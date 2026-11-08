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Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris
Città: Genova
Capienza: 36685 spettatori14:34
Benvenuti alla diretta del match tra Genoa e Milan, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. 14:34
Il Genoa vuole chiudere al meglio prima della pausa per le Nazionali. 14:36
I rossoblù sono reduci da tre vittorie consecutive, quattro negli ultimi cinque match, e stanno scalando rapidamente la classifica dopo un avvio di campionato deludente. 14:37
Il Milan, a pochi giorni dalla sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros, torna in campionato per consolidare il quinto posto in classifica e per rosicchiare qualche punto alle prime della classe. 14:39
La Lazio, infatti, ha pareggiato contro il Napoli e più tardi si sfideranno nell'altro big match Inter e Como. 14:40
3-4-2-1 per il Genoa: Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ehizibue, Traorè, Wiafe, Ellertsson - Messias, Vitinha - Osmajic. 14:43
La formazione del Milan: Maignan - Gila, De Winter, Diawara - Musah, Rabiot, Modric, Moreira - Pulisic, Cissè - Ramos. 14:49
Il Milan, senza Gabbia e Tomori, in difesa perde anche lo stakanovista Pavlovic per coliche. Sarà la sua prima assenza in campionato. In casa Genoa, grande attesa per l'ex Milan Messias, che parte dietro Osmajic. El Shaarawy si accomoda in panchina. 14:48
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Genoa - Milan è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
Arbitro di Genoa - Milan sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Davide Massa
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|83
|Fuorigioco
|15
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|11
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.7
|Falli per cartellino
|7.5
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|05-09-2026
|Serie A
|Fiorentina-Torino 1-2
|19-09-2026
|Serie A
|Roma-Inter 2-2
|18-10-2026
|Serie A
|Juventus-Lazio 0-3
|28-10-2026
|Serie A
|Parma-Udinese 0-0
Attualmente il Genoa si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Milan si trova 5° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
Il Genoa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14; il Milan ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Genoa ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Juventus e il Lecc ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Bologna e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 1-2 mentre Il Milan ha incontrato l'Inter vincendo 3-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Adrien Rabiot con 5 gol.
Genoa e Milan si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 20 volte, il Milan ha vinto 57 volte mentre i pareggi sono stati 37.
Genoa-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Genoa
|Milan
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|4
|6
|Numero di partite perse
|5
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|3
|Gol totali segnati
|10
|21
|Gol totali subiti
|14
|12
|Media gol subiti per partita
|1.4
|1.2
|Percentuale possesso palla
|43.8
|58.7
|Numero totale di passaggi
|3840
|5780
|Numero totale di passaggi riusciti
|3084
|5142
|Tiri nello specchio della porta
|29
|47
|Percentuale di tiri in porta
|39.2
|52.2
|Numero totale di cross
|147
|151
|Numero medio di cross riusciti
|35
|49
|Duelli per partita vinti
|473
|460
|Duelli per partita persi
|445
|447
|Corner subiti
|58
|41
|Corner guadagnati
|42
|30
|Numero di punizioni a favore
|111
|112
|Numero di punizioni concesse
|94
|96
|Tackle totali
|180
|158
|Percentuale di successo nei tackle
|57.2
|62.7
|Fuorigiochi totali
|22
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|20
|17
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Genoa-Milan
Genoa-Milan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.
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