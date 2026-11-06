Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo
Città: Venezia
Capienza: 11150 spettatori20:20
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Udinese, gara valida per l'undicesima giornata della Serie A Enilive 2026-2027.20:20
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-5-2: Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams.20:20
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese risponde con il 3-4-2-1: Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. 20:21
I friulani dopo aver cambiato tecnico, da Kosta Runjaić a Paolo Zanetti, vanno quindi subito a caccia di punti. In precedenza anche il Venezia aveva sostituito la sua guida tecnica: da Giovanni Stroppa all'attuale Davide Nicola.20:23
In classifica Venezia e Udinese occupano ultimo e penultimo posto al momento, in questa Serie A Enilive 2026-2027: lagunari con 3 punti, bianconeri a 5.20:27
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Venezia - Udinese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
Arbitro di Venezia - Udinese sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Juan Luca Sacchi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|82
|Fuorigioco
|17
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|12
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|6.8
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie B
|Cesena-Sampdoria 1-1
|07-09-2026
|Serie A
|Cagliari-Lecce 1-0
|13-09-2026
|Serie A
|Sassuolo-Juventus 3-2
|09-10-2026
|Serie B
|Avellino-Sampdoria 4-1
|17-10-2026
|Serie A
|Venezia-Napoli 1-0
|28-10-2026
|Serie A
|Milan-Bologna 2-4
Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Udinese si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte).
Il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 20; l'Udinese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 23.
In casa il Venezia ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e il Como ottenendo 0 punti.
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Parma e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato la Roma perdendo 2-5.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Zanetti è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.
Venezia e Udinese si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 4 volte, l'Udinese ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Venezia-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Venezia
|Udinese
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|9
|7
|Numero di partite pareggiate
|0
|2
|Gol totali segnati
|6
|11
|Gol totali subiti
|20
|23
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.3
|Percentuale possesso palla
|50.3
|50.2
|Numero totale di passaggi
|4602
|4590
|Numero totale di passaggi riusciti
|3910
|3857
|Tiri nello specchio della porta
|40
|44
|Percentuale di tiri in porta
|40.0
|40.0
|Numero totale di cross
|178
|190
|Numero medio di cross riusciti
|43
|47
|Duelli per partita vinti
|441
|420
|Duelli per partita persi
|428
|417
|Corner subiti
|52
|51
|Corner guadagnati
|40
|45
|Numero di punizioni a favore
|85
|93
|Numero di punizioni concesse
|96
|113
|Tackle totali
|156
|140
|Percentuale di successo nei tackle
|53.8
|67.9
|Fuorigiochi totali
|25
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|22
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Venezia-Udinese
Venezia-Udinese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:30 (mezz'ora prima) del 6 novembre.
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