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Diretta Live di Genoa-Milan Serie A 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio Luigi Ferraris di Genova
8 Novembre 2026 ore 15:00
Genoa
0
Milan
0
Pre partita
Arbitro: Davide Massa
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Luigi Ferraris
      Città: Genova
      Capienza: 36685 spettatori14:34

      Luigi Ferraris Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti alla diretta del match tra Genoa e Milan, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. 14:34

    4. Il Genoa vuole chiudere al meglio prima della pausa per le Nazionali. 14:36

    6. I rossoblù sono reduci da tre vittorie consecutive, quattro negli ultimi cinque match, e stanno scalando rapidamente la classifica dopo un avvio di campionato deludente. 14:37

    7. Il Milan, a pochi giorni dalla sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros, torna in campionato per consolidare il quinto posto in classifica e per rosicchiare qualche punto alle prime della classe. 14:39

    8. La Lazio, infatti, ha pareggiato contro il Napoli e più tardi si sfideranno nell'altro big match Inter e Como. 14:40

    9. 3-4-2-1 per il Genoa: Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ehizibue, Traorè, Wiafe, Ellertsson - Messias, Vitinha - Osmajic. 14:43

    10. La formazione del Milan: Maignan - Gila, De Winter, Diawara - Musah, Rabiot, Modric, Moreira - Pulisic, Cissè - Ramos. 14:49

    12. Il Milan, senza Gabbia e Tomori, in difesa perde anche lo stakanovista Pavlovic per coliche. Sarà la sua prima assenza in campionato. In casa Genoa, grande attesa per l'ex Milan Messias, che parte dietro Osmajic. El Shaarawy si accomoda in panchina. 14:48

    Formazioni Genoa - Milan

    Genoa
    Milan
    TITOLARI GENOA
    PANCHINA GENOA
    ALLENATORE GENOA
    • Daniele De Rossi
    TITOLARI MILAN
    PANCHINA MILAN
    ALLENATORE MILAN
    • Ruben Filipe Marques Diogo Amorim

    DOMANDE FREQUENTI - FAQ

    Quando si gioca Genoa - Milan?
    La gara tra Genoa e Milan si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00
    Chi è l'arbitro di Genoa - Milan?
    L'arbitro del match sarà Davide Massa
    Chi è l'arbitro al VAR?
    L'arbitro al VAR del match Genoa - Milan sarà Giacomo Camplone
    Dove si gioca Genoa - Milan?
    La partita si gioca a Genova
    In che stadio si gioca Genoa - Milan?
    Stadio Luigi Ferraris
    Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
    Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 4 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 5 gol
    PREPARTITA

    Genoa - Milan è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.
    Arbitro di Genoa - Milan sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

    Davide Massa

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette4
    Falli fischiati83
    Fuorigioco15
    Rigori assegnati1
    Ammonizioni11
    Espulsioni0
    Cartellini per partita2.7
    Falli per cartellino7.5

    Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 4 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2
    19-09-2026 Serie A Roma-Inter 2-2
    18-10-2026 Serie A Juventus-Lazio 0-3
    28-10-2026 Serie A Parma-Udinese 0-0

    Attualmente il Genoa si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte); invece il Milan si trova 5° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
    Il Genoa ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14; il Milan ha segnato 21 gol e ne ha subiti 12.

    In casa il Genoa ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, la Juventus e il Lecc ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
    Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Bologna e l'Inter ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Genoa ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 1-2 mentre Il Milan ha incontrato l'Inter vincendo 3-1.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Milutin Osmajic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Adrien Rabiot con 5 gol.

    Genoa e Milan si sono affrontate 114 volte in campionato. Nei precedenti match il Genoa ha vinto 20 volte, il Milan ha vinto 57 volte mentre i pareggi sono stati 37.

    Genoa-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Milan è imbattuto nelle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (6V, 4N); dal 2020/21, tra le squadre contro cui non hanno mai perso nel massimo campionato, i rossoneri hanno disputato più incontri solamente contro l'Hellas Verona (12).
    • Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Genoa; solo contro tre squadre i rossoneri vantano attualmente una striscia aperta di successi esterni più lunga nella competizione: Hellas Verona (sette), Messina (cinque) e Pisa (cinque).
    • Il Genoa è reduce da tre vittorie consecutive in Serie A; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una striscia di quattro successi di fila in una singola stagione nel massimo campionato risale al periodo tra marzo e aprile 2009.
    • Il Genoa ha vinto tre delle prime sei partite casalinghe in questo campionato (1N, 2P); i rossoblù non ottengono quattro successi nelle prime sette gare interne di Serie A dalla stagione 2015/16, quando in panchina sedeva Gian Piero Gasperini.
    • Il Milan di Rúben Amorim ha segnato 21 gol nelle prime 10 partite di questa Serie A; l'ultimo allenatore rossonero a fare meglio dopo le prime 11 panchine in campionato è stato Cesare Maldini nel 1972, con 25 reti.
    • Il Milan ha ottenuto due vittorie e tre pareggi nelle prime cinque trasferte di questo campionato; i rossoneri hanno evitato la sconfitta nelle prime sei gare esterne stagionali in tre occasioni tra il 2020/21 e il 2025/26, al pari di Inter e Napoli, e potrebbero ora diventare l'unica squadra a riuscirci per quattro volte in questo arco temporale, considerando anche la stagione in corso.
    • Il Genoa ha segnato quattro gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A, un dato che lo accomuna a Frosinone, Atalanta, Lazio e Roma e che è inferiore solo a quello del Milan (cinque); i rossoblù sono tuttavia l'unica squadra a non aver ancora realizzato alcun gol nei 15 minuti finali di gara, facendo leggermente meglio del Milan, fermo a una sola rete in quel parziale.
    • Stephan El Shaarawy, 83 presenze e 21 gol con la maglia del Milan in campionato, ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime due presenze in Serie A; qualora dovesse partecipare a un gol anche nella prossima gara, diventerebbe, a 34 anni e 12 giorni, il secondo giocatore più anziano a riuscirci per tre partite consecutive con la maglia del Genoa dal 2004/05, dopo Domenico Criscito nel 2021 (34 anni e 269 giorni).
    • Adrien Rabiot ha collezionato cinque gol e tre assist nelle sue prime otto presenze in questo campionato; in Serie A, l'ultimo centrocampista a fare meglio nelle prime nove gare di una stagione è stato Sergej Milinkovic-Savic nel 2022/23, con 10 partecipazioni attive (tre gol e sette assist). Inoltre, il francese ha partecipato a una rete in ciascuna delle ultime cinque presenze e l'ultimo centrocampista rossonero a fare meglio in Serie A è stato Kaká nel 2004 (sette).
    • Diego Moreira ha partecipato a sette gol (quattro reti e tre assist) nelle sue prime sei presenze in Serie A con il Milan; dal 2004/05, nessun giocatore ha fatto meglio nelle sue prime sei gare con i rossoneri in campionato, eguagliando il record di Mario Balotelli (sette nel 2013) - anche dopo la settima partita nessuno è andato oltre le sette partecipazioni attive finora.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    GenoaMilan
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte46
    Numero di partite perse51
    Numero di partite pareggiate13
    Gol totali segnati1021
    Gol totali subiti1412
    Media gol subiti per partita1.41.2
    Percentuale possesso palla43.858.7
    Numero totale di passaggi38405780
    Numero totale di passaggi riusciti30845142
    Tiri nello specchio della porta2947
    Percentuale di tiri in porta39.252.2
    Numero totale di cross147151
    Numero medio di cross riusciti3549
    Duelli per partita vinti473460
    Duelli per partita persi445447
    Corner subiti5841
    Corner guadagnati4230
    Numero di punizioni a favore111112
    Numero di punizioni concesse9496
    Tackle totali180158
    Percentuale di successo nei tackle57.262.7
    Fuorigiochi totali2210
    Numero totale di cartellini gialli2017
    Numero totale di cartellini rossi10

    La classifica completa della Serie A.

    Dove vedere Genoa-Milan
    Genoa-Milan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

    Genoa: tutte le news
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    Genoa - Milan Live

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    Classifica SERIE A

    1. Lazio29
    2. Roma27
    3. Inter25
    4. Como23
    5. Milan21
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Gustavo Varela9
    2. Donyell Malen8
    3. Antonio Raimondo8
    4. Nikola Krstovic6
    5. Giacomo Calò5
    MOSTRA COMPLETA

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