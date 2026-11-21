Il Südtirol non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime 13 partite di Serie BKT - tre vittorie, tre sconfitte e sette pareggi nel parziale - chiudendo in parità le due più recenti (contro Cesena e Pisa); dalla stagione della promozione nel torneo cadetto (2022/23), quella biancorossa è la squadra, tra quelle che partecipano a questo campionato, con più segni 'X' raccolti nel periodo nella competizione: ben 62 (a 53 il Modena che segue) in 168 match (il 37% - 51V, 55P) inclusa la post season.14:53

Il Südtirol non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime 13 partite di Serie BKT - tre vittorie, tre sconfitte e sette pareggi nel parziale - chiudendo in parità le due più recenti (contro Cesena e Pisa); dalla stagione della promozione nel torneo cadetto (2022/23), quella biancorossa è la squadra, tra quelle che partecipano a questo campionato, con più segni 'X' raccolti nel periodo nella competizione: ben 62 (a 53 il Modena che segue) in 168 match (il 37% - 51V, 55P) inclusa la post season.14:52

PREPARTITA

Sudtirol-Cremonese è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca sabato 21 novembre alle 15:00 allo stadio Druso di Bolzano (3.000 posti).

Arbitra Mario Perri, con gli assistenti Simone Pistarelli e Carlo Rinaldi; quarto ufficiale Gianluca Renzi. Al VAR Niccolò Baroni, assistito da Gianluca Aureliano.

Mario Perri Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 32 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 5.3 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Genoa-Ascoli 4-1 23-08-2026 Serie B Pisa-Calcio Padova 0-1 30-08-2026 Serie B Benevento-Südtirol 1-1 06-09-2026 Serie A Frosinone-Venezia 3-2 18-09-2026 Serie B Juve Stabia-Cesena 1-1 16-10-2026 Serie B Verona-Catanzaro 2-2 27-10-2026 Serie B Cesena-Empoli 2-1

Il Sudtirol è 5° in classifica con 18 punti in 12 partite (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 14 gol fatti e 12 subiti.

La Cremonese è 12° con 15 punti in 12 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte), con 14 gol fatti e 13 subiti.

In casa il Sudtirol ha fatto 13 punti in 7 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Cremonese ne ha fatti 8 in 7 (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Sudtirol in Serie B (dalla più recente): Pisa-Sudtirol 2-2, Sudtirol-Cesena 1-1, Padova-Sudtirol 2-0, Sudtirol-Sampdoria 1-1, Juve Stabia-Sudtirol 3-0 (N-N-P-N-P).

Le ultime 5 partite della Cremonese in Serie B (dalla più recente): Vicenza-Cremonese 1-4, Cremonese-Benevento 2-0, Mantova-Cremonese 0-2, Cremonese-Juve Stabia 0-1, Pisa-Cremonese 3-1 (V-V-V-P-P).

I migliori marcatori del Sudtirol in Serie B: Kenny Mixtur, Aljosa Vasic e Fabio Rispoli con 2 gol.

Il miglior marcatore della Cremonese in Serie B: Federico Bonazzoli con 6 gol.

In panchina Davide Possanzini per il Sudtirol e Fabio Pecchia per la Cremonese.

In Serie B Sudtirol e Cremonese si sono affrontate 4 volte: 2 vittorie del Sudtirol, 2 vittorie della Cremonese e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Cremonese-Sudtirol 3-1 del 9 febbraio 2025 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cremonese-Sudtirol 2-1 del 9 aprile 2016.

Sudtirol-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetta parità tra Südtirol e Cremonese nei quattro confronti andati in scena finora in Serie BKT, con due vittorie per parte: gli altoatesini entrambe le sfide del 2023/24 e i lombardi quelle del 2024/25.

Il Südtirol non ha mai ripetuto per due gare di fila lo stesso risultato nelle ultime 13 partite di Serie BKT - tre vittorie, tre sconfitte e sette pareggi nel parziale - chiudendo in parità le due più recenti (contro Cesena e Pisa); dalla stagione della promozione nel torneo cadetto (2022/23), quella biancorossa è la squadra, tra quelle che partecipano a questo campionato, con più segni 'X' raccolti nel periodo nella competizione: ben 62 (a 53 il Modena che segue) in 168 match (il 37% - 51V, 55P) inclusa la post season.

La Cremonese ha vinto le ultime tre partite di campionato - tante quante le precedenti 14 - con un puunteggio complessivo di 8-1; i grigiorossi potrebbero infilare quattro successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta da gennaio-febbraio 2024 (tutti per 1-0 in quel caso).

Il Südtirol è una delle quattro squadre, con Cesena, Ascoli e Palermo, a non avere ancora perso in casa (2V, 4N) in questo campionato, nonché la compagine che ha subito meno gol (solo tre) nelle gare interne; di contro, la Cremonese ha segnato nove reti (come il Pisa) nelle trasferte del torneo in corso: meno soltanto di Modena (11) e Palermo (14).

Südtirol e Cremonese sono le due squadre che hanno battuto meno corner in questo campionato - 33 gli altoatesini e 40 i lombardi - che ne hanno calciati meno in area avversaria (27 a testa) e che ne hanno sfruttati meno (cinque i biancorossi e tre i grigiorossi) in questa Serie BKT.

Alessandro Plizzari è il portiere che ha evitato il maggior numero di gol finora in questo campionato di Serie BKT: - 5, frutto della differenza tra le 12 reti subite (esclusi autogol) e le 17 che invece avrebbe dovuto incassare secondo il modello degli xG nello specchio subiti.

Federico Bonazzoli ha segnato in ciascuna delle ultime tre trasferte di campionato (quattro gol); l'unico giocatore della Cremonese ad avere trovato il gol per quattro match esterni consecutivi nelle ultime 20 stagioni di Serie BKT (2007/08) è stato Massimo Coda, tra agosto e ottobre 2023.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Sudtirol Cremonese Partite giocate 11 11 Vittorie 3 4 Pareggi 6 3 Sconfitte 2 4 Gol segnati 13 14 Gol subiti 12 12 Gol subiti per partita 1.1 1.1 Possesso palla (%) 52.1 49.7 Passaggi 5311 5158 Passaggi riusciti 4575 4337 Precisione nei passaggi (%) 86.1 84.1 Tiri 94 96 Tiri in porta 38 46 Tiri in porta sul totale (%) 40.4 47.9 Cross 129 209 Cross riusciti 32 43 Duelli vinti 463 453 Duelli persi 537 449 Calci d'angolo a favore 34 40 Calci d'angolo contro 65 47 Falli subiti 132 109 Falli commessi 143 109 Contrasti 158 163 Contrasti vinti (%) 60.1 57.7 Fuorigioco 6 14 Ammonizioni 22 16 Espulsioni 3 2

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Sudtirol-Cremonese in diretta tv e streaming

Sudtirol-Cremonese si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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