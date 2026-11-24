PREPARTITA

Benevento-Empoli è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento (16.867 posti).

Arbitra Edoardo Mazzoni, con gli assistenti Marco Ceolin e Gilberto Laghezza; quarto ufficiale Federico La Penna. Al VAR Federico Dionisi, assistito da Stefano Del Giovane.

Edoardo Mazzoni Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 145 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 16 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.6 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Verona-Virtus Entella 2-2 22-08-2026 Serie B Benevento-Modena 1-2 05-09-2026 Serie B Südtirol-Catanzaro 2-0 19-09-2026 Serie B Cremonese-Virtus Entella 0-0 17-10-2026 Serie B Ascoli-Empoli 1-1 27-10-2026 Serie B Calcio Padova-Südtirol 2-0 07-11-2026 Serie B Juve Stabia-Arezzo 1-0

Il Benevento è 10° in classifica con 16 punti in 12 partite (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con 16 gol fatti e 14 subiti.

L'Empoli è 20° con 9 punti in 12 partite (2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte), con 12 gol fatti e 20 subiti.

In casa il Benevento ha fatto 10 punti in 7 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Empoli ne ha fatti 5 in 6 (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Le ultime 5 partite del Benevento in Serie B (dalla più recente): Sampdoria-Benevento 3-1, Benevento-Avellino 1-1, Cremonese-Benevento 2-0, Benevento-Catanzaro 1-1, Arezzo-Benevento 0-3 (P-N-P-N-V).

Le ultime 5 partite dell'Empoli in Serie B (dalla più recente): Empoli-Pisa 0-1, Padova-Empoli 2-2, Empoli-Juve Stabia 2-2, Cesena-Empoli 2-1, Empoli-Vicenza 0-2 (P-N-N-P-P).

Il miglior marcatore del Benevento in Serie B: Antonis Siatounis con 4 gol.

Il miglior marcatore dell'Empoli in Serie B: Edoardo Saporiti con 4 gol.

In panchina Antonio Floro Flores per il Benevento e Matteo Andreoletti per l'Empoli.

In Serie B Benevento e Empoli si sono affrontate 2 volte: 1 vittoria del Benevento, 0 vittorie dell'Empoli e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Empoli-Benevento 0-0 del 26 giugno 2020 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 1 volta. L'ultima: Benevento-Empoli 2-4 del 28 ottobre 2020 (Coppa Italia).

Benevento-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Benevento è imbattuto nelle due sfide contro l'Empoli in Serie BKT: vittoria 2-0 il 3 novembre 2019 in casa e pareggio 0-0 il 26 giugno 2020 in trasferta.

Il Benevento ha perso per 3-1 nel turno scorso contro la Sampdoria e potrebbe quindi subire due ko di fila in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta dal marzo-aprile 2023 (tre in quel caso con Roberto Stellone in panchina).

Il Benevento ha pareggiato le ultime tre gare al Vigorito in campionato: già striscia di pareggi casalinghi consecutivi record per i campani nella loro storia Serie BKT. Più in generale, i giallorossi sono rimasti imbattuti in nove delle ultime 10 partite interne in Serie BKT (3V, 6N).

Considerando le prime 12 giornate di un campionato di Serie BKT, questa è la seconda peggior partenza dell'Empoli nell'era dei tre punti a vittoria: appena nove punti conquistati fin qui dai toscani, che dal 1994/95 hanno fatto peggio soltanto nel 2011/12 (otto in quel caso).

L'Empoli ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte in Serie BKT (5N, 10P): 1-0 contro la Carrarese lo scorso 5 settembre. Nell'anno solare 2026, infatti, nessuna squadra ha perso più match fuori casa dell'Empoli nella regular season del campionato cadetto (10, al pari del Catanzaro).

Leonardo Sernicola ha trovato la rete nell'ultima giornata di Serie BKT; solo nella stagione 2024/25 ha fatto meglio in un singolo campionato, realizzando tre gol con le maglie di Pisa e Cremonese.

Entrambi i gol segnati da Joseph Ceesay in questo campionato di Serie BKT sono arrivati in trasferta; il giocatore ha realizzato due reti nelle sue ultime tre presenze esterne: una in più di quante ne avesse messe a segno in tutte le precedenti 33 gare giocate lontano da casa nel torneo cadetto.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Benevento Empoli Partite giocate 12 12 Vittorie 4 2 Pareggi 4 3 Sconfitte 4 7 Gol segnati 16 12 Gol subiti 14 20 Gol subiti per partita 1.2 1.7 Possesso palla (%) 53.2 45.6 Passaggi 5418 4737 Passaggi riusciti 4642 3828 Precisione nei passaggi (%) 85.7 80.8 Tiri 154 99 Tiri in porta 57 44 Tiri in porta sul totale (%) 37.0 44.4 Cross 247 261 Cross riusciti 68 55 Duelli vinti 521 543 Duelli persi 520 575 Calci d'angolo a favore 74 54 Calci d'angolo contro 55 62 Falli subiti 119 158 Falli commessi 177 163 Contrasti 164 197 Contrasti vinti (%) 59.8 59.4 Fuorigioco 19 17 Ammonizioni 33 22 Espulsioni 1 4

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Benevento-Empoli in diretta tv e streaming

Benevento-Empoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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