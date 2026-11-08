LIVE Napoli-Lazio 0-1 Serie A 2026/2027: Gol di Davide Frattesi

GOL! Napoli-LAZIO 0-1! Rete di Frattesi. Noslin ha spazio sulla sinistra, punta l'area avversaria e tocca in verticale per Frattesi che, anticipando Rrahmani, infila il pallone tra palo e portiere con una conclusione mancina perfetta. Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi 13:02

Con Zaccagni assente per infortunio, Gattuso sceglie Pinamonti al centro dell'attacco biancoceleste con Isaksen e Noslin ai lati. Per il resto conferma l'unidici già visto contro il Cagliari con Floriani Mussolini a destra e Nuno Tavares a sinistra, coppia centrale Sutalo-Provstgaard e Mandas tra i pali. I tre di centrocampo saranno ancora Frattesi, Belahyane e Taylor.12:23

Direzione di gara affidata a Pairetto con Tegoni e Perrotti ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marinelli mentre in sala VAR ci sono Aureliano e Mazzoleni.12:55

Lista indisponibili lunghissima in casa Napoli con Allegri che è costretto a portare in panchina solo nove giocatori di movimento, di cui ben cinque provenienti dal settore giovanile. Rispetto alla sconfitta di Oporto, il tecnico livornese fa rifiatare, almeno inizialmente, Anguissa e Politano, al loro posto ci sono Lang, che agirà a supporto di Hojlund, e Olivera, schierato a sinistra con Vergara che passa a destra. Cambio anche tra i pali con Milinkovic-Savic per Meret. Per il resto tutto confermato con la difesa a tre formata da Beukema, Rrahmani e Marin, Gilmour in regia oltre a McTominay e De Bruyne da interni.12:20

Esame importante per la capolista Lazio che, ancora imbattuta in campionato, si presenta al Diego Armando Maradona per proseguire il proprio percorso netto e, perchè no, iniziare a sognare in grande. Ad aspettare gli uomini di Gattuso c'è però un Napoli ferito dalle sconfitte con Juventus e Porto, desideroso di rialzare la testa e invertire un trend che lo ha portato a meno 14 dagli avversari di oggi. Fischio d'inizio alle 12.30.12:12

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Lazio? La gara tra Napoli e Lazio si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 12:30 Chi è l'arbitro di Napoli - Lazio? L'arbitro del match sarà Luca Pairetto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Lazio sarà Gianluca Aureliano Dove si gioca Napoli - Lazio? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Lazio? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Gustav Isaksen con 4 gol Qual è il risultato di Napoli - Lazio? Al 30° minuto del primo tempo il risultato di Napoli - Lazio è 0-1 Chi ha segnato della Lazio? Il marcatore della Lazio è stato Davide Frattesi al 28'

PREPARTITA

Napoli - Lazio è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio .

Attualmente il Napoli si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece la Lazio si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 17 gol e ne ha subiti 14; la Lazio ha segnato 25 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Napoli ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Monza e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Sassuolo e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre La Lazio ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Kevin De Bruyne con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 4 gol.

Napoli e Lazio si sono affrontate 140 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 55 volte, la Lazio ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 43.

Napoli-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio ha vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Napoli (2N, 1P), tante quante ne aveva ottenute nelle precedenti 24 gare contro i partenopei (3N, 17P); inoltre, i biancocelesti hanno anche mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette partite contro questa avversaria.

Il Napoli ha perso tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro la Lazio, registrando la sua striscia di sconfitte interne più lunga contro una singola avversaria nella competizione. Per la Lazio, si tratta di una delle serie di vittorie esterne consecutive più lunghe attualmente aperte, inferiore solo a quella contro l'Empoli (sei) e pari a quella contro il Genoa (quattro).

Il Napoli ha ottenuto 14 punti nelle prime 10 partite di questa Serie A (4V, 2N, 4P); i partenopei non perdono cinque delle prime 11 gare stagionali dal 2000/01, mentre un eventuale pareggio contro la Lazio equivarrebbe alla loro peggior partenza in termini di punti (15) dal 2007/08.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove gare interne di Serie A, subendo però almeno due gol in ciascuna delle altre quattro partite (10 reti totali); da inizio aprile, solo Como, Juventus e Roma hanno registrato lo stesso numero di clean sheet casalinghi (cinque), nessuna di più.

Nell'era dei tre punti a vittoria, solo quattro squadre prima della Lazio avevano ottenuto almeno 28 punti nelle prime 10 gare stagionali di Serie A: Juventus (2012/13, 2018/19), Roma (2013/14), Napoli (2017/18, 2021/22) e Milan (2021/22). Di queste, tutte eccetto la Juventus 2012/13 hanno raggiunto quota 31 punti dopo le prime 11 partite.

La Lazio ha ottenuto sei vittorie consecutive in Serie A; non registra una striscia più lunga nella competizione dalla stagione 2019/20, quando arrivò a quota 11 successi di fila.

La Lazio ha vinto tutte le prime cinque trasferte di questa Serie A; l'ultima squadra a ottenere sei successi nelle prime sei gare esterne stagionali è stata l'Inter nel 2019/20. I biancocelesti potrebbero diventare la prima formazione nella storia del massimo campionato a centrare questo traguardo per tre volte, dopo esserci già riusciti nelle stagioni 2002/03 e 2017/18.

In questa stagione di Serie A, la Lazio ha effettuato solo 50 recuperi offensivi, un dato superiore soltanto a quello di Napoli (42), Parma (46) e Cagliari (48). Nonostante il minor numero di recuperi, il Napoli ha generato 10 tiri in seguito a queste situazioni, sei in più della Lazio, che con quattro conclusioni occupa l'ultimo posto in questa graduatoria.

Kevin De Bruyne, autore di quattro gol in questo campionato, punta a diventare il secondo centrocampista dopo Adrien Rabiot a raggiungere quota cinque reti sia in questa che nella passata stagione di Serie A; il giocatore ha segnato tre gol nelle ultime cinque presenze, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 18 nella competizione.

Gustav Isaksen ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti 29 gare nella competizione. L'attaccante della Lazio è a una sola rete dal suo record stagionale di centri in Serie A (cinque in 30 presenze nel 2025/26) e punta a segnare per tre presenze consecutive in campionato per la prima volta da una serie di quattro partite registrata tra maggio e giugno 2023 con il Midtjylland.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Napoli Lazio Partite giocate 10 10 Numero di partite vinte 4 9 Numero di partite perse 4 0 Numero di partite pareggiate 2 1 Gol totali segnati 17 24 Gol totali subiti 13 8 Media gol subiti per partita 1.3 0.8 Percentuale possesso palla 52.6 54.0 Numero totale di passaggi 5070 5160 Numero totale di passaggi riusciti 4378 4489 Tiri nello specchio della porta 56 46 Percentuale di tiri in porta 48.7 41.8 Numero totale di cross 178 169 Numero medio di cross riusciti 50 35 Duelli per partita vinti 426 414 Duelli per partita persi 444 456 Corner subiti 56 42 Corner guadagnati 53 47 Numero di punizioni a favore 91 113 Numero di punizioni concesse 86 111 Tackle totali 144 139 Percentuale di successo nei tackle 58.3 56.8 Fuorigiochi totali 27 13 Numero totale di cartellini gialli 8 16 Numero totale di cartellini rossi 1 0

La classifica completa della Serie A.

Dove vedere Napoli-Lazio

Napoli-Lazio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 8 novembre.

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