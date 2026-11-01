Grazie per aver seguito la diretta scritta di Palermo-Lanerossi Vicenza e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2026-2027.21:29

90'+4' E FINISCE QUI!!! Il Palermo torna alla vittoria e batte in casa, in rimonta, il Vicenza per 3-1. Al gol iniziale di Brighenti, i rosanero la ribaltano con Johnsen e la doppietta di Vavassori21:25

90'+3' CASSANDRO SFIORA IL GOL!!! E Palermo che sfiora addirittura il 4-1 col destro dal limite di Cassandro che fa la barba al palo alla destra di Gagno21:24

90'+1' Gabrielloni conquista un buon fallo a centrocampo. Passano i secondi21:23

90' 3 minuti di recupero...21:22

89' Si difende bene il Palermo in questo finale. Vicenza senza troppe energie per provare un forcing, anche perché gli servirebbero 2 gol21:36

86' Fanno 6 i gol di Vavassori in campionato21:18

85' GOL! PALERMO-Vicenza 3-1. Rete di Dominic Vavassori. Ancora lui. Doppio dribbling del classe 2005, se la porta sul destro e fa partire una conclusione che si infila in rete sul palo più lontano. Gagno riesce solo a toccarla e a non respingere.



Guarda la scheda del giocatore Dominic Vavassori21:17

83' Ultimo cambio anche per Gallo. Dentro Alessio per Carraro. Un trequartista in più per il Vicenza21:15

82' Giallo per Mazzitelli che entra in ritardo su Valoti21:14

81' Gagno rischia qualcosa col palleggio con i piedi in area, sulla pressione di Gabrielloni, ma il portiere del Vicenza si disimpegna bene21:13

80' OCCHIO A PEDA!!! Mazzitelli per Peda che è nell'area avversaria, ma non trova la porta sull'opposizione di Gagno. Continua a collezionare occasioni il Palermo, senza però trovare il 3-1 della sicurezza21:12

79' E Inzaghi completa i cambi inserendo Magnani per Johnsen. Un difensore in più per il Palermo21:11

77' Johnsen con lo spiovente per Gabrielloni sul primo palo, interviene in anticipo Marchizza che manda in angolo21:08

76' Occhio alle transizioni del Palermo, ma le conclusioni di Vavassori e Cassandro vengono ribattute dalla difesa ospite21:07

75' Inzaghi toglie anche Hernani. Spazio per Claudio Gomes. Quello del Palermo diventa un 4-3-3 in questo quarto d'ora finale21:07

72' Mentre Moncini prende il posto di Merkaj. Nuova coppia d'attacco quindi: Moncini-Rauti21:04

71' CAMBIA IL VICENZA!!! Doppio cambio per Gallo. Dentro Corazza per Costa a sinistra21:03

70' ALTRA CHANCE CLAMOROSA PER IL PALERMO!!! Vavassori per Johsen che penetra da sinistra, prova il destro sul palo più lontano, ma non inquadra la porta. Altra occasionissima per chiudere la partita21:02

69' PALERMO VICINO AL TRIS! Stop e inserimento di Vavassori che ha la porta spalancata, ma calcia alto nel tentativo di bruciare Gagno. Il Palermo sfiora il 3-121:01

69' E dentro anche Estévez per Segre. Inzaghi cambia la coppia di giocatori sulla linea mediana21:00

69' Dentro anche Mazzitelli per Ranocchia20:59

68' TRIPLO CAMBIO PALERMO!!! Finisce la partita di Pohjanpalo che lascia il campo a Gabrielloni21:35

65' Dall'altra parte Valoti tenta il colpo di tacco per Bellemo, ma arriva la chiusura pulita di Ceccaroni e può ripartire il Palermo20:57

65' Bellissima transizione offensiva del Palermo. Arriva poi al tiro Segre, ma il suo destro viene ribattuto20:56

64' Primo cross di Caferri da destra, diventa quasi un tiro, ma Perin difende bene il primo palo20:55

63' Solito asse Johnsen-Pohjanpalo, ma l'ex Venezia non riesce ad arrivare sul pallone in area20:54

61' Dentro anche Caferri che torna sulla fascia destra al posto di Pietrelli20:52

60' I CAMBI DI GALLO!!! Dentro Rauti che prende il posto di Morra. Il Vicenza spera di ravvivare il suo attacco20:52

58' Niente di fatto sul corner. C'è il fallo in attacco di Papetti. La palla era anche entrata, ma tutto a gioco fermo20:51

57' Si fa vedere il Vicenza dopo tanto tempo. Transizione di Bellemo che gira per Morra, destro a cercare il palo più lontano, ma la tocca Peda in angolo20:48

54' ANCORA VAVASSORI!!! Palla di Augello sul primo palo per Vavassori che si inserisce, ma il suo mancino sfiora soltanto il palo alla sinistra di Gagno20:46

54' 5° gol in campionato per Vavassori20:45

53' GOL! PALERMO-Vicenza 2-1. Rete di Dominic Vavassori. Ripartenza veloce del Palermo con la transizione guidata da Segre: assist per Vavassori che, questa volta, non può sbagliare davanti a Gagno. Tutto fatto partire da Pohjanpalo, in versione regista. I rosanero la ribaltano.



Guarda la scheda del giocatore Dominic Vavassori21:33

51' Hernani con un passaggio all'indietro per Cassandro che ci prova dal limite, ma calcia alto sopra la traversa. È comunque un Palermo con un piglio diverso.20:43

50' Valoti provvidenziale a chiudere su Segre e a fa ripartire un Vicenza troppo timido in questo avvio di ripresa21:33

48' Cross da destra di Cassandro. Fa buona guardia questa volta la retroguardia del Vicenza20:40

47' SUBITO PALERMO!!! Gran palla di Johnsen per Pohjanpalo, ma il finlandese manca di pochissimo l'impatto col pallone a tu per tu con Gagno20:39

46' SI RIPARTE A PALERMO!!!20:37

Al netto della furia di Johnsen nel finale, è un Palermo che fatica a produrre gioco e a calciare in porta. Stesso problema visto nel primo tempo di Pisa. Serve qualcosa di più per provare a vincere questa partita. Senza dimenticare come si siano visti poco Vavassori e Pohjanpalo finora. Benissimo il Vicenza nella prima mezz'ora, ma nell'ultimo quarto d'ora ha un po' pagato l'irruenza fisica dei rosanero e non sono riusciti a resistere.20:33

Inizio di partita da incubo per il Palermo che va di nuovo in svantaggio come capitato col Pisa. Brighenti piazza l'1-0 e sfiora il raddoppio, con Augello che salva sulla linea. Altre occasioni per il Vicenza che si rende pericoloso con Merkaj e Pietrelli e i rosanero si salvano. Solo nel finale si riaccende il Palermo grazie a Jonhsen. Il norvegese segna, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poco dopo segna ancora e firma l'1-1 che ristabilisce la parità.20:23

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 1-1 all'intervallo. Al gol di Brighenti, risponde Johnsen nel finale20:23

45'+3' Merkaj richiamato dall'arbitro. Perin stava per calciare una punizione, ma l'attaccante del Vicenza ha spostato il pallone due volte per rallentare la battuta20:20

45'+1' Due minuti di recupero...20:18

45'+1' 7° gol in campionato per Johnsen20:18

45' GOL! PALERMO-Vicenza 1-1. Rete di Dennis Johnsen. E questa volta è tutto vero. Prima tira Pohjanpalo, murato, poi l'assist per Vavassori che ci prova due volte e due volte viene murato. Johnsen è in zona e, in tap-in, firma il gol del pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Dennis Johnsen20:17

42' Johnsen protesta in maniera vibrante con l'arbitro per non avergli fischiato un fallo appena fuori dall'area. Giallo per lui20:14

41' Ci prova RANOCCHIA col destro da fuori area, ma non trova la porta di Gagno20:13

40' Ancora Johnsen che sta provando a trascinarsi il Palermo sulle spalle. Bella palla in direzione di Vavassori, chiude tutto Marchizza20:11

38' GOL ANNULLATO! Johnsen era effettivamente in fuorigioco. Si resta sull'1-0 Vicenza20:11

38' VAR IN CORSO!!! Possibile fuorigioco, però, di Johnsen sull'assist di Ranocchia. Stanno rivedendo tutto in sala VAR.20:10

37' GOL! PALERMO-Vicenza 1-1. Rete di Dennis Johnsen. E dal possibile 2-0 del Vicenza, ecco che arriva l'1-1 col perfetto inserimento di Johnsen sull'assist di Ranocchia. Destro al volo del norvegese che batte Gagno.20:09

35' OCCASIONE VICENZA!!! Pietrelli passa in mezzo a due, prova poi la conclusione col mancino, ma Perin chiude le gambe e respinge il tiro. Che rischio ancora per il Palermo20:07

33' Johnsen prova a crossare d'esterno per Pohjanpalo, il finlandese la tocca per aggirare il proprio marcatore, ma non riesce a controllare per poi andare al tiro. Palermo che non ha ancora calciato nello specchio20:05

32' Si può ripartire. Per adesso in campo sia Costa che Marchizza20:04

30' 66% di possesso palla per il Palermo in questa prima mezz'ora di gioco...20:03

30' Adesso gioco fermo. I due difensori del Vicenza si sono scontrati tra di loro nel cercare il colpo di testa20:03

30' I giocatori del Vicenza si lamentano perché il Palermo continua a giocare nonostante ci siano Costa e Marchizza a terra, L'arbitro fa però cenno che è lui a decidere se fermare il gioco o no e non aveva visto nessun fallo.20:03

29' Prova ad essere pericoloso anche Augello da sinistra, Marchizza anticipa Vavassori20:01

28' Costa sempre pericoloso con i suoi cross da sinistra, Peda però anticipa tutti, poi Vavassori rientra e si prende il fallo da Morra.20:00

25' Hernani costretto a prendere palla nella propria metà campo. Viene concesso davvero poco spazio all'ex Parma e Monza che deve fare tanta strada per arrivare nell'area avversaria19:58

23' Spiovente di Hernani verso il secondo palo, ma nessuno si inserisce da quella parte. La palla sfila sul fondo19:54

20' Il Palermo ha preso in mano la partita ora, ma non ci sono tanti sbocchi in avanti. Il Vicenza difende in maniera ordinata con 10 giocatori al di sotto della linea della palla. Solo Merkaj resta davanti19:53

18' Johnsen aumenta il ritmo a sinistra, palla dentro per il taglio di Vavassori che viene anticipato però da Marchizza con una bella diagonale19:50

16' Ci prova anche Ceccaroni da fuori: c'è la potenza, ma la mira non è quella buona. Palla alle stelle19:47

15' Destro di Pohjanpalo da fuori, la palla viene però respinta dalla difesa ospite.19:47

14' Morra in ritardo su Vavassori. Giallo per il giocatore del Vicenza19:46

14' GOL, ANZI NO!!! Raddoppio di Merkaj, ma a gioco fermo. L'arbitro aveva fischiato il fallo di Merkaj su Ceccaroni19:45

13' Molto arrabbiato Filippo Inzaghi in panchina per questo avvio del Palermo19:45

12' PIETRELLI A TERRA IN AREA!!! Prova lo sfondamento a destra Pietrelli che finisce a terra per una spinta di Augello. Il colpo dell'esterno del Palermo c'è, ma troppo poco per chiedere il penalty19:44

10' ANCORA BRIGHENTI!!! Il Vicenza sfiora il raddoppio, ancora con Brighenti di testa, sugli sviluppi del corner, ma salva sulla linea Augello. Poi ci prova col destro Valoti, ma spara in tribuna19:42

9' Costa si invola sulla sinistra, cross in mezzo per Merkaj sul primo palo, ma c'è l'anticipo di Ceccaroni che manda in angolo19:41

8' Per ora il Palermo non reagisce e Merkaj, invece, guadagna un calcio di punizione nella metà campo avversaria19:40

5' E Palermo che deve già inseguire. Per la seconda volta consecutiva, infatti, la squadra di Inzaghi va sotto nel primo tempo come già capitato in settimana contro il Pisa.19:38

4' 1° gol in campionato per Brighenti, che non segnava dalla scorsa stagione quando vestiva la maglia del Catanzaro21:32

3' GOL CONVALIDATO!!! Niente tocco di mano e vantaggio, quindi, del Vicenza19:35

3' VAR IN CORSO!!! In sala VAR stanno però rivedendo il tutto per un possibile tocco di mano di Brighenti19:35

2' GOL! Palermo-VICENZA 0-1. Rete di Nicolò Brighenti. Subito in vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un corner. Assist di Costa e Brighenti è al posto giusto, al momento giusto, e batte Perin da due passi.



Guarda la scheda del giocatore Nicolò Brighenti19:35

1' SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...19:32

Il direttore di gara sarà il sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Il fischietto classe '92 sarà coadiuvato dagli assistenti Politi e Belsanti e dal quarto ufficiale, il sig. Claudio Giuseppe Allegretta. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, avremo Niccolò Baroni (VAR) e Paolo Silvio Mazzoleni (AVAR).08:02

Sono 41 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Palermo e Vicenza. Bilancio che pende dalla parte dei veneti con 16 successi contro i 13 dei rosanero oltre a 12 pareggi. L'ultima sfida tra le due risale al 2° turno di Coppa Italia '18/'19 con la vittoria ai rigori del Palermo dopo il 2-2 nei 120 minuti. Partita pazza. 1-0 di Giacomelli al 92', ma al 94' Rajkovic porta tutti ai supplementari. Gol anche nel recupero dei supplementari, con la rete di Rajkovic al 122' a protrarre il match ai rigori. L'ultimo duello in una partita di campionato, invece, risale al 2004 col 3-0 in favore del Palermo di Guidolin contro il Vicenza di Iachini. A segno Gasbarroni, Toni e Di Donato.09:24

Sono 4 i cambi di Gallo dalla gara col Modena. A centrocampo dentro Pietrelli, Carraro e Costa al posto di Caferri, Pellizzari e Corazza. È Morra il compagno di reparto di Merkaj, con Rauti che parte dalla panchina.19:25

Palermo senza gli infortunati Bani, Barba, Joronen, Palumbo, Pierozzi e Strefezza. Inzaghi inserisce così Ceccaroni per Bani e torna Cassandro titolare a destra, così come torna Hernani trequartista al posto di Mazzitelli.19:23

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Vicenza scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Gagno - Papetti, Brighetti, Marchizza - Pietrelli, Bellemo, Carraro, Valoti, Costa - Morra, Merkaj. All. Fabio Gallo. A disposizione: Tantalocchi - Leverbe, Vescovi, Sandon - Alessio, Rada, Talarico, Zonta, Caferri, Corazza - Rauti, Moncini.19:21

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Perin - Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello - Ranocchia, Segre - Vavassori, Hernani, Johnsen - Pohjanpalo. All. Filippo Inzaghi. A disposizione: Fortin, Nespola - Magnani, Bozzolan - C.Gomes, Mazzitelli, Estévez, Gyasi - Gabrielloni.19:15

Non se la passa tanto bene il Vicenza, che ha raccolto solo una vittoria nelle ultime 8 giornate. Era arrivato l'importantissimo 2-0 in casa dell'Empoli, per provare ad uscire dalla zona retrocessione, ma la squadra di Gallo è scivolata nuovamente, perdendo 2-1 in casa contro il Modena. Vicenza che era passata subito in vantaggio con Nieling, facendosi però rimontare dalle reti di Belotti e Ambrosino.09:28

Palermo che arriva dall'incredibile 3-3 sul campo del Pisa. La squadra di Filippo Inzaghi aveva giocato un pessimo primo tempo, andando sotto di due gol. Poi la reazione, nella ripresa, con i gol di Johnsen, Peda e Vavassori: da 2-0 a 2-3, prima del pareggio finale di Marras. Nonostante il pari, il Palermo resta saldamente al primo posto con 7 vittorie e 2 pareggi.09:26

Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Lanerossi Vicenza, gara valida per la Giornata 10 della Serie BKT 2026-2027. Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo.05:00

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