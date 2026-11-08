Il direttore di gara sarà il sig. Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Il fischietto classe '94 sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Barone e dal quarto ufficiale, il sig. Simone Sozza. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Federico La Penna (VAR) e Michael Fabbri (AVAR).21:56

Sono 31 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Atalanta. Bilancio a favore dei bergamaschi, con 14 successi oltre a 10 pareggi e 7 hurrà per i brianzoli. L'ultima al Brianteo vide i nerazzurri vincere 4-0 con le reti di De Ketelaere (doppietta), Lookman e Brescianini. Era la Dea di Gasperini. Monza che non batte in casa l'Atalanta addirittura dal 1999, con l'1-0 targato Topic. Entrambe le formazioni erano in Serie B.21:56

Sarri ne cambia 6 rispetto a giovedì. Tornano dal 1' Zappacosta, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic e Éderson, che erano partiti dalla panchina contro il Kairat Almaty. Ma, soprattutto, torna anche qualche infortunato. Di nuovo disponibile Kessié, che parte dalla panchina, mentre è subito titolare Kolasinac, al fianco di Scalvini, al centro della difesa.14:48

Se il Monza non è felice, non ride nemmeno l'Atalanta. La squadra di Sarri ha collezionato solo una vittoria nelle ultime 5. E, anzi, l'ultimo successo risale al 12 ottobre scorso, col 3-1 al Venezia. Poi sono arrivati i ko con Milan e Parma, nel mezzo i pareggi con Frosinone e Fiorentina. Anche in Europa, l'Atalanta va a rilento. Dopo il ko con l'Ajax, i bergamaschi non sono andati oltre l'1-1 - in casa - con i kazaki del Kairat Almaty giovedì scorso.21:55

Tre sconfitte nelle ultime tre per il Monza che è in un periodo molto negativo. Dopo il successo per 4-0 sul Cagliari - che aveva dato ossigeno ai brianzoli - sono arrivati i ko con Torino (3-2), Napoli (4-1) e Bologna (2-1). Fanno 9 gol subiti in tre gare. Monza che è terzultimo in classifica con 7 punti in 10 giornate.21:54

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Monza - Atalanta? La gara tra Monza e Atalanta si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Monza - Atalanta? L'arbitro del match sarà Claudio Giuseppe Allegretta Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Monza - Atalanta sarà Federico La Penna Dove si gioca Monza - Atalanta? La partita si gioca a Monza In che stadio si gioca Monza - Atalanta? Stadio U-Power Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol

PREPARTITA

Monza - Atalanta è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Atalanta sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

Claudio Giuseppe Allegretta Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 22 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.0 Falli per cartellino 22.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Catanzaro-Südtirol 2-2 29-08-2026 Serie A Monza-Udinese 2-3 12-09-2026 Serie B Cesena-Cremonese 2-2 11-10-2026 Serie B Calcio Padova-Carrarese 0-2 23-10-2026 Serie B Empoli-Vicenza 0-2 28-10-2026 Serie B Juve Stabia-Verona 0-1

Attualmente il Monza si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Il Monza ha segnato 17 gol e ne ha subiti 24; l'Atalanta ha segnato 16 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e il Bologna ottenendo 0 punti.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Fiorentina e il Parma ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 2-1 mentre L'Atalanta ha incontrato il Parma perdendo 0-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 6 gol.

Monza e Atalanta si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza non ha mai vinto, l'Atalanta ha vinto 6 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Monza-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta ha vinto il 100% delle partite di Serie A disputate contro tre squadre; tra queste, il Monza è quella contro cui ha giocato più incontri a punteggio pieno (sei su sei) - Ancona (due) e Benevento (quattro) le altre.

L'Atalanta è una delle squadre contro cui il Monza ha perso più partite casalinghe in Serie A (tre), al pari di Udinese e Napoli, sebbene contro i bergamaschi abbia disputato solo tre incontri rispetto ai quattro contro le altre due formazioni; inoltre, con otto gol subiti in casa contro l'Atalanta, il Monza ha fatto peggio solo contro il Napoli (nove).

Il Monza ha perso sette delle prime 10 partite in questa Serie A (2V, 1N); i brianzoli non hanno mai registrato otto sconfitte nelle prime 11 gare di un singolo campionato di massima serie, essendosi fermati a sette nel 2022/23.

Il Monza ha ottenuto due vittorie nelle ultime tre gare interne di Serie A (1P), tante quante ne aveva registrate nelle precedenti 26 (6N, 18P); nelle prime cinque partite casalinghe di ogni stagione nella sua storia in Serie A (attualmente ne ha disputate quattro) la squadra brianzola non ha mai superato le due vittorie.

L'Atalanta ha perso cinque delle prime 10 partite di questo campionato (3V, 2N), eguagliando la sua peggior partenza dal 2014/15; i bergamaschi non registrano sei sconfitte nelle prime 11 gare stagionali di Serie A dalla stagione 2013/14.

L'Atalanta ha subito gol in ognuna delle ultime otto partite di Serie A, la striscia più lunga per i bergamaschi da giugno 2023, quando arrivarono a 13 gare consecutive con almeno una rete al passivo.

L'Atalanta ha raccolto solo un punto nelle prime quattro trasferte di questo campionato (1N, 3P) e, in caso di mancata vittoria contro il Monza, rimarrebbe senza successi nelle prime cinque gare esterne stagionali per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo le stagioni 1996/97, 2002/03, 2004/05 e 2017/18.

L'Atalanta ha segnato un solo gol di testa in questa Serie A, facendo meglio soltanto del Genoa (zero); al contempo, la squadra bergamasca ha subito sette reti con questo fondamentale, almeno due in più di qualsiasi altra formazione nel massimo campionato.

Gustavo Varela ha segnato nove gol nelle sue prime nove presenze in Serie A; in caso di gol contro l'Atalanta, diventerebbe il quinto giocatore nella storia del massimo campionato a raggiungere la doppia cifra di reti nelle prime 11 partite stagionali di una squadra neopromossa, dopo Gabriel Batistuta (13 nel 1994/95), David Trezeguet (10 nel 2007/08), Paolo Rossi (10 nel 1977/78) e Giuseppe Baldini (10 nel 1946/47).

Charles De Ketelaere ha segnato tre gol in quattro presenze in Serie A con l'Atalanta contro il Monza, risultando con Teun Koopmeiners il miglior marcatore della squadra nerazzurra contro i brianzoli nella competizione; contro nessuna squadra il belga ha realizzato più reti nel massimo campionato (tre anche contro il Lecce).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Monza Atalanta Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 2 3 Numero di partite perse 7 5 Numero di partite pareggiate 1 2 Gol totali segnati 17 16 Gol totali subiti 24 20 Media gol subiti per partita 2.4 2.0 Percentuale possesso palla 43.5 48.5 Numero totale di passaggi 3743 4822 Numero totale di passaggi riusciti 3015 4194 Tiri nello specchio della porta 55 52 Percentuale di tiri in porta 55.0 49.5 Numero totale di cross 151 169 Numero medio di cross riusciti 39 43 Duelli per partita vinti 475 393 Duelli per partita persi 499 424 Corner subiti 45 57 Corner guadagnati 38 42 Numero di punizioni a favore 102 85 Numero di punizioni concesse 122 100 Tackle totali 166 149 Percentuale di successo nei tackle 48.8 56.4 Fuorigiochi totali 28 13 Numero totale di cartellini gialli 17 9 Numero totale di cartellini rossi 1 2

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Monza-Atalanta

Monza-Atalanta si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

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