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Dove si gioca la partita:
Stadio: Città di Arezzo
Città: Arezzo
Capienza: 13128 spettatori16:45
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Arezzo-Padova, gara valida per la 12esima giornata del campionato di Serie B 2026/27.16:45
Arezzo-Padova è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca domenica 22 novembre alle 17:15 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo (13.128 posti).
Arbitra Daniele Perenzoni, con gli assistenti Luca Chiavaroli e Vincenzo Russo; quarto ufficiale Nicolo Dorillo. Al VAR Francesco Cosso, assistito da Giacomo Paganessi.
Daniele Perenzoni
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|45
|Fuorigioco
|2
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|7
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.5
|Falli per cartellino
|6.4
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2026
|Coppa Italia
|Cremonese-Sampdoria 2-0
|22-08-2026
|Serie A
|Parma-Cagliari 0-1
|29-08-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Cesena 1-2
|01-09-2026
|Coppa Italia
|Torino-Monza 0-1
|18-09-2026
|Serie A
|Monza-Sassuolo 2-1
|18-10-2026
|Serie B
|Cesena-Avellino 1-1
|27-10-2026
|Serie B
|Vicenza-Modena 1-2
L'Arezzo è 16° in classifica con 11 punti in 11 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 9 gol fatti e 20 subiti.
Il Padova è 11° con 15 punti in 11 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), con 12 gol fatti e 13 subiti.
In casa l'Arezzo ha fatto 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa il Padova ne ha fatti 7 in 5 (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Arezzo in Serie B (dalla più recente): Juve Stabia-Arezzo 1-0, Arezzo-Ascoli 0-0, Carrarese-Arezzo 2-1, Arezzo-Benevento 0-3, Sampdoria-Arezzo 1-2 (P-N-P-P-V).
Le ultime 5 partite del Padova in Serie B (dalla più recente): Padova-Empoli 2-2, Catanzaro-Padova 1-1, Padova-Sudtirol 2-0, Avellino-Padova 0-1, Padova-Virtus Entella 1-2 (N-N-V-V-P).
Il miglior marcatore dell'Arezzo in Serie B: Pietro Cianci con 2 gol.
I migliori marcatori del Padova in Serie B: Christian Pastina e Gabriele Artistico con 2 gol.
In panchina Cristian Bucchi per l'Arezzo e Antonio Calabro per il Padova.
In Serie B Arezzo e Padova si sono affrontate 8 volte: 3 vittorie dell'Arezzo, 2 vittorie del Padova e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Padova-Arezzo 1-0 del 2 aprile 1988 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Padova-Arezzo 2-0 del 17 febbraio 2021.
Arezzo-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Arezzo
|Padova
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|3
|4
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|6
|4
|Gol segnati
|9
|12
|Gol subiti
|20
|13
|Gol subiti per partita
|1.8
|1.2
|Possesso palla (%)
|43.6
|44.0
|Passaggi
|4094
|4260
|Passaggi riusciti
|3329
|3434
|Precisione nei passaggi (%)
|81.3
|80.6
|Tiri
|89
|88
|Tiri in porta
|31
|35
|Tiri in porta sul totale (%)
|34.8
|39.8
|Cross
|230
|213
|Cross riusciti
|54
|51
|Duelli vinti
|526
|518
|Duelli persi
|506
|556
|Calci d'angolo a favore
|46
|50
|Calci d'angolo contro
|50
|69
|Falli subiti
|154
|107
|Falli commessi
|145
|137
|Contrasti
|168
|202
|Contrasti vinti (%)
|56.0
|57.9
|Fuorigioco
|17
|28
|Ammonizioni
|18
|24
|Espulsioni
|1
|1
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Arezzo-Padova in diretta tv e streaming
Arezzo-Padova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:45, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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