LIVE Roma-Sassuolo 0-0 Serie A 2026/2027: Roma, Caleta-Car salva sulla linea

Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Olimpico
Città: Roma
Capienza: 72698 spettatori19:32
La Roma reduce da due vittorie consecutive in campionato va a caccia dei tre punti per avvicinare momentaneamente la vetta della classifica, periodo nero invece per il Sassuolo che viene da un solo punto nelle ultime sei partite.19:32
La Roma è una delle sole quattro squadre ancora imbattute in questa stagione nei Big 5 campionati europei, insieme a Lazio, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il momento difficile del Sassuolo si può leggere anche nelle vittorie in trasferta, l'ultima quasi nove mesi fa, lo scorso 15 febbraio.19:35
Formazione ROMA (3-4-2-1): Vasquez - Balerdi, Ndicka, Hermoso - Molina, Kone, Cristante, Wesley - Soule, Mora - Malen. A disposizione: De Marzi, Kilvinger, Koulierakis, Ghilardi, Lulli, De Roon, Pisilli, Castro, Maccaroni, Arena.19:59
Formazio ne SASSUOLO (4-4-2): Muric - Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Cinquegrano - Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig - Lauriente, Esposito. A disposizione: Turati, Satalino, Candé, Van Der Brempt, Odenthal, Obrador, Adzic, Bakola, Lipani, Ghion, Berardi, Bowie, Skjellerup, Pierini.20:00
Nella Roma dietro Malen confermato il tandem composto da Soule e Mora. Sulle fasce Molina e Wesley mentre in mezzo al campo giocano Kone e Cristante. In posta c'è Vasquez. Nel Sassuolo coppia d'attacco formnata da Lauriente e Esposito. A centrocampo Matic e Thorstvedt con Doig che si alza in fascia e Sulemana a coprire quella opposta. Come centrali di difesa la coppia Idzes, Caleta Car.20:04
FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - SASSUOLO. Arbitra Di Bello.20:46
Ci prova Matic con una conclusione insidiosa da fuori area, risponde bene Vasquez.20:49
Giropalla della Roma, il Sassuolo si arrocca e si difende con ordine.20:52
Plla di Hermoso dentro per Mora che controlla in area ma non riesce poi a calciare.20:58
OCCASIONE ROMA! Cross di Mora sul secondo palo, ci arriva Balerdi di testa, ma salva sulla linea Caleta Car.20:59
Ci prova Mora con una conclusione di prima dal limite, palla non molto alta sopra la traversa.21:03
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Roma - Sassuolo è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.
Arbitro di Roma - Sassuolo sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Marco Di Bello
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|64
|Fuorigioco
|9
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.6
|Falli per cartellino
|5.8
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|22-08-2026
|Serie A
|Genoa-Napoli 0-2
|06-09-2026
|Serie A
|Bologna-Sassuolo 2-2
|19-09-2026
|Serie B
|Palermo-Calcio Padova 2-1
|18-10-2026
|Serie A
|Fiorentina-Como 1-3
|27-10-2026
|Serie B
|Ascoli-Sampdoria 2-0
Attualmente la Roma si trova 3° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).
La Roma ha segnato 28 gol e ne ha subiti 10; il Sassuolo ha segnato 16 gol e ne ha subiti 26.
In casa la Roma ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Cagliari e l'Udines ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Como, la Lazio e la Fiorentina ottenendo 0 punti.
La Roma ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese vincendo 2-5 mentre Il Sassuolo ha incontrato la Fiorentina perdendo 2-4.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 3 gol.
Roma e Sassuolo si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 13 volte, il Sassuolo ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Roma-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Roma
|Sassuolo
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|7
|2
|Numero di partite perse
|0
|6
|Numero di partite pareggiate
|3
|2
|Gol totali segnati
|28
|16
|Gol totali subiti
|10
|26
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.6
|Percentuale possesso palla
|56.3
|47.9
|Numero totale di passaggi
|5399
|4637
|Numero totale di passaggi riusciti
|4595
|4034
|Tiri nello specchio della porta
|63
|48
|Percentuale di tiri in porta
|46.3
|50.5
|Numero totale di cross
|178
|135
|Numero medio di cross riusciti
|56
|36
|Duelli per partita vinti
|475
|429
|Duelli per partita persi
|439
|404
|Corner subiti
|35
|54
|Corner guadagnati
|58
|41
|Numero di punizioni a favore
|81
|121
|Numero di punizioni concesse
|112
|97
|Tackle totali
|170
|162
|Percentuale di successo nei tackle
|65.3
|60.5
|Fuorigiochi totali
|28
|28
|Numero totale di cartellini gialli
|18
|15
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Roma-Sassuolo
Roma-Sassuolo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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