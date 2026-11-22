Le scelte di Modesto: in atttacco Bragantini, Ilie e Ruocco, Vlahovic in panchina. Ignacchiti e Trimboli in mediana, Del Lungo e Benaissa esterni a tutta fascia. 14:16

Le scelte di Nesta: in avanti il tandem Cheddira-Russo, in panchina Biasci, out Favilli e Fila. Missori e Moruzzi sulle fasce, Palmiero in cabina di regia.14:16

PREPARTITA

Avellino-Mantova è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.

Si gioca domenica 22 novembre alle 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino (34.000 posti).

Arbitra Mattia Drigo, con gli assistenti Pietro Dei Giudici e Eugenio Scarpa; quarto ufficiale Marco Guida. Al VAR Federico Dionisi, assistito da Luca Massimi.

Mattia Drigo Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 136 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Monza-Avellino 3-0 22-08-2026 Serie B Avellino-Arezzo 1-2 06-09-2026 Serie B Cesena-Mantova 1-1 10-10-2026 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 25-10-2026 Serie B Palermo-Carrarese 2-1 01-11-2026 Serie B Arezzo-Ascoli 0-0

L'Avellino è 9° in classifica con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 16 gol fatti e 12 subiti.

Il Mantova è 3° con 22 punti in 12 partite (6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte), con 16 gol fatti e 11 subiti.

In casa l'Avellino ha fatto 10 punti in 7 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa il Mantova ne ha fatti 14 in 6 (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Avellino in Serie B (dalla più recente): Benevento-Avellino 1-1, Avellino-Pisa 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1, Avellino-Padova 0-1, Cesena-Avellino 1-1 (N-V-N-P-N).

Le ultime 5 partite del Mantova in Serie B (dalla più recente): Mantova-Verona 0-0, Modena-Mantova 1-1, Mantova-Cremonese 0-2, Virtus Entella-Mantova 0-1, Mantova-Palermo 0-2 (N-N-P-V-P).

Il miglior marcatore dell'Avellino in Serie B: Raffaele Russo con 5 gol.

Il miglior marcatore del Mantova in Serie B: Francesco Ruocco con 5 gol.

In panchina Alessandro Nesta per l'Avellino e Francesco Modesto per il Mantova.

In Serie B Avellino e Mantova si sono affrontate 8 volte: 1 vittoria dell'Avellino, 3 vittorie del Mantova e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Mantova-Avellino 0-2 del 18 aprile 2026 (Serie B).

Avellino-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha vinto 2-0 contro il Mantova nell'ultima sfida (18 aprile scorso) in Serie BKT, dopo che nelle precedenti sette non aveva mai battuto i virgiliani (4N, 3P); inoltre, nell'ultimo incontro gli irpini hanno segnato le stesse reti realizzate nelle precedenti sette gare contro i biancorossi (due).

Il Mantova è rimasto imbattuto nelle quattro trasferte contro l'Avellino in Serie BKT (1V, 3N), subendo inoltre solo una rete in queste sfide; contro nessuna squadra i virgiliani hanno disputato più gare esterne nella competizione senza mai perdere - quattro anche contro Carrarese, Perugia e Spezia.

L'Avellino ha perso solo una delle ultime sei gare in campionato (2V, 3N), in un parziale in cui non ha mai subito più di una rete a partita; in particolare, gli irpini sono imbattuti da tre match (1V, 2N) e nella competizione non fanno meglio dalla serie di sei del periodo agosto-ottobre 2025 (3V, 3N).

Il Mantova arriva da due pareggi di fila - tanti quanti nelle precedenti 17 gare giocate in campionato - e non impatta tre match consecutivi in una singola stagione di Serie BKT da maggio 2010 (serie di quattro).

Considerando solo il rendimento dei primi tempi, Avellino (21 punti) e Mantova (18, al pari del Padova) sarebbero due delle prime tre squadre in classifica in questa Serie BKT; infatti, gli irpini hanno il miglior attacco nei primi 45 minuti (10 gol), mentre i virgiliani la miglior difesa (due reti, come il Benevento).

Il Mantova è l'unica squadra contro cui Armando Izzo conta almeno un gol e almeno un assist all'attivo in Serie BKT (registrati rispettivamente con il Monza nell'agosto 2025 e l'Avellino lo scorso aprile); inoltre, il classe '92 è il giocatore di movimento degli irpini che ha collezionato più minuti in questo campionato (928').

Il primo dei quattro gol di Vanja Vlahovic in Serie BKT è arrivato sul campo dell'Avellino, nel successo dello Spezia (4-0) del 25 ottobre 2025; il classe 2004 - due reti in questo campionato, entrambe da subentrato e in casa - non va a bersaglio in un match esterno dal 10 gennaio 2026 contro il Südtirol (unica marcatura fuori casa nell'anno solare in campionato).

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Avellino Mantova Partite giocate 11 11 Vittorie 4 5 Pareggi 4 4 Sconfitte 3 2 Gol segnati 16 15 Gol subiti 11 11 Gol subiti per partita 1.0 1.0 Possesso palla (%) 49.8 51.7 Passaggi 4787 5079 Passaggi riusciti 3997 4121 Precisione nei passaggi (%) 83.5 81.1 Tiri 112 113 Tiri in porta 49 53 Tiri in porta sul totale (%) 43.8 46.9 Cross 227 152 Cross riusciti 70 32 Duelli vinti 549 532 Duelli persi 491 541 Calci d'angolo a favore 44 45 Calci d'angolo contro 58 46 Falli subiti 143 141 Falli commessi 115 160 Contrasti 203 167 Contrasti vinti (%) 57.6 55.7 Fuorigioco 13 12 Ammonizioni 22 22 Espulsioni 0 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Avellino-Mantova in diretta tv e streaming

Avellino-Mantova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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