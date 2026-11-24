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Dove si gioca la partita:
Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
Città: Cesena
Capienza: 23860 spettatori19:31
Benvenuti allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, per la sfida tra Cesena e Ascoli, gara valevole per la 13esima giornata del campionato di Serie B.19:31
I padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive sono all’ottavo posto a quota 18.19:31
Gli ospiti, che hanno pareggiato le ultime 3 partite, si trovano al terzo posto a quota 21.19:32
L’ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato a Cesena, nella Serie B 2017-18, è terminato con un successo per 2-0 a favore degli ospiti.19:32
CESENA(4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Ilic, Frabotta; Dalla Vecchia, Pagano, Francesconi; D’Andrea, Shpendi, Caprini Allenatore: Alessandro Diamanti19:47
ASCOLI(4-2-3-1): Vitale; Olivieri, Gattoni, Rizzo, Guiebre; Damiani, Perciun; Milanese, De Pieri, D’Uffizi; Gori Allenatore: Francesco Tomei19:47
Cesena-Ascoli è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.
Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena (23.860 posti).
Arbitra Alberto Poli, con gli assistenti Luigi Rossi e Marco Scatragli; quarto ufficiale Valerio Crezzini. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Alberto Santoro.
Alberto Poli
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|2
|Falli fischiati
|50
|Fuorigioco
|3
|Rigori assegnati
|1
|Ammonizioni
|10
|Espulsioni
|1
|Cartellini per partita
|5.5
|Falli per cartellino
|4.5
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|27-10-2026
|Serie B
|Benevento-Catanzaro 1-1
|07-11-2026
|Serie B
|Pisa-Südtirol 2-2
Il Cesena è 8° in classifica con 18 punti in 12 partite (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 14 gol fatti e 14 subiti.
L'Ascoli è 3° con 21 punti in 12 partite (5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta), con 19 gol fatti e 9 subiti.
In casa il Cesena ha fatto 10 punti in 6 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Ascoli ne ha fatti 8 in 5 (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite del Cesena in Serie B (dalla più recente): Verona-Cesena 0-2, Cesena-Catanzaro 1-0, Sudtirol-Cesena 1-1, Cesena-Empoli 2-1, Modena-Cesena 3-0 (V-V-N-V-P).
Le ultime 5 partite dell'Ascoli in Serie B (dalla più recente): Ascoli-Vicenza 2-2, Ascoli-Palermo 1-1, Arezzo-Ascoli 0-0, Ascoli-Sampdoria 2-0, Catanzaro-Ascoli 1-6 (N-N-N-V-V).
Il miglior marcatore del Cesena in Serie B: Cristian Shpendi con 9 gol.
Il miglior marcatore dell'Ascoli in Serie B: Andrea Silipo con 4 gol.
In panchina Alessandro Diamanti per il Cesena e Francesco Tomei per l'Ascoli.
In Serie B Cesena e Ascoli si sono affrontate 26 volte: 7 vittorie del Cesena, 12 vittorie dell'Ascoli e 7 pareggi. L'ultimo precedente: Ascoli-Cesena 2-1 del 24 febbraio 2018 (Serie B).
In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cesena-Ascoli 1-0 del 21 agosto 2011 (Coppa Italia).
Cesena-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita
|Cesena
|Ascoli
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|4
|5
|Pareggi
|6
|6
|Sconfitte
|2
|1
|Gol segnati
|14
|19
|Gol subiti
|14
|9
|Gol subiti per partita
|1.2
|0.8
|Possesso palla (%)
|44.8
|63.6
|Passaggi
|4908
|6156
|Passaggi riusciti
|3993
|5409
|Precisione nei passaggi (%)
|81.4
|87.9
|Tiri
|109
|135
|Tiri in porta
|42
|56
|Tiri in porta sul totale (%)
|38.5
|41.5
|Cross
|186
|225
|Cross riusciti
|47
|59
|Duelli vinti
|507
|603
|Duelli persi
|555
|539
|Calci d'angolo a favore
|47
|75
|Calci d'angolo contro
|76
|53
|Falli subiti
|111
|178
|Falli commessi
|175
|126
|Contrasti
|166
|159
|Contrasti vinti (%)
|63.3
|59.7
|Fuorigioco
|35
|18
|Ammonizioni
|25
|24
|Espulsioni
|2
|0
La classifica completa di Serie B e il calendario.
Dove vedere Cesena-Ascoli in diretta tv e streaming
Cesena-Ascoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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