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Diretta Live di Venezia-Udinese Serie A 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia
6 Novembre 2026 ore 20:45
Venezia
0
Udinese
0
Pre partita
Arbitro: Juan Luca Sacchi
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Pier Luigi Penzo
      Città: Venezia
      Capienza: 11150 spettatori20:20

      Pier Luigi Penzo Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Udinese, gara valida per l'undicesima giornata della Serie A Enilive 2026-2027.20:20

    4. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-5-2: Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams.20:20

    6. FORMAZIONI UFFICIALI: L'Udinese risponde con il 3-4-2-1: Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. 20:21

    7. I friulani dopo aver cambiato tecnico, da Kosta Runjaić a Paolo Zanetti, vanno quindi subito a caccia di punti. In precedenza anche il Venezia aveva sostituito la sua guida tecnica: da Giovanni Stroppa all'attuale Davide Nicola.20:23

    8. In classifica Venezia e Udinese occupano ultimo e penultimo posto al momento, in questa Serie A Enilive 2026-2027: lagunari con 3 punti, bianconeri a 5.20:27

    Formazioni Venezia - Udinese

    DOMANDE FREQUENTI - FAQ

    Quando si gioca Venezia - Udinese?
    La gara tra Venezia e Udinese si giocherà venerdì 6 novembre 2026 alle ore 20:45
    Chi è l'arbitro di Venezia - Udinese?
    L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
    Chi è l'arbitro al VAR?
    L'arbitro al VAR del match Venezia - Udinese sarà Matteo Gariglio
    Dove si gioca Venezia - Udinese?
    La partita si gioca a Venezia
    In che stadio si gioca Venezia - Udinese?
    Stadio Pier Luigi Penzo
    Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
    Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol
    PREPARTITA

    Venezia - Udinese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.
    Arbitro di Venezia - Udinese sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

    Juan Luca Sacchi

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette4
    Falli fischiati82
    Fuorigioco17
    Rigori assegnati1
    Ammonizioni12
    Espulsioni0
    Cartellini per partita3.0
    Falli per cartellino6.8

    Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 4 partite
    • Serie B: 2 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    23-08-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 1-1
    07-09-2026 Serie A Cagliari-Lecce 1-0
    13-09-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 3-2
    09-10-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 4-1
    17-10-2026 Serie A Venezia-Napoli 1-0
    28-10-2026 Serie A Milan-Bologna 2-4

    Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Udinese si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte).
    Il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 20; l'Udinese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 23.

    In casa il Venezia ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).
    Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e il Como ottenendo 0 punti.
    L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Parma e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
    Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato la Roma perdendo 2-5.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Zanetti è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.

    Venezia e Udinese si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 4 volte, l'Udinese ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.

    Venezia-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • L'Udinese ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Venezia in Serie A (2P), segnando 17 reti nel periodo (2.4 di media a match), dopo non aver ottenuto alcun successo nelle prime cinque gare contro i lagunari nel massimo campionato (3N, 2P).
    • Il Venezia è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (4V, 1N) e ha vinto nell'ultima gara interna più recente il 30 ottobre 2024 (3-2); l'unico successo dei friulani contro i lagunari al Penzo nel massimo campionato è arrivato il 10 aprile 2022 (2-1 grazie ai gol di Deulofeu e Rodrigo Becão).
    • Il Venezia è solo la terza squadra a perdere almeno nove delle prime 10 partite stagionali nella storia della Serie A, dopo il Benevento nel 2017/18 (10 su 10) e il Varese nel 1965/66 (9 su 10) - in entrambe le due precedenti occasioni le due formazioni registrarono una sconfitta anche nell'11° match.
    • Il Venezia ha perso le ultime tre partite di campionato senza segnare alcun gol; i lagunari potrebbero registrare almeno quattro sconfitte di fila senza trovare la via del gol in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1961 e gennaio 1962 (cinque in quel caso).
    • L'Udinese ha guadagnato cinque punti in 10 partite di questo campionato: record negativo per i friulani dopo altrettanti match in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria; più in generale, solo nel 1961/62 (quattro) i bianconeri avevano fatto peggio considerando tre punti a vittoria da sempre (in quel caso persero anche l'11° match e a fine stagione arrivò la retrocessione in Serie B).
    • L'Udinese è uscita sconfitta in sette delle ultime otto gare di Serie A, ma nell'ultima trasferta ha pareggiato 0-0 contro il Parma: la squadra friulana potrebbe pareggiare due match fuori casa di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024.
    • Dopo aver perso nel suo match d'esordio da allenatore in Serie A sia con il Venezia (0-2 il 22 agosto 2021 contro il Napoli) che con l'Empoli (0-1 il 14 agosto 2022 contro lo Spezia), Paolo Zanetti ha vinto la gara di debutto più recente alla guida dell'Hellas Verona (3-0 contro il Napoli il 18 agosto 2024). In aggiunta, il neo tecnico dell'Udinese subentra da allenatore a campionato in corso per la prima volta in Serie A.
    • Venezia (-14) e Udinese (-12) sono le due squadre con la peggior differenza reti in questa stagione di Serie A; i lagunari hanno infatti realizzato 6 gol a fronte di 20 reti subite mentre i friulani hanno segnato 11 reti a fronte di 23 gol concessi.
    • Soltanto Donyell Malen (15) ha effettuato più tiri in porta rispetto ad Akor Adams in questa stagione di Serie A (13, al pari di Tasos Douvikas e Marcus Thuram). Entrambe le due reti dell'attaccante nigeriano nel campionato in corso sono arrivate al Penzo su azione (contro Fiorentina e Napoli).
    • Keinan Davis ha registrato la sua striscia di presenze consecutive senza gol più lunga in Serie A (13 match a secco di reti) - la sua ultima marcatura nel torneo risale infatti allo scorso 20 marzo contro il Genoa; da allora ha effettuato 23 tiri totali senza segnare.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    VeneziaUdinese
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte11
    Numero di partite perse97
    Numero di partite pareggiate02
    Gol totali segnati611
    Gol totali subiti2023
    Media gol subiti per partita2.02.3
    Percentuale possesso palla50.350.2
    Numero totale di passaggi46024590
    Numero totale di passaggi riusciti39103857
    Tiri nello specchio della porta4044
    Percentuale di tiri in porta40.040.0
    Numero totale di cross178190
    Numero medio di cross riusciti4347
    Duelli per partita vinti441420
    Duelli per partita persi428417
    Corner subiti5251
    Corner guadagnati4045
    Numero di punizioni a favore8593
    Numero di punizioni concesse96113
    Tackle totali156140
    Percentuale di successo nei tackle53.867.9
    Fuorigiochi totali2510
    Numero totale di cartellini gialli2217
    Numero totale di cartellini rossi00

    La classifica completa della Serie A.

    Dove vedere Venezia-Udinese
    Venezia-Udinese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:30 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

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    Venezia - Udinese Live

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    Classifica SERIE A

    1. Lazio28
    2. Inter25
    3. Roma24
    4. Como23
    5. Milan21
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Gustavo Varela9
    2. Donyell Malen8
    3. Antonio Raimondo8
    4. Nikola Krstovic6
    5. Giacomo Calò5
    MOSTRA COMPLETA

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