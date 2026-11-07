LIVE Roma-Sassuolo 0-0 Serie A 2026/2027: Roma, Caleta-Car salva sulla linea

Nella Roma dietro Malen confermato il tandem composto da Soule e Mora. Sulle fasce Molina e Wesley mentre in mezzo al campo giocano Kone e Cristante. In posta c'è Vasquez. Nel Sassuolo coppia d'attacco formnata da Lauriente e Esposito. A centrocampo Matic e Thorstvedt con Doig che si alza in fascia e Sulemana a coprire quella opposta. Come centrali di difesa la coppia Idzes, Caleta Car.20:04

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Sassuolo? La gara tra Roma e Sassuolo si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Roma - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Marco Di Bello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Sassuolo sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Roma - Sassuolo? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Sassuolo? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 8 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Vasilije Adzic con 3 gol Qual è il risultato di Roma - Sassuolo? Al 17° minuto del primo tempo il risultato di Roma - Sassuolo è 0-0

PREPARTITA

Roma - Sassuolo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Sassuolo sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 64 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2026 Serie A Genoa-Napoli 0-2 06-09-2026 Serie A Bologna-Sassuolo 2-2 19-09-2026 Serie B Palermo-Calcio Padova 2-1 18-10-2026 Serie A Fiorentina-Como 1-3 27-10-2026 Serie B Ascoli-Sampdoria 2-0

Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

La Roma ha segnato 28 gol e ne ha subiti 10; il Sassuolo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 26.

In casa la Roma ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Cagliari e l'Udines ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, la Lazio e la Fiorentina ottenendo 0 punti.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 2-5 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Fiorentina perdendo 2-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.

Roma e Sassuolo si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 13 volte, il Sassuolo ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Roma-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è rimasta imbattuta in 22 delle 24 sfide contro il Sassuolo in Serie A (13V, 9N, 2P), vincendo tutte le quattro più recenti - già record di successi di fila per i giallorossi contro i neroverdi nel torneo.

Il Sassuolo ha vinto solo una delle 12 trasferte disputate contro la Roma in Serie A (5N, 6P): 4-3 il 12 marzo 2023 - in quel match salì in cattedra Armand Laurienté con due reti e un assist.

La Roma è una delle sole quattro squadre ancora imbattute in questa stagione nei Big-5 campionati europei, insieme a Lazio, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. I giallorossi (7V, 3N nel 2026/27), potrebbero evitare la sconfitta nelle prime 11 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella loro storia, dopo il 2013/14 (arrivarono a 17) e il 2003/04 (arrivarono a 14).

La Roma, miglior attacco di questo campionato, ha segnato ben 28 gol nei primi 10 match stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A. L'ultima squadra che in generale aveva realizzato almeno 28 reti dopo 10 gare nel massimo campionato era stata l'Atalanta nel 2019/20 sempre con Gian Piero Gasperini allenatore (30 in quel caso).

Il Sassuolo arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato; solo una volta i neroverdi hanno perso almeno cinque partite di fila nella loro storia in Serie A: tra gennaio e marzo 2014 (sette in quel caso).

Il Sassuolo non vince in trasferta in campionato dallo scorso 15 febbraio (2-1 contro l'Udinese): da allora in 11 match fuori casa i neroverdi hanno registrato tre pareggi e otto sconfitte, perdendo ben sei delle sette più recenti (1N).

Il Sassuolo, peggior difesa di questo campionato, ha subito 26 gol dopo 10 match stagionali per la prima volta in Serie A; negli ultimi 30 anni solo una squadra aveva concesso così tante reti dopo le prime 10 gare stagionali nel massimo campionato: il Chievo nel 2018/19 (26), poi retrocesso in Serie B a fine torneo.

Nell'anno solare 2026 Donyell Malen è il miglior marcatore nei maggiori cinque campionati europei: 22 gol, uno in più di Raphinha ed Harry Kane (entrambi 21). Più nel dettaglio, in questo anno solare, l'attaccante olandese della Roma è l'unico con almeno 10 reti sia in casa (10) che in trasferta (12) nei cinque principali campionati europei.

Dopo i gol contro Cagliari e Udinese, Rodrigo Mora potrebbe segnare in tre presenze di fila per la prima volta in campionato tra Porto e Roma. In più, tra i giocatori che in questa stagione di Serie A hanno segnato almeno tre gol, solo Samuel Mbangula (130) ha disputato meno minuti di Rodrigo Mora (333).

Dopo la doppietta contro la Fiorentina, Armand Laurienté potrebbe segnare in due presenze di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2024; il classe '98 ha preso parte a quattro reti contro la Roma (2G+2A) in campionato e solo contro il Milan (sei) è stato coinvolto in più gol in Serie A (a quota quattro anche Udinese ed Hellas Verona).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Roma Sassuolo Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 7 2 Numero di partite perse 0 6 Numero di partite pareggiate 3 2 Gol totali segnati 28 16 Gol totali subiti 10 26 Media gol subiti per partita 1.0 2.6 Percentuale possesso palla 56.3 47.9 Numero totale di passaggi 5399 4637 Numero totale di passaggi riusciti 4595 4034 Tiri nello specchio della porta 63 48 Percentuale di tiri in porta 46.3 50.5 Numero totale di cross 178 135 Numero medio di cross riusciti 56 36 Duelli per partita vinti 475 429 Duelli per partita persi 439 404 Corner subiti 35 54 Corner guadagnati 58 41 Numero di punizioni a favore 81 121 Numero di punizioni concesse 112 97 Tackle totali 170 162 Percentuale di successo nei tackle 65.3 60.5 Fuorigiochi totali 28 28 Numero totale di cartellini gialli 18 15 Numero totale di cartellini rossi 1 1

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Roma-Sassuolo

Roma-Sassuolo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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