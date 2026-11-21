I padroni di casa sono in zona playout con 10 punti e sono reduci da due sconfitte consecutive.14:31

PREPARTITA

Carrarese-Virtus Entella è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara (15.000 posti).

Arbitra Dario Madonia, con gli assistenti Francesco Cortese e Andrea Zezza; quarto ufficiale Andrea Zanotti. Al VAR Daniele Paterna, assistito da Stefano Del Giovane.

Dario Madonia Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 58 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 7 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 7.2 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-10-2026 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 1-2 24-10-2026 Serie B Modena-Cesena 3-0 01-11-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 2-2

La Carrarese è 17° in classifica con 11 punti in 12 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte), con 9 gol fatti e 14 subiti.

La Virtus Entella è 16° con 11 punti in 12 partite (2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte), con 11 gol fatti e 14 subiti.

In casa la Carrarese ha fatto 7 punti in 7 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); fuori casa la Virtus Entella ne ha fatti 8 in 6 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Carrarese in Serie B (dalla più recente): Carrarese-Sampdoria 0-1, Verona-Carrarese 3-0, Carrarese-Arezzo 2-1, Palermo-Carrarese 2-1, Carrarese-Modena 2-1 (P-P-V-P-V).

Le ultime 5 partite della Virtus Entella in Serie B (dalla più recente): Virtus Entella-Modena 0-2, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1, Virtus Entella-Mantova 0-1, Padova-Virtus Entella 1-2 (P-P-N-P-V).

Il miglior marcatore della Carrarese in Serie B: Tommaso Rubino con 3 gol.

In panchina Guido Pagliuca per la Carrarese e Andrea Chiappella per la Virtus Entella.

In Serie B Carrarese e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte: 1 vittoria della Carrarese, 1 vittoria della Virtus Entella e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Virtus Entella-Carrarese 2-1 del 8 maggio 2026 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Virtus Entella-Carrarese 1-3 del 10 febbraio 2024.

Carrarese-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Carrarese e Virtus Entella hanno pareggiato soltanto una delle ultime 12 sfide giocate tra Serie C e Serie BKT: quella per 1-1, dell'ottobre 2021, in terza divisione; da allora, quattro vittorie dei toscani e tre dei liguri, compresa la più recente dello scorso maggio nel campionato cadetto (2-1).

La Virtus Entella ha perso le ultime tre trasferte giocate tra Serie BKT e Serie C al Dei Marmi contro la Carrarese, con un punteggio complessivo di 2-8, dopo che era rimasta imbattuta nelle precedenti tre (2V, 1N tutte in terza divisione); inoltre, in queste ultime sei sfide esterne disputate tra i due campionati, soltanto una volta i liguri hanno segnato più di un gol contro i toscani: 2-0 nel dicembre 2018.

In cinque delle sette sconfitte rimediate in questo campionato, la Carrarese non ha trovato il gol (comprese le due più recenti contro Hellas Verona e Sampdoria); dal ritorno dei toscani in Serie BKT (2024/25), quella giallazzurra è una delle sole due squadre ad avere collezionato il maggior numero di sconfitte senza gol all'attivo: 20, al pari del Mantova (a 15 gli avversari di giornata della Virtus Entella).

Dal ritorno in Serie BKT (2025/26), la Virtus Entella non ha segnato in 14 delle 24 trasferte totali; nel periodo, è la squadra che ha registrato la media gol più bassa a partita nelle gare esterne del torneo cadetto: solo 0.6 reti a incontro.

La Virtus Entella è la squadra che ha segnato più gol in media a partita a seguito di attacchi diretti in questo campionato: una rete ogni tre, ovvero quattro marcature su 13 sequenze su azione di questo tipo. La Carrarese invece ne impiega in media il triplo rispetto ai liguri, avendo messo a referto finora un gol ogni nove attacchi diretti (2/18).

Si affrontano il giocatore che vanta il maggior numero di occasioni create in generale in questo campionato (Jonas Rouhi, della Carrarese, con 32) e quello che invece ne conta di più da situazioni di palla inattiva (Bernat Guiu, della Virtus Entella, con 13).

Mattia Tirelli è soltanto uno dei due giocatori a vantare più di un gol dalla distanza in questo campionato: due, come Cristian Shpendi; l'attaccante della Virtus Entella - che ha già eguagliato in 10 partite lo stesso bottino di reti dello scorso torneo (due marcature), ma in 15 match - ha firmato uno dei quattro centri messi a referto in Serie BKT proprio contro la Carrarese nella gara di ritorno del torneo 2025/26 (2-1 per i liguri al Sannazzari).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Carrarese Virtus Entella Partite giocate 11 11 Vittorie 3 2 Pareggi 1 4 Sconfitte 7 5 Gol segnati 9 11 Gol subiti 14 14 Gol subiti per partita 1.3 1.3 Possesso palla (%) 48.5 50.6 Passaggi 4842 4589 Passaggi riusciti 4015 3750 Precisione nei passaggi (%) 82.9 81.7 Tiri 110 117 Tiri in porta 37 42 Tiri in porta sul totale (%) 33.6 35.9 Cross 208 266 Cross riusciti 41 59 Duelli vinti 546 538 Duelli persi 554 513 Calci d'angolo a favore 57 42 Calci d'angolo contro 51 34 Falli subiti 120 150 Falli commessi 156 146 Contrasti 184 167 Contrasti vinti (%) 57.6 65.3 Fuorigioco 10 31 Ammonizioni 22 25 Espulsioni 0 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Carrarese-Virtus Entella in diretta tv e streaming

Carrarese-Virtus Entella si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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