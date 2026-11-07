Le scelte di Palladino: Odgaard unica punta, Bernardeschi e Cambiaghi ai suoi lati, Piccoli e Orsolini in panchina. Zortea e Miranda esterni, Casale al centro della difesa.17:24

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Bologna? La gara tra Parma e Bologna si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Parma - Bologna? L'arbitro del match sarà Luca Zufferli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Bologna sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Parma - Bologna? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Bologna? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 3 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 3 gol

PREPARTITA

Parma - Bologna è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Bologna sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 59 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 6 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.3 Falli per cartellino 8.4 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2026 Serie A Torino-Milan 1-2 06-09-2026 Serie B Verona-Arezzo 5-0 20-09-2026 Serie A Juventus-Atalanta 2-0 17-10-2026 Serie B Mantova-Palermo 0-2 27-10-2026 Serie A Sassuolo-Lazio 2-6

Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bologna si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Parma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15; il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Parma ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Milan e il Monza ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 0-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Monza vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 3 gol.

Parma e Bologna si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 11 volte, il Bologna ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Parma-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Parma ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Bologna in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 16 gare contro i rossoblù in Serie A (2V, 9N, 5P). In più, dopo l'1-0 più recente dello scorso 8 febbraio, i crociati potrebbero vincere almeno due match di fila contro i felsinei solo per la terza volta in Serie A, dopo il periodo tra maggio e dicembre 2012 (due) e quello tra aprile 1991 e marzo 1998 (cinque in quel caso).

Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette trasferte contro il Parma in Serie A (3V, 3N): l'unico successo al Tardini dei crociati nel periodo è arrivato il 22 febbraio 2025 (2-0 con gol di Bonny e Sohm).

Con il pareggio 0-0 contro l'Udinese e la vittoria 3-0 contro l'Atalanta, il Parma è rimasto imbattuto in due match consecutivi per la prima volta in questo campionato. I ducali potrebbero registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2014 con Roberto Donadoni allenatore.

Il Parma non ha segnato nelle ultime due gare al Tardini in campionato e potrebbe rimanere a secco di gol in tre match casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2020 e febbraio 2021 (ben otto in quel caso).

Il Bologna arriva da tre successi di fila in campionato; i felsinei non vincono almeno quattro partite consecutive in Serie A dal periodo tra febbraio e marzo 2025 (cinque in quel caso).

Nel 2026 solo il Como (11) ha vinto più trasferte del Bologna in Serie A (10 su 16, al pari dell'Inter): già ora record di successi fuori casa per i rossoblù in un singolo anno solare nella loro storia nel massimo campionato.

Dall'arrivo di Raffaele Palladino al Bologna (dallo scorso 16 settembre), solo la Lazio (18) ha guadagnato più punti dei rossoblù in Serie A: 13 (4V, 1N, 1P), al pari di Inter, Milan, Como e Frosinone.

Parma (38% - 3/8) e Bologna (29% - 4/14) sono le due squadre che in percentuale hanno segnato più reti nei primi 15 minuti del secondo tempo in questa stagione di Serie A.

Tra i calciatori con almeno tre gol segnati nei cinque maggiori campionati europei 26/27, Simone Lontani è il più giovane e l'unico nato dal 2008 in poi (tre – 18 gennaio 2008); in più, queste tre reti sono arrivate con solo quattro tiri nello specchio in Serie A.

Juan Miranda ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime quattro partite di campionato; negli ultimi 20 anni solo un difensore ha servito assist in cinque presenze di fila in Serie A: Federico Dimarco tra gennaio e febbraio scorso.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Parma Bologna Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 2 4 Numero di partite perse 6 4 Numero di partite pareggiate 2 2 Gol totali segnati 8 14 Gol totali subiti 15 13 Media gol subiti per partita 1.5 1.3 Percentuale possesso palla 41.0 47.6 Numero totale di passaggi 3689 4288 Numero totale di passaggi riusciti 2961 3653 Tiri nello specchio della porta 33 40 Percentuale di tiri in porta 39.8 44.9 Numero totale di cross 157 153 Numero medio di cross riusciti 35 44 Duelli per partita vinti 447 484 Duelli per partita persi 459 473 Corner subiti 58 52 Corner guadagnati 35 40 Numero di punizioni a favore 124 140 Numero di punizioni concesse 105 131 Tackle totali 147 170 Percentuale di successo nei tackle 61.2 55.3 Fuorigiochi totali 14 24 Numero totale di cartellini gialli 13 20 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Parma-Bologna

Parma-Bologna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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