A fischiare al Ceravolo è Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Al Var ci sono Piccinini e Gariglio. 17:15

I giallorossi cercano ancora una svolta dopo il cambio in panchina. Mignani dovrà risollevare una squadra che la scorsa primavera era arrivata a un solo gol dalla promozione in Serie A e che oggi si ritrova all'ultimo posto con appena sei punti dopo undici giornate.16:58

Quello del Ceravolo tra Catanzaro e Palermo è il più classico dei testa-coda, sebbene pochi mesi fa le due squadre si siano sfidate nella semifinale dei playoff promozione, con vittoria dei calabresi. 16:56

La striscia di imbattibilità del Palermo è di 14 partite ufficiali, includendo anche la passata stagione. Nelle ultime cinque sono state ottenute tre vittorie, a cui si aggiungono due pareggi. I rosanero, coi 25 gol realizzati, dispongono del miglior reparto offensivo dell’intera Serie B nonostante Pohjanpalo sia fermo ad appena due reti in campionato.16:56

Il Catanzaro non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite e in Serie B ha ottenuto sin qui un solo successo. Con l’avvento di Mignani sono arrivati due punti in tre giornate. Ma delle migliorie si sono viste: i gol subiti sono stati appena tre, mentre nelle prime otto erano stati 20.16:56

Gli ultimi cinque precedenti tra Catanzaro e Palermo, distribuiti negli ultimi 19 mesi, non si sono mai conclusi col segno X. Le vittorie rosanero sono state tre, quelle dei calabresi due. Il doppio confronto negli scorsi playoff, però, ha visto trionfare i giallorossi.16:55

PREPARTITA

Catanzaro-Palermo è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro (13.619 posti).

Arbitra Ermanno Feliciani, con gli assistenti Giuseppe Di Giacinto e Stefano Galimberti; quarto ufficiale Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR Marco Piccinini, assistito da Matteo Gariglio.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 87 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 10.8 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie A Lazio-Genoa 1-0 11-09-2026 Serie B Pisa-Virtus Entella 1-4 10-10-2026 Serie A Napoli-Frosinone 3-0 27-10-2026 Serie A Roma-Cagliari 4-2 07-11-2026 Serie A Torino-Lecce 1-1

Il Catanzaro è 20° in classifica con 7 punti in 12 partite (1 vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte), con 11 gol fatti e 23 subiti.

Il Palermo è 1° con 28 punti in 12 partite (8 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte), con 25 gol fatti e 13 subiti.

In casa il Catanzaro ha fatto 5 punti in 5 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Palermo ne ha fatti 13 in 7 (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Catanzaro in Serie B (dalla più recente): Cesena-Catanzaro 1-0, Catanzaro-Padova 1-1, Benevento-Catanzaro 1-1, Catanzaro-Ascoli 1-6, Verona-Catanzaro 2-2 (P-N-N-P-N).

Le ultime 5 partite del Palermo in Serie B (dalla più recente): Ascoli-Palermo 1-1, Palermo-Vicenza 3-1, Pisa-Palermo 3-3, Palermo-Carrarese 2-1, Mantova-Palermo 0-2 (N-V-N-V-V).

Il miglior marcatore del Catanzaro in Serie B: Pietro Iemmello con 2 gol.

Il miglior marcatore del Palermo in Serie B: Dennis Johnsen con 7 gol.

In panchina Michele Mignani per il Catanzaro e Filippo Inzaghi per il Palermo.

In Serie B Catanzaro e Palermo si sono affrontate 38 volte: 12 vittorie del Catanzaro, 13 vittorie del Palermo e 13 pareggi. L'ultimo precedente: Palermo-Catanzaro 2-0 del 20 maggio 2026 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Catanzaro-Palermo 0-0 del 24 gennaio 2022.

Catanzaro-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle ultime 14 sfide tra Palermo e Catanzaro in Serie BKT non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con cinque successi rosanero, sei giallorossi e tre pareggi; l'ultimo match è stato vinto dai siciliani (3-2, il 1° maggio scorso), che non battono i calabresi per due gare di fila nel campionato cadetto dal 1966.

Il Catanzaro ha perso solo una delle ultime 12 gare casalinghe contro il Palermo in Serie BKT (7V, 4N); inoltre, dopo essere rimasti a secco di gol nella prima sfida di questo parziale (0-0 nel 1967), i giallorossi hanno poi sempre trovato la via della rete (11 match di fila).

Il Palermo capolista - con 27 punti - sfiderà il Catanzaro fanalino di coda di questa Serie BKT (a quota sei punti); dall'inizio dello scorso campionato, i rosanero hanno affrontato sette volte un'avversaria che aveva oltre 20 punti in meno in classifica e, dopo avere perso la prima di queste sfide (1-2 a Pescara), hanno poi ottenuto cinque vittorie e un pareggio (nel match più recente, 1-1 vs Reggiana).

Nonostante i due pareggi nelle ultime tre gare (1V), il Palermo sta vivendo la sua miglior stagione dopo 11 gare giocate in Serie BKT (27 punti); quattro delle precedenti cinque squadre con almeno questo bottino di punti dopo 11 match nella competizione hanno poi chiuso il torneo al 1° posto - fa eccezione solo il Modena 2005/06 (4°), contando 3 punti a vittoria da sempre.

Il Catanzaro ha raccolto sei punti finora in questo campionato e nelle precedenti cinque stagioni (dal 2021/22), nessuna delle quattro squadre con al massimo sei punti dopo 11 gare giocate in Serie BKT ha evitato la retrocessione a fine campionato (Vicenza e Pordenone nel 2022, Ternana e Feralpisalò nel 2024).

Il Palermo ha perso solo una delle ultime 10 trasferte in Serie BKT (4V, 5N), anche se ha pareggiato le due più recenti; sotto la guida di Filippo Inzaghi, i rosanero hanno già chiuso in parità una volta tre gare esterne di fila in campionato, tra dicembre 2025 e lo scorso gennaio.

Il Catanzaro è rimasto imbattuto (3N) in tre delle ultime cinque gare in Serie BKT (2P), dopo che nelle prime sei giornate di questo campionato aveva perso cinque volte (1V); dopo lo 0-1 dell'ultimo turno contro il Cesena, i calabresi potrebbero restare due match di fila senza segnare nella competizione per la prima volta da ottobre-novembre 2024.

Da un lato, il Palermo è la squadra che crea di più in termini di Expected Goals (22.5); dall'altra, il Catanzaro è quella che concede di più in quanto a xG (21.5); inoltre, i rosanero - miglior attacco del torneo con 25 gol - sfidano i giallorossi che hanno la seconda peggior difesa del campionato (23 reti subite, meglio solo del Vicenza con 24).

Dennis Johnsen - a un passo (99) dalle 100 gare da titolare in Serie BKT tra 'regular e post-season' - è l'unico giocatore tra Serie A e serie cadetta ad avere segnato almeno cinque reti (sette) e servito almeno cinque assist in questa stagione; il classe '98 - a una lunghezza dal suo record realizzativo stagionale nella competizione, otto nel 2024/25 con la Cremonese - ha nel Catanzaro il suo bersaglio preferito in Serie BKT (quattro marcature).

Gabriele Alesi è l'attaccante che ha sia trascorso più minuti in campo (815) che tentato più conclusioni (18) tra quelli che non hanno ancora trovato la rete in questo campionato; in generale, il suo ultimo gol nella competizione risale al 14 marzo scorso e da allora ha giocato 23 gare tra campionato e play-off senza segnare.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Catanzaro Palermo Partite giocate 11 11 Vittorie 1 8 Pareggi 3 3 Sconfitte 7 0 Gol segnati 11 25 Gol subiti 23 13 Gol subiti per partita 2.1 1.2 Possesso palla (%) 53.0 48.8 Passaggi 5114 4685 Passaggi riusciti 4371 3790 Precisione nei passaggi (%) 85.5 80.9 Tiri 110 140 Tiri in porta 45 65 Tiri in porta sul totale (%) 40.9 46.4 Cross 211 213 Cross riusciti 47 58 Duelli vinti 478 523 Duelli persi 458 524 Calci d'angolo a favore 61 44 Calci d'angolo contro 66 60 Falli subiti 144 118 Falli commessi 120 127 Contrasti 150 170 Contrasti vinti (%) 58.0 58.8 Fuorigioco 14 15 Ammonizioni 21 16 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv e streaming

Catanzaro-Palermo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:45, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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