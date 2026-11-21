PREPARTITA

Ascoli-Vicenza è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno (20.550 posti).

Arbitra Michael Fabbri, con gli assistenti Alex Cavallina e Andrea Bianchini; quarto ufficiale Marco Di Loreto. Al VAR Antonio Giua, assistito da Rodolfo Di Vuolo.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 29 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 3.2 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Cagliari-Inter 0-1 11-09-2026 Serie B Empoli-Arezzo 0-1 11-10-2026 Serie A Como-Roma 0-0

L'Ascoli è 3° in classifica con 21 punti in 12 partite (5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta), con 18 gol fatti e 8 subiti.

Il Vicenza è 18° con 10 punti in 12 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte), con 15 gol fatti e 25 subiti.

In casa l'Ascoli ha fatto 13 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa il Vicenza ne ha fatti 6 in 7 (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Ascoli in Serie B (dalla più recente): Ascoli-Palermo 1-1, Arezzo-Ascoli 0-0, Ascoli-Sampdoria 2-0, Catanzaro-Ascoli 1-6, Ascoli-Empoli 1-1 (N-N-V-V-N).

Le ultime 5 partite del Vicenza in Serie B (dalla più recente): Vicenza-Cremonese 1-4, Palermo-Vicenza 3-1, Vicenza-Modena 1-2, Empoli-Vicenza 0-2, Benevento-Vicenza 2-2 (P-P-P-V-N).

Il miglior marcatore dell'Ascoli in Serie B: Andrea Silipo con 4 gol.

I migliori marcatori del Vicenza in Serie B: Nicola Rauti, Silvio Merkaj e Tommaso Corazza con 2 gol.

In panchina Francesco Tomei per l'Ascoli e Fabio Gallo per il Vicenza.

In Serie B Ascoli e Vicenza si sono affrontate 34 volte: 10 vittorie dell'Ascoli, 10 vittorie del Vicenza e 14 pareggi. L'ultimo precedente: Vicenza-Ascoli 2-0 del 20 marzo 2022 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Vicenza-Ascoli 1-0 del 27 ottobre 2010 (Coppa Italia).

Ascoli-Vicenza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Contro nessuna squadra l'Ascoli ha pareggiato più partite che contro il Vicenza in Serie BKT: ben 14, sulle 34 totali (il 41% - 10V, 10P); tuttavia, marchigiani e veneti hanno chiuso in parità solo una delle ultime nove sfide nel torneo: quella per 1-1, al Romeo Menti, nel febbraio 2017.

L'Ascoli ha vinto le ultime tre gare casalinghe giocate contro il Vicenza in Serie BKT, segnando esattamente due gol in ciascuna di queste; i marchigiani potrebbero conquistare più successi interni consecutivi contro i veneti per la seconda volta nel torneo cadetto, dopo i quattro messi assieme tra novembre 2003 e agosto 2008.

Sono 20 i punti raccolti dall'Ascoli in questo torneo, frutto di cinque vittorie e cinque pareggi (1P); l'ultima squadra neopromossa in Serie BKT ad avere messo assieme almeno 23 punti dopo le prime 12 gare giocate in un torneo di seconda divisione è stata il Novara nel 2010/11: 28 in quel caso e terzo posto in classifica al termine del campionato.

Il Vicenza ha perso le ultime tre partite di campionato, con un punteggio complessivo di 3-9; i veneti potrebbero subire più sconfitte consecutive dalle prime sei sfide del torneo di Serie BKT 2021/22, sotto la gestione di Domenico Di Carlo prima e Cristian Brocchi poi.

L'Ascoli è una delle due squadre, assieme all'Hertha Berlino, a vantare il maggior numero di giocatori con almeno un gol all'attivo a seguito di contropiede diretto nei cinque grandi campionati europei e relative seconde divisioni 2026/27: cinque, ovvero Tommaso Milanese (1), Giovanni Corradini (1), Andrea Silipo (1), Gabriele Gori (1) e Simone D'Uffizi (1).

Matteo Brunori ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime tre sfide di campionato e potrebbe partecipare a una marcatura per più match di fila in Serie BKT per la prima volta dalle quattro dello scorso febbraio; inoltre, dal suo primo centro nella competizione (2020/21), il Vicenza potrebbe diventare la 31ª vittima differente dell'attaccante dell'Ascoli: meno soltanto di Joel Pohjanpalo (32 avversarie diverse) e Massimo Coda (36) nel periodo (inclusa post season).

Mohammed Chakir è il giocatore con il saldo negativo più alto tra gol segnati e che avrebbe dovuto realizzare in base agli Expected Goals in questo campionato: -2.9, ovvero nessuna rete all'attivo, a fronte di un valore xG di quasi 3 (2.9 appunto); nel dettaglio, l'attaccante dell'Ascoli ha effettuato finora ben 17 conclusioni, senza andare a bersaglio nel torneo in corso: meno solo tra i pari ruolo di Gabriele Alesi (18), del Catanzaro - a 17 anche Luca Moro (Padova) e Dailon Livramento (Hellas Verona).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Ascoli Vicenza Partite giocate 11 11 Vittorie 5 2 Pareggi 5 3 Sconfitte 1 6 Gol segnati 17 14 Gol subiti 7 24 Gol subiti per partita 0.6 2.2 Possesso palla (%) 62.6 48.2 Passaggi 5553 4321 Passaggi riusciti 4859 3545 Precisione nei passaggi (%) 87.5 82.0 Tiri 114 95 Tiri in porta 48 35 Tiri in porta sul totale (%) 42.1 36.8 Cross 198 270 Cross riusciti 47 64 Duelli vinti 542 491 Duelli persi 492 547 Calci d'angolo a favore 71 61 Calci d'angolo contro 49 48 Falli subiti 162 133 Falli commessi 115 174 Contrasti 148 168 Contrasti vinti (%) 58.8 56.0 Fuorigioco 18 15 Ammonizioni 22 27 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Ascoli-Vicenza in diretta tv e streaming

Ascoli-Vicenza si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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