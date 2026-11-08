LIVE Inter-Como 1-0 Serie A 2026/2027: Tentativo dalla distanza

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Como? La gara tra Inter e Como si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Inter - Como? L'arbitro del match sarà Daniele Chiffi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Como sarà Daniele Paterna Dove si gioca Inter - Como? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Como? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 5 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol Qual è il risultato di Inter - Como? Al 12° minuto del primo tempo il risultato di Inter - Como è 1-0 Chi ha segnato dell'Inter? I marcatori dell'Inter sono stati Francesco Pio Esposito al 12'

PREPARTITA

Inter - Como è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 18:00 allo stadio .

Attualmente l'Inter si trova 2° in classifica con 28 punti (frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Como si trova 5° in classifica con 23 punti (frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

L'Inter ha segnato 27 gol e ne ha subiti 13; il Como ha segnato 18 gol e ne ha subiti 9.

In casa l'Inter ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Como ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Venezia e il Milan ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Torino e il Venezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 3-1 mentre Il Como ha incontrato il Venezia vincendo 1-0.

Inter e Como si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 21 volte, il Como ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Inter-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A contro il Como, registrando la striscia di successi consecutivi più lunga nella storia del club contro una singola avversaria nella competizione; inoltre, l'Inter è la squadra contro cui il Como ha subito il maggior numero di sconfitte complessive nel massimo campionato (21).

Dopo aver perso la prima partita casalinga in Serie A contro il Como nel 1950, l'Inter ha vinto tutte le successive 14 sfide interne contro i lariani, mantenendo la porta inviolata in otto delle ultime nove; solo Fiorentina (16 contro il Cagliari), Lazio (16 contro la Triestina) e Milan (15 contro il Cagliari) hanno registrato una striscia di vittorie casalinghe più lunga contro una singola avversaria nella storia della competizione.

Dopo un'imbattibilità di 19 partite (13V, 6N), l'Inter ha perso l'incontro più recente contro il Milan; i nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in Serie A dall'agosto-settembre 2025, quando furono battuti da Udinese e Juventus.

L'Inter ha segnato 17 gol nelle prime cinque gare casalinghe di questa Serie A, vincendole tutte; i nerazzurri puntano ora a ottenere sei successi nelle prime sei partite interne, un traguardo raggiunto in precedenza solo nelle stagioni 1937/38, 1950/51, 1953/54 e 1979/80. Inoltre, negli ultimi 60 anni, l'Inter ha segnato più di 17 gol nelle prime sei partite casalinghe di campionato solo in due occasioni, realizzandone 18 sia nel 1999/00 che nel 2021/22.

Il Como ha conquistato 23 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (7V, 2N, 1P), stabilendo il proprio record di punti in questa fase della stagione e superando il precedente primato di 17; con 18 gol realizzati, la squadra ha inoltre superato il proprio record di marcature nelle prime 10 gare di un massimo campionato, avendo raggiunto tale cifra in precedenza non prima della 12ª giornata, nelle stagioni 1949/50 e 1950/51.

Il Como ha ottenuto quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime sei trasferte di questo campionato di Serie A, superando il precedente record del club a questo punto della stagione, fissato a due successi nel 2025/26.

Inter e Como hanno effettuato 81 recuperi offensivi in questa stagione di Serie A, meno solo dei 96 della Roma; il Como ha però realizzato quattro gol in seguito a queste situazioni di gioco, più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto ai due dell'Inter.

Il Como (211) e l'Inter (188) sono le due squadre che hanno registrato il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questa stagione di Serie A; le due formazioni guidano la classifica anche per quanto riguarda le sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, rispettivamente con 57 e 50.

Dopo aver segnato per tre partite consecutive, Marcus Thuram è rimasto a secco nelle ultime due; non registra un digiuno più lungo in Serie A da febbraio-marzo (cinque); l'attaccante dell'Inter ha realizzato quattro gol in tre sfide contro il Como in campionato, facendo meglio solo contro il Parma (cinque reti in cinque sfide) e il Torino (sette marcature in cinque incontri).

L'Inter è, insieme a Cagliari e Milan, una delle tre squadre contro cui Tasos Douvikas ha disputato tre partite di Serie A senza mai segnare o fornire assist. Con una rete in questo incontro, l'attaccante del Como diventerebbe il 10° giocatore a raggiungere la doppia cifra sia per gol in casa che in trasferta nelle ultime tre stagioni di Serie A, tra questi tre fanno parte di questa sfida: Marcus Thuram, Nico Paz e Lautaro Martínez.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Inter Como Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 8 7 Numero di partite perse 1 1 Numero di partite pareggiate 1 2 Gol totali segnati 26 18 Gol totali subiti 13 8 Media gol subiti per partita 1.3 0.8 Percentuale possesso palla 62.4 62.1 Numero totale di passaggi 6139 6162 Numero totale di passaggi riusciti 5532 5552 Tiri nello specchio della porta 72 63 Percentuale di tiri in porta 43.1 44.7 Numero totale di cross 243 209 Numero medio di cross riusciti 74 54 Duelli per partita vinti 455 456 Duelli per partita persi 356 408 Corner subiti 31 42 Corner guadagnati 64 71 Numero di punizioni a favore 85 99 Numero di punizioni concesse 93 82 Tackle totali 166 170 Percentuale di successo nei tackle 56.0 59.4 Fuorigiochi totali 24 14 Numero totale di cartellini gialli 14 12 Numero totale di cartellini rossi 0 0

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Inter-Como

Inter-Como si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

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