'

    CARTELLINO GIALLO PER LA ROMA. Ammonito Cristante per un fallo su Karlstrom. 19:16

  30. 59'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Malen, dentro Castro. 19:17

  31. 59'

    SOSTITUZIONE PER LA ROMA. Fuori Mora, dentro Pisilli. 19:17

  32. 58'

    Collo esterno di Malen, Okoye si salva in due tempi. 19:15

  33. 56'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Ekkelenkamp, dentro Chakvetadze.19:14

  34. 56'

    SOSTITUZIONE PER L'UDINESE. Fuori Davis, dentro Gomez.19:14

  36. 54'

    OCCASIONE ROMA! Cross basso di Molina per Malen, che per un soffio non aggancia in scivolata. 19:12

  37. 53'

    Altro destro di Miller, murato. 19:09

  38. 51'

    Primo gol in questo campionato per Zaniolo. 19:08

  39. 50'

    GOL! UDINESE-Roma 1-4. Rete di Zaniolo. Bel destro di Miller da fuori, sulla respinta di Gollini Zaniolo è il più lesto per il tap-in.

    Guarda la scheda del giocatore Nicolò Zaniolo19:08

    Nicolò Zaniolo
  40. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI UDINESE-ROMA. Si riparte dallo 0-4 della prima frazione. 19:02

  42. Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 19:02

  43. L'Udinese parte bene, proattiva e dinamica, ma il primo gol firmato Cristante spezza subito il ritmo. Due grandi occasioni, non capitalizzate da Soulé e Malen, sono il preludio di un vero e proprio dominio: in gol Mora, lo stesso Malen e Ndicka. 18:50

  44. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO: UDINESE-ROMA 0-4. Dominio netto dei giallorossi. 18:45

  45. 42'

    Zaniolo ci prova due volte in area, ma Ndicka è un muro. 18:42

  46. 39'

    OCCASIONE UDINESE! Punizione battuta da Zaniolo, Palma e Gollini si scontrano: angolo Udinese. 18:40

  48. 37'

    GOL! Udinese-ROMA 0-4. Rete di Ndicka. Angolo di Soulé per la testa di Ndicka, Okoye non può nulla in questo caso.

    Guarda la scheda del giocatore Evan Ndicka18:39

    Evan Ndicka
  49. 37'

    Ci prova anche Molina, c'è una deviazione in angolo. 18:37

  50. 37'

    Altro tentativo di Malen dal limite, ma questa volta viene murato. 18:37

  51. 36'

    Cross del solito Wesley, Cristante impegna Okoye: angolo Roma. 18:36

  52. 33'

    GOL! Udinese-ROMA 0-3. Rete di Malen. Soulé raccoglie perfettamente un lancio lungo della difesa e serve Malen che, da dentro l'area, infila Okoye con il sinistro.

    Guarda la scheda del giocatore Donyell Malen18:35

    Donyell Malen
  54. 31'

    GOL! Udinese-ROMA 0-2. Rete di Mora. Splendido inserimento in area di Cristante e assist basso sul secondo palo per Mora, che insacca: Karlstrom non arriva in tempo.

    Guarda la scheda del giocatore Rodrigo Mora18:32

    Rodrigo Mora
  55. 29'

    OCCASIONE ROMA! La difesa dell'Udinese è piazzata male e Malen calcia da solo in area due volte: prima para Okoye, poi l'attaccante centra l'incrocio dei pali. 18:30

  56. 28'

    OCCASIONE ROMA! Gran palla lunga di Cristante, la testa di Palma favorisce Soulé che ha la palla del raddoppio ma centra il palo. 18:29

  57. 26'

    Vojvoda sterza, rientra e conclude con il sinistro: Gollini in due tempi. 18:26

  58. 25'

    Gasperini chiede a Hermoso di difendere alto. 18:25

  60. 23'

    CARTELLINO GIALLO PER L'UDINESE. Ammonito Miller per un fallo su Malen. 18:24

  61. 22'

    Cross basso di Kamara al centro, Ndicka si fa trovare pronto. 18:22

  62. 19'

    Vojvoda al volo sugli sviluppi dell'angolo, traiettoria sbilenca: riparte Soulé. 18:20

  63. 18'

    Bel cross tagliato di Zaniolo dalla bandierina, è Wesley a spizzare di testa: corner dall'altro lato. 18:18

  64. 18'

    Zaniolo fermato da Wesley sulla destra, angolo per l'Udinese. 18:18

  66. 14'

    Grande giocata di Soulé in profondità per Malen, Kabasele fa però buona guardia. 18:15

  67. 10'

    GOL! Udinese-ROMA 0-1. Rete di Cristante. Cross da sinistra di Wesley, Cristante prende il tempo a Palma e di testa infila Okoye.

    Guarda la scheda del giocatore Bryan Cristante18:11

    Bryan Cristante
  68. 6'

    Soulé ignora la sovrapposizione di Molina e prova a calciare da fuori, palla ampiamente fuori bersaglio. 18:07

  69. 3'

    Destro di Miller da fuori, Gollini blocca in due tempi. 18:03

  70. INIZIA UDINESE-ROMA. Prima palla per gli ospiti. 18:00

  72. Nell'Udinese confermata la difesa. Nella Roma c'è ancora Gollini, in attesa del rientro di Svilar. Ndicka la spunta su Balerdi. Slitta, come da previsioni, il ritorno in campo per Dybala. 17:49

  73. Modulo speculare per la Roma: Gollini - Ghilardi, Ndicka, Hermoso - Molina, De Roon, Cristante, Wesley - Soulé, Mora - Malen. 17:43

  74. 3-4-2-1 per l'Udinese: Okoye - Abankwah, Kabasele, Palma - Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara - Zaniolo, Ekkelenkamp - Davis. 17:40

  75. L'obiettivo degli ospiti è di rimanere in scia di Inter, impegnata stasera nel derby contro il Milan, e Lazio. 17:39

  76. L'avversario, tuttavia, è dei più ostici: la Roma, insieme a Lazio e Inter, non ha ancora subito sconfitte. 17:37

  78. I friulani hanno infatti raccolto una sola vittoria nelle prime nove giornate di campionato. 17:36

  79. Runjaic sa di giocarsi un pezzo di futuro: l'Udinese deve risollevarsi dopo un inizio di stagione molto deludente. 17:36

  80. Benvenuti alla diretta del match tra Udinese e Roma, valido per la decima giornata del campionato di Serie A. 17:34

  82. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori17:34

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Roma

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Udinese - Roma?
La gara tra Udinese e Roma si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Roma?
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Roma sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Udinese - Roma?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Roma?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 7 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Roma?
La gara tra Udinese e Roma si è conclusa con il risultato di 2-5
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Roma?
I marcatori dell'Udinese sono stati Nicolò Zaniolo al 50' e Matteo Palma al 78' mentre i marcatori della Roma sono stati Bryan Cristante al 10', Rodrigo Mora al 31', Donyell Malen al 33', Evan Ndicka al 37' e Daniele Ghilardi al 92'
PREPARTITA

Udinese - Roma è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 31 ottobre alle ore 18:00 allo stadio .

Attualmente l'Udinese si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte); invece la Roma si trova 3° in classifica con 24 punti (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 23; la Roma ha segnato 28 gol e ne ha subiti 10.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Milan e il Parma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, il Napoli e il Cagliari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Parma pareggiando 0-0 mentre La Roma ha incontrato il Cagliari vincendo 4-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 8 gol.

Udinese e Roma si sono affrontate 104 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 24 volte, la Roma ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Udinese-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Udinese ha vinto l'ultimo confronto di Serie A contro la Roma; i friulani non ottengono due successi consecutivi contro i giallorossi dal periodo tra il 1997 e il 1998, quando sotto la guida di Alberto Zaccheroni arrivarono a collezionare quattro vittorie di fila, l'unica volta nella storia del club in cui hanno battuto la Roma per più di una gara di campionato consecutiva.
  • L'Udinese ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Roma, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 12 sfide (2N, 8P). I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata nell'ultimo confronto interno e puntano a registrare due clean sheet consecutivi contro i giallorossi per la prima volta nella competizione.
  • L'Udinese ha raccolto solo cinque punti nelle prime nove giornate di questa Serie A; un avvio peggiore era stato registrato solo nella stagione 1961/62, quando i friulani ottennero tre punti. In caso di mancata vittoria contro la Roma, l'Udinese registrerebbe la sua seconda peggior partenza nelle prime 10 gare di campionato dopo il record negativo di quattro punti, risalente proprio a quel torneo.
  • L'Udinese ha segnato solo un gol nelle ultime cinque giornate di Serie A e non va a segno da tre partite; i friulani non restano a secco per quattro gare consecutive in campionato dall'aprile 2025, unico precedente nell'era dei tre punti a vittoria.
  • L'Udinese ha perso le ultime quattro partite casalinghe di Serie A senza segnare nelle ultime tre; i friulani non registrano una striscia di cinque sconfitte interne consecutive dal periodo tra febbraio e maggio 2018 (sei in quel caso), mentre non arrivano a quattro gare casalinghe di fila senza gol in una singola stagione dall'intervallo tra ottobre 1993 e gennaio 1994 (cinque in quel caso).
  • La Roma ha realizzato 23 gol in questo avvio di campionato e solo in quattro stagioni in tutta la sua storia in Serie A ha messo a segno più reti dopo le prime 10 giornate: 26 nel 1960/61, 24 nel 2013/14, 25 nel 2015/16 e 26 nel 2016/17.
  • La Roma ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime quattro trasferte di questo campionato; i giallorossi non rimangono imbattuti nelle prime cinque gare esterne stagionali di Serie A dalla stagione 2019/20, quando registrarono un bilancio di tre vittorie e due pareggi.
  • La Roma è una delle quattro squadre nei cinque maggiori campionati europei a contare almeno quattro giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno due gol all'attivo in questa stagione, al pari di Real Madrid, Como e Brighton.
  • Due dei quattro giocatori che hanno tentato più conclusioni in questa Serie A senza ancora trovare il gol giocano con Udinese o Roma: Paulo Dybala della Roma (21 tiri) e Keinan Davis dell'Udinese (16 tiri) - completano Laurienté (28) e Ghedjemis (22).
  • Emanuele Lulli ha segnato il suo secondo gol in questo campionato a 19 anni e 71 giorni; qualora dovesse andare a segno contro l'Udinese a 19 anni e 75 giorni, diventerebbe uno dei giocatori più giovani nella storia della Roma a raggiungere quota tre reti in Serie A, un traguardo che in giallorosso è stato raggiunto da soli sette calciatori più giovani di lui, l'ultimo dei quali è stato Francesco Totti nel 1995.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdineseRoma
Partite giocate99
Numero di partite vinte16
Numero di partite perse60
Numero di partite pareggiate23
Gol totali segnati923
Gol totali subiti188
Media gol subiti per partita2.00.9
Percentuale possesso palla50.756.6
Numero totale di passaggi41434868
Numero totale di passaggi riusciti34984152
Tiri nello specchio della porta3754
Percentuale di tiri in porta38.143.5
Numero totale di cross177169
Numero medio di cross riusciti4453
Duelli per partita vinti378434
Duelli per partita persi376397
Corner subiti4728
Corner guadagnati3854
Numero di punizioni a favore8470
Numero di punizioni concesse102103
Tackle totali130160
Percentuale di successo nei tackle66.264.4
Fuorigiochi totali928
Numero totale di cartellini gialli1617
Numero totale di cartellini rossi01

Udinese - Roma Live

Salute

Classifica SERIE A

  1. Lazio25
  2. Inter25
  3. Roma24
  4. Milan21
  5. Como20
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela9
  2. Donyell Malen8
  3. Antonio Raimondo8
  4. Nikola Krstovic6
  5. Tasos Douvikas5
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