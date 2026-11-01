PREPARTITA

Avellino - Pisa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente l'Avellino si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 8° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 15 gol e ne ha subiti 10; il Pisa ha segnato 18 gol e ne ha subiti 15.

In casa l'Avellino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Padova e la Virtus Entella ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Verona e il Palermo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Il Pisa ha incontrato il Palermo pareggiando 3-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Raffaele Russo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Filippo Pittarello con 4 gol.

Avellino e Pisa si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Pisa ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Avellino-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha vinto gli ultimi tre confronti con il Pisa in Serie BKT senza subire gol, ed è imbattuto da sei gare con i toscani nel torneo (4V, 2N), dopo che aveva perso tre dei primi quattro scontri diretti giocati contro la formazione nerazzurra (1N).

Dopo aver perso il primo match casalingo in assoluto contro il Pisa in Serie BKT (0-3 nel settembre 1989), l'Avellino è rimasto imbattuto in tutti i quattro più recenti grazie ad un pareggio nel 1991 seguito da tre successi: solo contro Modena (cinque) e Pro Vercelli (quattro) i campani vantano una striscia aperta di vittorie interne più lunga nel torneo.

L'Avellino non ha mai ottenuto lo stesso risultato per due volte di fila nelle ultime sei gare casalinghe (3V, 1N, 2P). Nell'ultima partita interna, gli irpini hanno perso 0-1 contro il Padova e l'ultima volta che hanno incassato due sconfitte di fila davanti al proprio pubblico in cadetteria risale al febbraio scorso contro Frosinone e Pescara.

Il Pisa è rimasto imbattuto in tutte le quattro trasferte disputate in questa Serie BKT (2V, 2N) e solo due volte nella propria storia ha evitato la sconfitta in ciascuna delle prime cinque gare esterne stagionali nel torneo cadetto: nel 1984/85 (2V, 3N) e nel 2007/08 (5V).

Avellino (nove) e Pisa (otto) sono le due squadre che hanno segnato più reti nei primi tempi in questa stagione di Serie BKT.

Emanuele Adamo ha segnato al suo esordio in Serie BKT nell'ultimo turno di campionato contro la Virtus Entella; considerando gli ultimi 20 anni del torneo cadetto, l'unico giocatore dell'Avellino ad avere trovato il gol nelle sue prime due gare con la maglia dei campani nella competizione è stato Ferdinando Sforzini (nel gennaio 2009).

Tommaso Marras ha trovato il gol in ciascuna delle sue ultime tre presenze di campionato; l'ultimo giocatore del Pisa che ha segnato in quattro match consecutivi in Serie BKT è stato Michele Marconi nel settembre 2019.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: