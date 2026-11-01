Arezzo e Ascoli si dividono l'intera posta in palio con un pareggio a reti bianche. Gli ospiti hanno tenuto per lunghi tratti il controllo del gioco ma si sono resi pericolosi solo in due occasioni con Chakir e Silipo mentre i padroni di casa hanno agito di rimessa, sfiorando il gol con Arena che ha colpito il palo esterno.
In classifica, gli amaranto muovono a 11 punti mentre i bianconeri, a quota 19, mantengono la terza piazza. Nel prossimo turno, Ascoli-Palermo e Juve Stabia-Arezzo.
Per la diretta di Arezzo-Ascoli è tutto, buona domenica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+6'
E' FINITA! AREZZO-ASCOLI 0-0. 16:55
90'+4'
Fallo di Chakir su Nunziante.16:54
90'+3'
Campo e palla solidamente in controllo dei marchigiani che provano il forcing finale. 16:53
90'+1'
E' iniziato il recupero di 5 minuti. 16:51
90'
QUARTO CAMBIO NELL'AREZZO: entra Ferrari, esce Coppolaro. 16:50
90'
Cross di Bolsius per la testa di Chakir che sfiora solamente e non indirizza a rete. 16:50
88'
Contropiede di Sala che taglia il campo e poi prova a lanciare Pattarello verso la porta, i due non si intendono e l'occasione sfuma. 16:48
87'
Slalom di Milanese che dribbla, entra in area ma poi trova la chiusura di Renzi al momento della conclusione. 16:47
85'
TERZO CAMBIO NELL'AREZZO: entra Sala, esce Mawuli. 16:44
85'
Illanes e Guiebre, già ammoniti, vengono a contatto: Drigo li richiama verbalmente. 16:46
84'
Traversone di Pattarello fuori misura, termina sul fondo. 16:43
82'
Illanes e Gori vanno fuori per un minuto dopo uno scontro in gioco aereo. 16:42
80'
QUINTO CAMBIO NELL'ASCOLI: entra De Pieri, esce Silipo. 16:40
80'
QUARTO CAMBIO NELL'ASCOLI: entra Gori, esce Acampora. 16:40
78'
PILLOLA STATISTICA: l'Arezzo non vince in casa da maggio, un solo pari nelle quatro gare stagionali al "Comunale". 16:39
77'
Calcio d'angolo per i marchigiani. 16:36
75'
AMMONITO ILLANES: fallo tattico su Acampora. 16:35
74'
TERZO CAMBIO NELL'ASCOLI: entra Oliveri, esce Gattoni. 16:35
74'
SECONDO CAMBIO NELL'ASCOLI: entra Milanese, esce Corradini. 16:34
74'
PRIMO CAMBIO NELL'ASCOLI: entra Bolsius, esce D'Uffizi. 16:34
73'
Molti errori di precisione e tanti contrasti sul terreno di gioco battuto dalla pioggia: fase decisiva del match. 16:33
71'
Corradini anticipa l'inserimento e termina in chiara posizione di fuorigioco. 16:31
69'
SECONDO CAMBIO NELL'AREZZO: entra Pattarello, esce Arena. 16:29
69'
PRIMO CAMBIO NELL'AREZZO: entra Cianci, esce Cerri. 16:28
68'
AMMONITO GUIEBRE: simulazione in area. 16:28
67'
Traversone di Silipo, deviazione a prolugare la sfera che va oltre il secondo palo. 16:28
65'
I bianconeri hanno ripreso a occupare la metà campo degli amaranto: la trama non cambia, iniziativa degli ospiti, padroni di casa pronti di rimessa. 16:26
63'
Cross di D'Uffizi insidioso, svetta Coppolaro in anticipo e palla in fallo laterale. 16:23
61'
Assist di Renzi in proiezione offensiva, Rizzo mura in corner. 16:21
59'
AMMONITO CHAKIR: fallo su Nunziante in uscita. 16:19
57'
Cross teso di Acampora, respinge ancora l'estremo difensore di casa. 16:18
56'
SILIPO! L'esterno ospite si accentra e fa partire un tiro sinistro che chiama Nunziante alla parata col guantone aperto. 16:17
54'
L'Arezzo prova a costruire col fraseggio ma infine arriva l'errore di disimpegno e la sfera termina in fallo laterale. 16:14
52'
Strappo di Righetti che crossa in area dove non c'è nessuno, Rizzo concede il tiro dalla bandierina. 16:12
51'
Rientra in campo il numero 15 bianconero, ristabilita la parità numerica. 16:11
49'
Ancora gioco fermo, D'Uffizi dolorante dopo un contrasto con lo stesso Mawuli. 16:09
47'
Pestone di Mawuli ai danni di Ricci, fischio arbitrale. 16:07
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:05
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI AREZZO-ASCOLI! Si riparte dal risultato di 0 a 0. 16:05
Squadre negli spogliatoi dove Bucchi e Tomei studiano le mosse in vista della ripresa, match aperto a qualsiasi epilogo. 15:51
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco tra Arezzo e Ascoli: avvio migliore per i marchigiani, pericolosi con Chakir, poi i toscani sono andati vicini al vantaggio con Arena (palo esterno), Ionita e Tavernelli che hanno impegnato Vitale; nel finale, botta di Acampora e respinta di Nunziante. 15:50
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! AREZZO-ASCOLI 0-0. 15:48
45'+1'
E' iniziato il minuto di recupero. 15:47
45'
MANCINO DI ACAMPORA! Sinistro teso e potente, il portiere amaranto deve respingere con i guantoni. 16:20
44'
Ionita sgambetta Acampora ai 30 metri dalla porta di Nunziante. 15:46
43'
PILLOLA STATISTICA: possesso palla 72% contro 28% in favore della formazione di Tomei ma le migliori occasioni sono per quella di Bucchi. 15:45
41'
Offside di Renzi. 15:42
40'
Cross basso di D'Uffizi, blocca a terra in uscita l'estremo difensore amaranto. 15:41
38'
TAVERNELLI! Botta da fuori area, Vitale respinge sui piedi di Arena che manca il tap in, colpendo con lo stinco. 15:41
38'
Gioco ripreso, con Acampora che deve attendere un minuto prima di rientrare sul terreno di gioco. 15:39
36'
Il difensore prende posizione, poi il numero 13 bianconero va a terra e resta dolorante tanto che devono entrare in campo i sanitari. 15:39
35'
Contatto tra Illanes e Acampora in area di rigore toscana, tutto regolare per il direttore di gara. 15:37
33'
AREZZO PERICOLOSO! Traversone di Renzi in area per l'inserimento di Ionita che impatta di testa: Vitale para sulla linea. 15:35
31'
Rinvio di Nunziante, pressato da Chakir, che scivola leggermente ma riesce comunque a allontanare la sfera. 15:32
28'
Batte Silipo, mancino che si infrange sulla barriera. 15:30
27'
Punizione per l'Ascoli da buona posizione. 15:29
26'
Ritmi più bassi in questa fase. 15:27
24'
Colpo di testa di Illanes in mischia, altissimo in curva. 15:26
24'
Corner per il 'Cavallo rampante'. 15:25
23'
Metà della prima frazione, punteggio sempre fermo sullo 0 a 0. 15:24
22'
Rinvio di Righetti che colpisce Silipo, ne esce una rimessa laterale. 15:23
20'
Ispirato Arena che crossa in mezzo all'area, libera in qualche modo la retroguardia bianconera. 15:21
19'
Controllo di Arena, scontro aereo con Guiebre, fallo commesso dal terzino ospite. 15:20
16'
PALO ESTERNO DELL'AREZZO! Mawuli soffia la palla a D'Uffizi, Arena si invola fino al limite dell'area: rasoiata mancina che tocca il montante e termina sul fondo! 15:19
15'
Silipo punta Righetti, tutto chiuso, costretto a ritornare all'indietro. 15:17
13'
Sugli sviluppi della punizione, il pallone arriva a Illanes che calcia: destro murato. 15:14
12'
AMMONITO GATTONI: entrata dura ai danni di Righetti. 15:13
10'
Renzi anticipa D'Uffizi, difende la sfera e subisce una spinta fallosa. 15:12
9'
COLPO DI TESTA DI CHAKIR! Spunto di Silipo che serve l'assist a centro area, Chakir svetta bene ma manca lo specchio da due passi. 15:12
7'
Traversone di Corradini che si inserisce sull'out mancino ma termina in posizione di fuorigioco. 15:08
6'
Iniziativa del 'Picco' che predilige la corsia destra ma non ci sono spazi. 15:08
4'
Tiro dalla bandierina conquistato dall'Ascoli. 15:05
2'
Lotta a centrocampo, fallo di Tavernelli su Silipo. 15:03
1'
INIZIA AREZZO-ASCOLI! Primo pallone giocato da Chakir. 15:02
Squadre sul terreno di gioco guidate da Drigo: padroni di casa in completo amaranto, ospiti in casacca bianconera. 15:00
Novità dell'ultimo minuto in casa marchigiana: Ricci in campo, Damiani in panchina a causa di un fastidio nel riscaldamento. 15:01
Bucchi stravolge lo schieramento iniziale: Arena e Tavernelli nel tridente d'attacco con al centro Cerri, rientrano Renzi e Righetti in difesa e Ionita a centrocampo, indisponibili Gilli e Chierico. Tomei cambia la punta con Chakir in campo e Brunori in panchina; Acampora confermato con Silipo e D'Uffici sulla trequarti, nella retroguardia Rizzo e Gattoni titolari. 14:46
FORMAZIONE ASCOLI (4-2-3-1): Vitale - Gattoni, Rizzo, Curado, Guiebre - Corradini, Ricci - Silipo, Acampora, D'Uffizi - Chakir. A disposizione: Crespi, Nicoletti, Venuti, Perciun, Oliveri, Lo Scalzo, De Pieri, Damiani, Gori, Milanese, Bolsius, Brunori.15:00
FORMAZIONE AREZZO (4-3-3): Nunziante - Renzi, Coppolaro, Illanes, Righetti - Ionita, Iaccarino, Mawuli - Arena, Cerri, Tavernelli. A disposizione: Seculin, Martinez, Leone, Pattarello, Mancuso, Sala, Cagnano, Manes, Ferrari, Cianci, Olivieri.14:42
I toscani sono in cerca di riscatto, reduci da due ko consecutivo, ultimo dei quali a Carrara, mentre i marchigiani, in serie utile da cinque partite, hanno battuto la Sampdoria nell'infrasettimanale tra le mura amiche. 10:49
Dirige l'incontro il signor Mattia Drigo di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Colaianni e Santarossa. Quarto Ufficiale Sacchi. Al VAR Santoro di Messina, AVAR Di Vuolo di Castellammare di Stabia. 10:47
Il match del "Comunale" mette di fronte i padroni di casa, a quota 10 in classifica, agli ospiti, che occupano il 3° posto con 18 punti. 10:44
Benvenuti alla diretta di Arezzo-Ascoli, gara valida per il 10° turno del campionato di Serie B. 10:42
Dove si gioca la partita:
Stadio: Città di Arezzo Città: Arezzo Capienza: 13128 spettatori10:42
Arezzo - Ascoli è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio .
Attualmente l'Arezzo si trova 13° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Ascoli si trova 3° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). L'Arezzo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 19; l'Ascoli ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6.
In casa l'Arezzo ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa l'Ascoli ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). L'Arezzo nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Benevento e la Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e la Sampdoria ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Arezzo ha incontrato nell'ultima partita la Carrarese perdendo 2-1 mentre L'Ascoli ha incontrato la Sampdoria vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Silipo con 4 gol.
Arezzo e Ascoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Arezzo non ha mai vinto, l'Ascoli ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 7.
Arezzo-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Arezzo e Ascoli hanno pareggiato sette dei loro otto precedenti confronti in Serie BKT, ossia l'87.5% - tra le sfide che si sono disputate almeno cinque volte nel torneo, solo in quelle tra Catanzaro e Potenza (90%, 9/10) sono stati registrati più pari in percentuale (7/8 anche tra Bologna e Campobasso e tra Ternana e Virtus Lanciano).
Arezzo e Ascoli hanno pareggiato tutte le quattro sfide in casa dei toscani in Serie BKT. In particolare, i marchigiani non hanno perso nessuna delle prime cinque trasferte in cadetteria solo contro Catania e Reggina (1V, 4N contro entrambe).
L'Arezzo ha registrato un pareggio e tre sconfitte nei primi quattro match casalinghi giocati in questa Serie BKT: nelle loro prime cinque gare interne stagionali nel torneo, solo due volte i toscani sono rimasti a secco di successi (4N, 1P nel 1969/70; 3N, 2P nel 2006/07) e al massimo avevano registrato due sconfitte (1V, 2N, 2P nel 1970/71; 3N, 2P nel 2006/07).
Dopo il successo per 6-1 ai danni del Catanzaro (record di gol segnati in un match fuori casa per i marchigiani nel torneo), l'Ascoli potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie BKT per la prima volta dai due 1-0 in casa di Parma e Modena registrati tra febbraio e marzo 2023.
Solo il Palermo (13.3%) ha registrato una percentuale realizzativa più alta di quella dell'Ascoli (12.2%) in questa stagione di Serie BKT.
Le ultime sette reti dell'Arezzo in Serie BKT, escluse autoreti, sono state messe a segno da ben sette calciatori diversi: Ionita, Cianci, Tavernelli, Mancuso, Arena, Chierico e Pattarello.
Matteo Brunori ha fornito un assist in ciascuna delle ultime due partite di campionato; il classe '94 potrebbe servire assist in tre presenze di fila per la prima volta in Serie BKT (due anche nel febbraio 2024 con la maglia del Palermo).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: