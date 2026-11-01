Tutto semplice per il Verona che archivia la pratica Carrarese in 45': decisive le reti di Harroui, Mosquera e Sarr nel primo tempo. Ospiti troppo fragili e distratti e incapaci di organizzare una controffensiva nella ripresa.
Per la prima volta in questo campionato il Verona ha ottenuto due vittorie di fila.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+3'
FINE PARTITA. VERONA-CARRARESE 3-0. Termina qui al Bentegodi. 19:08
90'
Tre minuti di recupero. 19:05
86'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Mosquera, dentro Mulattieri.19:02
85'
Martini ci prova da fermo e da lontanissimo: sul fondo. 18:59
83'
Sugli sviluppi di corner Le Borgne colpisce lo stesso Zappa.18:57
78'
FIMAMMATA DI CISSE! Si gira bene al limite e calcia violentemente. Perilli alza sulla traversa.18:52
75'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Braunoder, dentro Cudrig.18:50
75'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Frese, dentro Cham.18:49
75'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Harroui, dentro Iannoni.18:49
75'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fori Sarr, dentro Ekuban.18:49
75'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Schiavi, dentro Martini.18:48
74'
Buona chiusura di Ruggeri su Sarr in area Carrarese.18:48
70'
Cross da sinistra di Harroui, sul secondo palo Livramento impatta male.18:44
68'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Topalovic, dentro Cisse.18:42
68'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Abusio, dentro Finotto.18:42
64'
AMMONIZIONE PER IL VERONA. Giallo per Livramento, intervento deciso ma apparentemente sul pallone. 18:38
62'
COLPO DI TESTA DI RUBINO! Bella frustata da corner, gran riflesso di Perilli che toglie dalla porta il pallone che poteva riaprire il match.18:37
61'
VERONA VICINO AL POKER! Cross da destra di Livramento: nè Mosquera né Sarr riescono a deviare verso la porta da ottima posizione. 18:36
60'
Partita in questo momento poco emozionante, ma il Verona non può permettersi cali di attenzione.18:35
56'
SOSTITUZIONE PER LA CARRARESE. Fuori Marconi, dentro Rubino.18:30
55'
Il Verona crea problemi alla Carrarese ogni volta che riparte.18:30
51'
Mosquera calcia dalla distanza a giro, in due tempi Pizzignacco.18:25
50'
La Carrarese prova a controllare il gioco, Verona compatto e pronto a ripartire.18:24
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con un cambio nel Verona.18:20
46'
SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Sezonienko, dentro Livramento.18:19
Per la prima volta il Verona otterrebbe due vittorie di fila in campionato, ma ci sono ancora 45' da giocare. 18:06
Primo tempo dominato dal Verona che subisce la carrarese per 5' e poi è straripante: vantaggio con Harroui che batte Pizzignacco grazie a una deviazione di Oliana. Il raddoppio è un regalo di Reale che permette a Mosquera di presentarsi a tu per tu col portiere che invece è colpevole sul terzo gol di Sarr. 18:05
45'
FINE PRIMO TEMPO: VERONA-CARRARESE 3-0. Decidono le reti di Harroui, Mosquera e Sarr. 18:03
41'
TENTATIVO DI ROVESCIATA DI TOPALOVIC! Bella coordinazione sulla sponda di Abiuso ma pallone a lato. 17:59
38'
GOL! VERONA-Carrarese 3-0. Ha segnato Sarr! Padroni di casa scatenati: in ripartenza Sezonienko cambia lato per Sarr che dal limite dell'area fa partire un destro a giro su cui Pizzignacco sbaglia il tempo dell'intervento. È tris.17:57
36'
Si sono abbassati un po' i ritmi della partita.17:55
31'
SEZONIENKO CESTINA UN RIGORE IN MOVIMENTO. Altra grande palla di Sarr da sinsitra, il polacco alza troppo la mira.17:50
27'
Gioca in scioltezza ora il Verona, in difficoltà la Carrarese.17:45
25'
Ancora Mosquera pericoloso: rimorchio di Sarr per il compagno di reparto che apre il piatto dal limite. Alto. 17:43
23'
Settimo centro in campionato per Mosquera. 17:40
22'
GOL! VERONA-Carrarese 2-0. Ha segnato Mosquera! Incredibile infortunio di Reale che dosa malissimo il retropassaggio per Pizzignacco. Sul pallone si avventa Mosquera che scara il portiere e deposita in rete.
Topalovic sbaglia la potenza del suggerimento verticale per Marconi.17:34
14'
Perilli respinge due volte consecutivamente sulle conclusioni di Schiavi e Braunoder.17:32
13'
Cerca la reazione immediata la Carrarese.17:30
10'
GOL! VERONA-Carrarese 1-0. Ha segnato Harroui! Bellissima verticalizzazione di prima intenzione di Bernede che Zappa prolunga per Harroui. Il suo destro incrociato viene sporcato da Oliana, Pizzignacco è fuori causa.
Mosquera gira di testa dal limite dell'area: palleone centrale, nessun problema per Pizzignacco. 17:25
5'
Clamoroso errore nella costruzione dal basso di Parlanti sulla pressione di Sarr. Poi si salva in qualche modo la Carrarese.17:23
3'
Abiuso si coordina di volo in area sugli sviluppi lunghi di un corner. Palla alta. Buona partenza della Carrarese.17:21
2'
TOPALOVIC ALL'IMPROVVISO DA FUORI! Conclusione dai 25 metri che per poco non sorprende Perilli. Parata non perfetta in corner.17:20
1'
È cominciata VERONA-CARRARESE. Buona partita a tutti!17:18
È Paride Tremolada (Sez. AIA di Monza) a dirigere la sfida del Bentegodi. I suoi assistenti sono Eugenio Scarpa e Simone Della Mea. Il IV ufficiale è Davide Galiffi. Al VAR ci sono Luca Massimi e Alessandro Prontera.17:18
Pagliuca sceglie l'attacco pesante composto da Abiuso e Marconi, alle loro spalle Topalovic. 17:16
Qualche sorpresa per Baroni che in mezzo al campo sceglie Bernede e lascia fuori Iannoni, schierando poi Sezonienko, Harroui (fresco di gol contro la Juve Stabia) e Sarr alle spalle di Mosquera.17:11
FORMAZIONE VERONA (4-3-3): Perilli - Zappa, Slotsager, Edmundsson, Frese - Harroui, Le Borgne, Bernede - Sezonienko, Mosquera, Sarr.17:09
La Carrarese è reduce dalla vittoria con l'Arezzo e sogna il bis per piazzare il sorpasso e allontanarsi dalla zona calda della classifica.17:05
Il Verona si trova perfettamente a metà classifica e viene da tre risultati utili consecutivi (1V; 2P): l'ultimo è la vittoria nel turno infrasettimanale con la Juve Stabia.16:59
La Carrarese ha registrato una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro trasferte stagionali in Serie BKT e, se conquistasse i tre punti, registrerebbe sia il proprio record di successi nelle prime cinque gare esterne in un singolo torneo cadetto (due), sia il proprio record di punti fuori casa a questo punto del torneo (sette), anche considerando tre punti a vittoria da sempre.16:56
Dopo il 2-2 contro il Catanzaro e l'1-1contro il Pisa, l'Hellas Verona potrebbe pareggiare tre match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2006 (contro Rimini, Pescara e Modena in quel caso).16:55
Sono trascorsi 43 anni dall'ultimo confronto tra Verona e Carrarese, disputato in Coppa Italia nella stagione 1983/84.16:50
Sono soltanto due i precedenti tra Hellas Verona e Carrarese in Serie B, risalenti alla stagione 1947/48. In entrambe le occasioni si sono imposti i gialloblù: la gara disputata al Bentegodi, nello specifico, terminò 2-1, grazie alla doppietta di Sergio Sega.16:50
Benvenuti alla diretta scritta di Verona-Carrarese, gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie B.16:47
Verona - Carrarese è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 1 novembre alle ore 17:15 allo stadio .
Attualmente il Verona si trova 5° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece la Carrarese si trova 15° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte). Il Verona ha segnato 19 gol e ne ha subiti 13; la Carrarese ha segnato 9 gol e ne ha subiti 13.
In casa il Verona ha fatto 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Carrarese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Pisa e la Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Modena, il Palermo e l'Arezzo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita la Juve Stabia vincendo 0-1 mentre La Carrarese ha incontrato l'Arezzo vincendo 2-1.
Verona e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 2 volte, la Carrarese non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.
Verona-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Hellas Verona ha vinto entrambi i primi due match contro la Carrarese in Serie BKT - i toscani potrebbero diventare la quinta squadra in assoluto contro cui gli scaligeri collezionerebbero tre successi nei primi tre incontri in cadetteria, dopo Cesena, Liguria, Salernitana e Spezia.
L'Hellas Verona ha perso solo uno degli ultimi 17 confronti contro squadre toscane in Serie BKT (8V, 8N), dopo aver ottenuto una sola vittoria nei 17 precedenti contro avversarie di questa regione nel torneo (4N, 12P).
Dopo il 2-2 contro il Catanzaro e l'1-1contro il Pisa, l'Hellas Verona potrebbe pareggiare tre match casalinghi di fila in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2006 (contro Rimini, Pescara e Modena in quel caso).
Dopo il successo dell'11 ottobre contro il Padova (2-0), la Carrarese potrebbe ottenere due vittorie consecutive contro avversarie venete in Serie BKT per la prima volta nella propria storia. Tuttavia, il recente successo contro i biancorossi è l'unico ottenuto dai giallazzurri in otto trasferte contro squadre di questa regione (3N, 4P).
La Carrarese ha registrato una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro trasferte stagionali in Serie BKT e, se conquistasse i tre punti, registrerebbe sia il proprio record di successi nelle prime cinque gare esterne in un singolo torneo cadetto (due), sia il proprio record di punti fuori casa a questo punto del torneo (sette), anche considerando tre punti a vittoria da sempre - attualmente, il record è di sei nella scorsa stagione.
La Carrarese è una delle uniche due squadre, insieme alla Sampdoria, ad aver segnato il 100% delle proprie reti su azione in questa stagione di Serie BKT: nove su nove per i toscani.
Amin Sarr ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime tre presenze di campionato; l'ultimo giocatore dell'Hellas Verona che ha preso parte ad almeno una rete (tra gol e assist) in almeno quattro match di fila in Serie BKT è stato Giampaolo Pazzini tra agosto e ottobre 2016 (sette gare consecutive).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: