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Dove si gioca la partita:
Stadio: Druso
Città: Bolzano
Capienza: 3000 spettatori14:47
Benvenuti alla diretta del match tra Sudtirol e Cremonese, valevole per la 12a giornata di Serie B!14:47
Il Südtirol non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime 13 partite di Serie BKT - tre vittorie, tre sconfitte e sette pareggi nel parziale - chiudendo in parità le due più recenti (contro Cesena e Pisa); dalla stagione della promozione nel torneo cadetto (2022/23), quella biancorossa è la squadra, tra quelle che partecipano a questo campionato, con più segni 'X' raccolti nel periodo nella competizione: ben 62 (a 53 il Modena che segue) in 168 match (il 37% - 51V, 55P) inclusa la post season.14:52
Il Sudtirol arriva dal 2-2 con il Pisa, mentre la Cremonese è reduce dall'1-4 in trasferta sul Vicenza.14:47
Formazione SUDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Schrott; Molina, Rispoli, Tronchin, S. Davì; Vasco Lopes, Burnete; Okoro. 14:48
Formazione CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Lottici Tessadri, Berti; Collocolo, Thorsby, Vandeputte; Bonazzoli.14:49
Panchina Sudtirol: Anghele, Brik, Cragno, Davi, Mixtur, Pellini, Pyyhtia, Stabile, Tait, Vadjunec, Veroli.14:50
Panchina Cremonese: Agazzi, De Luca, Djuric, Jack, Festa, Grassi, Licina, Lordkipanidze, Marsi, Nasti, Rocchetti, Stuckler.14:51
Le scelte di Possanzini: giocano Lopes e Burnete alle spalle di Okoro, spazio sempre a Molina sulla destra. Gioca Rispoli a centrocampo.14:51
Le scelte di Pecchia: parte dalla panchina Licina, giocano Collocolo e Thorsby con Vandeputte alle spalle di Bonazzoli. Titolare Berti in mediana.14:52
Bilancio in perfetta parità tra Südtirol e Cremonese nei quattro confronti andati in scena finora in Serie BKT, con due vittorie per parte: gli altoatesini entrambe le sfide del 2023/24 e i lombardi quelle del 2024/25.14:52
Il Südtirol non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime 13 partite di Serie BKT - tre vittorie, tre sconfitte e sette pareggi nel parziale - chiudendo in parità le due più recenti (contro Cesena e Pisa); dalla stagione della promozione nel torneo cadetto (2022/23), quella biancorossa è la squadra, tra quelle che partecipano a questo campionato, con più segni 'X' raccolti nel periodo nella competizione: ben 62 (a 53 il Modena che segue) in 168 match (il 37% - 51V, 55P) inclusa la post season.14:53
Inizia il primo tempo di SUDTIROL-CREMONESE!15:03
Calcio di punizione battuto in maniera perfetta da Vandeputte per Luperto, fermato da un difensore del Sudtirol in maniera fallosa. Concesso il rigore alla Cremonese!15:11
In seguito ad un check VAR lunghissimo e alla successiva revisione, viene revocato il calcio di rigore precedentemente assegnato alla Cremonese.15:12
Animi parecchio tesi, gioco spezzettato e ritmi bassi. Si gioca poco al momento.15:14
GOL! SUDTIROL-Cremonese 1-0! Rete di Riccardo STIVANELLO! Calcio di punizione battuto da Molina, sponda perfetta di Burnete e intervento decisivo di Stivanello che deposita in rete.15:18
Brutto errore di Baschirotto in costruzione, non riesce però ad approfittarne Vasco Lopes!15:24
Lancio lungo di Okoro per Vasco Lopes che tenta il tiro con il destro, nessun problema per la Cremonese!15:25
Sudtirol in pieno controllo, la Cremonese non riesce mai a rendersi realmente pericolosa.15:32
Ancora una volta prova a rendersi pericoloso Vasco Lopes con un destro potente ma parecchio defilato. Regge in qualche modo la Cremonese.15:32
Cartellino giallo per Riccardo Stivanello.15:35
Cartellino giallo per Federico Bonazzoli.15:39
Sudtirol-Cremonese è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Druso di Bolzano (3.000 posti).
Arbitra Mario Perri, con gli assistenti Simone Pistarelli e Carlo Rinaldi; quarto ufficiale Gianluca Renzi. Al VAR Niccolò Baroni, assistito da Gianluca Aureliano.
Mario Perri
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|32
|Fuorigioco
|7
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|6.0
|Falli per cartellino
|5.3
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2026
|Coppa Italia
|Genoa-Ascoli 4-1
|23-08-2026
|Serie B
|Pisa-Calcio Padova 0-1
|30-08-2026
|Serie B
|Benevento-Südtirol 1-1
|06-09-2026
|Serie A
|Frosinone-Venezia 3-2
|18-09-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Cesena 1-1
|16-10-2026
|Serie B
|Verona-Catanzaro 2-2
|27-10-2026
|Serie B
|Cesena-Empoli 2-1
Il Sudtirol è 5° in classifica con 18 punti in 12 partite (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 14 gol fatti e 12 subiti.
La Cremonese è 12° con 15 punti in 12 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte), con 14 gol fatti e 13 subiti.
In casa il Sudtirol ha fatto 13 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Cremonese ne ha fatti 8 in 7 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Sudtirol in Serie B (dalla più recente): Pisa-Sudtirol 2-2, Sudtirol-Cesena 1-1, Padova-Sudtirol 2-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1, Juve Stabia-Sudtirol 3-0 (N-N-P-N-P).
Le ultime 5 partite della Cremonese in Serie B (dalla più recente): Vicenza-Cremonese 1-4, Cremonese-Benevento 2-0, Mantova-Cremonese 0-2, Cremonese-Juve Stabia 0-1, Pisa-Cremonese 3-1 (V-V-V-P-P).
I migliori marcatori del Sudtirol in Serie B: Kenny Mixtur, Aljosa Vasic e Fabio Rispoli con 2 gol.
Il miglior marcatore della Cremonese in Serie B: Federico Bonazzoli con 6 gol.
In panchina Davide Possanzini per il Sudtirol e Fabio Pecchia per la Cremonese.
In Serie B Sudtirol e Cremonese si sono affrontate 4 volte: 2 vittorie del Sudtirol, 2 vittorie della Cremonese e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Cremonese-Sudtirol 3-1 del 9 febbraio 2025 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cremonese-Sudtirol 2-1 del 9 aprile 2016.
Sudtirol-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Sudtirol
|Cremonese
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|3
|4
|Pareggi
|6
|3
|Sconfitte
|2
|4
|Gol segnati
|13
|14
|Gol subiti
|12
|12
|Gol subiti per partita
|1.1
|1.1
|Possesso palla (%)
|52.1
|49.7
|Passaggi
|5311
|5158
|Passaggi riusciti
|4575
|4337
|Precisione nei passaggi (%)
|86.1
|84.1
|Tiri
|94
|96
|Tiri in porta
|38
|46
|Tiri in porta sul totale (%)
|40.4
|47.9
|Cross
|129
|209
|Cross riusciti
|32
|43
|Duelli vinti
|463
|453
|Duelli persi
|537
|449
|Calci d'angolo a favore
|34
|40
|Calci d'angolo contro
|65
|47
|Falli subiti
|132
|109
|Falli commessi
|143
|109
|Contrasti
|158
|163
|Contrasti vinti (%)
|60.1
|57.7
|Fuorigioco
|6
|14
|Ammonizioni
|22
|16
|Espulsioni
|3
|2
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Sudtirol-Cremonese in diretta tv e streaming
Sudtirol-Cremonese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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