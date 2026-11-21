OCCASIONE JUVE STABIA! I campani riconquistano palla e provano ad attaccare con Maistro che tenta il mancino dal limite e prende la traversa!15:19

Il match sarà diretto da Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Moro e Tempestilli. Il quarto ufficiale è Mucera, al Var Mazzoleni e all'Avar Santoro.14:48

Juve Stabia e Modena arrivano entrambe da una vittoria. I campani si sono imposti 1-0 sull'Arezzo nello scorso turno di campionato, gli emiliani hanno vinto 2-0 contro l'Entella.14:35

PREPARTITA

Modena-Juve Stabia è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena (21.151 posti).

Arbitra Rosario Abisso, con gli assistenti Davide Moro e Giulia Tempestilli; quarto ufficiale Giuseppe Mucera. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Alberto Santoro.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 44 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 8 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.5 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 12-09-2026 Serie B Vicenza-Juve Stabia 1-1 19-09-2026 Serie B Carrarese-Benevento 0-1 17-10-2026 Serie A Roma-Genoa 2-0 29-10-2026 Serie A Frosinone-Lecce 5-1

Il Modena è 2° in classifica con 24 punti in 12 partite (7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 20 gol fatti e 10 subiti.

La Juve Stabia è 14° con 13 punti in 12 partite (4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte), con 12 gol fatti e 11 subiti.

In casa il Modena ha fatto 11 punti in 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa la Juve Stabia ne ha fatti 10 in 7 (2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite del Modena in Serie B (dalla più recente): Virtus Entella-Modena 0-2, Modena-Mantova 1-1, Vicenza-Modena 1-2, Modena-Cesena 3-0, Carrarese-Modena 2-1 (V-N-V-V-P).

Le ultime 5 partite della Juve Stabia in Serie B (dalla più recente): Juve Stabia-Arezzo 1-0, Empoli-Juve Stabia 2-2, Juve Stabia-Verona 0-1, Cremonese-Juve Stabia 0-1, Juve Stabia-Sudtirol 3-0 (V-N-P-V-V).

Il miglior marcatore del Modena in Serie B: Andrea Belotti con 7 gol.

Il miglior marcatore della Juve Stabia in Serie B: Antonio Di Nardo con 7 gol.

In panchina Daniele Galloppa per il Modena e Pietro De Giorgio per la Juve Stabia.

In Serie B Modena e Juve Stabia si sono affrontate 13 volte: 7 vittorie del Modena, 3 vittorie della Juve Stabia e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Modena-Juve Stabia 0-1 del 12 maggio 2026 (Serie B).

Modena-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è la squadra contro la quale la Juve Stabia ha subito sia il maggior numero di sconfitte (sette - 2V, 3N) che il maggior numero di gol (24) in Serie BKT.

La Juve Stabia ha perso tutte le sei trasferte giocate contro il Modena in Serie BKT, con un punteggio complessivo di 3 a 17; quella emiliana è la squadra contro la quale i gialloblù hanno disputato più gare esterne nella competizione senza mai vincere (6/6 sconfitte).

Il Modena ha raccolto ben 23 punti nelle prime 11 partite di questo campionato, frutto di sette vittorie e due pareggi (2P); in caso di successo contro la Juve Stabia, gli emiliani metterebbero assieme 26 punti per la prima volta nella loro storia dopo le prime 12 gare giocate di un torneo di Serie BKT, superando il record di 25 stabilito nella scorsa stagione (7V, 4N, 1P).

La Juve Stabia ha vinto tre delle ultime cinque partite (1N, 1P) di campionato - tante quante nelle precedenti 20 sfide nella competizione -, compresa la più recente contro l'Arezzo (1-0); nel periodo (da metà ottobre), i campani sarebbero terzi in classifica con un bottino di 10 punti (3V, 1N, 1P): meno solo di quello raccolto dal Palermo (11) - a 10 anche l'avversario di giornata, Modena.

La Juve Stabia è la squadra che in percentuale ha trasformato in rete il minor numero di grandi occasioni da gol in questo campionato: solo il 21%, ovvero cinque sulle 24 totali (quinto il Modena in questa classifica con il 41% - 11/27); considerando anche la Serie A, soltanto il Venezia ha registrato una percentuale inferiore rispetto a quella dei campani nel torneo 2026/27: il 16% (4/25).

Tra i giocatori che hanno realizzato più di cinque reti, Andrea Belotti è, assieme a Raphinha, quello che vanta la media migliore tra minuti giocati e gol segnati nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni in corso: sette marcature per l'attaccante del Modena, ovvero uno ogni 54 minuti disputati.

Due dei tre attaccanti che hanno disputato più minuti in questo campionato senza avere ancora né segnato né fornito assist vestono la maglia della Juve Stabia: Nicola Patanè (488') e Leonardo Candellone (476'), dietro soltanto a Luca Moro, del Padova, primo in questa classifica con 729 minuti giocati e ancora nessuna partecipazione al gol nella Serie BKT 2026/27.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Modena Juve Stabia Partite giocate 11 11 Vittorie 7 4 Pareggi 2 4 Sconfitte 2 3 Gol segnati 20 12 Gol subiti 10 11 Gol subiti per partita 0.9 1.0 Possesso palla (%) 56.5 54.1 Passaggi 5351 5184 Passaggi riusciti 4627 4383 Precisione nei passaggi (%) 86.5 84.5 Tiri 146 114 Tiri in porta 60 47 Tiri in porta sul totale (%) 41.1 41.2 Cross 192 198 Cross riusciti 43 52 Duelli vinti 532 587 Duelli persi 497 557 Calci d'angolo a favore 54 53 Calci d'angolo contro 47 56 Falli subiti 147 170 Falli commessi 132 134 Contrasti 149 172 Contrasti vinti (%) 68.5 61.0 Fuorigioco 27 18 Ammonizioni 18 15 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Modena-Juve Stabia in diretta tv e streaming

Modena-Juve Stabia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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