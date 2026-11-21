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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
Città: Carrara
Capienza: 15000 spettatori14:30
Benvenuti allo Stadio dei Marmi di Carrara per la sfida tra Carrarese e Virtus Entella, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.14:30
I padroni di casa sono in zona playout con 10 punti e sono reduci da due sconfitte consecutive.14:31
Gli ospiti, reduci anch’essi da due ko di fila, si trovano appaiati ai rivali a quota 10.14:33
L’ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato a Carrara nello scorso campionato di Serie B, è terminato 3-1 per i padroni di casa.14:34
CARRARESE(3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Romani; Belloni, Parlanti, Braunoder, Schiavi, Rouhi; Rubino, Abiuso Allenatore: Guido Pagliuca14:58
VIRTUS ENTELLA(3-4-2-1): Del Frate; Previtali, Marconi, Turicchia; Mezzoni, Franzoni, Squizzato, Guiu, Di Mario; Tirelli, Forte Allenatore: Andrea Chiappella15:01
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Dario Madonia di Palermo.15:00
Calcio d'inizio del match. Primo pallone giocato dalla Carrarese.15:03
Rubino controlla il pallone, entra in area e fa partire un diagonale rasoterra che termina a lato di poco.15:04
Abiuso riceve un bel pallone, lanciato da Romani, entra in area e da sinistra prova a servire Rubino, che viene fermato dalla difesa avversaria.15:07
Abiuso conquista la palla e serve Rubino, che si stava inserendo. La conclusione dell'attaccante da ottima posizione termina a lato, sull'uscita di Del Frate.15:09
Franzoni è a terra dolorante a seguito di uno scontro di gioco.15:14
Braunoder raccoglie una respinta della difesa, calcia al volo di sinistro, ma Marconi devia in angolo.15:11
Franzoni non è in grado di proseguire la gara e chiede il cambio.15:14
Cambio a centrocampo per la Virtus Entella. Esce Andrea Franzoni ed entra Luca Vignali.15:16
Previtali manda di testa in corner un cross pericoloso di Rouhi da sinistra.15:15
La conclusione di Parlanti da fuori area viene respinta dalla difesa.15:19
Schiavi viene liberato in area da un colpo di tacco di Rubino, su appoggio di Abiuso e da pochi passi calcia addosso a Del Frate, che si supera.15:20
Azione personale di Rubino, che salta Previtali e prova a servire Abiuso, ma non riesce ad intendersi col compagno.15:22
Cross di Belloni col sinistro, pallone che termina direttamente sul fondo.15:28
Corner di Schiavi, sulla ribattuta della difesa Braunoder dal limite dell'area fa partire un destro che termina alto, non di molto.15:30
Tiro cross di Belloni dalla destra troppo lungo per Rouhi. Il pallone esce.15:36
Carrarese-Virtus Entella è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara (15.000 posti).
Arbitra Dario Madonia, con gli assistenti Francesco Cortese e Andrea Zezza; quarto ufficiale Andrea Zanotti. Al VAR Daniele Paterna, assistito da Stefano Del Giovane.
Dario Madonia
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|58
|Fuorigioco
|9
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|2.6
|Falli per cartellino
|7.2
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-10-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Virtus Entella 1-2
|24-10-2026
|Serie B
|Modena-Cesena 3-0
|01-11-2026
|Serie B
|Empoli-Juve Stabia 2-2
La Carrarese è 17° in classifica con 11 punti in 12 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte), con 9 gol fatti e 14 subiti.
La Virtus Entella è 16° con 11 punti in 12 partite (2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte), con 11 gol fatti e 14 subiti.
In casa la Carrarese ha fatto 7 punti in 7 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); fuori casa la Virtus Entella ne ha fatti 8 in 6 (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Carrarese in Serie B (dalla più recente): Carrarese-Sampdoria 0-1, Verona-Carrarese 3-0, Carrarese-Arezzo 2-1, Palermo-Carrarese 2-1, Carrarese-Modena 2-1 (P-P-V-P-V).
Le ultime 5 partite della Virtus Entella in Serie B (dalla più recente): Virtus Entella-Modena 0-2, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1, Virtus Entella-Mantova 0-1, Padova-Virtus Entella 1-2 (P-P-N-P-V).
Il miglior marcatore della Carrarese in Serie B: Tommaso Rubino con 3 gol.
In panchina Guido Pagliuca per la Carrarese e Andrea Chiappella per la Virtus Entella.
In Serie B Carrarese e Virtus Entella si sono affrontate 2 volte: 1 vittoria della Carrarese, 1 vittoria della Virtus Entella e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Virtus Entella-Carrarese 2-1 del 8 maggio 2026 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Virtus Entella-Carrarese 1-3 del 10 febbraio 2024.
Carrarese-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Carrarese
|Virtus Entella
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|1
|4
|Sconfitte
|7
|5
|Gol segnati
|9
|11
|Gol subiti
|14
|14
|Gol subiti per partita
|1.3
|1.3
|Possesso palla (%)
|48.5
|50.6
|Passaggi
|4842
|4589
|Passaggi riusciti
|4015
|3750
|Precisione nei passaggi (%)
|82.9
|81.7
|Tiri
|110
|117
|Tiri in porta
|37
|42
|Tiri in porta sul totale (%)
|33.6
|35.9
|Cross
|208
|266
|Cross riusciti
|41
|59
|Duelli vinti
|546
|538
|Duelli persi
|554
|513
|Calci d'angolo a favore
|57
|42
|Calci d'angolo contro
|51
|34
|Falli subiti
|120
|150
|Falli commessi
|156
|146
|Contrasti
|184
|167
|Contrasti vinti (%)
|57.6
|65.3
|Fuorigioco
|10
|31
|Ammonizioni
|22
|25
|Espulsioni
|0
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Carrarese-Virtus Entella in diretta tv e streaming
Carrarese-Virtus Entella si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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