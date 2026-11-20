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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
Città: Verona
Capienza: 39211 spettatori19:14
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Hellas Verona e Cesena, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di serie B.19:14
Il Verona è quinto con sedici punti, in piena zona playoff. La squadra di Baroni è in serie positiva da cinque giornate (due vittorie e tre pareggi) e nell’ultima gara prima della sosta ha pareggiato 0-0 a Mantova.19:54
Il Cesena è invece dodicesimo anche se ha un solo punto in meno degli avversari. Due vittorie nelle ultime tre per la squadra di Diamanti, che nell’ultimo turno ha sconfitto 1-0 il Catanzaro Grazie alla rete di Jacopo Gelli.19:54
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Verona si schiera con il 4-2-3-1: Perilli – Zappa, Slotsager, Dawidowicz, Frese - Bernede, Le Borgne - Sezonienko, Harroui, Sarr – Mulattieri. A disposizione: Leali, Edmundsson, Bradaric, Serdar, Livramento, Kastanos, Lella, Mosquera, Calabrese, Akalé, Iannoni, Ekuban, Cham, De Battisti. Allenatore: Marco Baroni.20:19
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cesena scende in campo con il 4-3-3: Siano - Ciofi, Ilic, Mangraviti, Frabotta – Dalla Vecchia, Pagano, Francesconi - Druiventak, Shpendi, Caprini. A disposizione: Fontana, Natta, David, Gelli, Schirone, Bohinen, D’Andrea, Guidi, Magni, Bisoli, Piacentini, Fiori, Debenedetti. Allenatore: Alessandro Diamanti.20:18
Il Verona deve fare a meno degli infortunati Korac, Compagnon, Suslov, Cerbone, Bega, Toniolo. Baroni recupera Serdar e Bradaric. Confermato Perilli tra i pali, davanti occasione per Mulattieri con Mosquera in panchina.20:19
Il Cesena deve rinunciare all’indisponibile Klinsmann. Diamanti ne cambia quattro rispetto all’ultima gara: dentro Ilic in difesa, Dalla Vecchia e Francesconi in mediana e Caprini in attacco.20:22
Arbitra la sfida Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Djurdjevic e dal quarto uomo Manganiello. Aureliano e Rutella rispettivamente al Var e Avar.20:22
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.20:29
Allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona è tutto pronto. Comincia la sfida HELLAS VERONA-CESENA!20:32
Primo affondo del Cesena, libera la difesa del Verona.20:35
Tentativo di Caprini con un destro rasoterra dal limite dell'area: si distende in presa Perilli.20:36
GOL! Verona-CESENA 0-1! FRANCESCONI! Discesa di Frabotta a sinistra che mette in area una palla a mezza altezza: si avventa Francesconi che gira di sinistro e infila Perilli!20:40
Reagisce l'Hellas con la discesa di Sarr a sinistra ed il tentativo di cross deviato in corner.20:40
Prima rete in campionato per Matteo Francesconi.20:41
Ancora il Verona prova a rendersi pericoloso: azione confusa in area avversaria con Mulattieri e Harroui che si ostacolano, poi libera la difesa ospite.20:43
Contropiede di Druiventak che arriva in area ma si fa murare la conclusione da un difensore avversario.20:45
Altro affondo di Frabotta a sinistra ma il suo traversone non trova nessun compagno e dopo aver attraversato l'area di rigore si spegne sul fondo.20:49
VERONA PERICOLOSO! Conclusione di Zappa da fuori area, il pallone deviato compie una strana carambola ed esce di poco alto sulla traversa!20:52
Attacca ancora il Verona ma impatta contro la difesa dal Cesena.20:54
Ci prova anche Harroui da sinistra, il suo tiro finisce sull'esterno della rete.20:55
Destro violento di Sarr da fuori area: botta che finisce alta.20:56
CARTELLINO GIALLO per Andréa Le Borgne: intervento duro su Pagano.20:58
AMMONITO anche Riccardo Pagano per accenno di reazione.20:58
OCCASIONE CESENA! Destro a colpo sicuro di Pagano dal limite dell'area, palla deviata in corner!21:02
Contropiede del Verona con Mulattieri che apre per Sezonienko che non trova il tempo del tiro e viene rimontato da Frabotta!21:03
Continua ad attaccare il Verona ma non riesce ad abbattere il muro romagnolo.21:07
Scontro di gioco al limite dell'area romagnola tra Ilic e Sarr: fallo del giocatore del Verona.21:13
Ritmi più bassi in chiusura del primo tempo.21:14
Cross di Harroui per lo stacco si Slotsager: nessun pericolo per Siano.21:16
OCCASIONE VERONA! Mulattieri apre ancora per Sezonienko che mette in mezzo per l'accorrente Harroui: tiro strozzato che Siano blocca senza problemi.21:18
Un minuto di recupero.21:18
Finisce la prima frazione di gioco. HELLAS VERONA-CESENA 0-1 (7’ Francesconi)!21:18
Cesena che chiude in vantaggio il primo tempo al Bentegodi. Decisiva la rete in avvio di gara di Francesconi, bravo a girare in rete di sinistro un cross di Frabotta. L’Hellas reagisce e le due squadre danno vita ad una gara combattuta, con i veneti che creano varie occasioni senza però riuscire ad affondare il colpo decisivo, mentre il Cesena si difende con ordine e rendendosi anche pericoloso in fase offensiva.21:22
Le due squadre stanno rientrando sul terreno di gioco.21:32
SOSTITUZIONE VERONA Baroni toglie Andréa Le Borgne e mette Edoardo Iannoni.21:33
Inizia il secondo tempo! HELLAS VERONA-CESENA 0-1 (7’ Francesconi)!21:34
AMMONITO Matteo Francesconi: intervento rude su Frese.21:36
Zappa serve Mulattieri che prova la girata: palla alta.21:39
Verona in affanno su un'azione d'attacco del Cesena con Shpendi che difende palla tra due uomini ma non riesce a servire un compagno.21:42
DOPPIO CAMBIO VERONA Fuori Mulattieri e Sezonienko, dentro Ekuban e Livramento.21:45
SOSTITUZIONE CESENA Risponde Diamenti che toglie Xavello Druiventak e mette Antonio Fiori.21:46
Cross pericoloso di Frese, allontana Siani.21:46
OCCASIONE VERONA! Dialogo sullo stretto tra Sarr d Ekuban, poi la palla arriva a Bernede che conclude a botta sicura, Siano si difende in angolo!21:48
DUBBIO IN AREA VERONA! Proteste romagnole per un intervento di Frese su Fiori! Galipò fa proseguire.21:50
Check del Var in corso.21:50
AMMONITO per proteste Pawel Dawidowicz.21:51
Galipò va a vedere l'azione al monitor.21:51
CALCIO DI RIGORE PER IL CESENA! Galipò assegna il penalty alla squadra romagnola!21:52
Gol su Rigore Cristian Shpendi
Guarda la scheda del giocatore Cristian Shpendi21:52
AMMONITO Martin Frese.21:53
Verona-Cesena è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca venerdì 20 novembre alle 20:30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona (39.211 posti).
Arbitra Simone Galipò, con gli assistenti Marco Belsanti e Aleksandar Djurdjevic; quarto ufficiale Gianluca Manganiello. Al VAR Gianluca Aureliano.
Simone Galipò
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|95
|Fuorigioco
|6
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|19
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|6.3
|Falli per cartellino
|5.0
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|20-09-2026
|Serie B
|Mantova-Pisa 2-2
|17-10-2026
|Serie B
|Benevento-Vicenza 2-2
|27-10-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Avellino 1-1
Il Verona è 9° in classifica con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 19 gol fatti e 14 subiti.
Il Cesena è 5° con 18 punti in 12 partite (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 13 gol fatti e 14 subiti.
In casa il Verona ha fatto 11 punti in 7 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Cesena ne ha fatti 8 in 6 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Verona in Serie B (dalla più recente): Mantova-Verona 0-0, Verona-Carrarese 3-0, Juve Stabia-Verona 0-1, Verona-Pisa 1-1, Verona-Catanzaro 2-2 (N-V-V-N-N).
Le ultime 5 partite del Cesena in Serie B (dalla più recente): Cesena-Catanzaro 1-0, Sudtirol-Cesena 1-1, Cesena-Empoli 2-1, Modena-Cesena 3-0, Cesena-Avellino 1-1 (V-N-V-P-N).
Il miglior marcatore del Verona in Serie B: Daniel Mosquera con 7 gol.
Il miglior marcatore del Cesena in Serie B: Cristian Shpendi con 8 gol.
In panchina Marco Baroni per il Verona e Alessandro Diamanti per il Cesena.
In Serie B Verona e Cesena si sono affrontate 26 volte: 14 vittorie del Verona, 5 vittorie del Cesena e 7 pareggi. L'ultimo precedente: Cesena-Verona 0-0 del 18 maggio 2017 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Verona-Cesena 1-2 del 10 agosto 2024 (Coppa Italia).
Verona-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Verona
|Cesena
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|4
|3
|Pareggi
|4
|6
|Sconfitte
|3
|2
|Gol segnati
|19
|12
|Gol subiti
|13
|14
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.3
|Possesso palla (%)
|51.6
|44.8
|Passaggi
|4994
|4495
|Passaggi riusciti
|4237
|3656
|Precisione nei passaggi (%)
|84.8
|81.3
|Tiri
|123
|105
|Tiri in porta
|56
|38
|Tiri in porta sul totale (%)
|45.5
|36.2
|Cross
|281
|175
|Cross riusciti
|63
|44
|Duelli vinti
|522
|458
|Duelli persi
|545
|490
|Calci d'angolo a favore
|66
|46
|Calci d'angolo contro
|43
|65
|Falli subiti
|102
|97
|Falli commessi
|160
|152
|Contrasti
|164
|155
|Contrasti vinti (%)
|61.0
|62.6
|Fuorigioco
|12
|35
|Ammonizioni
|19
|21
|Espulsioni
|2
|2
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Verona-Cesena in diretta tv e streaming
Verona-Cesena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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