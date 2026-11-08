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LIVE Fiorentina-Juventus 1-1 Serie A 2026/2027: Ndour ci prova da lontano

Stadio Artemio Franchi di Firenze
8 Novembre 2026 ore 20:45
Fiorentina
1
Juventus
1
Fine primo tempo
Arbitro: Andrea Colombo
  1. 4' 1-0 Mateo Pellegrino
  2. 32' 1-1 Nick Woltemade
0'
45'
90'
47'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Artemio Franchi
    Città: Firenze
    Capienza: 47415 spettatori20:16

    Artemio Franchi Fonte: Gettyimages

  3. Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Juventus, gara valida per l'11esima giornata del campionato di Serie A!20:16

  4. Obiettivo continuità per la Fiorentina, tornata a vincere lunedì scorso contro il Sassuolo. La squadra di Vanoli spera di trovare un nuovo successo contro la Juventus.20:17

  6. Non può permettersi altri passi falsi la Juventus, reduce dalla vittoria in Europa League e dal successo casalingo con il Napoli. I bianconeri con tre punti aggancerebbero il Frosinone quota 20, rientrando in zona Europa20:16

  7. La gara sarà diretta da Andrea Colombo della sezione di Como18:05

  8. FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS: I bianconeri rispondono con un 4-3-3: Vicario - Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal - Mckennie, Douglas Luiz, Koopmeiners - Kolo Muani, Woltemade, Boga20:08

  9. FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA: I viola si schierano con un 4-2-3-1: De Gea - Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario - Ndour, Oulai - Mastantuono, Goncalves, Njie - Pellegrino20:07

  10. Le scelte di Vanoli: sempre Pellegrino a guidare l'attacco dei viola, la sorpresa è la presenza dal 1' di Goncalves sulla trequarti insieme a Mastantuono e Njie. In mediana tocca a Ndour e Oulai, mentre davanti a De Gea la linea a quattro è formata da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario20:10

  12. Le scelte di Spalletti: tridente per il tecnico bianconero, che lancia Boga insieme a Kolo Muani e Woltemade. Recupera McKennie che parte dal 1' con Douglas Luiz e Koompeiners, mentre dietro ci sono Kalulu, Bremer, Lucumì e Cabal a protezione di Vicario20:11

  13. SI PARTE! È iniziata FIORENTINA-JUVENTUS!20:49

  14. 2'

    Due minuti sul cronometro, la Juventus ha già guadagnato due calci d'angolo20:51

  15. 4'

    GOL! FIORENTINA-Juventus 1-0! Rete di Pellegrino! Al primo corner passa invece la viola! Goncalves pennella dalla bandierina sul secondo palo, Pellegrino tutto solo incorna di testa e batte Vicario!

    Guarda la scheda del giocatore Mateo Pellegrino20:54

    Mateo Pellegrino
  16. 7'

    Colpita a freddo la Juve, prova a reagire la squadra di Spalletti20:57

  18. 9'

    Servito in area Woltemade, l'attaccante tedesco va giù e poi commette fallo di mano20:58

  19. 10'

    MCKENNIE! Colpo di testa sull'angolo di Koopmeiners, palla fuori di poco!20:59

  20. 12'

    Rapido contropiede della Fiorentina, Mastantuono arriva al limite ma il suo tiro viene murato da Bremer21:02

  21. 13'

    Ammonito Cabal, trattenuta su Goncalves21:02

  22. 14'

    Ancora a Pellegrino a svettare nel cuore dell'area, stavolta la sfera termina alta21:03

  24. 17'

    Cross di Woltemade a cercare Boga, il quale però non riesce ad arrivare sul pallone21:07

  25. 21'

    OCCASIONE JUVENTUS! Cross dalla destra di Kolo Muani, fuori area dal lato opposto arriva Cabal che al volo chiama De Gea al gran riflesso!21:10

  26. 21'

    ANCOR CABAL! Il difensore si coordina ancora nel cuore nell'area ma stavolta svirgola da buona posizione!21:11

  27. 22'

    Ammonito Bremer, trattenuta su Pellegrino21:12

  28. 26'

    Azione insistita della Juve, altra bella accelerazione di Kolo Muani che serve Boga, il quale libera al tiro Koopmeiners. La sua conclusione viene sporcata in corner21:16

  30. 29'

    Spinge la Juve, si difende ora la Fiorentina21:19

  31. 32'

    GOL! Fiorentina-JUVENTUS 1-1! Rete di Woltemade! Altra grande azione di Kolo Muani, che brucia Viery e poi lo salta netto in area. Il francese appoggia al centro per Woltemade che di prima intenzione batte De Gea!

    Guarda la scheda del giocatore Nick Woltemade21:22

    Nick Woltemade
  32. 34'

    Boga scende sulla sinistra, il suo cross teso non trova però compagni in mezzo all'area21:24

  33. 37'

    OCCASIONE JUVE! Scatenato Kolo Muani, altro sprint e palla dentro per Woltemade, stavolta De Gea ci mette una pezza. La palla arriva poi a Koopmeiners che dal limite sfiora il palo con una deviazione!21:27

  34. 38'

    CABAL! Botta improvvisa sul suggerimento di Boga, De Gea respinge con i pugni21:28

  36. 41'

    Tiro di Kolo Muani dal cuore dell'area, respinge un difensore viola21:30

  37. 42'

    NDOUR! Soluzione dalla distanza, palla larga21:31

  38. 45'

    Un minuto di recupero21:35

  39. 45'+1'

    PELLEGRINO! Altro colpo di testa pericoloso su un cross dalla sinistra, palla alta di poco!21:35

  40. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO! Un gol a testa all'intervallo!21:36

Formazioni Fiorentina - Juventus

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Fiorentina - Juventus?
La gara tra Fiorentina e Juventus si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Juventus?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Juventus sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Fiorentina - Juventus?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Juventus?
Stadio Artemio Franchi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
Qual è il risultato di Fiorentina - Juventus?
Al 47° minuto del primo tempo il risultato di Fiorentina - Juventus è 1-1
Chi ha segnato della Fiorentina?
Il marcatore della Fiorentina è stato Mateo Pellegrino al 4'
Chi ha segnato della Juventus?
Il marcatore della Juventus è stato Nick Woltemade al 32'
PREPARTITA

Fiorentina - Juventus è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.
Arbitro di Fiorentina - Juventus sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Andrea Colombo

Statistiche Stagionali
Partite dirette3
Falli fischiati61
Fuorigioco14
Rigori assegnati0
Ammonizioni9
Espulsioni2
Cartellini per partita4.0
Falli per cartellino5.0

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 3 partite
  • Serie B: 3 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1
05-09-2026 Serie A Roma-Atalanta 2-1
20-09-2026 Serie B Verona-Vicenza 2-1
18-10-2026 Serie B Sampdoria-Arezzo 1-2
24-10-2026 Serie A Napoli-Roma 3-3
01-11-2026 Serie A Lazio-Cagliari 2-1

Attualmente la Fiorentina si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
La Fiorentina ha segnato 16 gol e ne ha subiti 24; la Juventus ha segnato 14 gol e ne ha subiti 11.

In casa la Fiorentina ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, l'Atalanta e il Sassuolo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, il Genoa e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo vincendo 2-4 mentre La Juventus ha incontrato il Napoli vincendo 2-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Franco Mastantuono con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Bremer con 2 gol.

Fiorentina e Juventus si sono affrontate 174 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 37 volte, la Juventus ha vinto 82 volte mentre i pareggi sono stati 55.

Fiorentina-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo aver perso tre partite consecutive senza segnare, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus (2V, 2N); per trovare una striscia positiva più lunga contro i bianconeri nel massimo campionato, bisogna tornare al periodo tra il 1961 e il 1964, quando i viola registrarono sette risultati utili consecutivi (4V, 3N).
  • La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A (82 vittorie, a fronte di 37 successi viola e 55 pareggi); inoltre, con due gol i bianconeri raggiungerebbero l'Inter come formazione più prolifica contro i toscani nel massimo campionato (attualmente 275 reti per la Juventus contro le 277 dei nerazzurri).
  • La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4N, 2P); dalla stagione 2019/20, tra le squadre affrontate almeno tre volte fuori casa, la Fiorentina è una delle tre contro cui i bianconeri hanno ottenuto meno successi, al pari della Lazio (una vittoria) e dietro solo al Napoli (zero).
  • La Fiorentina è tornata alla vittoria in Serie A dopo una serie di due pareggi e tre sconfitte; i viola non ottengono due successi consecutivi in campionato dallo scorso aprile contro Hellas Verona e Lazio e, dopo aver raccolto 4 punti nelle ultime due gare (1V, 1N), puntano a rimanere imbattuti per tre partite di fila per la prima volta in questa stagione.
  • La Fiorentina ha raccolto solo due punti nelle prime cinque gare casalinghe di questo campionato (2N, 3P); le uniche altre stagioni in cui i viola non hanno ottenuto alcun successo nelle prime cinque partite interne di Serie A sono state il 1977/78 e il 2025/26, unica annata in cui la striscia senza vittorie casalinghe si è protratta oltre, fino a sette incontri.
  • La Juventus ha raccolto 17 punti nelle prime 10 giornate di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, i bianconeri hanno chiuso una stagione con una media punti inferiore all'1.7 attuale soltanto in tre occasioni: nel 2009/10 (1.45), nel 2010/11 (1.53) e nel 1998/99 (1.59) - sempre settima posizione finale in classifica.
  • La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 gare esterne (8V, 3N); nell'era dei tre punti a vittoria, i bianconeri hanno subito almeno tre sconfitte nelle prime sei trasferte stagionali solo in tre occasioni: 1995/96, 1998/99 e 2015/16.
  • La Fiorentina ha effettuato 19 tiri in seguito a recuperi offensivi in questa Serie A, un dato inferiore solo ai 22 della Roma e superiore di sei unità rispetto alla Juventus, nonostante i bianconeri abbiano registrato 80 recuperi offensivi contro i 72 dei viola. Sotto la guida di Paolo Vanoli, la media dei recuperi offensivi della Viola è salita a 8.4 a partita, rispetto ai 4.3 registrati con Fabio Grosso.
  • Franco Mastantuono potrebbe diventare, a 19 anni e 86 giorni, il terzo giocatore più giovane nell'era dei tre punti a vittoria a trovare almeno cinque gol in meno di 15 presenze, dopo Obafemi Martins (19 anni e 47 giorni) e Aexandre Pato (18 anni e 178 giorni). Inoltre, se dovesse segnare contro la Juventus, diventerebbe il terzo marcatore più giovane della Fiorentina contro i bianconeri nella storia della competizione, dietro soltanto a Claudio Desolati (18 anni e 73 giorni nel 1973) e Nicola Berti (18 anni e 357 giorni nel 1986).
  • Kerim Alajbegovic potrebbe andare a segno per due presenze consecutive in Serie A a 19 anni e 48 giorni; l'ultimo giocatore della Juventus a riuscirci a un'età inferiore è stato Moise Kean nel 2019 (19 anni e 44 giorni). Inoltre, Alajbegovic potrebbe diventare il primo straniero nella storia della Juventus a trovare il gol in due gare di fila nel massimo campionato prima di compiere 20 anni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FiorentinaJuventus
Partite giocate1010
Numero di partite vinte25
Numero di partite perse63
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1513
Gol totali subiti2310
Media gol subiti per partita2.31.0
Percentuale possesso palla45.658.0
Numero totale di passaggi39725449
Numero totale di passaggi riusciti33304739
Tiri nello specchio della porta5051
Percentuale di tiri in porta40.742.9
Numero totale di cross162233
Numero medio di cross riusciti3259
Duelli per partita vinti476436
Duelli per partita persi505428
Corner subiti4037
Corner guadagnati4982
Numero di punizioni a favore12093
Numero di punizioni concesse116119
Tackle totali162154
Percentuale di successo nei tackle58.064.9
Fuorigiochi totali1430
Numero totale di cartellini gialli2313
Numero totale di cartellini rossi00

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Fiorentina-Juventus
Fiorentina-Juventus si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

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Classifica SERIE A

  1. Lazio29
  2. Inter28
  3. Roma27
  4. Milan24
  5. Como23
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela9
  2. Donyell Malen8
  3. Antonio Raimondo8
  4. Nikola Krstovic7
  5. Marcus Thuram6
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