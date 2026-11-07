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Diretta Live di Parma-Bologna Serie A 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Ennio Tardini di Parma
7 Novembre 2026 ore 18:00
Parma
0
Bologna
0
Pre partita
Arbitro: Luca Zufferli
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Ennio Tardini
      Città: Parma
      Capienza: 22885 spettatori17:19

      Ennio Tardini Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti alla diretta della partita della 11^ giornata di Serie A, si affrontano Parma e Bologna.17:19

    4. Manca poco all'inizio di Parma-Bologna. Direzione di gara affidata all'arbitro Zufferli.17:19

    6. Formazione PARMA (3-5-2): Daffara - Delprato, Troilo, Ndiaye - Cremaschi, Fabbian, Sierro, Mandela Keita, Valeri - Lontani, Romero.17:20

    7. Formazione BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski - Darmian, Casale, Theate - Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda - Bernardeschi, Cambiaghi - Odgaard.17:21

    8. Panchina PARMA: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Carboni, Konate, Nicolussi Caviglia, Britschgi, Frigan, El Bilal Touré, Almqvist, Diallo, Elphege.17:21

    9. Panchina BOLOGNA: Pessina, Happonen, Helland, Vitik, Heggem, Amondarain, Moro, El Azzouzi, Mbangula, Libra, Orsolini, Piccoli, Dovbyk.17:22

    10. Le scelte di Gilardino: in attacco Romero preferito a El Bilal Touré, confermato Lontani. Cremaschi e Valeri sulla fasce, spazio a Ndiaye in difesa. Tra i pali c'è Daffara. 17:24

    12. Le scelte di Palladino: Odgaard unica punta, Bernardeschi e Cambiaghi ai suoi lati, Piccoli e Orsolini in panchina. Zortea e Miranda esterni, Casale al centro della difesa.17:24

    Formazioni Parma - Bologna

    DOMANDE FREQUENTI - FAQ

    Quando si gioca Parma - Bologna?
    La gara tra Parma e Bologna si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 18:00
    Chi è l'arbitro di Parma - Bologna?
    L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
    Chi è l'arbitro al VAR?
    L'arbitro al VAR del match Parma - Bologna sarà Francesco Meraviglia
    Dove si gioca Parma - Bologna?
    La partita si gioca a Parma
    In che stadio si gioca Parma - Bologna?
    Stadio Ennio Tardini
    Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
    Ad oggi il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 3 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 3 gol
    PREPARTITA

    Parma - Bologna è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.
    Arbitro di Parma - Bologna sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

    Luca Zufferli

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette3
    Falli fischiati59
    Fuorigioco10
    Rigori assegnati2
    Ammonizioni6
    Espulsioni1
    Cartellini per partita2.3
    Falli per cartellino8.4

    Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 3 partite
    • Serie B: 2 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    23-08-2026 Serie A Torino-Milan 1-2
    06-09-2026 Serie B Verona-Arezzo 5-0
    20-09-2026 Serie A Juventus-Atalanta 2-0
    17-10-2026 Serie B Mantova-Palermo 0-2
    27-10-2026 Serie A Sassuolo-Lazio 2-6

    Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bologna si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
    Il Parma ha segnato 8 gol e ne ha subiti 15; il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 13.

    In casa il Parma ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
    Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, l'Udinese e l'Atalanta ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Milan e il Monza ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
    Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 0-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Monza vincendo 2-1.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Simone Lontani con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 3 gol.

    Parma e Bologna si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 11 volte, il Bologna ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 16.

    Parma-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Parma ha vinto due delle ultime tre sfide contro il Bologna in campionato (1P), tanti quanti successi nelle precedenti 16 gare contro i rossoblù in Serie A (2V, 9N, 5P). In più, dopo l'1-0 più recente dello scorso 8 febbraio, i crociati potrebbero vincere almeno due match di fila contro i felsinei solo per la terza volta in Serie A, dopo il periodo tra maggio e dicembre 2012 (due) e quello tra aprile 1991 e marzo 1998 (cinque in quel caso).
    • Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette trasferte contro il Parma in Serie A (3V, 3N): l'unico successo al Tardini dei crociati nel periodo è arrivato il 22 febbraio 2025 (2-0 con gol di Bonny e Sohm).
    • Con il pareggio 0-0 contro l'Udinese e la vittoria 3-0 contro l'Atalanta, il Parma è rimasto imbattuto in due match consecutivi per la prima volta in questo campionato. I ducali potrebbero registrare tre clean sheet di fila in Serie A per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2014 con Roberto Donadoni allenatore.
    • Il Parma non ha segnato nelle ultime due gare al Tardini in campionato e potrebbe rimanere a secco di gol in tre match casalinghi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2020 e febbraio 2021 (ben otto in quel caso).
    • Il Bologna arriva da tre successi di fila in campionato; i felsinei non vincono almeno quattro partite consecutive in Serie A dal periodo tra febbraio e marzo 2025 (cinque in quel caso).
    • Nel 2026 solo il Como (11) ha vinto più trasferte del Bologna in Serie A (10 su 16, al pari dell'Inter): già ora record di successi fuori casa per i rossoblù in un singolo anno solare nella loro storia nel massimo campionato.
    • Dall'arrivo di Raffaele Palladino al Bologna (dallo scorso 16 settembre), solo la Lazio (18) ha guadagnato più punti dei rossoblù in Serie A: 13 (4V, 1N, 1P), al pari di Inter, Milan, Como e Frosinone.
    • Parma (38% - 3/8) e Bologna (29% - 4/14) sono le due squadre che in percentuale hanno segnato più reti nei primi 15 minuti del secondo tempo in questa stagione di Serie A.
    • Tra i calciatori con almeno tre gol segnati nei cinque maggiori campionati europei 26/27, Simone Lontani è il più giovane e l'unico nato dal 2008 in poi (tre – 18 gennaio 2008); in più, queste tre reti sono arrivate con solo quattro tiri nello specchio in Serie A.
    • Juan Miranda ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime quattro partite di campionato; negli ultimi 20 anni solo un difensore ha servito assist in cinque presenze di fila in Serie A: Federico Dimarco tra gennaio e febbraio scorso.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    ParmaBologna
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte24
    Numero di partite perse64
    Numero di partite pareggiate22
    Gol totali segnati814
    Gol totali subiti1513
    Media gol subiti per partita1.51.3
    Percentuale possesso palla41.047.6
    Numero totale di passaggi36894288
    Numero totale di passaggi riusciti29613653
    Tiri nello specchio della porta3340
    Percentuale di tiri in porta39.844.9
    Numero totale di cross157153
    Numero medio di cross riusciti3544
    Duelli per partita vinti447484
    Duelli per partita persi459473
    Corner subiti5852
    Corner guadagnati3540
    Numero di punizioni a favore124140
    Numero di punizioni concesse105131
    Tackle totali147170
    Percentuale di successo nei tackle61.255.3
    Fuorigiochi totali1424
    Numero totale di cartellini gialli1320
    Numero totale di cartellini rossi00

    La classifica completa della Serie A.

    Dove vedere Parma-Bologna
    Parma-Bologna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

    Parma: tutte le news
    Bologna: tutte le news

    Parma - Bologna Live

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    Classifica SERIE A

    1. Lazio28
    2. Inter25
    3. Roma24
    4. Como23
    5. Milan21
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Gustavo Varela9
    2. Donyell Malen8
    3. Antonio Raimondo8
    4. Nikola Krstovic6
    5. Giacomo Calò5
    MOSTRA COMPLETA

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