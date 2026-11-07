Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Olimpico Grande Torino
Città: Torino
Capienza: 27958 spettatori12:11
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Lecce, match valido per l'undicesima giornata di Serie A!12:11
La squadra di Abate dopo un ottimo periodo nel quale ha conquistato tre vittorie consecutive, ha rallentato la propria ascesa in classifica con due sconfitte, prima Como e poi contro il Frosinone per 2 a 0. Attualmente il Torino è a metà classifica con 13 punti e in caso di vittoria, al netto dei risultati di Bologna e Napoli, potrebbe volare ottavo. 12:15
Non una grande partenza del Lecce che ha conquistato tre vittorie in dieci partite e ben sette sconfitte e si trova a +2 dalla zona retrocessione. La squadra di Di Francesco è l'unica, insieme al Venezia, che non ha mai pareggiato in questa Serie A.12:17
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-2): Perri - Comuzzo, Ismajli, Coco - Belghali, Vlasic, Santos Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani - Kulenovic, Simeone. All. Abate.14:17
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Dembelè, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo - Kaba, Ngom, Maleh - Danilo Veiga, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.14:18
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Torino - Lecce è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Arbitro di Torino - Lecce sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Ermanno Feliciani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|60
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.0
|Falli per cartellino
|10.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie A
|Lazio-Genoa 1-0
|11-09-2026
|Serie B
|Pisa-Virtus Entella 1-4
|10-10-2026
|Serie A
|Napoli-Frosinone 3-0
|27-10-2026
|Serie A
|Roma-Cagliari 4-2
Attualmente il Torino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).
Il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 16; il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21.
In casa il Torino ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Como e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Frosinone e il Genoa ottenendo 0 punti.
Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Genoa perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol.
Torino e Lecce si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 10 volte, il Lecce ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Torino-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Torino
|Lecce
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|5
|7
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|14
|11
|Gol totali subiti
|16
|21
|Media gol subiti per partita
|1.6
|2.1
|Percentuale possesso palla
|48.9
|41.8
|Numero totale di passaggi
|4381
|3421
|Numero totale di passaggi riusciti
|3613
|2623
|Tiri nello specchio della porta
|37
|50
|Percentuale di tiri in porta
|44.6
|50.0
|Numero totale di cross
|135
|155
|Numero medio di cross riusciti
|25
|40
|Duelli per partita vinti
|468
|509
|Duelli per partita persi
|472
|563
|Corner subiti
|46
|41
|Corner guadagnati
|38
|45
|Numero di punizioni a favore
|104
|89
|Numero di punizioni concesse
|98
|137
|Tackle totali
|153
|197
|Percentuale di successo nei tackle
|60.8
|61.9
|Fuorigiochi totali
|19
|16
|Numero totale di cartellini gialli
|11
|19
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Torino-Lecce
Torino-Lecce si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.
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