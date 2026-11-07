Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:30

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Frosinone? La gara tra Cagliari e Frosinone si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Cagliari - Frosinone? L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Frosinone sarà Valerio Marini Dove si gioca Cagliari - Frosinone? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Frosinone? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 5 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol

PREPARTITA

Cagliari - Frosinone è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Frosinone sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 76 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 12 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Frosinone-Juventus 0-1 05-09-2026 Serie B Ascoli-Benevento 1-0 19-09-2026 Serie B Sampdoria-Catanzaro 2-1 19-10-2026 Serie A Parma-Torino 0-3 28-10-2026 Serie A Monza-Napoli 1-4

Attualmente il Cagliari si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15; il Frosinone ha segnato 24 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Roma e la Lazio ottenendo 0 punti.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Lecce e il Torino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 2-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Torino vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 8 gol.

Cagliari e Frosinone si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 2 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Cagliari-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cagliari è rimasto imbattuto in tre delle quattro sfide contro il Frosinone in Serie A (2V, 1N) ed entrambi i successi sardi sono arrivati nelle uniche due gare casalinghe; l'ultimo confronto tra le due formazioni nel massimo campionato è stato però vinto dai ciociari (3-1 il 21 gennaio 2024 allo Stirpe).

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 4P), subendo 15 reti nel periodo (2.1 di media a match), e perdendo 0-4 contro il Monza lo scorso 19 ottobre nell'ultima di queste partite.

Il Cagliari ha perso le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che i sardi hanno registrato cinque sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra marzo e aprile 2022 con Walter Mazzarri in panchina.

Il Frosinone ha vinto gli ultimi due match di campionato contro Lecce e Torino; i ciociari potrebbero ottenere tre successi di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A.

Prima del Frosinone nel 2026/27 (20), l'ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 20 punti nelle prime 10 partite stagionali di Serie A era stata la Juventus nel 2007/08 (20); in caso di successo in questo match, considerando tre punti a vittoria da sempre, i ciociari diventerebbero solo la quarta formazione neopromossa nella storia del massimo campionato a ottenere almeno 23 punti nei primi 11 match, dopo il Chievo nel 2001/02 (23), la Lazio nel 1972/73 (23) e il Napoli nel 1965/66 (24).

Soltanto Roma (28) e Inter (26) hanno segnato più reti del Frosinone (24, al pari della Lazio) nel campionato in corso; più nel dettaglio, i ciociari sono solo la terza formazione neopromossa a realizzare almeno 24 gol nelle prime 10 gare stagionali di Serie A, dopo la Fiorentina nel 1994/95 (24) e il Napoli nel 1950/51 (24) - il record per questi club provenienti dalla Serie B dopo le prime 11 partite di un massimo campionato è di 26 (sempre i viola nel 1994/95).

Il Frosinone è la squadra che conta più giocatori che hanno preso parte ad almeno 5 gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei, ben 5: Raimondo (8G+0A), Kvernadze (3G+4A), Calò (5G+1A), Schmid (2G+4A) e Ghedjemis (1G+4A), al secondo posto di questa classifica troviamo Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid (tutte a quota quattro).

Il Frosinone è la formazione che ha segnato più gol nel 1° tempo (14) di questo campionato, 10 dei quali nei primi 30 minuti di gioco (altro record).

Dopo i gol contro Roma e Lazio, M'Bala Nzola potrebbe segnare in tre presenze di fila solo per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il periodo tra novembre e dicembre 2020 con la maglia dello Spezia.

Giacomo Calò è diventato il primo giocatore del Frosinone a segnare in quattro presenze di fila nel massimo campionato. Il classe '97 potrebbe anche diventare solo il terzo centrocampista centrale a trovare il gol in cinque match consecutivi in Serie A negli ultimi 10 anni, dopo Teun Koopmeiners (cinque tra gennaio e febbraio 2024) e Henrikh Mkhitaryan (tra maggio e agosto 2021).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Cagliari Frosinone Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 6 Numero di partite perse 5 2 Numero di partite pareggiate 1 2 Gol totali segnati 9 24 Gol totali subiti 15 14 Media gol subiti per partita 1.5 1.4 Percentuale possesso palla 40.9 45.8 Numero totale di passaggi 4004 3201 Numero totale di passaggi riusciti 3347 2353 Tiri nello specchio della porta 40 66 Percentuale di tiri in porta 46.0 45.5 Numero totale di cross 123 180 Numero medio di cross riusciti 34 48 Duelli per partita vinti 418 548 Duelli per partita persi 485 551 Corner subiti 59 66 Corner guadagnati 39 64 Numero di punizioni a favore 82 120 Numero di punizioni concesse 124 149 Tackle totali 162 204 Percentuale di successo nei tackle 56.2 61.3 Fuorigiochi totali 25 30 Numero totale di cartellini gialli 15 17 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Cagliari-Frosinone

Cagliari-Frosinone si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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