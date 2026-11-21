Le scelte di Bianco: c'è Scuffet e non Confente tra i pali, mentre Angori, Primasso e Caracciolo compongono il terzetto difensivo. Sugli esterni agiranno Leris e Marras con Vural e Correia al centro. In attacco Tramoni con Pittarello e Moreo18:45

Le scelte di Andreoletti: confermato il 3-5-2 per il tecnico di casa, che davanti a Seghetti schiera Bembnista, Indragoli e Curto. Sugli esterni ci sono Corrado e Zedadka mentre Bandinelli, Yepes e Saporiti compongono le mediana. Davanti è Distefano il partner di Shpendi18:57

Zona playoff invece per il Pisa, che ha tutta l'intenzione di ritrovare un successo che non si vede dal 17 ottobre. Nel mentre la formazione allenata da Paolo Bianco ha portato a casa tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro18:37

PREPARTITA

Empoli-Pisa è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 19:30 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli (19.795 posti).

Arbitra Federico La Penna, con gli assistenti Alessandro Lo Cicero e Giovanni Boato; quarto ufficiale Davide Di Marco. Al VAR Daniele Rutella, assistito da Ivano Pezzuto.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 79 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 7.9 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 21-08-2026 Serie B Vicenza-Catanzaro 3-2 06-09-2026 Serie A Parma-Monza 1-1 20-09-2026 Serie A Milan-Lecce 3-0 17-10-2026 Serie B Carrarese-Modena 2-1 29-10-2026 Serie A Fiorentina-Atalanta 2-2

L'Empoli è 19° in classifica con 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 12 gol fatti e 20 subiti.

Il Pisa è 5° con 19 punti in 12 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con 21 gol fatti e 17 subiti.

In casa l'Empoli ha fatto 4 punti in 6 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); fuori casa il Pisa ne ha fatti 11 in 6 (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite dell'Empoli in Serie B (dalla più recente): Padova-Empoli 2-2, Empoli-Juve Stabia 2-2, Cesena-Empoli 2-1, Empoli-Vicenza 0-2, Ascoli-Empoli 1-1 (N-N-P-P-N).

Le ultime 5 partite del Pisa in Serie B (dalla più recente): Pisa-Sudtirol 2-2, Avellino-Pisa 2-0, Pisa-Palermo 3-3, Verona-Pisa 1-1, Pisa-Cremonese 3-1 (N-P-N-N-V).

Il miglior marcatore dell'Empoli in Serie B: Edoardo Saporiti con 4 gol.

Il miglior marcatore del Pisa in Serie B: Filippo Pittarello con 4 gol.

In panchina Matteo Andreoletti per l'Empoli e Paolo Bianco per il Pisa.

In Serie B Empoli e Pisa si sono affrontate 16 volte: 5 vittorie dell'Empoli, 6 vittorie del Pisa e 5 pareggi. L'ultimo precedente: Pisa-Empoli 1-1 del 20 febbraio 2021 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Pisa-Empoli 1-1 del 17 agosto 2026 (Coppa Italia).

Empoli-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli è imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Pisa in Serie BKT (3V, 1N), dopo che in altrettanti incontri precedenti aveva subito tre sconfitte (1N); gli azzurri non sono mai rimasti per cinque match di fila senza perdere contro i pisani nella competizione.

Il Pisa ha vinto solo una delle otto trasferte contro l'Empoli in Serie BKT (3N, 4P); tuttavia, dopo aver segnato una sola rete nelle prime quattro di queste sfide, ne ha poi realizzate sei nelle quattro successive, andando sempre a bersaglio.

L'Empoli ha perso solo due degli ultimi 15 derby toscani disputati in Serie BKT (8V, 5N) - anche se una di queste sconfitte è arrivata nel più recente, 0-1 in casa vs Arezzo - mentre il Pisa ne ha vinti due degli ultimi cinque (1N, 2P), incluso l'ultimo in ordine di tempo (2-1 vs Carrarese nel 2025), dopo tre sconfitte di fila contro avversarie della propria regione.

Dopo avere raccolto sei punti nelle prime tre giornate (2V, 1P), l'Empoli ne ha ottenuti la metà nelle successive otto (3N, 5P), subendo una media esatta di due gol a partita nel parziale (16); i toscani - reduci da due gare di fila terminate 2-2 - potrebbero pareggiare tre match consecutivi per la seconda volta nel 2026 in Serie BKT, dopo lo scorso febbraio.

Il Pisa non vince da quattro gare di fila in Serie BKT (3N, 1P) e in una singola stagione di Serie BKT non arriva ad almeno cinque match consecutivi senza successo dal periodo aprile-maggio 2024 (sotto la gestione di Alberto Aquilani - 3N, 2P).

Filippo Distefano - a segno nell'ultima giornata di campionato contro il Padova - è l'unico giocatore andato a segno in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie BKT (dal 2023/24) con quattro squadre diverse; il classe 2003 solo una volta è andato a bersaglio per almeno due partite di fila nella competizione: tra maggio e agosto 2024 (tre match consecutivi, due con la maglia della Ternana e una con quella del Frosinone).

Dall'inizio dello scorso ottobre, solo Andrea Belotti ha preso parte attiva a più reti (sei) rispetto a Mattéo Tramoni (cinque, 2G+3A) in Serie BKT - a quota cinque anche Daniel Mosquera, Dennis Johnsen e Dominic Vavassori; in generale, il francese ha creato sette chiare occasioni da gol in questo campionato: meno solo di Johnsen col Palermo (nove).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Empoli Pisa Partite giocate 11 11 Vittorie 2 4 Pareggi 3 4 Sconfitte 6 3 Gol segnati 12 20 Gol subiti 19 17 Gol subiti per partita 1.7 1.5 Possesso palla (%) 44.4 51.0 Passaggi 4234 5085 Passaggi riusciti 3403 4319 Precisione nei passaggi (%) 80.4 84.9 Tiri 88 124 Tiri in porta 41 66 Tiri in porta sul totale (%) 46.6 53.2 Cross 231 227 Cross riusciti 48 50 Duelli vinti 488 559 Duelli persi 522 523 Calci d'angolo a favore 49 69 Calci d'angolo contro 51 56 Falli subiti 138 133 Falli commessi 150 119 Contrasti 179 164 Contrasti vinti (%) 58.7 56.1 Fuorigioco 16 17 Ammonizioni 20 23 Espulsioni 4 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Empoli-Pisa in diretta tv e streaming

Empoli-Pisa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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