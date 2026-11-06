DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Venezia - Udinese? La gara tra Venezia e Udinese si giocherà venerdì 6 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Venezia - Udinese? L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Venezia - Udinese sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Venezia - Udinese? La partita si gioca a Venezia In che stadio si gioca Venezia - Udinese? Stadio Pier Luigi Penzo Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol

PREPARTITA

Venezia - Udinese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Udinese sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 82 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 12 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 6.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie B Cesena-Sampdoria 1-1 07-09-2026 Serie A Cagliari-Lecce 1-0 13-09-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 3-2 09-10-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 4-1 17-10-2026 Serie A Venezia-Napoli 1-0 28-10-2026 Serie A Milan-Bologna 2-4

Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 9 sconfitte); invece l'Udinese si trova 19° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 6 gol e ne ha subiti 20; l'Udinese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 23.

In casa il Venezia ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e il Como ottenendo 0 punti.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Parma e la Roma ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Como perdendo 1-0 mentre L'Udinese ha incontrato la Roma perdendo 2-5.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Akor Adams con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Zanetti è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol.

Venezia e Udinese si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 4 volte, l'Udinese ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Venezia-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro il Venezia in Serie A (2P), segnando 17 reti nel periodo (2.4 di media a match), dopo non aver ottenuto alcun successo nelle prime cinque gare contro i lagunari nel massimo campionato (3N, 2P).

Il Venezia è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide casalinghe contro l'Udinese in Serie A (4V, 1N) e ha vinto nell'ultima gara interna più recente il 30 ottobre 2024 (3-2); l'unico successo dei friulani contro i lagunari al Penzo nel massimo campionato è arrivato il 10 aprile 2022 (2-1 grazie ai gol di Deulofeu e Rodrigo Becão).

Il Venezia è solo la terza squadra a perdere almeno nove delle prime 10 partite stagionali nella storia della Serie A, dopo il Benevento nel 2017/18 (10 su 10) e il Varese nel 1965/66 (9 su 10) - in entrambe le due precedenti occasioni le due formazioni registrarono una sconfitta anche nell'11° match.

Il Venezia ha perso le ultime tre partite di campionato senza segnare alcun gol; i lagunari potrebbero registrare almeno quattro sconfitte di fila senza trovare la via del gol in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 1961 e gennaio 1962 (cinque in quel caso).

L'Udinese ha guadagnato cinque punti in 10 partite di questo campionato: record negativo per i friulani dopo altrettanti match in una stagione di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria; più in generale, solo nel 1961/62 (quattro) i bianconeri avevano fatto peggio considerando tre punti a vittoria da sempre (in quel caso persero anche l'11° match e a fine stagione arrivò la retrocessione in Serie B).

L'Udinese è uscita sconfitta in sette delle ultime otto gare di Serie A, ma nell'ultima trasferta ha pareggiato 0-0 contro il Parma: la squadra friulana potrebbe pareggiare due match fuori casa di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

Dopo aver perso nel suo match d'esordio da allenatore in Serie A sia con il Venezia (0-2 il 22 agosto 2021 contro il Napoli) che con l'Empoli (0-1 il 14 agosto 2022 contro lo Spezia), Paolo Zanetti ha vinto la gara di debutto più recente alla guida dell'Hellas Verona (3-0 contro il Napoli il 18 agosto 2024). In aggiunta, il neo tecnico dell'Udinese subentra da allenatore a campionato in corso per la prima volta in Serie A.

Venezia (-14) e Udinese (-12) sono le due squadre con la peggior differenza reti in questa stagione di Serie A; i lagunari hanno infatti realizzato 6 gol a fronte di 20 reti subite mentre i friulani hanno segnato 11 reti a fronte di 23 gol concessi.

Soltanto Donyell Malen (15) ha effettuato più tiri in porta rispetto ad Akor Adams in questa stagione di Serie A (13, al pari di Tasos Douvikas e Marcus Thuram). Entrambe le due reti dell'attaccante nigeriano nel campionato in corso sono arrivate al Penzo su azione (contro Fiorentina e Napoli).

Keinan Davis ha registrato la sua striscia di presenze consecutive senza gol più lunga in Serie A (13 match a secco di reti) - la sua ultima marcatura nel torneo risale infatti allo scorso 20 marzo contro il Genoa; da allora ha effettuato 23 tiri totali senza segnare.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Venezia Udinese Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 1 1 Numero di partite perse 9 7 Numero di partite pareggiate 0 2 Gol totali segnati 6 11 Gol totali subiti 20 23 Media gol subiti per partita 2.0 2.3 Percentuale possesso palla 50.3 50.2 Numero totale di passaggi 4602 4590 Numero totale di passaggi riusciti 3910 3857 Tiri nello specchio della porta 40 44 Percentuale di tiri in porta 40.0 40.0 Numero totale di cross 178 190 Numero medio di cross riusciti 43 47 Duelli per partita vinti 441 420 Duelli per partita persi 428 417 Corner subiti 52 51 Corner guadagnati 40 45 Numero di punizioni a favore 85 93 Numero di punizioni concesse 96 113 Tackle totali 156 140 Percentuale di successo nei tackle 53.8 67.9 Fuorigiochi totali 25 10 Numero totale di cartellini gialli 22 17 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Venezia-Udinese

Venezia-Udinese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:30 (mezz'ora prima) del 6 novembre.

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