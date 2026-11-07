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Diretta Live di Torino-Lecce Serie A 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Olimpico Grande Torino di Torino
7 Novembre 2026 ore 15:00
Torino
0
Lecce
0
Pre partita
Arbitro: Ermanno Feliciani
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Olimpico Grande Torino
      Città: Torino
      Capienza: 27958 spettatori12:11

      Olimpico Grande Torino Fonte: Gettyimages

    3. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Lecce, match valido per l'undicesima giornata di Serie A!12:11

    4. La squadra di Abate dopo un ottimo periodo nel quale ha conquistato tre vittorie consecutive, ha rallentato la propria ascesa in classifica con due sconfitte, prima Como e poi contro il Frosinone per 2 a 0. Attualmente il Torino è a metà classifica con 13 punti e in caso di vittoria, al netto dei risultati di Bologna e Napoli, potrebbe volare ottavo. 12:15

    6. Non una grande partenza del Lecce che ha conquistato tre vittorie in dieci partite e ben sette sconfitte e si trova a +2 dalla zona retrocessione. La squadra di Di Francesco è l'unica, insieme al Venezia, che non ha mai pareggiato in questa Serie A.12:17

    7. FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-2): Perri - Comuzzo, Ismajli, Coco - Belghali, Vlasic, Santos Bragança, Fitz-Jim, Cacciamani - Kulenovic, Simeone. All. Abate.14:17

    8. FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Dembelè, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo - Kaba, Ngom, Maleh - Danilo Veiga, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.14:18

    Formazioni Torino - Lecce

    DOMANDE FREQUENTI - FAQ

    Quando si gioca Torino - Lecce?
    La gara tra Torino e Lecce si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00
    Chi è l'arbitro di Torino - Lecce?
    L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
    Chi è l'arbitro al VAR?
    L'arbitro al VAR del match Torino - Lecce sarà Paolo Silvio Mazzoleni
    Dove si gioca Torino - Lecce?
    La partita si gioca a Torino
    In che stadio si gioca Torino - Lecce?
    Stadio Olimpico Grande Torino
    Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
    Ad oggi il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
    PREPARTITA

    Torino - Lecce è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
    Arbitro di Torino - Lecce sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

    Ermanno Feliciani

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette3
    Falli fischiati60
    Fuorigioco10
    Rigori assegnati2
    Ammonizioni6
    Espulsioni0
    Cartellini per partita2.0
    Falli per cartellino10.0

    Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 3 partite
    • Serie B: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    30-08-2026 Serie A Lazio-Genoa 1-0
    11-09-2026 Serie B Pisa-Virtus Entella 1-4
    10-10-2026 Serie A Napoli-Frosinone 3-0
    27-10-2026 Serie A Roma-Cagliari 4-2

    Attualmente il Torino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).
    Il Torino ha segnato 14 gol e ne ha subiti 16; il Lecce ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21.

    In casa il Torino ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
    Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Como e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
    Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Frosinone e il Genoa ottenendo 0 punti.
    Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 2-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Genoa perdendo 1-2.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 2 gol.

    Torino e Lecce si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 10 volte, il Lecce ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 7.

    Torino-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto sfide contro il Lecce in Serie A (5V, 1N) ed in ciascuna di queste sei gare senza sconfitta ha anche mantenuto la porta inviolata.
    • Il Torino ha registrato quattro clean sheet nelle ultime quattro gare casalinghe contro il Lecce in campionato (3V, 1N): è la sua striscia aperta più lunga di clean sheet interni di fila considerando le formazioni attualmente in Serie A.
    • Il Torino ha perso le ultime due partite di campionato contro Como e Frosinone dopo tre successi di fila; i granata non registrano almeno tre sconfitte di fila in Serie A dallo scorso gennaio (quattro in quel caso).
    • Il Torino ha subito gol in tutte le sue ultime 10 gare casalinghe di campionato (17 reti incassate nel periodo), con l'ultimo clean sheet interno che risale allo scorso 1° marzo (2-0 contro la Lazio). I granata potrebbero concedere gol in 11 match casalinghi di fila per la prima volta nella loro storia in Serie A.
    • Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella che aspetta da più partite il pareggio: 14 (6V, 8P); l'ultimo segno "X" dei salentini in campionato risale infatti allo scorso 25 aprile contro l'Hellas Verona (0-0).
    • Il Lecce è rimasto imbattuto in cinque delle ultime otto trasferte di campionato (4V, 1N), dopo che invece aveva perso sette delle precedenti otto gare fuori casa in Serie A (1V).
    • Da una parte solo il Frosinone (29) ha registrato più azioni in contropiede del Lecce (19) in questo campionato, dall'altra soltanto il Bologna (tre) conta meno azioni in contropiede rispetto al Torino (sei, al pari della Juventus). - Quella granata, tra l'altro, è anche una delle sole tre formazioni insieme proprio a bianconeri ed emiliani a non aver ancora segnato da azione di contropiede in questa Serie A.
    • Il Torino è la squadra che ha subito il maggior numero di gol negli ultimi 15 minuti di gioco (sette) nel campionato in corso; più in generale, nessuna formazione ha concesso più reti dei granata nell'ultima mezz'ora di gioco (nove, al pari dell'Udinese).
    • Dal suo arrivo in Serie A (dal 2024/25), Ché Adams è il miglior marcatore del Torino in Serie A (19 reti); nel periodo, nessun calciatore dei granata ha collezionato più presenze dello scozzese in campionato: 77, al pari di Nikola Vlasic e Saúl Coco.
    • Le ultime otto reti del Lecce in Serie A sono state messe a segno da ben otto calciatori diversi: Tiago Gabriel, Coulibaly, Fatah, Gaspar, N’Dri, Siebert, Monteiro e Maleh. In generale, includendo anche Gorter a segno a Venezia nella prima giornata, sono nove i marcatori differenti dei salentini in questo campionato, tre in più rispetto ai sei delle prime nove giornate dello scorso torneo.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    TorinoLecce
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte43
    Numero di partite perse57
    Numero di partite pareggiate10
    Gol totali segnati1411
    Gol totali subiti1621
    Media gol subiti per partita1.62.1
    Percentuale possesso palla48.941.8
    Numero totale di passaggi43813421
    Numero totale di passaggi riusciti36132623
    Tiri nello specchio della porta3750
    Percentuale di tiri in porta44.650.0
    Numero totale di cross135155
    Numero medio di cross riusciti2540
    Duelli per partita vinti468509
    Duelli per partita persi472563
    Corner subiti4641
    Corner guadagnati3845
    Numero di punizioni a favore10489
    Numero di punizioni concesse98137
    Tackle totali153197
    Percentuale di successo nei tackle60.861.9
    Fuorigiochi totali1916
    Numero totale di cartellini gialli1119
    Numero totale di cartellini rossi01

    La classifica completa della Serie A.

    Dove vedere Torino-Lecce
    Torino-Lecce si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 7 novembre.

    Torino: tutte le news
    Lecce: tutte le news

    Torino - Lecce Live

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    Classifica SERIE A

    1. Lazio28
    2. Inter25
    3. Roma24
    4. Como23
    5. Milan21
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Gustavo Varela9
    2. Donyell Malen8
    3. Antonio Raimondo8
    4. Nikola Krstovic6
    5. Giacomo Calò5
    MOSTRA COMPLETA

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