Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: U-Power Stadium
Città: Monza
Capienza: 18658 spettatori21:53
Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Atalanta, gara valida per la Giornata 11 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca allo Stadio Brianteo di Monza.21:53
Tre sconfitte nelle ultime tre per il Monza che è in un periodo molto negativo. Dopo il successo per 4-0 sul Cagliari - che aveva dato ossigeno ai brianzoli - sono arrivati i ko con Torino (3-2), Napoli (4-1) e Bologna (2-1). Fanno 9 gol subiti in tre gare. Monza che è terzultimo in classifica con 7 punti in 10 giornate.21:54
Se il Monza non è felice, non ride nemmeno l'Atalanta. La squadra di Sarri ha collezionato solo una vittoria nelle ultime 5. E, anzi, l'ultimo successo risale al 12 ottobre scorso, col 3-1 al Venezia. Poi sono arrivati i ko con Milan e Parma, nel mezzo i pareggi con Frosinone e Fiorentina. Anche in Europa, l'Atalanta va a rilento. Dopo il ko con l'Ajax, i bergamaschi non sono andati oltre l'1-1 - in casa - con i kazaki del Kairat Almaty giovedì scorso.21:55
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Törnqvist - Kouadio, Goglichidze, Lucchesi - I.Touré, Mout, Le.Colombo, Akinsanmiro, Mangas - Robinson, Gustavo Varela. All. Ivan Juric. A disposione: Thiam, Strajnar - Antov, A.Carboni, Ziolkowski - Bakoune, Ciurria, Foe Ondoa, M.Pessina, Colpani - Forson, Cutrone, Ngonge, Dany Mota, Zeballos.14:30
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Atalanta si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Carnesecchi - Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi - Pasalic, Éderson - Elmas, De Ketelaere, Zalewski - Krstovic. All. Maurizio Sarri. A disposizione: Sportiello, Sconzogni - Idele, Obric, Plaia - Kessié, Samardzic - K.Sulemana, Rowe, Scamacca.14:14
Juric ne cambia quattro rispetto alla sconfitta contro il Bologna. C'è Touré, a destra, al posto di Birindelli infortunato, mentre in mezzo torna Akinsanmiro che prende il posto di Ondoa. Fuori Zeballos e Dany Mota: c'è Robinson in coppia con Varela. Out per infortunio Birindelli, Folorunsho e Maye.14:46
Sarri ne cambia 6 rispetto a giovedì. Tornano dal 1' Zappacosta, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic e Éderson, che erano partiti dalla panchina contro il Kairat Almaty. Ma, soprattutto, torna anche qualche infortunato. Di nuovo disponibile Kessié, che parte dalla panchina, mentre è subito titolare Kolasinac, al fianco di Scalvini, al centro della difesa.14:48
Sono 31 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Atalanta. Bilancio a favore dei bergamaschi, con 14 successi oltre a 10 pareggi e 7 hurrà per i brianzoli. L'ultima al Brianteo vide i nerazzurri vincere 4-0 con le reti di De Ketelaere (doppietta), Lookman e Brescianini. Era la Dea di Gasperini. Monza che non batte in casa l'Atalanta addirittura dal 1999, con l'1-0 targato Topic. Entrambe le formazioni erano in Serie B.21:56
Il direttore di gara sarà il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Il fischietto classe '94 sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Barone e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Sozza. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Federico La Penna (VAR) e Michael Fabbri (AVAR).21:56
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Monza - Atalanta è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.
Arbitro di Monza - Atalanta sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.
Claudio Giuseppe Allegretta
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|22
|Fuorigioco
|5
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|1
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|1.0
|Falli per cartellino
|22.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|15-08-2026
|Coppa Italia
|Catanzaro-Südtirol 2-2
|29-08-2026
|Serie A
|Monza-Udinese 2-3
|12-09-2026
|Serie B
|Cesena-Cremonese 2-2
|11-10-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Carrarese 0-2
|23-10-2026
|Serie B
|Empoli-Vicenza 0-2
|28-10-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Verona 0-1
Attualmente il Monza si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).
Il Monza ha segnato 17 gol e ne ha subiti 24; l'Atalanta ha segnato 16 gol e ne ha subiti 20.
In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e il Bologna ottenendo 0 punti.
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Fiorentina e il Parma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 2-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Parma perdendo 0-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol.
Monza e Atalanta si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza non ha mai vinto, l'Atalanta ha vinto 6 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Monza-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Monza
|Atalanta
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|7
|5
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|17
|16
|Gol totali subiti
|24
|20
|Media gol subiti per partita
|2.4
|2.0
|Percentuale possesso palla
|43.5
|48.5
|Numero totale di passaggi
|3743
|4822
|Numero totale di passaggi riusciti
|3015
|4194
|Tiri nello specchio della porta
|55
|52
|Percentuale di tiri in porta
|55.0
|49.5
|Numero totale di cross
|151
|169
|Numero medio di cross riusciti
|39
|43
|Duelli per partita vinti
|475
|393
|Duelli per partita persi
|499
|424
|Corner subiti
|45
|57
|Corner guadagnati
|38
|42
|Numero di punizioni a favore
|102
|85
|Numero di punizioni concesse
|122
|100
|Tackle totali
|166
|149
|Percentuale di successo nei tackle
|48.8
|56.4
|Fuorigiochi totali
|28
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|17
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|2
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Monza-Atalanta
Monza-Atalanta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.
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