Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Diretta Live di Monza-Atalanta Serie A 2026/2027. La cronaca della partita

Stadio U-Power Stadium di Monza
8 Novembre 2026 ore 15:00
Monza
0
Atalanta
0
Pre partita
Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
    0'
    45'
    90'
    0'

    Diretta-Live

    2. Dove si gioca la partita:

      Stadio: U-Power Stadium
      Città: Monza
      Capienza: 18658 spettatori21:53

      U-Power Stadium Fonte: Gettyimages

    3. Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Atalanta, gara valida per la Giornata 11 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca allo Stadio Brianteo di Monza.21:53

    4. Tre sconfitte nelle ultime tre per il Monza che è in un periodo molto negativo. Dopo il successo per 4-0 sul Cagliari - che aveva dato ossigeno ai brianzoli - sono arrivati i ko con Torino (3-2), Napoli (4-1) e Bologna (2-1). Fanno 9 gol subiti in tre gare. Monza che è terzultimo in classifica con 7 punti in 10 giornate.21:54

    6. Se il Monza non è felice, non ride nemmeno l'Atalanta. La squadra di Sarri ha collezionato solo una vittoria nelle ultime 5. E, anzi, l'ultimo successo risale al 12 ottobre scorso, col 3-1 al Venezia. Poi sono arrivati i ko con Milan e Parma, nel mezzo i pareggi con Frosinone e Fiorentina. Anche in Europa, l'Atalanta va a rilento. Dopo il ko con l'Ajax, i bergamaschi non sono andati oltre l'1-1 - in casa - con i kazaki del Kairat Almaty giovedì scorso.21:55

    7. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Törnqvist - Kouadio, Goglichidze, Lucchesi - I.Touré, Mout, Le.Colombo, Akinsanmiro, Mangas - Robinson, Gustavo Varela. All. Ivan Juric. A disposione: Thiam, Strajnar - Antov, A.Carboni, Ziolkowski - Bakoune, Ciurria, Foe Ondoa, M.Pessina, Colpani - Forson, Cutrone, Ngonge, Dany Mota, Zeballos.14:30

    8. FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Carnesecchi - Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi - Pasalic, Éderson - Elmas, De Ketelaere, Zalewski - Krstovic. All. Maurizio Sarri. A disposizione: Sportiello, Sconzogni - Idele, Obric, Plaia - Kessié, Samardzic - K.Sulemana, Rowe, Scamacca.14:14

    9. Juric ne cambia quattro rispetto alla sconfitta contro il Bologna. C'è Touré, a destra, al posto di Birindelli infortunato, mentre in mezzo torna Akinsanmiro che prende il posto di Ondoa. Fuori Zeballos e Dany Mota: c'è Robinson in coppia con Varela. Out per infortunio Birindelli, Folorunsho e Maye.14:46

    10. Sarri ne cambia 6 rispetto a giovedì. Tornano dal 1' Zappacosta, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic e Éderson, che erano partiti dalla panchina contro il Kairat Almaty. Ma, soprattutto, torna anche qualche infortunato. Di nuovo disponibile Kessié, che parte dalla panchina, mentre è subito titolare Kolasinac, al fianco di Scalvini, al centro della difesa.14:48

    12. Sono 31 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Atalanta. Bilancio a favore dei bergamaschi, con 14 successi oltre a 10 pareggi e 7 hurrà per i brianzoli. L'ultima al Brianteo vide i nerazzurri vincere 4-0 con le reti di De Ketelaere (doppietta), Lookman e Brescianini. Era la Dea di Gasperini. Monza che non batte in casa l'Atalanta addirittura dal 1999, con l'1-0 targato Topic. Entrambe le formazioni erano in Serie B.21:56

    13. Il direttore di gara sarà il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Il fischietto classe '94 sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Barone e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Sozza. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Federico La Penna (VAR) e Michael Fabbri (AVAR).21:56

    Formazioni Monza - Atalanta

    Monza
    Atalanta
    TITOLARI MONZA
    PANCHINA MONZA
    ALLENATORE MONZA
    • Ivan Juric
    TITOLARI ATALANTA
    PANCHINA ATALANTA
    ALLENATORE ATALANTA
    • Maurizio Sarri

    DOMANDE FREQUENTI - FAQ

    Quando si gioca Monza - Atalanta?
    La gara tra Monza e Atalanta si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00
    Chi è l'arbitro di Monza - Atalanta?
    L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta
    Chi è l'arbitro al VAR?
    L'arbitro al VAR del match Monza - Atalanta sarà Federico La Penna
    Dove si gioca Monza - Atalanta?
    La partita si gioca a Monza
    In che stadio si gioca Monza - Atalanta?
    Stadio U-Power Stadium
    Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
    Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol
    PREPARTITA

    Monza - Atalanta è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
    La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.
    Arbitro di Monza - Atalanta sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

    Claudio Giuseppe Allegretta

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette1
    Falli fischiati22
    Fuorigioco5
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni1
    Espulsioni0
    Cartellini per partita1.0
    Falli per cartellino22.0

    Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 1 partite
    • Serie B: 4 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    15-08-2026 Coppa Italia Catanzaro-Südtirol 2-2
    29-08-2026 Serie A Monza-Udinese 2-3
    12-09-2026 Serie B Cesena-Cremonese 2-2
    11-10-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 0-2
    23-10-2026 Serie B Empoli-Vicenza 0-2
    28-10-2026 Serie B Juve Stabia-Verona 0-1

    Attualmente il Monza si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).
    Il Monza ha segnato 17 gol e ne ha subiti 24; l'Atalanta ha segnato 16 gol e ne ha subiti 20.

    In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
    Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e il Bologna ottenendo 0 punti.
    L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Fiorentina e il Parma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 2-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Parma perdendo 0-3.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol.

    Monza e Atalanta si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza non ha mai vinto, l'Atalanta ha vinto 6 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

    Monza-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • L'Atalanta ha vinto il 100% delle partite di Serie A disputate contro tre squadre; tra queste, il Monza è quella contro cui ha giocato più incontri a punteggio pieno (sei su sei) - Ancona (due) e Benevento (quattro) le altre.
    • L'Atalanta è una delle squadre contro cui il Monza ha perso più partite casalinghe in Serie A (tre), al pari di Udinese e Napoli, sebbene contro i bergamaschi abbia disputato solo tre incontri rispetto ai quattro contro le altre due formazioni; inoltre, con otto gol subiti in casa contro l'Atalanta, il Monza ha fatto peggio solo contro il Napoli (nove).
    • Il Monza ha perso sette delle prime 10 partite in questa Serie A (2V, 1N); i brianzoli non hanno mai registrato otto sconfitte nelle prime 11 gare di un singolo campionato di massima serie, essendosi fermati a sette nel 2022/23.
    • Il Monza ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre gare interne di Serie A (1P), tante quante ne aveva registrate nelle precedenti 26 (6N, 18P); nelle prime cinque partite casalinghe di ogni stagione nella sua storia in Serie A (attualmente ne ha disputate quattro) la squadra brianzola non ha mai superato le due vittorie.
    • L'Atalanta ha perso cinque delle prime 10 partite di questo campionato (3V, 2N), eguagliando la sua peggior partenza dal 2014/15; i bergamaschi non registrano sei sconfitte nelle prime 11 gare stagionali di Serie A dalla stagione 2013/14.
    • L'Atalanta ha subito gol in ognuna delle ultime otto partite di Serie A, la striscia più lunga per i bergamaschi da giugno 2023, quando arrivarono a 13 gare consecutive con almeno una rete al passivo.
    • L'Atalanta ha raccolto solo un punto nelle prime quattro trasferte di questo campionato (1N, 3P) e, in caso di mancata vittoria contro il Monza, rimarrebbe senza successi nelle prime cinque gare esterne stagionali per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo le stagioni 1996/97, 2002/03, 2004/05 e 2017/18.
    • L'Atalanta ha segnato un solo gol di testa in questa Serie A, facendo meglio soltanto del Genoa (zero); al contempo, la squadra bergamasca ha subito sette reti con questo fondamentale, almeno due in più di qualsiasi altra formazione nel massimo campionato.
    • Gustavo Varela ha segnato nove gol nelle sue prime nove presenze in Serie A; in caso di gol contro l'Atalanta, diventerebbe il quinto giocatore nella storia del massimo campionato a raggiungere la doppia cifra di reti nelle prime 11 partite stagionali di una squadra neopromossa, dopo Gabriel Batistuta (13 nel 1994/95), David Trezeguet (10 nel 2007/08), Paolo Rossi (10 nel 1977/78) e Giuseppe Baldini (10 nel 1946/47).
    • Charles De Ketelaere ha segnato tre gol in quattro presenze in Serie A con l'Atalanta contro il Monza, risultando con Teun Koopmeiners il miglior marcatore della squadra nerazzurra contro i brianzoli nella competizione; contro nessuna squadra il belga ha realizzato più reti nel massimo campionato (tre anche contro il Lecce).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    MonzaAtalanta
    Partite giocate1010
    Numero di partite vinte23
    Numero di partite perse75
    Numero di partite pareggiate12
    Gol totali segnati1716
    Gol totali subiti2420
    Media gol subiti per partita2.42.0
    Percentuale possesso palla43.548.5
    Numero totale di passaggi37434822
    Numero totale di passaggi riusciti30154194
    Tiri nello specchio della porta5552
    Percentuale di tiri in porta55.049.5
    Numero totale di cross151169
    Numero medio di cross riusciti3943
    Duelli per partita vinti475393
    Duelli per partita persi499424
    Corner subiti4557
    Corner guadagnati3842
    Numero di punizioni a favore10285
    Numero di punizioni concesse122100
    Tackle totali166149
    Percentuale di successo nei tackle48.856.4
    Fuorigiochi totali2813
    Numero totale di cartellini gialli179
    Numero totale di cartellini rossi12

    La classifica completa della Serie A.

    Dove vedere Monza-Atalanta
    Monza-Atalanta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

    Monza: tutte le news
    Atalanta: tutte le news

    Monza - Atalanta Live

    Octopus Energy

    Classifica SERIE A

    1. Lazio29
    2. Roma27
    3. Inter25
    4. Como23
    5. Milan21
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Gustavo Varela9
    2. Donyell Malen8
    3. Antonio Raimondo8
    4. Nikola Krstovic6
    5. Giacomo Calò5
    MOSTRA COMPLETA

     SPORT TREND

    Global Summit

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio