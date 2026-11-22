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Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Città: Avellino
Capienza: 34000 spettatori14:10
Benvenuti alla diretta della partita della 12^ giornata di Serie B, si affrontano Avellino e Mantova.14:10
Manca poco all'inizio di Avellino-Mantova. Direzione di gara affidata all'arbitro Drigo. 14:10
Formazione AVELLINO (3-5-2): Martinelli - Izzo, Venturi, Enrici - Missori, Besaggio, Palmiero, Palumbo, Moruzzi - Russo, Cheddira.14:11
Formazione MANTOVA (3-4-2-1): Bardi - Tomasevic, Cella, Castellini - Del Lungo, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa - Brigantini, Ilie - Ruocco.14:13
Panchina AVELLINO: Sassi, Di Bitonto, Cancellotti, Sala, Adamo, Di Paolo, Faticanti, Berenbruch, Margiotta, Sounas, Pandolfi, Biasci.14:13
Panchina MANTOVA: Gemello, Gasperini, Meroni, Radaelli, Vesentini, Longonda, Kospo, Cajazzo, Paoletti, Kouda, Spinaccè, Vlahovic.14:29
Le scelte di Nesta: in avanti il tandem Cheddira-Russo, in panchina Biasci, out Favilli e Fila. Missori e Moruzzi sulle fasce, Palmiero in cabina di regia.14:16
Le scelte di Modesto: in atttacco Bragantini, Ilie e Ruocco, Vlahovic in panchina. Ignacchiti e Trimboli in mediana, Del Lungo e Benaissa esterni a tutta fascia. 14:16
Inizio primo tempo di AVELLINO-MANTOVA!15:02
GOL! Avellino-MANTOVA 0-1! Rete di Ilie. Suggerimento di Castellini, in area Ilie supera Martinelli con un pregevole tiro angolato. 15:08
Insiste il Mantova, ma c'è un fallo in attacco di Ruocco. 15:08
Discesa di Moruzzi sulla sinistra, corner per l'Avellino. 15:10
Avellino-Mantova è valida per la giornata 12 di Serie B 2026/2027.
Si gioca domenica 22 novembre alle 15:00 allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino (34.000 posti).
Arbitra Mattia Drigo, con gli assistenti Pietro Dei Giudici e Eugenio Scarpa; quarto ufficiale Marco Guida. Al VAR Federico Dionisi, assistito da Luca Massimi.
Mattia Drigo
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|5
|Falli fischiati
|136
|Fuorigioco
|19
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|15
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.0
|Falli per cartellino
|9.0
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|14-08-2026
|Coppa Italia
|Monza-Avellino 3-0
|22-08-2026
|Serie B
|Avellino-Arezzo 1-2
|06-09-2026
|Serie B
|Cesena-Mantova 1-1
|10-10-2026
|Serie B
|Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
|25-10-2026
|Serie B
|Palermo-Carrarese 2-1
|01-11-2026
|Serie B
|Arezzo-Ascoli 0-0
L'Avellino è 9° in classifica con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 16 gol fatti e 12 subiti.
Il Mantova è 3° con 22 punti in 12 partite (6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte), con 16 gol fatti e 11 subiti.
In casa l'Avellino ha fatto 10 punti in 7 partite (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); fuori casa il Mantova ne ha fatti 14 in 6 (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Avellino in Serie B (dalla più recente): Benevento-Avellino 1-1, Avellino-Pisa 2-0, Virtus Entella-Avellino 1-1, Avellino-Padova 0-1, Cesena-Avellino 1-1 (N-V-N-P-N).
Le ultime 5 partite del Mantova in Serie B (dalla più recente): Mantova-Verona 0-0, Modena-Mantova 1-1, Mantova-Cremonese 0-2, Virtus Entella-Mantova 0-1, Mantova-Palermo 0-2 (N-N-P-V-P).
Il miglior marcatore dell'Avellino in Serie B: Raffaele Russo con 5 gol.
Il miglior marcatore del Mantova in Serie B: Francesco Ruocco con 5 gol.
In panchina Alessandro Nesta per l'Avellino e Francesco Modesto per il Mantova.
In Serie B Avellino e Mantova si sono affrontate 8 volte: 1 vittoria dell'Avellino, 3 vittorie del Mantova e 4 pareggi. L'ultimo precedente: Mantova-Avellino 0-2 del 18 aprile 2026 (Serie B).
Avellino-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Avellino
|Mantova
|Partite giocate
|11
|11
|Vittorie
|4
|5
|Pareggi
|4
|4
|Sconfitte
|3
|2
|Gol segnati
|16
|15
|Gol subiti
|11
|11
|Gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Possesso palla (%)
|49.8
|51.7
|Passaggi
|4787
|5079
|Passaggi riusciti
|3997
|4121
|Precisione nei passaggi (%)
|83.5
|81.1
|Tiri
|112
|113
|Tiri in porta
|49
|53
|Tiri in porta sul totale (%)
|43.8
|46.9
|Cross
|227
|152
|Cross riusciti
|70
|32
|Duelli vinti
|549
|532
|Duelli persi
|491
|541
|Calci d'angolo a favore
|44
|45
|Calci d'angolo contro
|58
|46
|Falli subiti
|143
|141
|Falli commessi
|115
|160
|Contrasti
|203
|167
|Contrasti vinti (%)
|57.6
|55.7
|Fuorigioco
|13
|12
|Ammonizioni
|22
|22
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Avellino-Mantova in diretta tv e streaming
Avellino-Mantova si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 14:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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