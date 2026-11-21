GOL! SAMPDORIA - Benevento 3-1! Rete di Mezzotero. Insigne scappa sulla corsia di sinistra e serve un pallone al bacio in area, Mezzotero si inserisce e devia la palla in rete. Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Mezzotero 15:37

GOL! Sampdoria - BENEVENTO 1-1! Rete di Sernicola. Cherubini serve un pallone in area per Salvemini, Krastev esce e smanaccia, la palla arriva a Sernicola che calcia e insacca. Guarda la scheda del giocatore Leonardo Sernicola 15:20

Sampdoria che aveva iniziato ad alzare il giro del proprio motore e al primo affondo ha colpito.15:13

Nella Sampdoria coppia d'attacco formata da Insigne e Tutino, difesa a quattro con Ravanelli e Delli Carri centrali, ai loro lati Mbabu e Gartenmann. Il Benevento in avanti schiera il tridente con Lamesta e non Okereke, a completare il tridente Salvemini e Cherubini. Il terzetto di centrocampo è il solito con Siatounis, Maita e Kouan.14:25

Questa sarà la prima sfida in Serie B tra Sampdoria e Benevento, che finora si sono incontrate solo nel massimo campionato, nelle stagioni 2017/18 e 2020/21; dopo avere perso la prima partita, i sanniti hanno ottenuto due successi e un pareggio contro i liguri.14:21

PREPARTITA

Sampdoria-Benevento è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova (36.685 posti).

Arbitra Paride Tremolada, con gli assistenti Domenico Fontemurato e Simone Della Mea; quarto ufficiale Niccolò Turrini. Al VAR Luca Massimi, assistito da Federico Dionisi.

Paride Tremolada Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 42 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 8 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Torino-Carrarese 1-0 22-08-2026 Serie B Empoli-Cremonese 1-0 07-09-2026 Serie A Udinese-Lazio 1-2 12-09-2026 Serie B Südtirol-Modena 1-1 12-10-2026 Serie A Atalanta-Venezia 3-1 24-10-2026 Serie B Virtus Entella-Mantova 0-1 01-11-2026 Serie B Verona-Carrarese 3-0

La Sampdoria è 13° in classifica con 14 punti in 12 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 14 gol fatti e 19 subiti.

Il Benevento è 10° con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 16 gol fatti e 14 subiti.

In casa la Sampdoria ha fatto 9 punti in 5 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Benevento ne ha fatti 6 in 5 (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Sampdoria in Serie B (dalla più recente): Carrarese-Sampdoria 0-1, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Ascoli-Sampdoria 2-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1, Sampdoria-Arezzo 1-2 (V-V-P-N-P).

Le ultime 5 partite del Benevento in Serie B (dalla più recente): Benevento-Avellino 1-1, Cremonese-Benevento 2-0, Benevento-Catanzaro 1-1, Arezzo-Benevento 0-3, Benevento-Vicenza 2-2 (N-P-N-V-N).

Il miglior marcatore della Sampdoria in Serie B: Lorenzo Insigne con 3 gol.

Il miglior marcatore del Benevento in Serie B: Antonis Siatounis con 4 gol.

In panchina Luca D'Angelo per la Sampdoria e Antonio Floro Flores per il Benevento.

È il primo incontro fra Sampdoria e Benevento in Serie B.

In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Benevento-Sampdoria 1-1 del 7 febbraio 2021 (Serie A).

Sampdoria-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima sfida in Serie BKT tra Sampdoria e Benevento, che finora si sono incontrate solo nel massimo campionato, nelle stagioni 2017/18 e 2020/21; dopo avere perso la prima partita, i sanniti hanno ottenuto due successi e un pareggio contro i liguri.

La Sampdoria è reduce da due sconfitte di fila contro squadre campane in Serie BKT, entrambe in questo campionato (1-2 vs Juve Stabia, 1-4 vs Avellino), e in una singola stagione nel torneo cadetto solo una volta ha subito almeno tre ko contro queste avversarie, arrivando a quattro nel 1999/2000.

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite in Serie BKT e nelle ultime tre stagioni (dal 2024/25) solo una volta ha registrato una striscia di tre successi di fila, tra marzo e aprile scorsi sotto la guida di Attilio Lombardo.

Il Benevento ha vinto solo una delle ultime cinque gare in Serie BKT (3N, 1P), dopo che aveva ottenuto tre successi di fila; le Streghe, inoltre, hanno segnato solo due reti nelle ultime tre partite, dopo che in altrettante gare precedenti ne avevano messe a segno sette (media di 2.3 a match).

Sfida tra la Sampdoria (95), che è la squadra che effettua più recuperi palla offensivi (entro massimi 40 metri dalla porta avversaria) e il Benevento, che è la formazione che tenta più tiri da questa situazione di gioco (22, ben 10 più dei blucerchiati) in questa Serie BKT.

Gennaro Tutino - rete decisiva per la vittoria della Samporia contro la Carrarese nell'ultimo turno (1-0) - ha trovato il gol in due presenze di fila solo una volta con la maglia della Sampdoria in Serie BKT, nel novembre 2024 (vs Palermo e Catanzaro); per il classe '96 anche una rete contro il Benevento nel torneo cadetto, con il Cosenza nel 2019.

A partire dallo scorso mese di ottobre, Antonis Siatounis è il centrocampista che ha segnato più reti (quattro) e tentato più tiri nello specchio (sei, al pari di Edoardo Saporiti) in questa Serie BKT.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Sampdoria Benevento Partite giocate 11 11 Vittorie 3 4 Pareggi 2 4 Sconfitte 6 3 Gol segnati 11 15 Gol subiti 18 11 Gol subiti per partita 1.6 1.0 Possesso palla (%) 43.8 51.3 Passaggi 4164 4807 Passaggi riusciti 3326 4103 Precisione nei passaggi (%) 79.9 85.4 Tiri 118 144 Tiri in porta 49 51 Tiri in porta sul totale (%) 41.5 35.4 Cross 227 222 Cross riusciti 51 65 Duelli vinti 534 485 Duelli persi 552 470 Calci d'angolo a favore 59 65 Calci d'angolo contro 42 53 Falli subiti 126 109 Falli commessi 142 158 Contrasti 148 154 Contrasti vinti (%) 54.7 59.1 Fuorigioco 16 18 Ammonizioni 24 29 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Sampdoria-Benevento in diretta tv e streaming

Sampdoria-Benevento si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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