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Dove si gioca la partita:
Stadio: Luigi Ferraris
Città: Genova
Capienza: 36685 spettatori14:20
Sampdoria a caccia della terza vittoria consecutiva che la allontanerebbe dalla zona a rischio, a farle visita un Benevento alla ricerca di punti, una sola vittoria nelle ultime cinque uscite.14:20
Questa sarà la prima sfida in Serie B tra Sampdoria e Benevento, che finora si sono incontrate solo nel massimo campionato, nelle stagioni 2017/18 e 2020/21; dopo avere perso la prima partita, i sanniti hanno ottenuto due successi e un pareggio contro i liguri.14:21
Formazione SAMPDORIA (4-4-2): Krastev - Mbabu, Ravanelli, Delli Carri, Gartenmann - Mezzotero, Henderson, Abildgaard, Begic - Insigne, Tutino. A disposizione: Vindhal, Massolo, Meijer, Cicconi, Lauritsen, Karamoh, Depaoli, Ferrari, Conti, Amarandei, Diop, Makoumbou.14:25
Formazione BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi - Sernicola, Scognamillo, Saio, Beruatto - Siatounis, Maita, Kouan - Lamesta, Salvemini, Cherubini. A disposizione: Esposito, Prisco, Caldirola, Dalle Mura, Mannini, Simonetti, Romano, Okereke, Mignani, Talia, Verdi, Tumminello.14:22
Nella Sampdoria coppia d'attacco formata da Insigne e Tutino, difesa a quattro con Ravanelli e Delli Carri centrali, ai loro lati Mbabu e Gartenmann. Il Benevento in avanti schiera il tridente con Lamesta e non Okereke, a completare il tridente Salvemini e Cherubini. Il terzetto di centrocampo è il solito con Siatounis, Maita e Kouan.14:25
FISCHIO D’INIZIO DI SAMPDORIA - BENEVENTO. Arbitra Tremolada.15:03
Avvio di gara senza grandi fiammate, si gioca molto in mezzo al campo.15:06
GOL! SAMPDORIA - Benevento 1-0! Rete di Tutino. Cross dalla destra di Mbabu, anticipo di testa di Tutino che trova l'angolo alla destra di Vannucchi.
Guarda la scheda del giocatore Gennaro Tutino15:13
Sampdoria che aveva iniziato ad alzare il giro del proprio motore e al primo affondo ha colpito.15:13
GOL! Sampdoria - BENEVENTO 1-1! Rete di Sernicola. Cherubini serve un pallone in area per Salvemini, Krastev esce e smanaccia, la palla arriva a Sernicola che calcia e insacca.
Guarda la scheda del giocatore Leonardo Sernicola15:20
Conclusione di Kouan dalla distanza è attento Krastev.15:21
GOL! SAMPDORIA - Benevento 2-1! Rete di Insigne. Altro cross dalla destra di Mbabu, Insigne colpisce di testa e la mette all'angolo alla destra di Vannucchi.
Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Insigne15:26
Prova a reagire il Benevento, la Sampdoria molto ordinata non lascia spazi.15:30
Punizione da posizione per il Benevento, ci prova Lamesta, Krastev manda in angolo.15:33
OCCASIONE BENEVENTO! Mischia in area, Scognamillo cerca l'angolo con una zampata, Begic di testa salva sulla linea e spazza.15:34
GOL! SAMPDORIA - Benevento 3-1! Rete di Mezzotero. Insigne scappa sulla corsia di sinistra e serve un pallone al bacio in area, Mezzotero si inserisce e devia la palla in rete.
Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Mezzotero15:37
Sampdoria-Benevento è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova (36.685 posti).
Arbitra Paride Tremolada, con gli assistenti Domenico Fontemurato e Simone Della Mea; quarto ufficiale Niccolò Turrini. Al VAR Luca Massimi, assistito da Federico Dionisi.
Paride Tremolada
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|42
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|8
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|4.5
|Falli per cartellino
|4.6
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|15-08-2026
|Coppa Italia
|Torino-Carrarese 1-0
|22-08-2026
|Serie B
|Empoli-Cremonese 1-0
|07-09-2026
|Serie A
|Udinese-Lazio 1-2
|12-09-2026
|Serie B
|Südtirol-Modena 1-1
|12-10-2026
|Serie A
|Atalanta-Venezia 3-1
|24-10-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Mantova 0-1
|01-11-2026
|Serie B
|Verona-Carrarese 3-0
La Sampdoria è 13° in classifica con 14 punti in 12 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 14 gol fatti e 19 subiti.
Il Benevento è 10° con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 16 gol fatti e 14 subiti.
In casa la Sampdoria ha fatto 9 punti in 5 partite (3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa il Benevento ne ha fatti 6 in 5 (2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Sampdoria in Serie B (dalla più recente): Carrarese-Sampdoria 0-1, Sampdoria-Virtus Entella 2-0, Ascoli-Sampdoria 2-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1, Sampdoria-Arezzo 1-2 (V-V-P-N-P).
Le ultime 5 partite del Benevento in Serie B (dalla più recente): Benevento-Avellino 1-1, Cremonese-Benevento 2-0, Benevento-Catanzaro 1-1, Arezzo-Benevento 0-3, Benevento-Vicenza 2-2 (N-P-N-V-N).
Il miglior marcatore della Sampdoria in Serie B: Lorenzo Insigne con 3 gol.
Il miglior marcatore del Benevento in Serie B: Antonis Siatounis con 4 gol.
In panchina Luca D'Angelo per la Sampdoria e Antonio Floro Flores per il Benevento.
È il primo incontro fra Sampdoria e Benevento in Serie B.
In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Benevento-Sampdoria 1-1 del 7 febbraio 2021 (Serie A).
Sampdoria-Benevento ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Sampdoria
|Benevento
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|3
|4
|Pareggi
|2
|4
|Sconfitte
|6
|3
|Gol segnati
|11
|15
|Gol subiti
|18
|11
|Gol subiti per partita
|1.6
|1.0
|Possesso palla (%)
|43.8
|51.3
|Passaggi
|4164
|4807
|Passaggi riusciti
|3326
|4103
|Precisione nei passaggi (%)
|79.9
|85.4
|Tiri
|118
|144
|Tiri in porta
|49
|51
|Tiri in porta sul totale (%)
|41.5
|35.4
|Cross
|227
|222
|Cross riusciti
|51
|65
|Duelli vinti
|534
|485
|Duelli persi
|552
|470
|Calci d'angolo a favore
|59
|65
|Calci d'angolo contro
|42
|53
|Falli subiti
|126
|109
|Falli commessi
|142
|158
|Contrasti
|148
|154
|Contrasti vinti (%)
|54.7
|59.1
|Fuorigioco
|16
|18
|Ammonizioni
|24
|29
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Sampdoria-Benevento in diretta tv e streaming
Sampdoria-Benevento si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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