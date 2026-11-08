LIVE Napoli-Lazio 0-1 Serie A 2026/2027: Gol di Davide Frattesi

Addio alle fasce orarie F1-F2-F3
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Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona
Città: Napoli
Capienza: 54726 spettatori12:09
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Lazio, gara valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/27.12:09
Esame importante per la capolista Lazio che, ancora imbattuta in campionato, si presenta al Diego Armando Maradona per proseguire il proprio percorso netto e, perchè no, iniziare a sognare in grande. Ad aspettare gli uomini di Gattuso c'è però un Napoli ferito dalle sconfitte con Juventus e Porto, desideroso di rialzare la testa e invertire un trend che lo ha portato a meno 14 dagli avversari di oggi. Fischio d'inizio alle 12.30.12:12
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 3-5-1-1 per gli uomini di Allegri. Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Marin - Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera - Lang - Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummarello, Melnyk, Lieto, Anguissa.12:14
FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: biancocelesti con il 4-3-3. Mandas - Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard- Nuno Tavares - Frattesi, Belahyane, Taylor - Isaksen, Pinamonti, Noslin. A disposizione: Motta, Renzetti, Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic.12:16
Lista indisponibili lunghissima in casa Napoli con Allegri che è costretto a portare in panchina solo nove giocatori di movimento, di cui ben cinque provenienti dal settore giovanile. Rispetto alla sconfitta di Oporto, il tecnico livornese fa rifiatare, almeno inizialmente, Anguissa e Politano, al loro posto ci sono Lang, che agirà a supporto di Hojlund, e Olivera, schierato a sinistra con Vergara che passa a destra. Cambio anche tra i pali con Milinkovic-Savic per Meret. Per il resto tutto confermato con la difesa a tre formata da Beukema, Rrahmani e Marin, Gilmour in regia oltre a McTominay e De Bruyne da interni.12:20
Direzione di gara affidata a Pairetto con Tegoni e Perrotti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marinelli mentre in sala VAR ci sono Aureliano e Mazzoleni.12:55
Con Zaccagni assente per infortunio, Gattuso sceglie Pinamonti al centro dell'attacco biancoceleste con Isaksen e Noslin ai lati. Per il resto conferma l'unidici già visto contro il Cagliari con Floriani Mussolini a destra e Nuno Tavares a sinistra, coppia centrale Sutalo-Provstgaard e Mandas tra i pali. I tre di centrocampo saranno ancora Frattesi, Belahyane e Taylor.12:23
Si sta osservando un minuto di silenzio per ricordare Jesus De Miguel, calciatore del Tenerife scomparso nei giorni scorsi.12:33
Si comincia!12:33
OCCASIONE LAZIO! Errore di Rafa Marin in impostazione, Pinamonti appoggia per Isaksen che cerca il palo lungo con un sinistro rasoterra chiurgico. Palla fuori di un soffio!12:35
ANCORA LAZIO! Azione palla a terra sulla sinistra, Taylor libera Frattesi tutto solo al limite dell'area ma l'ex Inter colpisce male col mancino. Palla fuori sotto lo sguardo di Milinkovic-Savic.12:36
Prova a rispondere il Napoli dopo aver saltato la prima linea di pressione avversaria, De Bruyne imbuca in area per Hojlund che viene però anticipato da Sutalo al momento del tiro.12:38
Corner per la Lazio, McTominay anticipa tutti in area ma concede un altro tiro dalla bandierina agli ospiti.12:39
Noslin tocca corto per Taylor che viene però murato in fallo laterale.12:39
OCCASIONE LAZIO! Cross di Noslin col destro a giro che assume una traiettoria particolare, per pochissimo la palla non si infila nel sette alla sinistra di Milinkovic-Savic.12:40
Proiezione offensiva di Beukema, servito in area da Vergara. L'ex Bologna crossa in area piccola dove c'è però Provsgaard ben appostato per la respinta.12:41
Lazio ancora pericolosa, cross basso di Nuno Tavares in area piccola, respinto in corner dalla difesa di casa.12:42
ISAKSEN! Destro a giro dal limite del danese, Milinkovic-Savic si distende alla perfezione in tuffo e devia la palla in calcio d'angolo.12:43
Manovra quasi sempre affidata alla Lazio, il Napoli attende e prova a ripartire in verticale non appena ne ha l'occasione.12:45
OCCASIONE NAPOLI! Langa punta Floriani e prova il piatto destro rasoterra verso la porta, respinto da Mandas!12:47
Ribaltamento di fronte, Noslin crossa basso in area piccola dalla sinistra trovando la deviazione in corner di Rrahmani.12:46
OCCASIONE LAZIO! Slalom di Isaksen sulla destra, ingresso in area lungo la linea di fondo e palla bassa forte in area piccola. McTominay salva tutto con anche un pizzico di fortuna nel rimpallo.12:50
SUTALO! Colpo di testa del croato che sovrasta Rrahmani di testa su calcio d'angolo, Milinkovic-Savic ci arriva in tuffo alla propria sinistra!12:50
Noslin va via in velocità Vergara, entra in area dalla sinistra ma perde poi il tempo per mettere il pallone in mezzo. L'olandese va a terra dopo un leggero contatto con Rrahmani ma per Pairetto non c'è nulla.12:54
Primo quarto di gara davvero intenso al Maradona, più occasioni per la Lazio sin qui ma il Napoli si è dimostrato capace di rendersi pericoloso in ripartenza.12:56
Destro a giro di Lang dalla distanza, respinto corto dalla difesa ospite, De Bruyne non riesce a cogliere l'attimo per una seconda battuta a rete da dentro l'area.12:57
Hojlund lancia Lang a destra, l'olandese punta Provstgaard e mette il pallone in area piccola, spedito in corner dalla difesa ospite.12:59
Colpo di testa di Marin sul corner morbido di De Bruyne, respinto dal muro di maglie laziali al limite dell'area piccola.13:00
GOL! Napoli-LAZIO 0-1! Rete di Frattesi. Noslin ha spazio sulla sinistra, punta l'area avversaria e tocca in verticale per Frattesi che, anticipando Rrahmani, infila il pallone tra palo e portiere con una conclusione mancina perfetta.
Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi13:02
Lang e Hojlund continuano a cercare il dialogi, il danese viene servito in profondità dal compagno ma non riesce a controllare il pallone al limite dell'area ospite.13:04
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Napoli - Lazio è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio .
Attualmente il Napoli si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece la Lazio si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 14; la Lazio ha segnato 25 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Napoli ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Monza e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Sassuolo e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre La Lazio ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 4 gol.
Napoli e Lazio si sono affrontate 140 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 55 volte, la Lazio ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 43.
Napoli-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Napoli
|Lazio
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|4
|9
|Numero di partite perse
|4
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Gol totali segnati
|17
|24
|Gol totali subiti
|13
|8
|Media gol subiti per partita
|1.3
|0.8
|Percentuale possesso palla
|52.6
|54.0
|Numero totale di passaggi
|5070
|5160
|Numero totale di passaggi riusciti
|4378
|4489
|Tiri nello specchio della porta
|56
|46
|Percentuale di tiri in porta
|48.7
|41.8
|Numero totale di cross
|178
|169
|Numero medio di cross riusciti
|50
|35
|Duelli per partita vinti
|426
|414
|Duelli per partita persi
|444
|456
|Corner subiti
|56
|42
|Corner guadagnati
|53
|47
|Numero di punizioni a favore
|91
|113
|Numero di punizioni concesse
|86
|111
|Tackle totali
|144
|139
|Percentuale di successo nei tackle
|58.3
|56.8
|Fuorigiochi totali
|27
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
La classifica completa della Serie A.
Dove vedere Napoli-Lazio
Napoli-Lazio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.
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