La Lazio, infatti, ha pareggiato contro il Napoli e più tardi si sfideranno nell'altro big match Inter e Como. 14:40

I rossoblù sono reduci da tre vittorie consecutive, quattro negli ultimi cinque match, e stanno scalando rapidamente la classifica dopo un avvio di campionato deludente. 14:37

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Genoa - Milan? La gara tra Genoa e Milan si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Genoa - Milan? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Genoa - Milan sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Genoa - Milan? La partita si gioca a Genova In che stadio si gioca Genoa - Milan? Stadio Luigi Ferraris Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 4 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 5 gol

PREPARTITA

Genoa - Milan è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Genoa - Milan sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 83 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 7.5 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2 19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2 18-10-2026 Serie A Juventus-Lazio 0-3 28-10-2026 Serie A Parma-Udinese 0-0

Attualmente il Genoa si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Milan si trova 5° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Genoa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14; il Milan ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Genoa ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Juventus e il Lecc ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Bologna e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 1-2 mentre Il Milan ha incontrato l'Inter vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Adrien Rabiot con 5 gol.

Genoa e Milan si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 20 volte, il Milan ha vinto 57 volte mentre i pareggi sono stati 37.

Genoa-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (6V, 4N); dal 2020/21, tra le squadre contro cui non hanno mai perso nel massimo campionato, i rossoneri hanno disputato più incontri solamente contro l'Hellas Verona (12).

Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Genoa; solo contro tre squadre i rossoneri vantano attualmente una striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione: Hellas Verona (sette), Messina (cinque) e Pisa (cinque).

Il Genoa è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di quattro successi di fila in una singola stagione nel massimo campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2009.

Il Genoa ha vinto tre delle prime sei partite casalinghe in questo campionato (1N, 2P); i rossoblù non ottengono quattro successi nelle prime sette gare interne di Serie A dalla stagione 2015/16, quando in panchina sedeva Gian Piero Gasperini.

Il Milan di Rúben Amorim ha segnato 21 gol nelle prime 10 partite di questa Serie A; l'ultimo allenatore rossonero a fare meglio dopo le prime 11 panchine in campionato è stato Cesare Maldini nel 1972, con 25 reti.

Il Milan ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque trasferte di questo campionato; i rossoneri hanno evitato la sconfitta nelle prime sei gare esterne stagionali in tre occasioni tra il 2020/21 e il 2025/26, al pari di Inter e Napoli, e potrebbero ora diventare l'unica squadra a riuscirci per quattro volte in questo arco temporale, considerando anche la stagione in corso.

Il Genoa ha segnato quattro gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A, un dato che lo accomuna a Frosinone, Atalanta, Lazio e Roma e che è inferiore solo a quello del Milan (cinque); i rossoblù sono tuttavia l'unica squadra a non aver ancora realizzato alcun gol nei 15 minuti finali di gara, facendo leggermente meglio del Milan, fermo a una sola rete in quel parziale.

Stephan El Shaarawy, 83 presenze e 21 gol con la maglia del Milan in campionato, ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime due presenze in Serie A; qualora dovesse partecipare a un gol anche nella prossima gara, diventerebbe, a 34 anni e 12 giorni, il secondo giocatore più anziano a riuscirci per tre partite consecutive con la maglia del Genoa dal 2004/05, dopo Domenico Criscito nel 2021 (34 anni e 269 giorni).

Adrien Rabiot ha collezionato cinque gol e tre assist nelle sue prime otto presenze in questo campionato; in Serie A, l'ultimo centrocampista a fare meglio nelle prime nove gare di una stagione è stato Sergej Milinkovic-Savic nel 2022/23, con 10 partecipazioni attive (tre gol e sette assist). Inoltre, il francese ha partecipato a una rete in ciascuna delle ultime cinque presenze e l'ultimo centrocampista rossonero a fare meglio in Serie A è stato Kaká nel 2004 (sette).

Diego Moreira ha partecipato a sette gol (quattro reti e tre assist) nelle sue prime sei presenze in Serie A con il Milan; dal 2004/05, nessun giocatore ha fatto meglio nelle sue prime sei gare con i rossoneri in campionato, eguagliando il record di Mario Balotelli (sette nel 2013) - anche dopo la settima partita nessuno è andato oltre le sette partecipazioni attive finora.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Genoa Milan Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 6 Numero di partite perse 5 1 Numero di partite pareggiate 1 3 Gol totali segnati 10 21 Gol totali subiti 14 12 Media gol subiti per partita 1.4 1.2 Percentuale possesso palla 43.8 58.7 Numero totale di passaggi 3840 5780 Numero totale di passaggi riusciti 3084 5142 Tiri nello specchio della porta 29 47 Percentuale di tiri in porta 39.2 52.2 Numero totale di cross 147 151 Numero medio di cross riusciti 35 49 Duelli per partita vinti 473 460 Duelli per partita persi 445 447 Corner subiti 58 41 Corner guadagnati 42 30 Numero di punizioni a favore 111 112 Numero di punizioni concesse 94 96 Tackle totali 180 158 Percentuale di successo nei tackle 57.2 62.7 Fuorigiochi totali 22 10 Numero totale di cartellini gialli 20 17 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Genoa-Milan

Genoa-Milan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

Genoa: tutte le news

Milan: tutte le news