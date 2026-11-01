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Avellino-Pisa: 2-0 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino
1 Novembre 2026 ore 15:00
Avellino
2
Pisa
0
Partita finita
Arbitro: Kevin Bonacina
  1. 26' 1-0 Luca Di Maggio
  2. 59' 2-0 Raffaele Russo
0'
45'
90'
90'
102'

Un match dominato dall'Avellino, che non vinceva da tre partite e che con questo risultato aggancia in classifica proprio il Pisa. Sono gli uomini di Bianco, ora, a non vincere da tre partite.

Prossima giornata: Pisa-Sudtirol e Benevento-Avellino.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:31

  2. 90'+12'

    FINE PARTITA: AVELLINO-PISA 2-0. Un gol per tempo: Di Maggio e Russo. 17:28

  3. 90'+12'

    Cross tagliato di Marras, Pittarello non ci arriva di testa.17:28

  4. 90'+11'

    Contropiede Avellino, il sinistro di Favilli termina alto sopra la traversa.17:27

  5. 90'+10'

    Tramoni ribattuto, poi tiro-cross di Marras per Loyola, il cui colpo di tacco è bloccato da Martinelli. 17:26

  7. 90'+7'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Besaggio, dentro Palmiero. 17:24

  8. 90'+6'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Russo, dentro Favilli. 17:24

  9. 90'+6'

    Angolo per il Pisa, che adesso sta attaccando senza sosta. 17:24

  10. 90'+3'

    OCCASIONE PISA! Azione insistita del Pisa, Martinelli strepitoso su Loyola sbucato un po' dal nulla in area. 17:23

  11. 90'

    Dodici minuti di recupero. 17:22

  13. 88'

    Cross di Marras da destra, nessuno a chiudere sul secondo palo. 17:21

  14. 87'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori l'infortunato Izzo, dentro Cancellotti.17:20

  15. 86'

    Staff medico in campo per Izzo. 17:19

  16. 85'

    Cross di Tramoni completamente sballato. 17:19

  17. 84'

    Possesso palla saldamente in mano del Pisa, che però non riesce a rendersi pericoloso in avanti. 17:18

  19. 83'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PISA. Ammonito Angori per un fallo su Palumbo. 17:17

  20. 81'

    Altro cross di Tramoni, Marras di testa non inquadra lo specchio. 17:16

  21. 80'

    Cross di Tramoni, sempre ben appostata la difesa dell'Avellino. 17:15

  22. 74'

    Un solo tiro in porta fino a questo momento per il Pisa.17:12

  23. 73'

    Ripartenza Avellino, Moruzzi avanza in solitudine e conclude alto. 17:12

  25. 69'

    SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Calabresi, dentro Canestrelli. 17:10

  26. 69'

    SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Leone, dentro Loyola. 17:10

  27. 69'

    SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Rao, dentro Tramoni. 17:10

  28. 69'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Cheddira, dentro Pandolfi. 17:09

  29. 69'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Di Maggio, dentro Sounas. 17:09

  31. 69'

    Interruzione lunghissima per il Var del secondo gol dell'Avellino, presumibilmente per qualche problema tecnico: il recupero sarà consistente.17:11

  32. 60'

    Quinto gol in campionato per Russo. 17:06

  33. 59'

    GOL! AVELLINO-Pisa 2-0. Rete di Russo. Azione prolungata dell'Avellino, Palumbo di testa tocca per Russo che con il destro dal limite infila Confente. 17:06

  34. 55'

    Avvio di secondo tempo a ottimi ritmi. 17:02

  35. 52'

    Cheddira, insidioso in area, conquista un prezioso calcio d'angolo. 17:01

  37. 50'

    Tiro-cross di Leris che si ferma sul palo esterno. 17:00

  38. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI AVELLINO-PISA. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 16:57

  39. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Zanon, dentro Marras.16:59

  40. 46'

    SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Primasso, dentro Bozinov. 16:58

  41. Le due squadre stanno tornando in campo. 16:56

  43. Un Avellino in grande spolvero è in vantaggio grazie alla rete di Di Maggio, ma sono almeno altre quattro le opportunità per il raddoppio. Il Pisa tiene palla ma senza incidere nella fase offensiva. 16:56

  44. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: AVELLINO-PISA 1-0. Decide Di Maggio con il suo primo gol in campionato. 16:54

  45. 45'+1'

    Cross di Moruzzi, testa centrale di Cheddira.16:54

  46. 45'

    Un minuto di recupero. 16:53

  47. 43'

    Cross basso di Rao troppo su Martinelli. 16:52

  49. 39'

    Lancio di Moreo per Pittarello, chiusura decisiva di Venturi. 16:50

  50. 36'

    OCCASIONE AVELLINO! Palumbo ha un rigore in movimento con il sinistro, Primasso fa il miracolo: angolo per i padroni di casa. 16:49

  51. 35'

    Cross di Missori da destra, Cheddira di testa spedisce sul fondo. 16:48

  52. 33'

    Bella punizione di Rao, vola Martinelli: angolo per il Pisa. 16:47

  53. 32'

    Rao messo giù al limite. 16:47

  55. 32'

    OCCASIONE AVELLINO! Cross da sinistra, Cheddira da solo in area si fa neutralizzare da Confente. 16:46

  56. 26'

    GOL! AVELLINO-Pisa 1-0. Rete di Di Maggio. Angolo battuto da Russo, dopo un breve flipper in area la palla arriva a Di Maggio il cui destro rasoterra viene solo sfiorato da Confente. 16:44

  57. 26'

    Conclusione di Di Maggio sugli sviluppi dell'angolo, ma c'è un'altra deviazione. 16:43

  58. 25'

    Già cinque corner conquistati dall'Avellino in questa prima metà di prima frazione. 16:42

  59. 23'

    OCCASIONE AVELLINO! Botta di destro di Izzo sugli sviluppi dell'angolo, Moreo salva tutto sulla linea di porta.16:41

  61. 22'

    Destro di Russo a giro deviato, angolo per l'Avellino. 16:40

  62. 17'

    Primo calcio d'angolo della partita anche per il Pisa. 16:37

  63. 15'

    OCCASIONE AVELLINO! Cross di Russo da angolo, Cheddira di testa centra la traversa. 16:37

  64. 14'

    Altro giro dalla bandierina per l'Avellino, che sta spingendo bene in avanti. 16:36

  65. 9'

    Sinistro alto sopra la traversa di Palumbo. 16:34

  67. 8'

    Bella palla di Pittarello per Rao, anticipato in area da Missori. 16:33

  68. 4'

    Destro di Rao dal limite, ribattuto. 16:32

  69. 4'

    Cross di Di Maggio, Cheddira di testa non impegna Confente. 16:31

  70. 3'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per l'Avellino. 16:31

  71. INIZIA AVELLINO-PISA. Prima palla per gli ospiti. 16:29

  73. 3-4-2-1 per il Pisa: Confente - Calabresi, Primasso, Angori - Zanon, Leone, Correia, Leris - Moreo, Rao - Pittarello. 16:28

  74. 3-5-2 per l'Avellino: Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi - Cheddira, Russo. 16:28

  75. I toscani sono attualmente quinti in classifica con tre punti di vantaggio sui biancoverdi. 16:26

  76. Dopo aver totalizzato solo due punti nelle ultime tre uscite, l'Avellino di Nesta ospita il Pisa di Bianco. 16:26

  77. Al Partenio match tra due pretendenti alla promozione. 16:25

  79. Benvenuti alla diretta del match tra Avellino e Pisa, valido per la decima giornata del campionato di Serie B. 16:24

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
    Città: Avellino
    Capienza: 34000 spettatori16:24

    Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Formazioni Avellino - Pisa

Avellino
Pisa
TITOLARI AVELLINO
PANCHINA AVELLINO
ALLENATORE AVELLINO
  • Alessandro Nesta
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Paolo Bianco
PREPARTITA

Avellino - Pisa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente l'Avellino si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10; il Pisa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 15.

In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Padova e la Virtus Entella ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Verona e il Palermo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Palermo pareggiando 3-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Filippo Pittarello con 4 gol.

Avellino e Pisa si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Pisa ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Avellino-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Avellino ha vinto gli ultimi tre confronti con il Pisa in Serie BKT senza subire gol, ed è imbattuto da sei gare con i toscani nel torneo (4V, 2N), dopo che aveva perso tre dei primi quattro scontri diretti giocati contro la formazione nerazzurra (1N).
  • Dopo aver perso il primo match casalingo in assoluto contro il Pisa in Serie BKT (0-3 nel settembre 1989), l'Avellino è rimasto imbattuto in tutti i quattro più recenti grazie ad un pareggio nel 1991 seguito da tre successi: solo contro Modena (cinque) e Pro Vercelli (quattro) i campani vantano una striscia aperta di vittorie interne più lunga nel torneo.
  • L'Avellino non ha mai ottenuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime sei gare casalinghe (3V, 1N, 2P). Nell'ultima partita interna, gli irpini hanno perso 0-1 contro il Padova e l'ultima volta che hanno incassato due sconfitte di fila davanti al proprio pubblico in cadetteria risale al febbraio scorso contro Frosinone e Pescara.
  • Il Pisa è rimasto imbattuto in tutte le quattro trasferte disputate in questa Serie BKT (2V, 2N) e solo due volte nella propria storia ha evitato la sconfitta in ciascuna delle prime cinque gare esterne stagionali nel torneo cadetto: nel 1984/85 (2V, 3N) e nel 2007/08 (5V).
  • Avellino (nove) e Pisa (otto) sono le due squadre che hanno segnato più reti nei primi tempi in questa stagione di Serie BKT.
  • Emanuele Adamo ha segnato al suo esordio in Serie BKT nell'ultimo turno di campionato contro la Virtus Entella; considerando gli ultimi 20 anni del torneo cadetto, l'unico giocatore dell'Avellino ad avere trovato il gol nelle sue prime due gare con la maglia dei campani nella competizione è stato Ferdinando Sforzini (nel gennaio 2009).
  • Tommaso Marras ha trovato il gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze di campionato; l'ultimo giocatore del Pisa che ha segnato in quattro match consecutivi in Serie BKT è stato Michele Marconi nel settembre 2019.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AvellinoPisa
Partite giocate99
Numero di partite vinte34
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate33
Gol totali segnati1318
Gol totali subiti1013
Media gol subiti per partita1.11.4
Percentuale possesso palla52.149.7
Numero totale di passaggi41064002
Numero totale di passaggi riusciti34513366
Tiri nello specchio della porta3858
Percentuale di tiri in porta40.953.7
Numero totale di cross191173
Numero medio di cross riusciti5942
Duelli per partita vinti443449
Duelli per partita persi384423
Corner subiti4544
Corner guadagnati3357
Numero di punizioni a favore120110
Numero di punizioni concesse96100
Tackle totali150131
Percentuale di successo nei tackle60.755.7
Fuorigiochi totali814
Numero totale di cartellini gialli2020
Numero totale di cartellini rossi01

Avellino - Pisa Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo23
  2. Modena20
  3. Ascoli19
  4. Mantova18
  5. Verona15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi8
  2. Andrea Belotti7
  3. Antonio Di Nardo7
  4. Dennis Johnsen6
  5. Daniel Mosquera6
MOSTRA COMPLETA

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