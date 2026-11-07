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Diretta Live di Cagliari-Frosinone Serie A 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Unipol Domus di Cagliari
7 Novembre 2026 ore 15:00
Cagliari
0
Frosinone
0
Pre partita
Arbitro: Giovanni Ayroldi
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    1. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Unipol Domus
      Città: Cagliari
      Capienza: 16233 spettatori14:30

      Unipol Domus Fonte: Gettyimages

    2. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:30

    Formazioni Cagliari - Frosinone

    Cagliari
    Frosinone
    TITOLARI CAGLIARI
    PANCHINA CAGLIARI
    ALLENATORE CAGLIARI
    • Fabio Pisacane
    TITOLARI FROSINONE
    PANCHINA FROSINONE
    ALLENATORE FROSINONE
    • Massimiliano Alvini

    DOMANDE FREQUENTI - FAQ

    Quando si gioca Cagliari - Frosinone?
    La gara tra Cagliari e Frosinone si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00
    Chi è l'arbitro di Cagliari - Frosinone?
    L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
    Chi è l'arbitro al VAR?
    L'arbitro al VAR del match Cagliari - Frosinone sarà Valerio Marini
    Dove si gioca Cagliari - Frosinone?
    La partita si gioca a Cagliari
    In che stadio si gioca Cagliari - Frosinone?
    Stadio Unipol Domus
    Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
    Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 5 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol
    PREPARTITA

    Cagliari - Frosinone è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.
    Arbitro di Cagliari - Frosinone sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

    Giovanni Ayroldi

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette3
    Falli fischiati76
    Fuorigioco15
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni12
    Espulsioni0
    Cartellini per partita4.0
    Falli per cartellino6.3

    Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 3 partite
    • Serie B: 2 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    23-08-2026 Serie A Frosinone-Juventus 0-1
    05-09-2026 Serie B Ascoli-Benevento 1-0
    19-09-2026 Serie B Sampdoria-Catanzaro 2-1
    19-10-2026 Serie A Parma-Torino 0-3
    28-10-2026 Serie A Monza-Napoli 1-4

    Attualmente il Cagliari si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
    Il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15; il Frosinone ha segnato 24 gol e ne ha subiti 14.

    In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
    Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Roma e la Lazio ottenendo 0 punti.
    Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Lecce e il Torino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
    Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 2-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Torino vincendo 2-0.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 8 gol.

    Cagliari e Frosinone si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 2 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

    Cagliari-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Cagliari è rimasto imbattuto in tre delle quattro sfide contro il Frosinone in Serie A (2V, 1N) ed entrambi i successi sardi sono arrivati nelle uniche due gare casalinghe; l'ultimo confronto tra le due formazioni nel massimo campionato è stato però vinto dai ciociari (3-1 il 21 gennaio 2024 allo Stirpe).
    • Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 4P), subendo 15 reti nel periodo (2.1 di media a match), e perdendo 0-4 contro il Monza lo scorso 19 ottobre nell'ultima di queste partite.
    • Il Cagliari ha perso le ultime quattro partite di campionato e l'ultima volta che i sardi hanno registrato cinque sconfitte consecutive in Serie A risale al periodo tra marzo e aprile 2022 con Walter Mazzarri in panchina.
    • Il Frosinone ha vinto gli ultimi due match di campionato contro Lecce e Torino; i ciociari potrebbero ottenere tre successi di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A.
    • Prima del Frosinone nel 2026/27 (20), l'ultima squadra neopromossa che aveva guadagnato almeno 20 punti nelle prime 10 partite stagionali di Serie A era stata la Juventus nel 2007/08 (20); in caso di successo in questo match, considerando tre punti a vittoria da sempre, i ciociari diventerebbero solo la quarta formazione neopromossa nella storia del massimo campionato a ottenere almeno 23 punti nei primi 11 match, dopo il Chievo nel 2001/02 (23), la Lazio nel 1972/73 (23) e il Napoli nel 1965/66 (24).
    • Soltanto Roma (28) e Inter (26) hanno segnato più reti del Frosinone (24, al pari della Lazio) nel campionato in corso; più nel dettaglio, i ciociari sono solo la terza formazione neopromossa a realizzare almeno 24 gol nelle prime 10 gare stagionali di Serie A, dopo la Fiorentina nel 1994/95 (24) e il Napoli nel 1950/51 (24) - il record per questi club provenienti dalla Serie B dopo le prime 11 partite di un massimo campionato è di 26 (sempre i viola nel 1994/95).
    • Il Frosinone è la squadra che conta più giocatori che hanno preso parte ad almeno 5 gol in questa stagione nei Big-5 campionati europei, ben 5: Raimondo (8G+0A), Kvernadze (3G+4A), Calò (5G+1A), Schmid (2G+4A) e Ghedjemis (1G+4A), al secondo posto di questa classifica troviamo Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid (tutte a quota quattro).
    • Il Frosinone è la formazione che ha segnato più gol nel 1° tempo (14) di questo campionato, 10 dei quali nei primi 30 minuti di gioco (altro record).
    • Dopo i gol contro Roma e Lazio, M'Bala Nzola potrebbe segnare in tre presenze di fila solo per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il periodo tra novembre e dicembre 2020 con la maglia dello Spezia.
    • Giacomo Calò è diventato il primo giocatore del Frosinone a segnare in quattro presenze di fila nel massimo campionato. Il classe '97 potrebbe anche diventare solo il terzo centrocampista centrale a trovare il gol in cinque match consecutivi in Serie A negli ultimi 10 anni, dopo Teun Koopmeiners (cinque tra gennaio e febbraio 2024) e Henrikh Mkhitaryan (tra maggio e agosto 2021).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    CagliariFrosinone
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte46
    Numero di partite perse52
    Numero di partite pareggiate12
    Gol totali segnati924
    Gol totali subiti1514
    Media gol subiti per partita1.51.4
    Percentuale possesso palla40.945.8
    Numero totale di passaggi40043201
    Numero totale di passaggi riusciti33472353
    Tiri nello specchio della porta4066
    Percentuale di tiri in porta46.045.5
    Numero totale di cross123180
    Numero medio di cross riusciti3448
    Duelli per partita vinti418548
    Duelli per partita persi485551
    Corner subiti5966
    Corner guadagnati3964
    Numero di punizioni a favore82120
    Numero di punizioni concesse124149
    Tackle totali162204
    Percentuale di successo nei tackle56.261.3
    Fuorigiochi totali2530
    Numero totale di cartellini gialli1517
    Numero totale di cartellini rossi10

    La classifica completa della Serie A.

    Dove vedere Cagliari-Frosinone
    Cagliari-Frosinone si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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    Classifica SERIE A

    1. Lazio28
    2. Inter25
    3. Roma24
    4. Como23
    5. Milan21
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Gustavo Varela9
    2. Donyell Malen8
    3. Antonio Raimondo8
    4. Nikola Krstovic6
    5. Giacomo Calò5
    MOSTRA COMPLETA

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