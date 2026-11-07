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LIVE Roma-Sassuolo 0-0 Serie A 2026/2027: Roma, Caleta-Car salva sulla linea

Stadio Stadio Olimpico di Roma
7 Novembre 2026 ore 20:45
Roma
0
Sassuolo
0
Primo tempo
Arbitro: Marco Di Bello
    0'
    45'
    90'
    17'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Stadio Olimpico
      Città: Roma
      Capienza: 72698 spettatori19:32

      Stadio Olimpico Fonte: Gettyimages

    3. La Roma reduce da due vittorie consecutive in campionato va a caccia dei tre punti per avvicinare momentaneamente la vetta della classifica, periodo nero invece per il Sassuolo che viene da un solo punto nelle ultime sei partite.19:32

    4. La Roma è una delle sole quattro squadre ancora imbattute in questa stagione nei Big 5 campionati europei, insieme a Lazio, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il momento difficile del Sassuolo si può leggere anche nelle vittorie in trasferta, l'ultima quasi nove mesi fa, lo scorso 15 febbraio.19:35

    6. Formazione ROMA (3-4-2-1): Vasquez - Balerdi, Ndicka, Hermoso - Molina, Kone, Cristante, Wesley - Soule, Mora - Malen. A disposizione: De Marzi, Kilvinger, Koulierakis, Ghilardi, Lulli, De Roon, Pisilli, Castro, Maccaroni, Arena.19:59

    7. Formazio ne SASSUOLO (4-4-2): Muric - Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Cinquegrano - Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig - Lauriente, Esposito. A disposizione: Turati, Satalino, Candé, Van Der Brempt, Odenthal, Obrador, Adzic, Bakola, Lipani, Ghion, Berardi, Bowie, Skjellerup, Pierini.20:00

    8. Nella Roma dietro Malen confermato il tandem composto da Soule e Mora. Sulle fasce Molina e Wesley mentre in mezzo al campo giocano Kone e Cristante. In posta c'è Vasquez. Nel Sassuolo coppia d'attacco formnata da Lauriente e Esposito. A centrocampo Matic e Thorstvedt con Doig che si alza in fascia e Sulemana a coprire quella opposta. Come centrali di difesa la coppia Idzes, Caleta Car.20:04

    9. 1'

      FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - SASSUOLO. Arbitra Di Bello.20:46

    10. 3'

      Ci prova Matic con una conclusione insidiosa da fuori area, risponde bene Vasquez.20:49

    12. 7'

      Giropalla della Roma, il Sassuolo si arrocca e si difende con ordine.20:52

    13. 11'

      Plla di Hermoso dentro per Mora che controlla in area ma non riesce poi a calciare.20:58

    14. 12'

      OCCASIONE ROMA! Cross di Mora sul secondo palo, ci arriva Balerdi di testa, ma salva sulla linea Caleta Car.20:59

    15. 17'

      Ci prova Mora con una conclusione di prima dal limite, palla non molto alta sopra la traversa.21:03

    Formazioni Roma - Sassuolo

    DOMANDE FREQUENTI - FAQ

    Quando si gioca Roma - Sassuolo?
    La gara tra Roma e Sassuolo si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 20:45
    Chi è l'arbitro di Roma - Sassuolo?
    L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
    Chi è l'arbitro al VAR?
    L'arbitro al VAR del match Roma - Sassuolo sarà Ivano Pezzuto
    Dove si gioca Roma - Sassuolo?
    La partita si gioca a Roma
    In che stadio si gioca Roma - Sassuolo?
    Stadio Stadio Olimpico
    Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
    Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 8 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol
    Qual è il risultato di Roma - Sassuolo?
    Al 17° minuto del primo tempo il risultato di Roma - Sassuolo è 0-0
    PREPARTITA

    Roma - Sassuolo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
    Arbitro di Roma - Sassuolo sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

    Marco Di Bello

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette3
    Falli fischiati64
    Fuorigioco9
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni11
    Espulsioni0
    Cartellini per partita3.6
    Falli per cartellino5.8

    Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 3 partite
    • Serie B: 2 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    22-08-2026 Serie A Genoa-Napoli 0-2
    06-09-2026 Serie A Bologna-Sassuolo 2-2
    19-09-2026 Serie B Palermo-Calcio Padova 2-1
    18-10-2026 Serie A Fiorentina-Como 1-3
    27-10-2026 Serie B Ascoli-Sampdoria 2-0

    Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).
    La Roma ha segnato 28 gol e ne ha subiti 10; il Sassuolo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 26.

    In casa la Roma ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
    La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Cagliari e l'Udines ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
    Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, la Lazio e la Fiorentina ottenendo 0 punti.
    La Roma ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 2-5 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Fiorentina perdendo 2-4.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.

    Roma e Sassuolo si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 13 volte, il Sassuolo ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 9.

    Roma-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • La Roma è rimasta imbattuta in 22 delle 24 sfide contro il Sassuolo in Serie A (13V, 9N, 2P), vincendo tutte le quattro più recenti - già record di successi di fila per i giallorossi contro i neroverdi nel torneo.
    • Il Sassuolo ha vinto solo una delle 12 trasferte disputate contro la Roma in Serie A (5N, 6P): 4-3 il 12 marzo 2023 - in quel match salì in cattedra Armand Laurienté con due reti e un assist.
    • La Roma è una delle sole quattro squadre ancora imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme a Lazio, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I giallorossi (7V, 3N nel 2026/27), potrebbero evitare la sconfitta nelle prime 11 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella loro storia, dopo il 2013/14 (arrivarono a 17) e il 2003/04 (arrivarono a 14).
    • La Roma, miglior attacco di questo campionato, ha segnato ben 28 gol nei primi 10 match stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A. L'ultima squadra che in generale aveva realizzato almeno 28 reti dopo 10 gare nel massimo campionato era stata l'Atalanta nel 2019/20 sempre con Gian Piero Gasperini allenatore (30 in quel caso).
    • Il Sassuolo arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato; solo una volta i neroverdi hanno perso almeno cinque partite di fila nella loro storia in Serie A: tra gennaio e marzo 2014 (sette in quel caso).
    • Il Sassuolo non vince in trasferta in campionato dallo scorso 15 febbraio (2-1 contro l'Udinese): da allora in 11 match fuori casa i neroverdi hanno registrato tre pareggi e otto sconfitte, perdendo ben sei delle sette più recenti (1N).
    • Il Sassuolo, peggior difesa di questo campionato, ha subito 26 gol dopo 10 match stagionali per la prima volta in Serie A; negli ultimi 30 anni solo una squadra aveva concesso così tante reti dopo le prime 10 gare stagionali nel massimo campionato: il Chievo nel 2018/19 (26), poi retrocesso in Serie B a fine torneo.
    • Nell'anno solare 2026 Donyell Malen è il miglior marcatore nei maggiori cinque campionati europei: 22 gol, uno in più di Raphinha ed Harry Kane (entrambi 21). Più nel dettaglio, in questo anno solare, l'attaccante olandese della Roma è l'unico con almeno 10 reti sia in casa (10) che in trasferta (12) nei cinque principali campionati europei.
    • Dopo i gol contro Cagliari e Udinese, Rodrigo Mora potrebbe segnare in tre presenze di fila per la prima volta in campionato tra Porto e Roma. In più, tra i giocatori che in questa stagione di Serie A hanno segnato almeno tre gol, solo Samuel Mbangula (130) ha disputato meno minuti di Rodrigo Mora (333).
    • Dopo la doppietta contro la Fiorentina, Armand Laurienté potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2024; il classe '98 ha preso parte a quattro reti contro la Roma (2G+2A) in campionato e solo contro il Milan (sei) è stato coinvolto in più gol in Serie A (a quota quattro anche Udinese ed Hellas Verona).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    RomaSassuolo
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte72
    Numero di partite perse06
    Numero di partite pareggiate32
    Gol totali segnati2816
    Gol totali subiti1026
    Media gol subiti per partita1.02.6
    Percentuale possesso palla56.347.9
    Numero totale di passaggi53994637
    Numero totale di passaggi riusciti45954034
    Tiri nello specchio della porta6348
    Percentuale di tiri in porta46.350.5
    Numero totale di cross178135
    Numero medio di cross riusciti5636
    Duelli per partita vinti475429
    Duelli per partita persi439404
    Corner subiti3554
    Corner guadagnati5841
    Numero di punizioni a favore81121
    Numero di punizioni concesse11297
    Tackle totali170162
    Percentuale di successo nei tackle65.360.5
    Fuorigiochi totali2828
    Numero totale di cartellini gialli1815
    Numero totale di cartellini rossi11

    La classifica completa della Serie A.

    Dove vedere Roma-Sassuolo
    Roma-Sassuolo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

    Roma: tutte le news
    Sassuolo: tutte le news

    Roma - Sassuolo Live

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    Classifica SERIE A

    1. Lazio28
    2. Inter25
    3. Roma25
    4. Como23
    5. Milan21
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Gustavo Varela9
    2. Donyell Malen8
    3. Antonio Raimondo8
    4. Nikola Krstovic6
    5. Giacomo Calò5
    MOSTRA COMPLETA

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