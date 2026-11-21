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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
Città: Empoli
Capienza: 19795 spettatori18:33
Benvenuti alla diretta di EMPOLI-PISA, gara valida per la 12° giornata del campionato di Serie B!18:33
Situazione complicata quella dell'Empoli, che cerca punti salvezza per una classifica che vede al momento i toscani al penultimo posto con 9 punti conquistati. La squadra di Andreoletti è reduce da due pareggi consecutivi ma non vince dallo scorso 5 settembre18:35
Zona playoff invece per il Pisa, che ha tutta l'intenzione di ritrovare un successo che non si vede dal 17 ottobre. Nel mentre la formazione allenata da Paolo Bianco ha portato a casa tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro18:37
La partita sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma 118:38
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Seghetti - Bembnista, Indragoli, Curto - Corrado, Saporiti, Yepes, Bandinelli, Zedadka - Distefano, Shpendi18:54
FORMAZIONE UFFICIALE PISA: gli ospiti si schierano con un 3-4-1-2: Scuffet - Angori, Primasso, Caracciolo - Leris, Vural, Correia, Marras - Tramoni - Moreo, Pittarello18:42
Le scelte di Andreoletti: confermato il 3-5-2 per il tecnico di casa, che davanti a Seghetti schiera Bembnista, Indragoli e Curto. Sugli esterni ci sono Corrado e Zedadka mentre Bandinelli, Yepes e Saporiti compongono le mediana. Davanti è Distefano il partner di Shpendi18:57
Le scelte di Bianco: c'è Scuffet e non Confente tra i pali, mentre Angori, Primasso e Caracciolo compongono il terzetto difensivo. Sugli esterni agiranno Leris e Marras con Vural e Correia al centro. In attacco Tramoni con Pittarello e Moreo18:45
SI PARTE! È iniziata EMPOLI-PISA!19:31
GOL! Empoli-PISA 0-1! Rete di Pittarello! Colpiscono subito gli ospiti! Corner di Tramoni, ottima sponda sul secondo palo di Correia che serve Pittarello, bravissimo a stoppare di petto e a girare sotto alla traversa!
Guarda la scheda del giocatore Filippo Pittarello19:35
Colpito a freddo l'Empoli, che adesso prova a reagire19:37
In avanti i padroni di casa con Distefano, che si libera al limite e calcia alto. C'era però un precedente fallo di Saporiti su Caracciolo19:38
Alza il baricentro l'Empoli, che non ha ancora impensierito Scuffet19:42
Numero di Shpendi al limite dell'area, l'attaccante dell'Empoli viene però stoppato al momento del tiro19:44
OCCASIONE EMPOLI! Distefano riesce a servire Shpendi dentro l'area, il suo tiro da ottima posizione viene neutralizzato in qualche modo da Scuffet, poi è la difesa del Pisa ad allontanare!19:47
Risponde il Pisa con Angori! Cross di Tramoni allontanato male dalla difesa dell'Empoli, Angori se la ritrova lì e calcia di prima sull'esterno della rete!19:49
Moreo cerca Pittarello in profondità, suggerimento troppo lungo19:51
OCCASIONE PISA! Marras converge dalla destra e con il mancino sfiora il secondo palo!19:53
Contropiede del Pisa, Moreo serve Marras il cui tiro viene respinto in corner19:57
ANCORA PISA PERICOLOSO! Sugli sviluppi del corner, battuto corto, Leris colpisce di testa all'indietro sul pallone morbido di Angoli, la palla esce di poco!19:58
Si riporta in avanti l'Empoli, dorme sonni tranquilli però Scuffet20:02
Cross di Corrado verso Shpendi, il quale per pochi centimetri non riesce ad impattare di testa20:02
BRIVIDO PER L'EMPOLI! Sempre Correia pescato sul secondo palo su corner, altra sponda su cui c'è la deviazione di Corrado che rischia l'autorete e viene salvato dal suo portiere Seghetti, bravo a parare in due tempi!20:05
Sta prendendo sempre più campo adesso il Pisa20:09
OCCASIONE PISA! Grande combinazione tutta di prima tra Moreo e Pittarello, quest'ultimo arriva al tiro da posizione decentrata e manda fuori di poco!20:10
Distefano carica il destro dalla distanza, blocca senza problemi Scuffet20:11
Ancora Pisa, stavolta con Tramoni. Il trequartista arriva sul fondo e calcia verso la porta, Seghetti chiude in corner20:13
Si porta in avanti Primasso, il suo colpo di testa termina alto20:14
DISTEFANO! Colpo di testa sul cross di Bandinelli, palla fuori di poco!20:17
FINE PRIMO TEMPO! Pisa avanti sull'Empoli all'intervallo!20:18
Meritato vantaggio del Pisa dopo i primi 45 minuti. La squadra di Bianco sblocca subito il match sugli sviluppi di un corner con Pittarello, servito da Marras. L'Empoli abbozza una reazione ma non si rende mai davvero pericoloso, tranne nel finale di tempo, al contrario del Pisa che con Marras, Leris e ancora Pittarello va vicino al raddoppio20:18
SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!20:31
SUBITO OCCASIONE EMPOLI! Contropiede fulmineo dei locali, Zedadka allarga verso Distefano che calcia trovando la risposta di Scuffet!20:33
Ammonito Bandinelli, fallo su Correia20:36
Moreo incorna sul calcio di punizione di Marras, blocca in sicurezza Seghetti20:37
Primo cambio Empoli: esce Bandinelli, entra Degli Innocenti20:38
Empoli-Pisa è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 19:30 allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli (19.795 posti).
Arbitra Federico La Penna, con gli assistenti Alessandro Lo Cicero e Giovanni Boato; quarto ufficiale Davide Di Marco. Al VAR Daniele Rutella, assistito da Ivano Pezzuto.
Federico La Penna
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|3
|Falli fischiati
|79
|Fuorigioco
|10
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|10
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.3
|Falli per cartellino
|7.9
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|21-08-2026
|Serie B
|Vicenza-Catanzaro 3-2
|06-09-2026
|Serie A
|Parma-Monza 1-1
|20-09-2026
|Serie A
|Milan-Lecce 3-0
|17-10-2026
|Serie B
|Carrarese-Modena 2-1
|29-10-2026
|Serie A
|Fiorentina-Atalanta 2-2
L'Empoli è 19° in classifica con 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 12 gol fatti e 20 subiti.
Il Pisa è 5° con 19 punti in 12 partite (5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte), con 21 gol fatti e 17 subiti.
In casa l'Empoli ha fatto 4 punti in 6 partite (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte); fuori casa il Pisa ne ha fatti 11 in 6 (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite dell'Empoli in Serie B (dalla più recente): Padova-Empoli 2-2, Empoli-Juve Stabia 2-2, Cesena-Empoli 2-1, Empoli-Vicenza 0-2, Ascoli-Empoli 1-1 (N-N-P-P-N).
Le ultime 5 partite del Pisa in Serie B (dalla più recente): Pisa-Sudtirol 2-2, Avellino-Pisa 2-0, Pisa-Palermo 3-3, Verona-Pisa 1-1, Pisa-Cremonese 3-1 (N-P-N-N-V).
Il miglior marcatore dell'Empoli in Serie B: Edoardo Saporiti con 4 gol.
Il miglior marcatore del Pisa in Serie B: Filippo Pittarello con 4 gol.
In panchina Matteo Andreoletti per l'Empoli e Paolo Bianco per il Pisa.
In Serie B Empoli e Pisa si sono affrontate 16 volte: 5 vittorie dell'Empoli, 6 vittorie del Pisa e 5 pareggi. L'ultimo precedente: Pisa-Empoli 1-1 del 20 febbraio 2021 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 3 volte. L'ultima: Pisa-Empoli 1-1 del 17 agosto 2026 (Coppa Italia).
Empoli-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Empoli
|Pisa
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|3
|4
|Sconfitte
|6
|3
|Gol segnati
|12
|20
|Gol subiti
|19
|17
|Gol subiti per partita
|1.7
|1.5
|Possesso palla (%)
|44.4
|51.0
|Passaggi
|4234
|5085
|Passaggi riusciti
|3403
|4319
|Precisione nei passaggi (%)
|80.4
|84.9
|Tiri
|88
|124
|Tiri in porta
|41
|66
|Tiri in porta sul totale (%)
|46.6
|53.2
|Cross
|231
|227
|Cross riusciti
|48
|50
|Duelli vinti
|488
|559
|Duelli persi
|522
|523
|Calci d'angolo a favore
|49
|69
|Calci d'angolo contro
|51
|56
|Falli subiti
|138
|133
|Falli commessi
|150
|119
|Contrasti
|179
|164
|Contrasti vinti (%)
|58.7
|56.1
|Fuorigioco
|16
|17
|Ammonizioni
|20
|23
|Espulsioni
|4
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Empoli-Pisa in diretta tv e streaming
Empoli-Pisa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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