Arezzo e Ascoli si dividono l'intera posta in palio con un pareggio a reti bianche. Gli ospiti hanno tenuto per lunghi tratti il controllo del gioco ma si sono resi pericolosi solo in due occasioni con Chakir e Silipo mentre i padroni di casa hanno agito di rimessa, sfiorando il gol con Arena che ha colpito il palo esterno.

Bucchi stravolge lo schieramento iniziale: Arena e Tavernelli nel tridente d'attacco con al centro Cerri, rientrano Renzi e Righetti in difesa e Ionita a centrocampo, indisponibili Gilli e Chierico. Tomei cambia la punta con Chakir in campo e Brunori in panchina; Acampora confermato con Silipo e D'Uffici sulla trequarti, nella retroguardia Rizzo e Gattoni titolari. 14:46

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Arezzo e Ascoli: avvio migliore per i marchigiani, pericolosi con Chakir, poi i toscani sono andati vicini al vantaggio con Arena (palo esterno), Ionita e Tavernelli che hanno impegnato Vitale; nel finale, botta di Acampora e respinta di Nunziante. 15:50

PREPARTITA

Arezzo - Ascoli è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente l'Arezzo si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Ascoli si trova 3° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

L'Arezzo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19; l'Ascoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6.

In casa l'Arezzo ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Benevento e la Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Arezzo ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese perdendo 2-1 mentre L'Ascoli ha incontrato la Sampdoria vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 4 gol.

Arezzo e Ascoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Arezzo non ha mai vinto, l'Ascoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 7.

Arezzo-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Arezzo e Ascoli hanno pareggiato sette dei loro otto precedenti confronti in Serie BKT, ossia l'87.5% - tra le sfide che si sono disputate almeno cinque volte nel torneo, solo in quelle tra Catanzaro e Potenza (90%, 9/10) sono stati registrati più pari in percentuale (7/8 anche tra Bologna e Campobasso e tra Ternana e Virtus Lanciano).

Arezzo e Ascoli hanno pareggiato tutte le quattro sfide in casa dei toscani in Serie BKT. In particolare, i marchigiani non hanno perso nessuna delle prime cinque trasferte in cadetteria solo contro Catania e Reggina (1V, 4N contro entrambe).

L'Arezzo ha registrato un pareggio e tre sconfitte nei primi quattro match casalinghi giocati in questa Serie BKT: nelle loro prime cinque gare interne stagionali nel torneo, solo due volte i toscani sono rimasti a secco di successi (4N, 1P nel 1969/70; 3N, 2P nel 2006/07) e al massimo avevano registrato due sconfitte (1V, 2N, 2P nel 1970/71; 3N, 2P nel 2006/07).

Dopo il successo per 6-1 ai danni del Catanzaro (record di gol segnati in un match fuori casa per i marchigiani nel torneo), l'Ascoli potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie BKT per la prima volta dai due 1-0 in casa di Parma e Modena registrati tra febbraio e marzo 2023.

Solo il Palermo (13.3%) ha registrato una percentuale realizzativa più alta di quella dell'Ascoli (12.2%) in questa stagione di Serie BKT.

Le ultime sette reti dell'Arezzo in Serie BKT, escluse autoreti, sono state messe a segno da ben sette calciatori diversi: Ionita, Cianci, Tavernelli, Mancuso, Arena, Chierico e Pattarello.

Matteo Brunori ha fornito un assist in ciascuna delle ultime due partite di campionato; il classe '94 potrebbe servire assist in tre presenze di fila per la prima volta in Serie BKT (due anche nel febbraio 2024 con la maglia del Palermo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: