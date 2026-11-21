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Dove si gioca la partita:
Stadio: Nicola Ceravolo
Città: Catanzaro
Capienza: 13619 spettatori15:23
Benvenuti alla diretta scritta di Catanzaro-Palermo, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.15:23
Gli ultimi cinque precedenti tra Catanzaro e Palermo, distribuiti negli ultimi 19 mesi, non si sono mai conclusi col segno X. Le vittorie rosanero sono state tre, quelle dei calabresi due. Il doppio confronto negli scorsi playoff, però, ha visto trionfare i giallorossi.16:55
Il Catanzaro non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite e in Serie B ha ottenuto sin qui un solo successo. Con l’avvento di Mignani sono arrivati due punti in tre giornate. Ma delle migliorie si sono viste: i gol subiti sono stati appena tre, mentre nelle prime otto erano stati 20.16:56
La striscia di imbattibilità del Palermo è di 14 partite ufficiali, includendo anche la passata stagione. Nelle ultime cinque sono state ottenute tre vittorie, a cui si aggiungono due pareggi. I rosanero, coi 25 gol realizzati, dispongono del miglior reparto offensivo dell’intera Serie B nonostante Pohjanpalo sia fermo ad appena due reti in campionato.16:56
Quello del Ceravolo tra Catanzaro e Palermo è il più classico dei testa-coda, sebbene pochi mesi fa le due squadre si siano sfidate nella semifinale dei playoff promozione, con vittoria dei calabresi. 16:56
Il Palermo, primo in classifica, è stato protagonista di una grande prima parte di stagione ma è reduce dal pareggio per 1-1 sul campo dell'Ascoli.16:57
I giallorossi cercano ancora una svolta dopo il cambio in panchina. Mignani dovrà risollevare una squadra che la scorsa primavera era arrivata a un solo gol dalla promozione in Serie A e che oggi si ritrova all'ultimo posto con appena sei punti dopo undici giornate.16:58
FORMAZIONE CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli - Frosinini, Antonini, Imperiale - Candela, Franky Tchaouna, Petriccione, Giovane, Dorval - Iemmello, Pecorino.17:02
FORMAZIONE PALERMO (4-2-3-1): Perin - Cassandro -Ceccaroni, Peda, Augello - Mazzitelli, Ranocchia - Vavassori, Hernani, Johnsen - Gabrielloni.17:03
Nel Catanzaro ci sono Giovane e Pecorino dal 1′. Quest'ultimo agirà in coppia con Iemmello.17:11
Inzaghi preferisce Gabrielloni a Pohjanpalo. A centrocampo chance da titolare per Mazzitelli. 17:13
A fischiare al Ceravolo è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Al Var ci sono Piccinini e Gariglio. 17:15
È cominciata CATANZARO-PALERMO! Buona partita a tutti. 17:18
Iemmello sbaglia il controllo a ridosso dell'area, subito una potenziale per i calabresi. 17:19
Partenza arrembante del Catanzaro.17:19
Cross profondo da sinistra di Augello a cercare Gabrielloni che però non può arrivare sul pallone. 17:21
Catanzaro-Palermo è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro (13.619 posti).
Arbitra Ermanno Feliciani, con gli assistenti Giuseppe Di Giacinto e Stefano Galimberti; quarto ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR Marco Piccinini, assistito da Matteo Gariglio.
Ermanno Feliciani
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|87
|Fuorigioco
|11
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.0
|Falli per cartellino
|10.8
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|30-08-2026
|Serie A
|Lazio-Genoa 1-0
|11-09-2026
|Serie B
|Pisa-Virtus Entella 1-4
|10-10-2026
|Serie A
|Napoli-Frosinone 3-0
|27-10-2026
|Serie A
|Roma-Cagliari 4-2
|07-11-2026
|Serie A
|Torino-Lecce 1-1
Il Catanzaro è 20° in classifica con 7 punti in 12 partite (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte), con 11 gol fatti e 23 subiti.
Il Palermo è 1° con 28 punti in 12 partite (8 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 25 gol fatti e 13 subiti.
In casa il Catanzaro ha fatto 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Palermo ne ha fatti 13 in 7 (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Catanzaro in Serie B (dalla più recente): Cesena-Catanzaro 1-0, Catanzaro-Padova 1-1, Benevento-Catanzaro 1-1, Catanzaro-Ascoli 1-6, Verona-Catanzaro 2-2 (P-N-N-P-N).
Le ultime 5 partite del Palermo in Serie B (dalla più recente): Ascoli-Palermo 1-1, Palermo-Vicenza 3-1, Pisa-Palermo 3-3, Palermo-Carrarese 2-1, Mantova-Palermo 0-2 (N-V-N-V-V).
Il miglior marcatore del Catanzaro in Serie B: Pietro Iemmello con 2 gol.
Il miglior marcatore del Palermo in Serie B: Dennis Johnsen con 7 gol.
In panchina Michele Mignani per il Catanzaro e Filippo Inzaghi per il Palermo.
In Serie B Catanzaro e Palermo si sono affrontate 38 volte: 12 vittorie del Catanzaro, 13 vittorie del Palermo e 13 pareggi. L'ultimo precedente: Palermo-Catanzaro 2-0 del 20 maggio 2026 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Catanzaro-Palermo 0-0 del 24 gennaio 2022.
Catanzaro-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Catanzaro
|Palermo
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|1
|8
|Pareggi
|3
|3
|Sconfitte
|7
|0
|Gol segnati
|11
|25
|Gol subiti
|23
|13
|Gol subiti per partita
|2.1
|1.2
|Possesso palla (%)
|53.0
|48.8
|Passaggi
|5114
|4685
|Passaggi riusciti
|4371
|3790
|Precisione nei passaggi (%)
|85.5
|80.9
|Tiri
|110
|140
|Tiri in porta
|45
|65
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.9
|46.4
|Cross
|211
|213
|Cross riusciti
|47
|58
|Duelli vinti
|478
|523
|Duelli persi
|458
|524
|Calci d'angolo a favore
|61
|44
|Calci d'angolo contro
|66
|60
|Falli subiti
|144
|118
|Falli commessi
|120
|127
|Contrasti
|150
|170
|Contrasti vinti (%)
|58.0
|58.8
|Fuorigioco
|14
|15
|Ammonizioni
|21
|16
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv e streaming
Catanzaro-Palermo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:45, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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