LIVE Inter-Como 1-0 Serie A 2026/2027: Tentativo dalla distanza

Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza
Città: Milano
Capienza: 75817 spettatori17:03
Benvenuti alla diretta del match tra Inter e Como, valido per l'11a giornata di Serie A!17:03
L'Inter arriva dalla vittoria per 0-3 sul Feyenoord in Champions League, mentre il Como è reduce dall'1-9 in trasferta sul campo del Lens.17:13
Formazione INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 25 Akanji, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.17:14
Formazione COMO (4-2-3-1): 97 Sanchez; 27 Couto, 4 Ramon, 2 Kempf, 3 Valle; 5 Perrone, 6 Milla; 7 Da Cunha, 10 Paz, 20 Baturina; 9 Douvikas.17:14
Panchina Inter: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 8 Sucic, 14 Bonny, 17 Diouf, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 31 Bisseck, 46 Bovio, 53 Lavelli.17:14
Panchina Como: 1 Butez, 22 Vigorito, 8 Caqueret, 13 Dossena, 15 Lahdo, 16 Kaiki, 18 Goldaniga, 21 Ricci, 28 Smolcic, 30 Liberali, 53 Kambwala, 54 Papaccioli, 55 De Paoli.17:14
Le scelte di Chivu: in difesa gioca Carlos Augusto, panchina per Bisseck. Chance per Spence preferito a Diouf, in avanti torna Pio Esposito al fianco di Thuram.17:15
Le scelte di Fabregas: Da Cunha confermato sulla trequarti, gioca Milla in mediana. Dietro Valle preferito a Kaiki, in porta gioca Sanchez.17:16
Dopo aver perso la prima partita casalinga in Serie A contro il Como nel 1950, l'Inter ha vinto tutte le successive 14 sfide interne contro i lariani, mantenendo la porta inviolata in otto delle ultime nove.17:17
L'Inter è la squadra contro cui il Como ha subito il maggior numero di sconfitte complessive nel massimo campionato (21).17:17
Inizia il primo tempo di INTER-COMO!18:05
Ritmi alti fin dai primi minuti, le due squadre appaiono subito molto aggressive.18:09
Ci prova Nico Paz dalla lunga distanza, palla alta sopra la traversa.18:10
Esposito tenta l'imbucata per Dimarco, bravo Couto a chiudere.18:16
GOL! INTER-Como 1-0! Rete di Francesco Pio ESPOSITO! Perfetta sovrapposizione di Spence che crossa in maniera puntuale per Pio Esposito, bravissimo a prendere posizione, ad anticipare Ramon e a depositare in rete.
Guarda la scheda del giocatore Francesco Pio Esposito18:18
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Inter - Como è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 18:00 allo stadio .
Attualmente l'Inter si trova 2° in classifica con 28 punti (frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Como si trova 5° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
L'Inter ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13; il Como ha segnato 18 gol e ne ha subiti 9.
In casa l'Inter ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Como ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Venezia e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Torino e il Venezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 3-1 mentre Il Como ha incontrato il Venezia vincendo 1-0.
Inter e Como si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 21 volte, il Como ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Inter-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Inter
|Como
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|8
|7
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|26
|18
|Gol totali subiti
|13
|8
|Media gol subiti per partita
|1.3
|0.8
|Percentuale possesso palla
|62.4
|62.1
|Numero totale di passaggi
|6139
|6162
|Numero totale di passaggi riusciti
|5532
|5552
|Tiri nello specchio della porta
|72
|63
|Percentuale di tiri in porta
|43.1
|44.7
|Numero totale di cross
|243
|209
|Numero medio di cross riusciti
|74
|54
|Duelli per partita vinti
|455
|456
|Duelli per partita persi
|356
|408
|Corner subiti
|31
|42
|Corner guadagnati
|64
|71
|Numero di punizioni a favore
|85
|99
|Numero di punizioni concesse
|93
|82
|Tackle totali
|166
|170
|Percentuale di successo nei tackle
|56.0
|59.4
|Fuorigiochi totali
|24
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Inter-Como
Inter-Como si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.
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