LIVE Fiorentina-Juventus 1-1 Serie A 2026/2027: Ndour ci prova da lontano

Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Artemio Franchi
Città: Firenze
Capienza: 47415 spettatori20:16
Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Juventus, gara valida per l'11esima giornata del campionato di Serie A!20:16
Obiettivo continuità per la Fiorentina, tornata a vincere lunedì scorso contro il Sassuolo. La squadra di Vanoli spera di trovare un nuovo successo contro la Juventus.20:17
Non può permettersi altri passi falsi la Juventus, reduce dalla vittoria in Europa League e dal successo casalingo con il Napoli. I bianconeri con tre punti aggancerebbero il Frosinone quota 20, rientrando in zona Europa20:16
La gara sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como18:05
FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS: I bianconeri rispondono con un 4-3-3: Vicario - Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal - Mckennie, Douglas Luiz, Koopmeiners - Kolo Muani, Woltemade, Boga20:08
FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA: I viola si schierano con un 4-2-3-1: De Gea - Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario - Ndour, Oulai - Mastantuono, Goncalves, Njie - Pellegrino20:07
Le scelte di Vanoli: sempre Pellegrino a guidare l'attacco dei viola, la sorpresa è la presenza dal 1' di Goncalves sulla trequarti insieme a Mastantuono e Njie. In mediana tocca a Ndour e Oulai, mentre davanti a De Gea la linea a quattro è formata da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario20:10
Le scelte di Spalletti: tridente per il tecnico bianconero, che lancia Boga insieme a Kolo Muani e Woltemade. Recupera McKennie che parte dal 1' con Douglas Luiz e Koompeiners, mentre dietro ci sono Kalulu, Bremer, Lucumì e Cabal a protezione di Vicario20:11
SI PARTE! È iniziata FIORENTINA-JUVENTUS!20:49
Due minuti sul cronometro, la Juventus ha già guadagnato due calci d'angolo20:51
GOL! FIORENTINA-Juventus 1-0! Rete di Pellegrino! Al primo corner passa invece la viola! Goncalves pennella dalla bandierina sul secondo palo, Pellegrino tutto solo incorna di testa e batte Vicario!
Guarda la scheda del giocatore Mateo Pellegrino20:54
Colpita a freddo la Juve, prova a reagire la squadra di Spalletti20:57
Servito in area Woltemade, l'attaccante tedesco va giù e poi commette fallo di mano20:58
MCKENNIE! Colpo di testa sull'angolo di Koopmeiners, palla fuori di poco!20:59
Rapido contropiede della Fiorentina, Mastantuono arriva al limite ma il suo tiro viene murato da Bremer21:02
Ammonito Cabal, trattenuta su Goncalves21:02
Ancora a Pellegrino a svettare nel cuore dell'area, stavolta la sfera termina alta21:03
Cross di Woltemade a cercare Boga, il quale però non riesce ad arrivare sul pallone21:07
OCCASIONE JUVENTUS! Cross dalla destra di Kolo Muani, fuori area dal lato opposto arriva Cabal che al volo chiama De Gea al gran riflesso!21:10
ANCOR CABAL! Il difensore si coordina ancora nel cuore nell'area ma stavolta svirgola da buona posizione!21:11
Ammonito Bremer, trattenuta su Pellegrino21:12
Azione insistita della Juve, altra bella accelerazione di Kolo Muani che serve Boga, il quale libera al tiro Koopmeiners. La sua conclusione viene sporcata in corner21:16
Spinge la Juve, si difende ora la Fiorentina21:19
GOL! Fiorentina-JUVENTUS 1-1! Rete di Woltemade! Altra grande azione di Kolo Muani, che brucia Viery e poi lo salta netto in area. Il francese appoggia al centro per Woltemade che di prima intenzione batte De Gea!
Guarda la scheda del giocatore Nick Woltemade21:22
Boga scende sulla sinistra, il suo cross teso non trova però compagni in mezzo all'area21:24
OCCASIONE JUVE! Scatenato Kolo Muani, altro sprint e palla dentro per Woltemade, stavolta De Gea ci mette una pezza. La palla arriva poi a Koopmeiners che dal limite sfiora il palo con una deviazione!21:27
CABAL! Botta improvvisa sul suggerimento di Boga, De Gea respinge con i pugni21:28
Tiro di Kolo Muani dal cuore dell'area, respinge un difensore viola21:30
NDOUR! Soluzione dalla distanza, palla larga21:31
Un minuto di recupero21:35
PELLEGRINO! Altro colpo di testa pericoloso su un cross dalla sinistra, palla alta di poco!21:35
FINE PRIMO TEMPO! Un gol a testa all'intervallo!21:36
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Fiorentina - Juventus è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro di Fiorentina - Juventus sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Andrea Colombo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|61
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|9
|Espulsioni
|2
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie B
|Mantova-Empoli 3-1
|05-09-2026
|Serie A
|Roma-Atalanta 2-1
|20-09-2026
|Serie B
|Verona-Vicenza 2-1
|18-10-2026
|Serie B
|Sampdoria-Arezzo 1-2
|24-10-2026
|Serie A
|Napoli-Roma 3-3
|01-11-2026
|Serie A
|Lazio-Cagliari 2-1
Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
La Fiorentina ha segnato 16 gol e ne ha subiti 24; la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 11.
In casa la Fiorentina ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-4 mentre La Juventus ha incontrato il Napoli vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol.
Fiorentina e Juventus si sono affrontate 174 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 37 volte, la Juventus ha vinto 82 volte mentre i pareggi sono stati 55.
Fiorentina-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Fiorentina
|Juventus
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|2
|5
|Numero di partite perse
|6
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|15
|13
|Gol totali subiti
|23
|10
|Media gol subiti per partita
|2.3
|1.0
|Percentuale possesso palla
|45.6
|58.0
|Numero totale di passaggi
|3972
|5449
|Numero totale di passaggi riusciti
|3330
|4739
|Tiri nello specchio della porta
|50
|51
|Percentuale di tiri in porta
|40.7
|42.9
|Numero totale di cross
|162
|233
|Numero medio di cross riusciti
|32
|59
|Duelli per partita vinti
|476
|436
|Duelli per partita persi
|505
|428
|Corner subiti
|40
|37
|Corner guadagnati
|49
|82
|Numero di punizioni a favore
|120
|93
|Numero di punizioni concesse
|116
|119
|Tackle totali
|162
|154
|Percentuale di successo nei tackle
|58.0
|64.9
|Fuorigiochi totali
|14
|30
|Numero totale di cartellini gialli
|23
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Fiorentina-Juventus
Fiorentina-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.
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