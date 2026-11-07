Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus
Città: Cagliari
Capienza: 16233 spettatori14:30
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento14:30
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Cagliari - Frosinone è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.
Arbitro di Cagliari - Frosinone sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Giovanni Ayroldi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|76
|Fuorigioco
|15
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|12
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|6.3
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie A
|Frosinone-Juventus 0-1
|05-09-2026
|Serie B
|Ascoli-Benevento 1-0
|19-09-2026
|Serie B
|Sampdoria-Catanzaro 2-1
|19-10-2026
|Serie A
|Parma-Torino 0-3
|28-10-2026
|Serie A
|Monza-Napoli 1-4
Attualmente il Cagliari si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 6° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Cagliari ha segnato 9 gol e ne ha subiti 15; il Frosinone ha segnato 24 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Cagliari ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, la Roma e la Lazio ottenendo 0 punti.
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Lecce e il Torino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Lazio perdendo 2-1 mentre Il Frosinone ha incontrato il Torino vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 8 gol.
Cagliari e Frosinone si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 2 volte, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Cagliari-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Cagliari
|Frosinone
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|4
|6
|Numero di partite perse
|5
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|9
|24
|Gol totali subiti
|15
|14
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.4
|Percentuale possesso palla
|40.9
|45.8
|Numero totale di passaggi
|4004
|3201
|Numero totale di passaggi riusciti
|3347
|2353
|Tiri nello specchio della porta
|40
|66
|Percentuale di tiri in porta
|46.0
|45.5
|Numero totale di cross
|123
|180
|Numero medio di cross riusciti
|34
|48
|Duelli per partita vinti
|418
|548
|Duelli per partita persi
|485
|551
|Corner subiti
|59
|66
|Corner guadagnati
|39
|64
|Numero di punizioni a favore
|82
|120
|Numero di punizioni concesse
|124
|149
|Tackle totali
|162
|204
|Percentuale di successo nei tackle
|56.2
|61.3
|Fuorigiochi totali
|25
|30
|Numero totale di cartellini gialli
|15
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Cagliari-Frosinone
Cagliari-Frosinone si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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