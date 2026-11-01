Un match dominato dall'Avellino, che non vinceva da tre partite e che con questo risultato aggancia in classifica proprio il Pisa. Sono gli uomini di Bianco, ora, a non vincere da tre partite.
Prossima giornata: Pisa-Sudtirol e Benevento-Avellino.
Un match dominato dall'Avellino, che non vinceva da tre partite e che con questo risultato aggancia in classifica proprio il Pisa. Sono gli uomini di Bianco, ora, a non vincere da tre partite.
Prossima giornata: Pisa-Sudtirol e Benevento-Avellino.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:31
FINE PARTITA: AVELLINO-PISA 2-0. Un gol per tempo: Di Maggio e Russo. 17:28
Cross tagliato di Marras, Pittarello non ci arriva di testa.17:28
Contropiede Avellino, il sinistro di Favilli termina alto sopra la traversa.17:27
Tramoni ribattuto, poi tiro-cross di Marras per Loyola, il cui colpo di tacco è bloccato da Martinelli. 17:26
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Besaggio, dentro Palmiero. 17:24
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Russo, dentro Favilli. 17:24
Angolo per il Pisa, che adesso sta attaccando senza sosta. 17:24
OCCASIONE PISA! Azione insistita del Pisa, Martinelli strepitoso su Loyola sbucato un po' dal nulla in area. 17:23
Dodici minuti di recupero. 17:22
Cross di Marras da destra, nessuno a chiudere sul secondo palo. 17:21
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori l'infortunato Izzo, dentro Cancellotti.17:20
Staff medico in campo per Izzo. 17:19
Cross di Tramoni completamente sballato. 17:19
Possesso palla saldamente in mano del Pisa, che però non riesce a rendersi pericoloso in avanti. 17:18
CARTELLINO GIALLO PER IL PISA. Ammonito Angori per un fallo su Palumbo. 17:17
Altro cross di Tramoni, Marras di testa non inquadra lo specchio. 17:16
Cross di Tramoni, sempre ben appostata la difesa dell'Avellino. 17:15
Un solo tiro in porta fino a questo momento per il Pisa.17:12
Ripartenza Avellino, Moruzzi avanza in solitudine e conclude alto. 17:12
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Calabresi, dentro Canestrelli. 17:10
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Leone, dentro Loyola. 17:10
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Rao, dentro Tramoni. 17:10
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Cheddira, dentro Pandolfi. 17:09
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Di Maggio, dentro Sounas. 17:09
Interruzione lunghissima per il Var del secondo gol dell'Avellino, presumibilmente per qualche problema tecnico: il recupero sarà consistente.17:11
Quinto gol in campionato per Russo. 17:06
GOL! AVELLINO-Pisa 2-0. Rete di Russo. Azione prolungata dell'Avellino, Palumbo di testa tocca per Russo che con il destro dal limite infila Confente. 17:06
Avvio di secondo tempo a ottimi ritmi. 17:02
Cheddira, insidioso in area, conquista un prezioso calcio d'angolo. 17:01
Tiro-cross di Leris che si ferma sul palo esterno. 17:00
INIZIO SECONDO TEMPO DI AVELLINO-PISA. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 16:57
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Zanon, dentro Marras.16:59
SOSTITUZIONE PER IL PISA. Fuori Primasso, dentro Bozinov. 16:58
Le due squadre stanno tornando in campo. 16:56
Un Avellino in grande spolvero è in vantaggio grazie alla rete di Di Maggio, ma sono almeno altre quattro le opportunità per il raddoppio. Il Pisa tiene palla ma senza incidere nella fase offensiva. 16:56
FINE PRIMO TEMPO: AVELLINO-PISA 1-0. Decide Di Maggio con il suo primo gol in campionato. 16:54
Cross di Moruzzi, testa centrale di Cheddira.16:54
Un minuto di recupero. 16:53
Cross basso di Rao troppo su Martinelli. 16:52
Lancio di Moreo per Pittarello, chiusura decisiva di Venturi. 16:50
OCCASIONE AVELLINO! Palumbo ha un rigore in movimento con il sinistro, Primasso fa il miracolo: angolo per i padroni di casa. 16:49
Cross di Missori da destra, Cheddira di testa spedisce sul fondo. 16:48
Bella punizione di Rao, vola Martinelli: angolo per il Pisa. 16:47
Rao messo giù al limite. 16:47
OCCASIONE AVELLINO! Cross da sinistra, Cheddira da solo in area si fa neutralizzare da Confente. 16:46
GOL! AVELLINO-Pisa 1-0. Rete di Di Maggio. Angolo battuto da Russo, dopo un breve flipper in area la palla arriva a Di Maggio il cui destro rasoterra viene solo sfiorato da Confente. 16:44
Conclusione di Di Maggio sugli sviluppi dell'angolo, ma c'è un'altra deviazione. 16:43
Già cinque corner conquistati dall'Avellino in questa prima metà di prima frazione. 16:42
OCCASIONE AVELLINO! Botta di destro di Izzo sugli sviluppi dell'angolo, Moreo salva tutto sulla linea di porta.16:41
Destro di Russo a giro deviato, angolo per l'Avellino. 16:40
Primo calcio d'angolo della partita anche per il Pisa. 16:37
OCCASIONE AVELLINO! Cross di Russo da angolo, Cheddira di testa centra la traversa. 16:37
Altro giro dalla bandierina per l'Avellino, che sta spingendo bene in avanti. 16:36
Sinistro alto sopra la traversa di Palumbo. 16:34
Bella palla di Pittarello per Rao, anticipato in area da Missori. 16:33
Destro di Rao dal limite, ribattuto. 16:32
Cross di Di Maggio, Cheddira di testa non impegna Confente. 16:31
Il primo calcio d'angolo della partita è per l'Avellino. 16:31
INIZIA AVELLINO-PISA. Prima palla per gli ospiti. 16:29
3-4-2-1 per il Pisa: Confente - Calabresi, Primasso, Angori - Zanon, Leone, Correia, Leris - Moreo, Rao - Pittarello. 16:28
3-5-2 per l'Avellino: Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi - Cheddira, Russo. 16:28
I toscani sono attualmente quinti in classifica con tre punti di vantaggio sui biancoverdi. 16:26
Dopo aver totalizzato solo due punti nelle ultime tre uscite, l'Avellino di Nesta ospita il Pisa di Bianco. 16:26
Al Partenio match tra due pretendenti alla promozione. 16:25
Benvenuti alla diretta del match tra Avellino e Pisa, valido per la decima giornata del campionato di Serie B. 16:24
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Città: Avellino
Capienza: 34000 spettatori16:24
Avellino - Pisa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio .
Attualmente l'Avellino si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10; il Pisa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 15.
In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Padova e la Virtus Entella ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Verona e il Palermo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Palermo pareggiando 3-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Filippo Pittarello con 4 gol.
Avellino e Pisa si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Pisa ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Avellino-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Avellino
|Pisa
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|3
|4
|Numero di partite perse
|3
|2
|Numero di partite pareggiate
|3
|3
|Gol totali segnati
|13
|18
|Gol totali subiti
|10
|13
|Media gol subiti per partita
|1.1
|1.4
|Percentuale possesso palla
|52.1
|49.7
|Numero totale di passaggi
|4106
|4002
|Numero totale di passaggi riusciti
|3451
|3366
|Tiri nello specchio della porta
|38
|58
|Percentuale di tiri in porta
|40.9
|53.7
|Numero totale di cross
|191
|173
|Numero medio di cross riusciti
|59
|42
|Duelli per partita vinti
|443
|449
|Duelli per partita persi
|384
|423
|Corner subiti
|45
|44
|Corner guadagnati
|33
|57
|Numero di punizioni a favore
|120
|110
|Numero di punizioni concesse
|96
|100
|Tackle totali
|150
|131
|Percentuale di successo nei tackle
|60.7
|55.7
|Fuorigiochi totali
|8
|14
|Numero totale di cartellini gialli
|20
|20
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
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