Arbitra la sfida Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Belsanti e Djurdjevic e dal quarto uomo Manganiello. Aureliano e Rutella rispettivamente al Var e Avar.20:22

Il Cesena è invece dodicesimo anche se ha un solo punto in meno degli avversari. Due vittorie nelle ultime tre per la squadra di Diamanti, che nell’ultimo turno ha sconfitto 1-0 il Catanzaro Grazie alla rete di Jacopo Gelli.19:54

Il Verona è quinto con sedici punti, in piena zona playoff. La squadra di Baroni è in serie positiva da cinque giornate (due vittorie e tre pareggi) e nell’ultima gara prima della sosta ha pareggiato 0-0 a Mantova.19:54

PREPARTITA

Verona-Cesena è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca venerdì 20 novembre alle 20:30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona (39.211 posti).

Arbitra Simone Galipò, con gli assistenti Marco Belsanti e Aleksandar Djurdjevic; quarto ufficiale Gianluca Manganiello. Al VAR Gianluca Aureliano.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 95 Fuorigioco 6 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 19 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.3 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 20-09-2026 Serie B Mantova-Pisa 2-2 17-10-2026 Serie B Benevento-Vicenza 2-2 27-10-2026 Serie B Virtus Entella-Avellino 1-1

Il Verona è 9° in classifica con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 19 gol fatti e 14 subiti.

Il Cesena è 5° con 18 punti in 12 partite (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 13 gol fatti e 14 subiti.

In casa il Verona ha fatto 11 punti in 7 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Cesena ne ha fatti 8 in 6 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Verona in Serie B (dalla più recente): Mantova-Verona 0-0, Verona-Carrarese 3-0, Juve Stabia-Verona 0-1, Verona-Pisa 1-1, Verona-Catanzaro 2-2 (N-V-V-N-N).

Le ultime 5 partite del Cesena in Serie B (dalla più recente): Cesena-Catanzaro 1-0, Sudtirol-Cesena 1-1, Cesena-Empoli 2-1, Modena-Cesena 3-0, Cesena-Avellino 1-1 (V-N-V-P-N).

Il miglior marcatore del Verona in Serie B: Daniel Mosquera con 7 gol.

Il miglior marcatore del Cesena in Serie B: Cristian Shpendi con 8 gol.

In panchina Marco Baroni per il Verona e Alessandro Diamanti per il Cesena.

In Serie B Verona e Cesena si sono affrontate 26 volte: 14 vittorie del Verona, 5 vittorie del Cesena e 7 pareggi. L'ultimo precedente: Cesena-Verona 0-0 del 18 maggio 2017 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Verona-Cesena 1-2 del 10 agosto 2024 (Coppa Italia).

Verona-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona ha perso soltanto una delle 10 partite (5V, 4N) giocate negli anni 2000 contro il Cesena in Serie BKT - quella per 2-1 al Manuzzi nel maggio 2006 - tenendo la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide; tra le squadre presenti in questo campionato, soltanto contro la Juve Stabia (quattro) i gialloblù vantano una striscia aperta più lunga di gare consecutive senza gol al passivo rispetto a quella registrata contro i romagnoli (tre).

Il Cesena non ha mai vinto nelle 13 trasferte disputate sul campo dell'Hellas Verona in Serie BKT - cinque pareggi e otto sconfitte nel parziale, inclusa l'ultima del dicembre 2016 (3-0) -, subendo sempre almeno un gol a match (27 in totale, per una media di 2.1 a incontro); quella veneta è la squadra contro cui i romagnoli hanno giocato più gare esterne nel torneo cadetto senza mai vincere (13 appunto).

L'Hellas Verona non subisce gol da tre partite di campionato - tanti 'clean sheet' quanti quelli collezionati nelle 27 sfide precedenti in Serie BKT -; i veneti potrebbero tenere la porta inviolata per più gare consecutive nel torneo cadetto per la prima volta dalle quattro messe in fila tra gennaio e febbraio 2012.

Il Cesena è in serie positiva da tre partite di campionato (2V, 1N) e ha vinto la più recente contro il Catanzaro, al Manuzzi, per 1-0; i bianconeri potrebbero conquistare almeno due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dopo oltre un anno, ovvero dal filotto di tre ottenuto nell'ottobre 2025 (contro Spezia, Südtirol e Carrarese in quel caso).

Si affrontano la squadra che ha segnato il maggior numero di gol nelle gare interne di questo campionato (l'Hellas Verona con 14) e una delle tre che invece ne ha realizzati meno in trasferta (il Cesena, con quattro reti, al pari di Carrarese e Benevento).

Amin Sarr ha fornito quattro assist nelle prime 11 partite di questo campionato; soltanto Fabio Maistro (+3.3) ha servito più passaggi vincenti rispetto a quelli attesi secondo il modello degli Expected Assists rispetto all'attaccante dell'Hellas Verona nel torneo in corso: +2.8, ovvero quattro assist a fronte di un valore di xA di 1.2.

Dall'esordio in Serie BKT (2024/25), soltanto Lamine Yamal (classe 2007) è più giovane di Cristian Shpendi (2003) tra i giocatori che hanno segnato più di 30 gol (31 per l'attaccante del Cesena) con un singolo club nel periodo nei Big-5 campionati europei e relative seconde divisioni. Inoltre, considerando le ultime 10 partecipazioni al torneo cadetto dei romagnoli (dal 2007/08), l'albanese potrebbe diventare il primo giocatore del Cesena ad andare in doppia cifra di reti per tre stagioni nella competizione (otto reti finora in quella in corso).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Verona Cesena Partite giocate 11 11 Vittorie 4 3 Pareggi 4 6 Sconfitte 3 2 Gol segnati 19 12 Gol subiti 13 14 Gol subiti per partita 1.2 1.3 Possesso palla (%) 51.6 44.8 Passaggi 4994 4495 Passaggi riusciti 4237 3656 Precisione nei passaggi (%) 84.8 81.3 Tiri 123 105 Tiri in porta 56 38 Tiri in porta sul totale (%) 45.5 36.2 Cross 281 175 Cross riusciti 63 44 Duelli vinti 522 458 Duelli persi 545 490 Calci d'angolo a favore 66 46 Calci d'angolo contro 43 65 Falli subiti 102 97 Falli commessi 160 152 Contrasti 164 155 Contrasti vinti (%) 61.0 62.6 Fuorigioco 12 35 Ammonizioni 19 21 Espulsioni 2 2

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Verona-Cesena in diretta tv e streaming

Verona-Cesena si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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