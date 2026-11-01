Il match termina con un pareggio per 2-2 tra Empoli e Salernitana. Dopo una prima parte di gara di studio, poco dopo la mezz’ora gli ospiti passano in vantaggio con una rete di opportunismo di Maistro. I padroni di casa reagiscono e prima trovano il pari con una rete di Popov, in ribattuta su azione di corner, e successivamente con una prodezza di Saporiti dal limite dell’area. Verso l’ora di gioco i campani raggiungono il pareggio con una conclusione a giro di Maistro, sfiorata da Di Nardo. Nell’ultima mezz’ora non si registrano occasioni significative per entrambe le squadre.

PREPARTITA

Empoli - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente l'Empoli si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece la Juve Stabia si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 17; la Juve Stabia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11.

In casa l'Empoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Vicenza e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Cremonese e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 2-1 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Verona perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Edoardo Saporiti con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 7 gol.

Empoli e Juve Stabia si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 6 volte, la Juve Stabia ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Empoli-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo sei successi toscani (1P) nelle prime sette partite tra Empoli e Juve Stabia in Serie BKT, i campani hanno vinto tutti i tre confronti più recenti nel torneo, incluso il successo per 2-1 dell’11 febbraio scorso. Le Vespe non hanno mai vinto due match contro gli azzurri in un singolo anno solare in cadetteria.

Delle cinque partite giocate in casa dall'Empoli contro la Juve Stabia, i toscani hanno vinto tutte le prime quattro, pur mantenendo la porta inviolata solamente in un'occasione: 5-0 nella stagione 2012/13 con Maurizio Sarri in panchina, una delle quattro vittorie più ampie nella storia degli azzurri in cadetteria (stesso punteggio contro l’Ancona nel 2001, la Salernitana nel 2021 e il Bari nel 2025). Nel confronto più recente dell’11 febbraio scorso, tuttavia, le Vespe si sono imposte per 2-1.

L'Empoli ha perso le ultime tre partite casalinghe in questo campionato di Serie BKT dopo aver vinto la prima. I toscani hanno fatto peggio solamente nel 1949 quando hanno incassato cinque sconfitte interne consecutive tra l'ultima giornata della stagione 1948/49 e le prime quattro del 1949/50.

La Juve Stabia è imbattuta da quattro trasferte in Serie BKT (2V, 2N) e nell'ultimo turno si è imposta 1-0 sul campo della Cremonese. L'ultima volta che i campani hanno centrato due successi consecutivi in trasferta nel torneo risale all’ottobre 2012 (4-1 alla Pro Vercelli e 4-2 all'Ascoli).

Juve Stabia (quattro) ed Empoli (cinque) sono due delle tre squadre, insieme all'Arezzo (cinque), ad aver segnato il minor numero di gol su azione in questa stagione di Serie BKT.

Con la rete segnata contro il Cesena nell'ultimo turno di campionato, Edoardo Saporiti ha già realizzato tre gol nelle nove sfide di questo torneo, lo stesso numero di marcature realizzate nella scorsa stagione di Serie BKT (tre), ma in 19 partite. Inoltre, tutti gli ultimi cinque centri del classe 2001 nel torneo cadetto sono arrivati nel 2026 e nei secondi tempi di gioco.

Christian Pierobon è sia il giocatore che ha registrato il maggior numero di contrasti (28) in questo campionato sia quello che ha subito più falli (27).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: