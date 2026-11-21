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Dove si gioca la partita:
Stadio: Cino e Lillo Del Duca
Città: Ascoli Piceno
Capienza: 20550 spettatori14:33
Benvenuti alla diretta del match tra Ascoli e Vicenza, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. 14:33
Al Del Duca si torna in campo dopo la sosta per le nazionali. 14:35
Le due squadre si ritrovano di fronte a oltre quattro anni dall'ultimo incontro ufficiale e a oltre cinque dall'ultimo nelle Marche. 14:36
Il bilancio complessivo dei diciannove confronti in campionato premia nettamente il Picchio con dieci successi. 14:37
L'Ascoli, neopromosso, è terzo a quota venti punti e con una sola sconfitta patita. 14:37
Il Vicenza è invece penultimo in classifica, con soli nove punti conquistati. 14:38
Si affrontano peraltro la miglior difesa del campionato, l'Ascoli, con la peggiore: il Vicenza prende di media più di due gol a partita. 14:38
La formazione dell'Ascoli: Vitale - Venuti, Curado, Rizzo, Guiebre - Damiani, Corradini - Silipo, Bolsius, D'Uffizi - Brunori. 14:58
La risposta del Vicenza: Gagno - Caferri, Cuomo, Brighenti, Sandon - Bellemo, Rada, Corazza, Alessio - Moncini, Merkaj. 14:59
INIZIA ASCOLI-VICENZA. Prima palla per gli ospiti. 15:03
Ci prova Alessio con il destro, c'è una deviazione: il primo calcio d'angolo della partita è per il Vicenza.15:04
Altro destro del Vicenza, questa volta di Rada dal limite: reattivo Vitale, secondo corner. 15:09
GOL! Ascoli-VICENZA 0-1. Rete di Cuomo. Angolo battuto da Corazza e sponda di Moncini per la testa di Cuomo che da pochissimi passi insacca. 15:12
CARTELLINO GIALLO PER L'ASCOLI. Ammonito Damiani.15:15
Altro tentativo di Cuomo, il Vicenza continua a premere: quarto angolo per gli ospiti. 15:16
Primi quindici minuti di totale affanno per i padroni di casa. 15:17
Primo segnale dell'Ascoli con un destro a giro di Damiani che termina sul fondo. 15:18
D'Uffizi in caduta conclude ma viene respinto, poi il sinistro di Silipo è parato da Gagno. 15:21
Il gol di Cuomo è il primo subito dall'Ascoli in questo campionato da palla inattiva. 15:22
OCCASIONE ASCOLI! Cross di Silipo da destra, Brunori di testa centra il palo. 15:23
GOL! ASCOLI-Vicenza 1-1. Rete di Bolsius. Guiebre dietro per Bolsius, che da fuori inventa un destro secco su cui Gagno non può nulla. 15:27
CARTELLINO GIALLO PER L'ASCOLI. Ammonito Bolsius per esultanza eccessiva.15:27
Punizione battuta da Brunori, il destro è centrale e comodo per Gagno. 15:31
Ritmi più bassi rispetto ai primi venticinque minuti, si sta giocando prevalentemente a centrocampo. 15:35
Grande incursione sulla sinistra di Alessio, che salta di netto Venuti e calcia di punta: para Vitale.15:37
Ascoli-Vicenza è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno (20.550 posti).
Arbitra Michael Fabbri, con gli assistenti Alex Cavallina e Andrea Bianchini; quarto ufficiale Marco Di Loreto. Al VAR Antonio Giua, assistito da Rodolfo Di Vuolo.
Michael Fabbri
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|29
|Fuorigioco
|8
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.5
|Falli per cartellino
|3.2
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie A
|Cagliari-Inter 0-1
|11-09-2026
|Serie B
|Empoli-Arezzo 0-1
|11-10-2026
|Serie A
|Como-Roma 0-0
L'Ascoli è 3° in classifica con 21 punti in 12 partite (5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta), con 18 gol fatti e 8 subiti.
Il Vicenza è 18° con 10 punti in 12 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 15 gol fatti e 25 subiti.
In casa l'Ascoli ha fatto 13 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Vicenza ne ha fatti 6 in 7 (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Ascoli in Serie B (dalla più recente): Ascoli-Palermo 1-1, Arezzo-Ascoli 0-0, Ascoli-Sampdoria 2-0, Catanzaro-Ascoli 1-6, Ascoli-Empoli 1-1 (N-N-V-V-N).
Le ultime 5 partite del Vicenza in Serie B (dalla più recente): Vicenza-Cremonese 1-4, Palermo-Vicenza 3-1, Vicenza-Modena 1-2, Empoli-Vicenza 0-2, Benevento-Vicenza 2-2 (P-P-P-V-N).
Il miglior marcatore dell'Ascoli in Serie B: Andrea Silipo con 4 gol.
I migliori marcatori del Vicenza in Serie B: Nicola Rauti, Silvio Merkaj e Tommaso Corazza con 2 gol.
In panchina Francesco Tomei per l'Ascoli e Fabio Gallo per il Vicenza.
In Serie B Ascoli e Vicenza si sono affrontate 34 volte: 10 vittorie dell'Ascoli, 10 vittorie del Vicenza e 14 pareggi. L'ultimo precedente: Vicenza-Ascoli 2-0 del 20 marzo 2022 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Vicenza-Ascoli 1-0 del 27 ottobre 2010 (Coppa Italia).
Ascoli-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Ascoli
|Vicenza
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|5
|2
|Pareggi
|5
|3
|Sconfitte
|1
|6
|Gol segnati
|17
|14
|Gol subiti
|7
|24
|Gol subiti per partita
|0.6
|2.2
|Possesso palla (%)
|62.6
|48.2
|Passaggi
|5553
|4321
|Passaggi riusciti
|4859
|3545
|Precisione nei passaggi (%)
|87.5
|82.0
|Tiri
|114
|95
|Tiri in porta
|48
|35
|Tiri in porta sul totale (%)
|42.1
|36.8
|Cross
|198
|270
|Cross riusciti
|47
|64
|Duelli vinti
|542
|491
|Duelli persi
|492
|547
|Calci d'angolo a favore
|71
|61
|Calci d'angolo contro
|49
|48
|Falli subiti
|162
|133
|Falli commessi
|115
|174
|Contrasti
|148
|168
|Contrasti vinti (%)
|58.8
|56.0
|Fuorigioco
|18
|15
|Ammonizioni
|22
|27
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Ascoli-Vicenza in diretta tv e streaming
Ascoli-Vicenza si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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