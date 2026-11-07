Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Ennio Tardini
Città: Parma
Capienza: 22885 spettatori17:19
Benvenuti alla diretta della partita della 11^ giornata di Serie A, si affrontano Parma e Bologna.17:19
Manca poco all'inizio di Parma-Bologna. Direzione di gara affidata all'arbitro Zufferli.17:19
Formazione PARMA (3-5-2): Daffara - Delprato, Troilo, Ndiaye - Cremaschi, Fabbian, Sierro, Mandela Keita, Valeri - Lontani, Romero.17:20
Formazione BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski - Darmian, Casale, Theate - Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda - Bernardeschi, Cambiaghi - Odgaard.17:21
Panchina PARMA: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Carboni, Konate, Nicolussi Caviglia, Britschgi, Frigan, El Bilal Touré, Almqvist, Diallo, Elphege.17:21
Panchina BOLOGNA: Pessina, Happonen, Helland, Vitik, Heggem, Amondarain, Moro, El Azzouzi, Mbangula, Libra, Orsolini, Piccoli, Dovbyk.17:22
Le scelte di Gilardino: in attacco Romero preferito a El Bilal Touré, confermato Lontani. Cremaschi e Valeri sulla fasce, spazio a Ndiaye in difesa. Tra i pali c'è Daffara. 17:24
Le scelte di Palladino: Odgaard unica punta, Bernardeschi e Cambiaghi ai suoi lati, Piccoli e Orsolini in panchina. Zortea e Miranda esterni, Casale al centro della difesa.17:24
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Parma - Bologna è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.
Arbitro di Parma - Bologna sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Luca Zufferli
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|59
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|2.3
|Falli per cartellino
|8.4
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|23-08-2026
|Serie A
|Torino-Milan 1-2
|06-09-2026
|Serie B
|Verona-Arezzo 5-0
|20-09-2026
|Serie A
|Juventus-Atalanta 2-0
|17-10-2026
|Serie B
|Mantova-Palermo 0-2
|27-10-2026
|Serie A
|Sassuolo-Lazio 2-6
Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bologna si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Parma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15; il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 13.
In casa il Parma ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Milan e il Monza ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 0-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Monza vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 3 gol.
Parma e Bologna si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 11 volte, il Bologna ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Parma-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Parma
|Bologna
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|2
|4
|Numero di partite perse
|6
|4
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|8
|14
|Gol totali subiti
|15
|13
|Media gol subiti per partita
|1.5
|1.3
|Percentuale possesso palla
|41.0
|47.6
|Numero totale di passaggi
|3689
|4288
|Numero totale di passaggi riusciti
|2961
|3653
|Tiri nello specchio della porta
|33
|40
|Percentuale di tiri in porta
|39.8
|44.9
|Numero totale di cross
|157
|153
|Numero medio di cross riusciti
|35
|44
|Duelli per partita vinti
|447
|484
|Duelli per partita persi
|459
|473
|Corner subiti
|58
|52
|Corner guadagnati
|35
|40
|Numero di punizioni a favore
|124
|140
|Numero di punizioni concesse
|105
|131
|Tackle totali
|147
|170
|Percentuale di successo nei tackle
|61.2
|55.3
|Fuorigiochi totali
|14
|24
|Numero totale di cartellini gialli
|13
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Parma-Bologna
Parma-Bologna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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