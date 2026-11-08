LIVE Fiorentina-Juventus 1-1 Serie A 2026/2027: Ndour ci prova da lontano

Le scelte di Spalletti: tridente per il tecnico bianconero, che lancia Boga insieme a Kolo Muani e Woltemade. Recupera McKennie che parte dal 1' con Douglas Luiz e Koompeiners, mentre dietro ci sono Kalulu, Bremer, Lucumì e Cabal a protezione di Vicario20:11

Le scelte di Vanoli: sempre Pellegrino a guidare l'attacco dei viola, la sorpresa è la presenza dal 1' di Goncalves sulla trequarti insieme a Mastantuono e Njie. In mediana tocca a Ndour e Oulai, mentre davanti a De Gea la linea a quattro è formata da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario20:10

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Juventus? La gara tra Fiorentina e Juventus si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Juventus? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Juventus sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Fiorentina - Juventus? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Juventus? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol Qual è il risultato di Fiorentina - Juventus? Al 47° minuto del primo tempo il risultato di Fiorentina - Juventus è 1-1 Chi ha segnato della Fiorentina? Il marcatore della Fiorentina è stato Mateo Pellegrino al 4' Chi ha segnato della Juventus? Il marcatore della Juventus è stato Nick Woltemade al 32'

PREPARTITA

Fiorentina - Juventus è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Juventus sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 61 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 9 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1 05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1 20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1 18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2 24-10-2026 Serie A Napoli-Roma 3-3 01-11-2026 Serie A Lazio-Cagliari 2-1

Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 16 gol e ne ha subiti 24; la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 11.

In casa la Fiorentina ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-4 mentre La Juventus ha incontrato il Napoli vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol.

Fiorentina e Juventus si sono affrontate 174 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 37 volte, la Juventus ha vinto 82 volte mentre i pareggi sono stati 55.

Fiorentina-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver perso tre partite consecutive senza segnare, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus (2V, 2N); per trovare una striscia positiva più lunga contro i bianconeri nel massimo campionato, bisogna tornare al periodo tra il 1961 e il 1964, quando i viola registrarono sette risultati utili consecutivi (4V, 3N).

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A (82 vittorie, a fronte di 37 successi viola e 55 pareggi); inoltre, con due gol i bianconeri raggiungerebbero l'Inter come formazione più prolifica contro i toscani nel massimo campionato (attualmente 275 reti per la Juventus contro le 277 dei nerazzurri).

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4N, 2P); dalla stagione 2019/20, tra le squadre affrontate almeno tre volte fuori casa, la Fiorentina è una delle tre contro cui i bianconeri hanno ottenuto meno successi, al pari della Lazio (una vittoria) e dietro solo al Napoli (zero).

La Fiorentina è tornata alla vittoria in Serie A dopo una serie di due pareggi e tre sconfitte; i viola non ottengono due successi consecutivi in campionato dallo scorso aprile contro Hellas Verona e Lazio e, dopo aver raccolto 4 punti nelle ultime due gare (1V, 1N), puntano a rimanere imbattuti per tre partite di fila per la prima volta in questa stagione.

La Fiorentina ha raccolto solo due punti nelle prime cinque gare casalinghe di questo campionato (2N, 3P); le uniche altre stagioni in cui i viola non hanno ottenuto alcun successo nelle prime cinque partite interne di Serie A sono state il 1977/78 e il 2025/26, unica annata in cui la striscia senza vittorie casalinghe si è protratta oltre, fino a sette incontri.

La Juventus ha raccolto 17 punti nelle prime 10 giornate di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, i bianconeri hanno chiuso una stagione con una media punti inferiore all'1.7 attuale soltanto in tre occasioni: nel 2009/10 (1.45), nel 2010/11 (1.53) e nel 1998/99 (1.59) - sempre settima posizione finale in classifica.

La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 gare esterne (8V, 3N); nell'era dei tre punti a vittoria, i bianconeri hanno subito almeno tre sconfitte nelle prime sei trasferte stagionali solo in tre occasioni: 1995/96, 1998/99 e 2015/16.

La Fiorentina ha effettuato 19 tiri in seguito a recuperi offensivi in questa Serie A, un dato inferiore solo ai 22 della Roma e superiore di sei unità rispetto alla Juventus, nonostante i bianconeri abbiano registrato 80 recuperi offensivi contro i 72 dei viola. Sotto la guida di Paolo Vanoli, la media dei recuperi offensivi della Viola è salita a 8.4 a partita, rispetto ai 4.3 registrati con Fabio Grosso.

Franco Mastantuono potrebbe diventare, a 19 anni e 86 giorni, il terzo giocatore più giovane nell'era dei tre punti a vittoria a trovare almeno cinque gol in meno di 15 presenze, dopo Obafemi Martins (19 anni e 47 giorni) e Aexandre Pato (18 anni e 178 giorni). Inoltre, se dovesse segnare contro la Juventus, diventerebbe il terzo marcatore più giovane della Fiorentina contro i bianconeri nella storia della competizione, dietro soltanto a Claudio Desolati (18 anni e 73 giorni nel 1973) e Nicola Berti (18 anni e 357 giorni nel 1986).

Kerim Alajbegovic potrebbe andare a segno per due presenze consecutive in Serie A a 19 anni e 48 giorni; l'ultimo giocatore della Juventus a riuscirci a un'età inferiore è stato Moise Kean nel 2019 (19 anni e 44 giorni). Inoltre, Alajbegovic potrebbe diventare il primo straniero nella storia della Juventus a trovare il gol in due gare di fila nel massimo campionato prima di compiere 20 anni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Fiorentina Juventus Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 2 5 Numero di partite perse 6 3 Numero di partite pareggiate 2 2 Gol totali segnati 15 13 Gol totali subiti 23 10 Media gol subiti per partita 2.3 1.0 Percentuale possesso palla 45.6 58.0 Numero totale di passaggi 3972 5449 Numero totale di passaggi riusciti 3330 4739 Tiri nello specchio della porta 50 51 Percentuale di tiri in porta 40.7 42.9 Numero totale di cross 162 233 Numero medio di cross riusciti 32 59 Duelli per partita vinti 476 436 Duelli per partita persi 505 428 Corner subiti 40 37 Corner guadagnati 49 82 Numero di punizioni a favore 120 93 Numero di punizioni concesse 116 119 Tackle totali 162 154 Percentuale di successo nei tackle 58.0 64.9 Fuorigiochi totali 14 30 Numero totale di cartellini gialli 23 13 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

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