Tutto semplice per il Verona che archivia la pratica Carrarese in 45': decisive le reti di Harroui, Mosquera e Sarr nel primo tempo. Ospiti troppo fragili e distratti e incapaci di organizzare una controffensiva nella ripresa.

Sono soltanto due i precedenti tra Hellas Verona e Carrarese in Serie B, risalenti alla stagione 1947/48. In entrambe le occasioni si sono imposti i gialloblù: la gara disputata al Bentegodi, nello specifico, terminò 2-1, grazie alla doppietta di Sergio Sega.16:50

Dopo il 2-2 contro il Catanzaro e l'1-1contro il Pisa, l'Hellas Verona potrebbe pareggiare tre match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2006 (contro Rimini, Pescara e Modena in quel caso).16:55

La Carrarese ha registrato una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro trasferte stagionali in Serie BKT e, se conquistasse i tre punti, registrerebbe sia il proprio record di successi nelle prime cinque gare esterne in un singolo torneo cadetto (due), sia il proprio record di punti fuori casa a questo punto del torneo (sette), anche considerando tre punti a vittoria da sempre.16:56

La Carrarese è reduce dalla vittoria con l'Arezzo e sogna il bis per piazzare il sorpasso e allontanarsi dalla zona calda della classifica.17:05

È Paride Tremolada (Sez. AIA di Monza) a dirigere la sfida del Bentegodi. I suoi assistenti sono Eugenio Scarpa e Simone Della Mea. Il IV ufficiale è Davide Galiffi. Al VAR ci sono Luca Massimi e Alessandro Prontera.17:18

Primo tempo dominato dal Verona che subisce la carrarese per 5' e poi è straripante: vantaggio con Harroui che batte Pizzignacco grazie a una deviazione di Oliana. Il raddoppio è un regalo di Reale che permette a Mosquera di presentarsi a tu per tu col portiere che invece è colpevole sul terzo gol di Sarr. 18:05

PREPARTITA

Verona - Carrarese è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 17:15 allo stadio .

Attualmente il Verona si trova 5° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece la Carrarese si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

Il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13; la Carrarese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Verona ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pisa e la Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Palermo e l'Arezzo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Juve Stabia vincendo 0-1 mentre La Carrarese ha incontrato l'Arezzo vincendo 2-1.

Verona e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 2 volte, la Carrarese non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Verona-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona ha vinto entrambi i primi due match contro la Carrarese in Serie BKT - i toscani potrebbero diventare la quinta squadra in assoluto contro cui gli scaligeri collezionerebbero tre successi nei primi tre incontri in cadetteria, dopo Cesena, Liguria, Salernitana e Spezia.

L'Hellas Verona ha perso solo uno degli ultimi 17 confronti contro squadre toscane in Serie BKT (8V, 8N), dopo aver ottenuto una sola vittoria nei 17 precedenti contro avversarie di questa regione nel torneo (4N, 12P).

Dopo il 2-2 contro il Catanzaro e l'1-1contro il Pisa, l'Hellas Verona potrebbe pareggiare tre match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2006 (contro Rimini, Pescara e Modena in quel caso).

Dopo il successo dell'11 ottobre contro il Padova (2-0), la Carrarese potrebbe ottenere due vittorie consecutive contro avversarie venete in Serie BKT per la prima volta nella propria storia. Tuttavia, il recente successo contro i biancorossi è l'unico ottenuto dai giallazzurri in otto trasferte contro squadre di questa regione (3N, 4P).

La Carrarese ha registrato una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro trasferte stagionali in Serie BKT e, se conquistasse i tre punti, registrerebbe sia il proprio record di successi nelle prime cinque gare esterne in un singolo torneo cadetto (due), sia il proprio record di punti fuori casa a questo punto del torneo (sette), anche considerando tre punti a vittoria da sempre - attualmente, il record è di sei nella scorsa stagione.

La Carrarese è una delle uniche due squadre, insieme alla Sampdoria, ad aver segnato il 100% delle proprie reti su azione in questa stagione di Serie BKT: nove su nove per i toscani.

Amin Sarr ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime tre presenze di campionato; l'ultimo giocatore dell'Hellas Verona che ha preso parte ad almeno una rete (tra gol e assist) in almeno quattro match di fila in Serie BKT è stato Giampaolo Pazzini tra agosto e ottobre 2016 (sette gare consecutive).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: