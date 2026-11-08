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LIVE Napoli-Lazio 0-1 Serie A 2026/2027: Gol di Davide Frattesi

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
8 Novembre 2026 ore 12:30
Napoli
0
Lazio
1
Primo tempo
Arbitro: Luca Pairetto
  1. 28' 0-1 Davide Frattesi
0'
45'
90'
30'

Diretta-Live

  2. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Diego Armando Maradona
    Città: Napoli
    Capienza: 54726 spettatori12:09

    Diego Armando Maradona Fonte: Gettyimages

  3. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Lazio, gara valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/27.12:09

  4. Esame importante per la capolista Lazio che, ancora imbattuta in campionato, si presenta al Diego Armando Maradona per proseguire il proprio percorso netto e, perchè no, iniziare a sognare in grande. Ad aspettare gli uomini di Gattuso c'è però un Napoli ferito dalle sconfitte con Juventus e Porto, desideroso di rialzare la testa e invertire un trend che lo ha portato a meno 14 dagli avversari di oggi. Fischio d'inizio alle 12.30.12:12

  6. FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: 3-5-1-1 per gli uomini di Allegri. Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Marin - Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera - Lang - Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Baridò, Lucca, Politano, Giovane, Pereyra, Chiummarello, Melnyk, Lieto, Anguissa.12:14

  7. FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: biancocelesti con il 4-3-3. Mandas - Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard- Nuno Tavares - Frattesi, Belahyane, Taylor - Isaksen, Pinamonti, Noslin. A disposizione: Motta, Renzetti, Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni, Marusic.12:16

  8. Lista indisponibili lunghissima in casa Napoli con Allegri che è costretto a portare in panchina solo nove giocatori di movimento, di cui ben cinque provenienti dal settore giovanile. Rispetto alla sconfitta di Oporto, il tecnico livornese fa rifiatare, almeno inizialmente, Anguissa e Politano, al loro posto ci sono Lang, che agirà a supporto di Hojlund, e Olivera, schierato a sinistra con Vergara che passa a destra. Cambio anche tra i pali con Milinkovic-Savic per Meret. Per il resto tutto confermato con la difesa a tre formata da Beukema, Rrahmani e Marin, Gilmour in regia oltre a McTominay e De Bruyne da interni.12:20

  9. Direzione di gara affidata a Pairetto con Tegoni e Perrotti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marinelli mentre in sala VAR ci sono Aureliano e Mazzoleni.12:55

  10. Con Zaccagni assente per infortunio, Gattuso sceglie Pinamonti al centro dell'attacco biancoceleste con Isaksen e Noslin ai lati. Per il resto conferma l'unidici già visto contro il Cagliari con Floriani Mussolini a destra e Nuno Tavares a sinistra, coppia centrale Sutalo-Provstgaard e Mandas tra i pali. I tre di centrocampo saranno ancora Frattesi, Belahyane e Taylor.12:23

  12. Si sta osservando un minuto di silenzio per ricordare Jesus De Miguel, calciatore del Tenerife scomparso nei giorni scorsi.12:33

  13. Si comincia!12:33

  14. OCCASIONE LAZIO! Errore di Rafa Marin in impostazione, Pinamonti appoggia per Isaksen che cerca il palo lungo con un sinistro rasoterra chiurgico. Palla fuori di un soffio!12:35

  15. 3'

    ANCORA LAZIO! Azione palla a terra sulla sinistra, Taylor libera Frattesi tutto solo al limite dell'area ma l'ex Inter colpisce male col mancino. Palla fuori sotto lo sguardo di Milinkovic-Savic.12:36

  16. 4'

    Prova a rispondere il Napoli dopo aver saltato la prima linea di pressione avversaria, De Bruyne imbuca in area per Hojlund che viene però anticipato da Sutalo al momento del tiro.12:38

  18. 6'

    Corner per la Lazio, McTominay anticipa tutti in area ma concede un altro tiro dalla bandierina agli ospiti.12:39

  19. 6'

    Noslin tocca corto per Taylor che viene però murato in fallo laterale.12:39

  20. 6'

    OCCASIONE LAZIO! Cross di Noslin col destro a giro che assume una traiettoria particolare, per pochissimo la palla non si infila nel sette alla sinistra di Milinkovic-Savic.12:40

  21. 8'

    Proiezione offensiva di Beukema, servito in area da Vergara. L'ex Bologna crossa in area piccola dove c'è però Provsgaard ben appostato per la respinta.12:41

  22. 9'

    Lazio ancora pericolosa, cross basso di Nuno Tavares in area piccola, respinto in corner dalla difesa di casa.12:42

  24. 10'

    ISAKSEN! Destro a giro dal limite del danese, Milinkovic-Savic si distende alla perfezione in tuffo e devia la palla in calcio d'angolo.12:43

  25. 11'

    Manovra quasi sempre affidata alla Lazio, il Napoli attende e prova a ripartire in verticale non appena ne ha l'occasione.12:45

  26. 13'

    OCCASIONE NAPOLI! Langa punta Floriani e prova il piatto destro rasoterra verso la porta, respinto da Mandas!12:47

  27. 13'

    Ribaltamento di fronte, Noslin crossa basso in area piccola dalla sinistra trovando la deviazione in corner di Rrahmani.12:46

  28. 14'

    OCCASIONE LAZIO! Slalom di Isaksen sulla destra, ingresso in area lungo la linea di fondo e palla bassa forte in area piccola. McTominay salva tutto con anche un pizzico di fortuna nel rimpallo.12:50

  30. 17'

    SUTALO! Colpo di testa del croato che sovrasta Rrahmani di testa su calcio d'angolo, Milinkovic-Savic ci arriva in tuffo alla propria sinistra!12:50

  31. 20'

    Noslin va via in velocità Vergara, entra in area dalla sinistra ma perde poi il tempo per mettere il pallone in mezzo. L'olandese va a terra dopo un leggero contatto con Rrahmani ma per Pairetto non c'è nulla.12:54

  32. 22'

    Primo quarto di gara davvero intenso al Maradona, più occasioni per la Lazio sin qui ma il Napoli si è dimostrato capace di rendersi pericoloso in ripartenza.12:56

  33. 24'

    Destro a giro di Lang dalla distanza, respinto corto dalla difesa ospite, De Bruyne non riesce a cogliere l'attimo per una seconda battuta a rete da dentro l'area.12:57

  34. 26'

    Hojlund lancia Lang a destra, l'olandese punta Provstgaard e mette il pallone in area piccola, spedito in corner dalla difesa ospite.12:59

  36. 27'

    Colpo di testa di Marin sul corner morbido di De Bruyne, respinto dal muro di maglie laziali al limite dell'area piccola.13:00

  37. 28'

    GOL! Napoli-LAZIO 0-1! Rete di Frattesi. Noslin ha spazio sulla sinistra, punta l'area avversaria e tocca in verticale per Frattesi che, anticipando Rrahmani, infila il pallone tra palo e portiere con una conclusione mancina perfetta.

    Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi13:02

    Davide Frattesi
  38. 31'

    Lang e Hojlund continuano a cercare il dialogi, il danese viene servito in profondità dal compagno ma non riesce a controllare il pallone al limite dell'area ospite.13:04

Formazioni Napoli - Lazio

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Napoli - Lazio?
La gara tra Napoli e Lazio si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Napoli - Lazio?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Lazio sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Napoli - Lazio?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Lazio?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Gustav Isaksen con 4 gol
Qual è il risultato di Napoli - Lazio?
Al 30° minuto del primo tempo il risultato di Napoli - Lazio è 0-1
Chi ha segnato della Lazio?
Il marcatore della Lazio è stato Davide Frattesi al 28'
PREPARTITA

Napoli - Lazio è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio .

Attualmente il Napoli si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece la Lazio si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 14; la Lazio ha segnato 25 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Napoli ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Monza e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Sassuolo e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre La Lazio ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 4 gol.

Napoli e Lazio si sono affrontate 140 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 55 volte, la Lazio ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 43.

Napoli-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Napoli (2N, 1P), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 24 gare contro i partenopei (3N, 17P); inoltre, i biancocelesti hanno anche mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite contro questa avversaria.
  • Il Napoli ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, registrando la sua striscia di sconfitte interne più lunga contro una singola avversaria nella competizione. Per la Lazio, si tratta di una delle serie di vittorie esterne consecutive più lunghe attualmente aperte, inferiore solo a quella contro l'Empoli (sei) e pari a quella contro il Genoa (quattro).
  • Il Napoli ha ottenuto 14 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (4V, 2N, 4P); i partenopei non perdono cinque delle prime 11 gare stagionali dal 2000/01, mentre un eventuale pareggio contro la Lazio equivarrebbe alla loro peggior partenza in termini di punti (15) dal 2007/08.
  • Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove gare interne di Serie A, subendo però almeno due gol in ciascuna delle altre quattro partite (10 reti totali); da inizio aprile, solo Como, Juventus e Roma hanno registrato lo stesso numero di clean sheet casalinghi (cinque), nessuna di più.
  • Nell'era dei tre punti a vittoria, solo quattro squadre prima della Lazio avevano ottenuto almeno 28 punti nelle prime 10 gare stagionali di Serie A: Juventus (2012/13, 2018/19), Roma (2013/14), Napoli (2017/18, 2021/22) e Milan (2021/22). Di queste, tutte eccetto la Juventus 2012/13 hanno raggiunto quota 31 punti dopo le prime 11 partite.
  • La Lazio ha ottenuto sei vittorie consecutive in Serie A; non registra una striscia più lunga nella competizione dalla stagione 2019/20, quando arrivò a quota 11 successi di fila.
  • La Lazio ha vinto tutte le prime cinque trasferte di questa Serie A; l'ultima squadra a ottenere sei successi nelle prime sei gare esterne stagionali è stata l'Inter nel 2019/20. I biancocelesti potrebbero diventare la prima formazione nella storia del massimo campionato a centrare questo traguardo per tre volte, dopo esserci già riusciti nelle stagioni 2002/03 e 2017/18.
  • In questa stagione di Serie A, la Lazio ha effettuato solo 50 recuperi offensivi, un dato superiore soltanto a quello di Napoli (42), Parma (46) e Cagliari (48). Nonostante il minor numero di recuperi, il Napoli ha generato 10 tiri in seguito a queste situazioni, sei in più della Lazio, che con quattro conclusioni occupa l'ultimo posto in questa graduatoria.
  • Kevin De Bruyne, autore di quattro gol in questo campionato, punta a diventare il secondo centrocampista dopo Adrien Rabiot a raggiungere quota cinque reti sia in questa che nella passata stagione di Serie A; il giocatore ha segnato tre gol nelle ultime cinque presenze, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 18 nella competizione.
  • Gustav Isaksen ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 29 gare nella competizione. L'attaccante della Lazio è a una sola rete dal suo record stagionale di centri in Serie A (cinque in 30 presenze nel 2025/26) e punta a segnare per tre presenze consecutive in campionato per la prima volta da una serie di quattro partite registrata tra maggio e giugno 2023 con il Midtjylland.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NapoliLazio
Partite giocate1010
Numero di partite vinte49
Numero di partite perse40
Numero di partite pareggiate21
Gol totali segnati1724
Gol totali subiti138
Media gol subiti per partita1.30.8
Percentuale possesso palla52.654.0
Numero totale di passaggi50705160
Numero totale di passaggi riusciti43784489
Tiri nello specchio della porta5646
Percentuale di tiri in porta48.741.8
Numero totale di cross178169
Numero medio di cross riusciti5035
Duelli per partita vinti426414
Duelli per partita persi444456
Corner subiti5642
Corner guadagnati5347
Numero di punizioni a favore91113
Numero di punizioni concesse86111
Tackle totali144139
Percentuale di successo nei tackle58.356.8
Fuorigiochi totali2713
Numero totale di cartellini gialli816
Numero totale di cartellini rossi10

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Napoli-Lazio
Napoli-Lazio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

Napoli: tutte le news
Lazio: tutte le news

Napoli - Lazio Live

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Classifica SERIE A

  1. Lazio29
  2. Roma27
  3. Inter25
  4. Como23
  5. Milan21
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Gustavo Varela9
  2. Donyell Malen8
  3. Antonio Raimondo8
  4. Nikola Krstovic6
  5. Giacomo Calò5
MOSTRA COMPLETA

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