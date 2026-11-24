PREPARTITA

Cesena-Ascoli è valida per la giornata 13 di Serie B 2026/2027.

Si gioca martedì 24 novembre alle 20:00 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena (23.860 posti).

Arbitra Alberto Poli, con gli assistenti Luigi Rossi e Marco Scatragli; quarto ufficiale Valerio Crezzini. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Alberto Santoro.

Alberto Poli Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 50 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 10 Espulsioni 1 Cartellini per partita 5.5 Falli per cartellino 4.5 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 27-10-2026 Serie B Benevento-Catanzaro 1-1 07-11-2026 Serie B Pisa-Südtirol 2-2

Il Cesena è 8° in classifica con 18 punti in 12 partite (4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), con 14 gol fatti e 14 subiti.

L'Ascoli è 3° con 21 punti in 12 partite (5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta), con 19 gol fatti e 9 subiti.

In casa il Cesena ha fatto 10 punti in 6 partite (2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa l'Ascoli ne ha fatti 8 in 5 (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite del Cesena in Serie B (dalla più recente): Verona-Cesena 0-2, Cesena-Catanzaro 1-0, Sudtirol-Cesena 1-1, Cesena-Empoli 2-1, Modena-Cesena 3-0 (V-V-N-V-P).

Le ultime 5 partite dell'Ascoli in Serie B (dalla più recente): Ascoli-Vicenza 2-2, Ascoli-Palermo 1-1, Arezzo-Ascoli 0-0, Ascoli-Sampdoria 2-0, Catanzaro-Ascoli 1-6 (N-N-N-V-V).

Il miglior marcatore del Cesena in Serie B: Cristian Shpendi con 9 gol.

Il miglior marcatore dell'Ascoli in Serie B: Andrea Silipo con 4 gol.

In panchina Alessandro Diamanti per il Cesena e Francesco Tomei per l'Ascoli.

In Serie B Cesena e Ascoli si sono affrontate 26 volte: 7 vittorie del Cesena, 12 vittorie dell'Ascoli e 7 pareggi. L'ultimo precedente: Ascoli-Cesena 2-1 del 24 febbraio 2018 (Serie B).

In altre competizioni si sono incontrate 8 volte. L'ultima: Cesena-Ascoli 1-0 del 21 agosto 2011 (Coppa Italia).

Cesena-Ascoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Ascoli ha vinto entrambe le ultime due sfide contro il Cesena nella Serie BKT 2017/18; i marchigiani potrebbero ottenere tre successi di fila contro i romagnoli nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra il 2004 e il 2007.

Dopo il successo per 2-0 fuori casa del 24 settembre 2017, l'Ascoli potrebbe vincere due trasferte di fila contro il Cesena per la prima volta in Serie BKT.

Grazie ai successi contro Catanzaro ed Hellas Verona, il Cesena ha vinto almeno due partite consecutive in Serie BKT per la prima volta dall'ottobre 2025 (tre in quel caso).

Il Cesena è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 partite casalinghe in Serie BKT (3V, 7N); l'unica sconfitta interna nel periodo risale all'ultima giornata dello scorso campionato (3-4 contro il Padova) - tuttavia i romagnoli hanno subito gol in ben nove di queste 11 gare interne (14 reti concesse).

L'Ascoli è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto trasferte in Serie BKT (3V, 4N), pareggiando 0-0 quella più recente contro l'Arezzo; i marchigiani non registrano due pareggi fuori casa di fila nel campionato cadetto dal settembre 2023.

Cristian Shpendi del Cesena ha segnato nove gol in questa Serie B e, in caso di rete, diventerebbe il primo giocatore a raggiungere la doppia cifra in tre diversi tornei del campionato cadetto prima di compiere 24 anni, considerando le ultime 20 stagioni di Serie BKT (dal 2007/08).

Tutti i tre gol segnati da Matteo Brunori in questo campionato di Serie BKT sono arrivati in casa; l'attaccante non trova la via della rete in trasferta nella competizione dal 7 febbraio 2026, quando andò a segno con la maglia della Sampdoria contro il Modena.

Le statistiche delle due squadre in Serie B 2026/2027 prima della partita

Cesena Ascoli Partite giocate 12 12 Vittorie 4 5 Pareggi 6 6 Sconfitte 2 1 Gol segnati 14 19 Gol subiti 14 9 Gol subiti per partita 1.2 0.8 Possesso palla (%) 44.8 63.6 Passaggi 4908 6156 Passaggi riusciti 3993 5409 Precisione nei passaggi (%) 81.4 87.9 Tiri 109 135 Tiri in porta 42 56 Tiri in porta sul totale (%) 38.5 41.5 Cross 186 225 Cross riusciti 47 59 Duelli vinti 507 603 Duelli persi 555 539 Calci d'angolo a favore 47 75 Calci d'angolo contro 76 53 Falli subiti 111 178 Falli commessi 175 126 Contrasti 166 159 Contrasti vinti (%) 63.3 59.7 Fuorigioco 35 18 Ammonizioni 25 24 Espulsioni 2 0

La classifica completa di Serie B e il calendario.

Dove vedere Cesena-Ascoli in diretta tv e streaming

Cesena-Ascoli si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:30, mezz'ora prima del calcio d'inizio.

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