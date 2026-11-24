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Dove si gioca la partita:
Stadio: Ciro Vigorito
Città: Benevento
Capienza: 16867 spettatori19:49
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Benevento ed Empoli gara valida per la Giornata 13 della Serie BKT 2026-2027.19:49
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Benevento scende in campo con il 4-3-3: Vannucchi; Romano, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Maita, Prisco, Kouan; Cherubini, Tumminello, Okereke. A disposizione: Esposito, Caldirola, Saio, Sernicola, Mannini, Siatounis, Simonetti, Schimmenti, Salvemini, Mignani, Lamesta, Verdi. Allenatore: Antonio Floro Flores19:50
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Empoli risponde con il 3-5-2: Seghetti; Bembnista, Indragoli, Curto; Egan, Biondini, Yepes, Saporiti, Zedadka; S. Shpendi, Ceesay. A disposizione: Perisan, Filippis, Degli Innocenti, Mežnar, Distefano, Bandinelli, Antonini, Berizzi, Deli, Orlandi, Belardinelli, Corrado. Allenatore: Matteo Andreoletti19:50
Benevento, in 10a posizione con 16 punti sin qui raccolti, proverà a sfruttare il turno casalingo per provare ad agganciare la zona playoff che dista solo due lunghezze.19:51
Empoli, in ultima posizione con 9 punti, che cerca punti pesanti in trasferta: i toscani nelle ultime 5 gare hanno ottenuto solo 2 punti.19:53
Ad arbitrare il match sarà Edoardo Manedo Mazzoni, della sezione di Prato.19:54
Benenvento che sin qui ha segnato 16 reti subendone 14. Empoli che invece ha realizzato 12 reti incassandone 20.19:56
Benevento-Empoli è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento (16.867 posti).
Arbitra Edoardo Mazzoni, con gli assistenti Marco Ceolin e Gilberto Laghezza; quarto ufficiale Federico La Penna. Al VAR Federico Dionisi, assistito da Stefano Del Giovane.
Edoardo Mazzoni
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|6
|Falli fischiati
|145
|Fuorigioco
|14
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|16
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.6
|Falli per cartellino
|9.0
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|16-08-2026
|Coppa Italia
|Verona-Virtus Entella 2-2
|22-08-2026
|Serie B
|Benevento-Modena 1-2
|05-09-2026
|Serie B
|Südtirol-Catanzaro 2-0
|19-09-2026
|Serie B
|Cremonese-Virtus Entella 0-0
|17-10-2026
|Serie B
|Ascoli-Empoli 1-1
|27-10-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Südtirol 2-0
|07-11-2026
|Serie B
|Juve Stabia-Arezzo 1-0
Il Benevento è 10° in classifica con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 16 gol fatti e 14 subiti.
L'Empoli è 20° con 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 12 gol fatti e 20 subiti.
In casa il Benevento ha fatto 10 punti in 7 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Empoli ne ha fatti 5 in 6 (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).
Le ultime 5 partite del Benevento in Serie B (dalla più recente): Sampdoria-Benevento 3-1, Benevento-Avellino 1-1, Cremonese-Benevento 2-0, Benevento-Catanzaro 1-1, Arezzo-Benevento 0-3 (P-N-P-N-V).
Le ultime 5 partite dell'Empoli in Serie B (dalla più recente): Empoli-Pisa 0-1, Padova-Empoli 2-2, Empoli-Juve Stabia 2-2, Cesena-Empoli 2-1, Empoli-Vicenza 0-2 (P-N-N-P-P).
Il miglior marcatore del Benevento in Serie B: Antonis Siatounis con 4 gol.
Il miglior marcatore dell'Empoli in Serie B: Edoardo Saporiti con 4 gol.
In panchina Antonio Floro Flores per il Benevento e Matteo Andreoletti per l'Empoli.
In Serie B Benevento e Empoli si sono affrontate 2 volte: 1 vittoria del Benevento, 0 vittorie dell'Empoli e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Empoli-Benevento 0-0 del 26 giugno 2020 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Benevento-Empoli 2-4 del 28 ottobre 2020 (Coppa Italia).
Benevento-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Benevento
|Empoli
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|4
|2
|Pareggi
|4
|3
|Sconfitte
|4
|7
|Gol segnati
|16
|12
|Gol subiti
|14
|20
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.7
|Possesso palla (%)
|53.2
|45.6
|Passaggi
|5418
|4737
|Passaggi riusciti
|4642
|3828
|Precisione nei passaggi (%)
|85.7
|80.8
|Tiri
|154
|99
|Tiri in porta
|57
|44
|Tiri in porta sul totale (%)
|37.0
|44.4
|Cross
|247
|261
|Cross riusciti
|68
|55
|Duelli vinti
|521
|543
|Duelli persi
|520
|575
|Calci d'angolo a favore
|74
|54
|Calci d'angolo contro
|55
|62
|Falli subiti
|119
|158
|Falli commessi
|177
|163
|Contrasti
|164
|197
|Contrasti vinti (%)
|59.8
|59.4
|Fuorigioco
|19
|17
|Ammonizioni
|33
|22
|Espulsioni
|1
|4
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Benevento-Empoli in diretta tv e streaming
Benevento-Empoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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