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Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia
Città: Modena
Capienza: 21151 spettatori14:32
Benvenuti alla diretta scritta di Modena-Juve Stabia, gara che vale la dodicesima giornata del campionato di Serie B.14:32
Juve Stabia e Modena arrivano entrambe da una vittoria. I campani si sono imposti 1-0 sull'Arezzo nello scorso turno di campionato, gli emiliani hanno vinto 2-0 contro l'Entella.14:35
Il Modena, guidato da Galloppa, occupa attualmente il secondo posto in classifica a quota 23 punti. La Juve Stabia di De Giorgio è invece tredicesima, a 12 punti.14:37
FORMAZIONE MODENA (3-5-2): Chichizola - Folino, Adorni, Nieling - Imputato, Santoro, Brugman, Bianco, Azzi - Belotti, Ambrosino.14:45
FORMAZIONE JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic - Maggioni, Bettella, Bellich, Douglas - Karic, Artioli, Pierobon - Maistro, Di Nardo, Sibilli.14:46
Il match sarà diretto da Abisso della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Moro e Tempestilli. Il quarto ufficiale è Mucera, al Var Mazzoleni e all'Avar Santoro.14:48
Si comincia!15:03
Possesso Modena.15:07
Tentativo offensivo di Imputato da destra, controlla la difesa ospite.15:07
Azzi va via sulla sinistra, poi tenta il destro a giro dal limite ma non centra lo specchio della porta.15:10
Colpo di testa di Di Nardo, pallone alto.15:12
Ambrosino tenta il tap-in in anticipo, anche in questo caso il pallone termina oltre la linea di fondo.15:15
Il Modena imposta in avanti.15:17
OCCASIONE JUVE STABIA! I campani riconquistano palla e provano ad attaccare con Maistro che tenta il mancino dal limite e prende la traversa!15:19
Tiro-cross di Santoro insidioso, la difesa avversaria allontana.15:21
Conclusione di Imputato, destro impreciso.15:21
Sale la Juve Stabia.15:26
Ci prova Di Nardo, Brugman devia in corner.15:26
Cross a uscire, sul pallone arriva Karic che si coordina ma colpisce male.15:27
Prima Nieling con il destro dalla distanza, poi Belotti in acrobazia in area: controlla Vukovic.15:32
Mezz'ora di gioco: sempre 0-0.15:33
Destro in mezzo di Brugman dalla bandierina, Belotti prova a sorprendere tutti sul secondo palo ma colpisce male e il pallone esce fuori.15:35
Ammonito Belotti.15:38
Modena-Juve Stabia è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena (21.151 posti).
Arbitra Rosario Abisso, con gli assistenti Davide Moro e Giulia Tempestilli; quarto ufficiale Giuseppe Mucera. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Alberto Santoro.
Rosario Abisso
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|44
|Fuorigioco
|9
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|4.0
|Falli per cartellino
|5.5
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|12-09-2026
|Serie B
|Vicenza-Juve Stabia 1-1
|19-09-2026
|Serie B
|Carrarese-Benevento 0-1
|17-10-2026
|Serie A
|Roma-Genoa 2-0
|29-10-2026
|Serie A
|Frosinone-Lecce 5-1
Il Modena è 2° in classifica con 24 punti in 12 partite (7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 20 gol fatti e 10 subiti.
La Juve Stabia è 14° con 13 punti in 12 partite (4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte), con 12 gol fatti e 11 subiti.
In casa il Modena ha fatto 11 punti in 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa la Juve Stabia ne ha fatti 10 in 7 (2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Modena in Serie B (dalla più recente): Virtus Entella-Modena 0-2, Modena-Mantova 1-1, Vicenza-Modena 1-2, Modena-Cesena 3-0, Carrarese-Modena 2-1 (V-N-V-V-P).
Le ultime 5 partite della Juve Stabia in Serie B (dalla più recente): Juve Stabia-Arezzo 1-0, Empoli-Juve Stabia 2-2, Juve Stabia-Verona 0-1, Cremonese-Juve Stabia 0-1, Juve Stabia-Sudtirol 3-0 (V-N-P-V-V).
Il miglior marcatore del Modena in Serie B: Andrea Belotti con 7 gol.
Il miglior marcatore della Juve Stabia in Serie B: Antonio Di Nardo con 7 gol.
In panchina Daniele Galloppa per il Modena e Pietro De Giorgio per la Juve Stabia.
In Serie B Modena e Juve Stabia si sono affrontate 13 volte: 7 vittorie del Modena, 3 vittorie della Juve Stabia e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Modena-Juve Stabia 0-1 del 12 maggio 2026 (Serie B).
Modena-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Modena
|Juve Stabia
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|7
|4
|Pareggi
|2
|4
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|20
|12
|Gol subiti
|10
|11
|Gol subiti per partita
|0.9
|1.0
|Possesso palla (%)
|56.5
|54.1
|Passaggi
|5351
|5184
|Passaggi riusciti
|4627
|4383
|Precisione nei passaggi (%)
|86.5
|84.5
|Tiri
|146
|114
|Tiri in porta
|60
|47
|Tiri in porta sul totale (%)
|41.1
|41.2
|Cross
|192
|198
|Cross riusciti
|43
|52
|Duelli vinti
|532
|587
|Duelli persi
|497
|557
|Calci d'angolo a favore
|54
|53
|Calci d'angolo contro
|47
|56
|Falli subiti
|147
|170
|Falli commessi
|132
|134
|Contrasti
|149
|172
|Contrasti vinti (%)
|68.5
|61.0
|Fuorigioco
|27
|18
|Ammonizioni
|18
|15
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Modena-Juve Stabia in diretta tv e streaming
Modena-Juve Stabia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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