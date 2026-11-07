Non una grande partenza del Lecce che ha conquistato tre vittorie in dieci partite e ben sette sconfitte e si trova a +2 dalla zona retrocessione. La squadra di Di Francesco è l'unica, insieme al Venezia, che non ha mai pareggiato in questa Serie A.12:17

La squadra di Abate dopo un ottimo periodo nel quale ha conquistato tre vittorie consecutive, ha rallentato la propria ascesa in classifica con due sconfitte, prima Como e poi contro il Frosinone per 2 a 0. Attualmente il Torino è a metà classifica con 13 punti e in caso di vittoria, al netto dei risultati di Bologna e Napoli, potrebbe volare ottavo. 12:15

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Lecce? La gara tra Torino e Lecce si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Torino - Lecce? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Lecce sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Torino - Lecce? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Lecce? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol

PREPARTITA

Torino - Lecce è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Lecce sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 60 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 10.0 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Lazio-Genoa 1-0 11-09-2026 Serie B Pisa-Virtus Entella 1-4 10-10-2026 Serie A Napoli-Frosinone 3-0 27-10-2026 Serie A Roma-Cagliari 4-2

Attualmente il Torino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).

Il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 16; il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21.

In casa il Torino ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Como e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Frosinone e il Genoa ottenendo 0 punti.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Genoa perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol.

Torino e Lecce si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 10 volte, il Lecce ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Torino-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide contro il Lecce in Serie A (5V, 1N) ed in ciascuna di queste sei gare senza sconfitta ha anche mantenuto la porta inviolata.

Il Torino ha registrato quattro clean sheet nelle ultime quattro gare casalinghe contro il Lecce in campionato (3V, 1N): è la sua striscia aperta più lunga di clean sheet interni di fila considerando le formazioni attualmente in Serie A.

Il Torino ha perso le ultime due partite di campionato contro Como e Frosinone dopo tre successi di fila; i granata non registrano almeno tre sconfitte di fila in Serie A dallo scorso gennaio (quattro in quel caso).

Il Torino ha subito gol in tutte le sue ultime 10 gare casalinghe di campionato (17 reti incassate nel periodo), con l'ultimo clean sheet interno che risale allo scorso 1° marzo (2-0 contro la Lazio). I granata potrebbero concedere gol in 11 match casalinghi di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A.

Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella che aspetta da più partite il pareggio: 14 (6V, 8P); l'ultimo segno "X" dei salentini in campionato risale infatti allo scorso 25 aprile contro l'Hellas Verona (0-0).

Il Lecce è rimasto imbattuto in cinque delle ultime otto trasferte di campionato (4V, 1N), dopo che invece aveva perso sette delle precedenti otto gare fuori casa in Serie A (1V).

Da una parte solo il Frosinone (29) ha registrato più azioni in contropiede del Lecce (19) in questo campionato, dall'altra soltanto il Bologna (tre) conta meno azioni in contropiede rispetto al Torino (sei, al pari della Juventus). - Quella granata, tra l'altro, è anche una delle sole tre formazioni insieme proprio a bianconeri ed emiliani a non aver ancora segnato da azione di contropiede in questa Serie A.

Il Torino è la squadra che ha subito il maggior numero di gol negli ultimi 15 minuti di gioco (sette) nel campionato in corso; più in generale, nessuna formazione ha concesso più reti dei granata nell'ultima mezz'ora di gioco (nove, al pari dell'Udinese).

Dal suo arrivo in Serie A (dal 2024/25), Ché Adams è il miglior marcatore del Torino in Serie A (19 reti); nel periodo, nessun calciatore dei granata ha collezionato più presenze dello scozzese in campionato: 77, al pari di Nikola Vlasic e Saúl Coco.

Le ultime otto reti del Lecce in Serie A sono state messe a segno da ben otto calciatori diversi: Tiago Gabriel, Coulibaly, Fatah, Gaspar, N’Dri, Siebert, Monteiro e Maleh. In generale, includendo anche Gorter a segno a Venezia nella prima giornata, sono nove i marcatori differenti dei salentini in questo campionato, tre in più rispetto ai sei delle prime nove giornate dello scorso torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Torino Lecce Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 3 Numero di partite perse 5 7 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 14 11 Gol totali subiti 16 21 Media gol subiti per partita 1.6 2.1 Percentuale possesso palla 48.9 41.8 Numero totale di passaggi 4381 3421 Numero totale di passaggi riusciti 3613 2623 Tiri nello specchio della porta 37 50 Percentuale di tiri in porta 44.6 50.0 Numero totale di cross 135 155 Numero medio di cross riusciti 25 40 Duelli per partita vinti 468 509 Duelli per partita persi 472 563 Corner subiti 46 41 Corner guadagnati 38 45 Numero di punizioni a favore 104 89 Numero di punizioni concesse 98 137 Tackle totali 153 197 Percentuale di successo nei tackle 60.8 61.9 Fuorigiochi totali 19 16 Numero totale di cartellini gialli 11 19 Numero totale di cartellini rossi 0 1

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Torino-Lecce

Torino-Lecce si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

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