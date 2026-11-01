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Formazioni ufficiali di Empoli-Juve Stabia - Serie B 2026/2027

Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli
1 Novembre 2026 ore 15:00
Empoli
2
Juve Stabia
2
Partita finita
Arbitro: Dario Madonia
  1. 33' 0-1 Antonio Di Nardo
  2. 38' 1-1 Bohdan Popov
  3. 44' 2-1 Edoardo Saporiti
  4. 59' 2-2 Antonio Di Nardo
0'
45'
90'
90'
93'

Il match termina con un pareggio per 2-2 tra Empoli e Salernitana. Dopo una prima parte di gara di studio, poco dopo la mezz’ora gli ospiti passano in vantaggio con una rete di opportunismo di Maistro. I padroni di casa reagiscono e prima trovano il pari con una rete di Popov, in ribattuta su azione di corner, e successivamente con una prodezza di Saporiti dal limite dell’area. Verso l’ora di gioco i campani raggiungono il pareggio con una conclusione a giro di Maistro, sfiorata da Di Nardo. Nell’ultima mezz’ora non si registrano occasioni significative per entrambe le squadre.

  1. 90'+4'

    Fischio finale dell'incontro. Empoli-Juve Stabia 0-016:52

  3. 90'+3'

    La conclusione di Egan, che raccoglie uno spunto di Distefano, viene murata.16:51

  4. 90'+2'

    Fernandes colpisce male la palla e sfrutta male l'ultimo cross.16:51

  5. 90'

    Tre minuti di recupero.16:49

  6. 90'

    Fernandes lavora un pallone per Battistella, che dal limite calcia alto.16:48

  7. 86'

    Cambio in attacco per l'Empoli. Esce Edoardo Saporiti ed entra Florijan Meznar.16:45

  9. 86'

    Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Thomas Battistella per un intervento in ritardo ai danni di Biondini.16:44

  10. 83'

    Corner di Battistella, respinge Seghetti a pugni e Bandinelli dal limite calcia alto.16:42

  11. 81'

    Cross di Saporiti intercettato in presa alta da Vukovic.16:39

  12. 78'

    Cross di Sibilli e Fernandez interviene su un pallone destinato a Di Nardo, vanificando una potenziale occasione.16:36

  13. 76'

    Sostituzione Filippo Bandinelli Edoardo Biondini16:43

  15. 76'

    Cambio di esterni per l'Empoli. Esce Niccolò Corrado ed entra Matteo Egan.16:35

  16. 72'

    Cambio in attacco per l'Empoli. Esce Joseph Ceesay ed entra Filippo Distefano.16:30

  17. 72'

    Popov effettua un tiro cross da posizione defilata, Di Stefano non riesce ad intervenire sottoporta. La posizione di partenza di Popov è irregolare.16:31

  18. 70'

    Giallo per l'Empoli. Ammonito Filippo Bandinelli un intervento in ritardo a centrocampo.16:29

  19. 69'

    Punizione di Sibilli da destra e Battistella di testa mette fuori.16:28

  21. 64'

    Cambio in attacco per la Juve Stabia. Esce Fabio Maistro ed entra Sanà Fernandes.16:23

  22. 64'

    Conclusione di Maistro a giro che termina alta.16:22

  23. 63'

    Zedadka conclude una lunga serie di passaggi con un tiro centrale.16:21

  24. 61'

    Saporiti rientra e calcia in porta, ma il tentativo è centrale.16:20

  25. 60'

    Conclusione dal limite di Yepes, che riceve da Saporiti, che termina fuori di poco.16:19

  27. 59'

    GOL! Empoli-JUVE STABIA 2-2. Rete di Fabio Maistro, che mette in rete con uno strepitoso sinistro a giro, sfiorato da Di Nardo.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo16:28

  28. 59'

    Assist Fabio Maistro16:28

  29. 58'

    Conclusione da fuori area di Buglio, deviata in corner.16:17

  30. 56'

    Cambio in difesa per la Juve Stabia. Esce Manuel Ricciardi ed entra Tommaso Maggioni.16:25

  31. 56'

    Cambio a centrocampo per la Juve Stabia. Esce Nermin Karic ed entra Thomas Battistella.16:15

  33. 56'

    Cambio di esterni per la Juve Stabia. Esce Leonardo Candellone ed entra Giuseppe Sibilli.16:15

  34. 55'

    Ceesay appoggia per Zedadka, che calcia di prima intenzione. Vukovic sul suo palo devia in corner.16:13

  35. 53'

    Giallo per l'Empoli. Ammonito Marco Curto per aver trattenuto Karic in azione di ripartenza.16:12

  36. 52'

    Cross di Corrado e Vukovic in uscita di pugno libera l'area.16:11

  37. 51'

    Corrado entra in area ma non riesce a concludere. Si conquista un corner.16:09

  39. 46'

    Primo calcio d'inizio del secondo tempo, a favore dell'Empoli.16:05

  40. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Empoli.16:04

  41. Il primo tempo termina con l’Empoli in vantaggio per 2-1. Dopo una prima parte di gara di studio, poco dopo la mezz’ora gli ospiti passano in vantaggio con una rete di opportunismo di Di Nardo. I padroni di casa reagiscono e prima trovano il pari con una rete di Popov, in ribattuta su azione di corner, e successivamente con una prodezza di Saporiti dal limite dell’area.16:04

  42. 45'+3'

    Fischio finale del primo tempo. Empoli-Juve Stabia 2-1.15:50

  43. 45'+2'

    Di Nardo calcia da buona posizione, ma il pallone termina sul fondo.15:49

  45. 45'+1'

    Due minuti di recupero.15:47

  46. 45'

    Gran tiro di Candellone da posizione defilata e Seghetti mette in corner.15:47

  47. 44'

    GOL! EMPOLI-Juve Stabia 2-1. Rete di Edoardo Saporiti, che controlla dal limite di petto e fa partire in mezza rovesciata un tiro imparabile per Vukovic.15:46

  48. 38'

    GOL! EMPOLI-Juve Stabia 1-1. Rete di Bohdan Popov. Calcio d’angolo, colpo di testa di Bembnista, Vuhovic para e sulla ribattuta Popov mette in rete.

    Guarda la scheda del giocatore Bohdan Popov15:46

  49. 36'

    Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Davide Buglio.15:56

  51. 33'

    GOL! Empoli-JUVE STABIA 0-1. Rete di Antonio Di Nardo. Punizione di Maistro. Sulla ribattuta Karic rimette il pallone in mezzo e Maistro supera il portiere, mettendo in rete a porta vuota.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Di Nardo15:37

  52. 33'

    Bettella è a terra a seguito di una manata di Bandinelli.15:34

  53. 29'

    Ceesay entra in area e mette dietro per Saporiti, che viene anticipato dal rientro di Karic.15:31

  54. 28'

    Candellone prova la conclusione dal limite, ma Seghetti para a terra.15:30

  55. 27'

    Saporiti, lanciato da Ceesay, tenta di beffare Vukovic con un palloneto, ma mette alto.15:29

  57. 22'

    Ricciardi prova la conclusione di sinistro dal limite dell'area. Pallone centrale.15:24

  58. 19'

    Prodezza di Seghetti su colpo di testa da Bettellia da pochi passi. Il difensore era stato imbeccato da Bellich su punizione di Maistro. Successivamente Bellich prova la conclusione e Seghetti mette in angolo.15:22

  59. 14'

    Cross di Saporiti per Popov che, viene anticipato da Bellich, che di testa mette in angolo.15:16

  60. 13'

    Cross di Saporiti che termina direttamente sul fondo.15:15

  61. 12'

    Buona chiusura di Corrado, che vanifica un passaggio di Karic.15:13

  63. 7'

    Di Nardo controlla e prova un destro da posizione defilata. Pallone che termina sull'esterno della rete.15:09

  64. 6'

    Maistro serve Di Nardo, che prova un destro ad incrociare. Seghetti para a terra.15:08

  65. Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Juve Stabia. 15:02

  66. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Dario Mandonia di Palermo.14:59

  67. JUVE STABIA(4-3-3): Vukovic; Ricciardi, Bettella, Bellich, Douglas; Karic, Buglio, Kumi; Maistro, Di Nardo, Candellone Allenatore: Pietro De Giorgio14:46

  69. EMPOLI(3-5-2): Seghetti; Bembnista, Curto, Indragoli; Zedadka, Bandinelli, Yepes, Saporiti, Corrado; Popov, Ceesay Allenatore: Matteo Andreoletti14:59

  70. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato in Toscana, nello scorso campionato di Serie B, è terminato con un successo per 2-1 a favore dei campani.14:33

  71. Gli ospiti, reduci da una sconfitta interna per mano del Verona, si trova in classifica un punto sopra rispetto ai rivali di oggi.14:32

  72. I padroni di casa, penultimi in classifica con 7 punti, sono reduci da 2 sconfitte consecutive.14:31

  73. Benvenuti allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, per la sfida tra Empoli e Juve Stabia, gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie B.14:30

  75. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
    Città: Empoli
    Capienza: 19795 spettatori14:30

    Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Empoli - Juve Stabia

Empoli
Juve Stabia
TITOLARI EMPOLI
PANCHINA EMPOLI
  • (16) FLORIJAN MEZNAR (A)
  • (1) SAMUELE PERISAN (P)
  • (35) MATTEO EGAN (D)
  • (40) ROBERTO BERIZZI (D)
  • (39) EDOARDO BIONDINI (C)
  • (37) DIEGO ANTONINI (D)
  • (44) LAPO DELI (C)
  • (31) TOMMASO RUGANI (D)
  • (13) EMILIANO FILIPPIS (P)
  • (5) DUCCIO DEGLI INNOCENTI (C)
  • (20) FILIPPO DISTEFANO (A)
ALLENATORE EMPOLI
  • Matteo Andreoletti
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Pietro De Giorgio
PREPARTITA

Empoli - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 15:00 allo stadio .

Attualmente l'Empoli si trova 18° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece la Juve Stabia si trova 17° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
L'Empoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 17; la Juve Stabia ha segnato 11 gol e ne ha subiti 11.

In casa l'Empoli ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Juve Stabia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Ascoli, il Vicenza e il Cesena ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
La Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, la Cremonese e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 2-1 mentre La Juve Stabia ha incontrato il Verona perdendo 0-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Edoardo Saporiti con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 7 gol.

Empoli e Juve Stabia si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 6 volte, la Juve Stabia ha vinto 4 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Empoli-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo sei successi toscani (1P) nelle prime sette partite tra Empoli e Juve Stabia in Serie BKT, i campani hanno vinto tutti i tre confronti più recenti nel torneo, incluso il successo per 2-1 dell’11 febbraio scorso. Le Vespe non hanno mai vinto due match contro gli azzurri in un singolo anno solare in cadetteria.
  • Delle cinque partite giocate in casa dall'Empoli contro la Juve Stabia, i toscani hanno vinto tutte le prime quattro, pur mantenendo la porta inviolata solamente in un'occasione: 5-0 nella stagione 2012/13 con Maurizio Sarri in panchina, una delle quattro vittorie più ampie nella storia degli azzurri in cadetteria (stesso punteggio contro l’Ancona nel 2001, la Salernitana nel 2021 e il Bari nel 2025). Nel confronto più recente dell’11 febbraio scorso, tuttavia, le Vespe si sono imposte per 2-1.
  • L'Empoli ha perso le ultime tre partite casalinghe in questo campionato di Serie BKT dopo aver vinto la prima. I toscani hanno fatto peggio solamente nel 1949 quando hanno incassato cinque sconfitte interne consecutive tra l'ultima giornata della stagione 1948/49 e le prime quattro del 1949/50.
  • La Juve Stabia è imbattuta da quattro trasferte in Serie BKT (2V, 2N) e nell'ultimo turno si è imposta 1-0 sul campo della Cremonese. L'ultima volta che i campani hanno centrato due successi consecutivi in trasferta nel torneo risale all’ottobre 2012 (4-1 alla Pro Vercelli e 4-2 all'Ascoli).
  • Juve Stabia (quattro) ed Empoli (cinque) sono due delle tre squadre, insieme all'Arezzo (cinque), ad aver segnato il minor numero di gol su azione in questa stagione di Serie BKT.
  • Con la rete segnata contro il Cesena nell'ultimo turno di campionato, Edoardo Saporiti ha già realizzato tre gol nelle nove sfide di questo torneo, lo stesso numero di marcature realizzate nella scorsa stagione di Serie BKT (tre), ma in 19 partite. Inoltre, tutti gli ultimi cinque centri del classe 2001 nel torneo cadetto sono arrivati nel 2026 e nei secondi tempi di gioco.
  • Christian Pierobon è sia il giocatore che ha registrato il maggior numero di contrasti (28) in questo campionato sia quello che ha subito più falli (27).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

EmpoliJuve Stabia
Partite giocate99
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse63
Numero di partite pareggiate13
Gol totali segnati89
Gol totali subiti159
Media gol subiti per partita1.71.0
Percentuale possesso palla45.353.9
Numero totale di passaggi35214211
Numero totale di passaggi riusciti28543562
Tiri nello specchio della porta3038
Percentuale di tiri in porta45.540.0
Numero totale di cross175162
Numero medio di cross riusciti3743
Duelli per partita vinti408479
Duelli per partita persi424468
Corner subiti3843
Corner guadagnati3842
Numero di punizioni a favore114144
Numero di punizioni concesse130104
Tackle totali154137
Percentuale di successo nei tackle57.157.7
Fuorigiochi totali1216
Numero totale di cartellini gialli1711
Numero totale di cartellini rossi40

Empoli - Juve Stabia Live

Salute

Classifica SERIE B

  1. Palermo23
  2. Modena20
  3. Ascoli19
  4. Mantova18
  5. Avellino15
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Cristian Shpendi8
  2. Andrea Belotti7
  3. Antonio Di Nardo7
  4. Dennis Johnsen6
  5. Daniel Mosquera6
MOSTRA COMPLETA

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