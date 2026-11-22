PREPARTITA

Arezzo-Padova è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca domenica 22 novembre alle 17:15 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo (13.128 posti).

Arbitra Daniele Perenzoni, con gli assistenti Luca Chiavaroli e Vincenzo Russo; quarto ufficiale Nicolo Dorillo. Al VAR Francesco Cosso, assistito da Giacomo Paganessi.

Daniele Perenzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 45 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 7 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 6.4 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Cremonese-Sampdoria 2-0 22-08-2026 Serie A Parma-Cagliari 0-1 29-08-2026 Serie B Virtus Entella-Cesena 1-2 01-09-2026 Coppa Italia Torino-Monza 0-1 18-09-2026 Serie A Monza-Sassuolo 2-1 18-10-2026 Serie B Cesena-Avellino 1-1 27-10-2026 Serie B Vicenza-Modena 1-2

L'Arezzo è 16° in classifica con 11 punti in 11 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte), con 9 gol fatti e 20 subiti.

Il Padova è 11° con 15 punti in 11 partite (4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), con 12 gol fatti e 13 subiti.

In casa l'Arezzo ha fatto 2 punti in 5 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); fuori casa il Padova ne ha fatti 7 in 5 (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Arezzo in Serie B (dalla più recente): Juve Stabia-Arezzo 1-0, Arezzo-Ascoli 0-0, Carrarese-Arezzo 2-1, Arezzo-Benevento 0-3, Sampdoria-Arezzo 1-2 (P-N-P-P-V).

Le ultime 5 partite del Padova in Serie B (dalla più recente): Padova-Empoli 2-2, Catanzaro-Padova 1-1, Padova-Sudtirol 2-0, Avellino-Padova 0-1, Padova-Virtus Entella 1-2 (N-N-V-V-P).

Il miglior marcatore dell'Arezzo in Serie B: Pietro Cianci con 2 gol.

I migliori marcatori del Padova in Serie B: Christian Pastina e Gabriele Artistico con 2 gol.

In panchina Cristian Bucchi per l'Arezzo e Antonio Calabro per il Padova.

In Serie B Arezzo e Padova si sono affrontate 8 volte: 3 vittorie dell'Arezzo, 2 vittorie del Padova e 3 pareggi. L'ultimo precedente: Padova-Arezzo 1-0 del 2 aprile 1988 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Padova-Arezzo 2-0 del 17 febbraio 2021.

Arezzo-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'ultimo precedente tra Arezzo e Padova in Serie BKT risale al 2 aprile 1988, con i padovani che si imposero per 1-0 in casa; sono otto in totale le sfide tra queste due squadre nella competizione: tre successi per i toscani, due per i veneti e tre pareggi.

Dopo un pareggio nella prima sfida casalinga contro il Padova in Serie BKT, l'Arezzo ha vinto tutte le tre successive; l'ultima volta in cui i toscani hanno registrato una striscia di quattro successi interni di fila contro una singola avversaria nella competizione risale al 2007, contro il Piacenza.

L'Arezzo ha raccolto soltanto un punto nelle ultime quattro giornate in Serie BKT, restando inoltre a secco di reti nelle due più recenti; i toscani non arrivano ad almeno tre match di fila senza segnare da ottobre-novembre 2006 nella competizione (cinque gare consecutive, a cavallo tra le gestioni di Antonio Conte e Maurizio Sarri).

Il Padova è imbattuto da quattro gare in Serie BKT (due vittorie seguite da due pareggi) - dopo che aveva subito tre sconfitte di fila - e non arriva a cinque match da imbattuto nella competizione da aprile-maggio 2019 (1V, 4N).

Il Padova è tra le cinque squadre - con Catanzaro, Empoli, Hellas Verona e Vicenza - che hanno già perso almeno 10 punti da situazione di vantaggio in questo campionato (10 per i veneti, di cui due nell'ultima giornata, nel 2-2 vs Empoli), mentre l'Arezzo è una delle sole due (assieme alla Cremonese) a non averne perso nemmeno uno una volta sopra nel punteggio nel torneo in corso.

Gabriele Artistico ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle ultime quattro partite di Serie BKT; in generale, il classe 2002 è il giocatore del Padova che ha partecipato a più marcature (tre) in questo campionato, nonostante abbia giocato solo sei partite e ben 10 giocatori di movimento abbiano un minutaggio più elevato del suo (443') nella sua squadra.

L'Arezzo è una delle due squadre, assieme al Modena, ad avere mandato in campo più giocatori di movimento nati non oltre il 1992 in questo torneo: tre, Artur Ionita (1990), Gian Ferrari (1992) e Leonardo Mancuso (1992); tra questi, Mancuso conta inoltre tre gol in quattro sfide contro il Padova in Serie BKT, arrivati tuttavia tutti con la maglia del Pescara nella stagione 2018/19.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Arezzo Padova Partite giocate 11 11 Vittorie 3 4 Pareggi 2 3 Sconfitte 6 4 Gol segnati 9 12 Gol subiti 20 13 Gol subiti per partita 1.8 1.2 Possesso palla (%) 43.6 44.0 Passaggi 4094 4260 Passaggi riusciti 3329 3434 Precisione nei passaggi (%) 81.3 80.6 Tiri 89 88 Tiri in porta 31 35 Tiri in porta sul totale (%) 34.8 39.8 Cross 230 213 Cross riusciti 54 51 Duelli vinti 526 518 Duelli persi 506 556 Calci d'angolo a favore 46 50 Calci d'angolo contro 50 69 Falli subiti 154 107 Falli commessi 145 137 Contrasti 168 202 Contrasti vinti (%) 56.0 57.9 Fuorigioco 17 28 Ammonizioni 18 24 Espulsioni 1 1

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Arezzo-Padova in diretta tv e streaming

Arezzo-Padova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 16:45, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

Arezzo: tutte le news

Padova: tutte le news